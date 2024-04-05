На Сумщине объявили принудительную эвакуацию детей из двух громад: в общей сложности планируется вывезти 297 детей из 52 населенных пунктов
В двух территориальных громадах на Сумщине принято решение об обязательной принудительной эвакуации детей.
Такое решение было принято из-за ситуации относительно безопасности. Его согласовали члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения под председательством вице-премьера Ирины Верещук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.
В общей сложности планируется вывезти 297 детей из 52 населенных пунктов Сумской области. Они вместе с родителями или другими законными представителями будут эвакуированы в безопасные регионы.
Следует отметить, что эвакуация осуществляется бесплатно. За более подробной информацией можете обратиться на горячую линию Сумского областного контактного центра по номерам:
• (0542) 66-33-77 (бесплатно для жителей Сумы и Сумского района);
• 0800301501 (бесплатно для жителей Сумской области).
Пока горячая линия работает ежедневно с 08:30 до 17:30.
О желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 1548 или написать в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.
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Можливо, ота Верещук, з неповноцінною дапутинею ВРУ, якось залучитися б, змогли… у ТУРБОРЕЖИМІ!!?