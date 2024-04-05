В пяти областях сегодня будут применены ограничения на потребление электроэнергии, - Укрэнерго. СПИСОК
НЭК "Укрэнерго" применило ограничения на потребление электроэнергии в пяти областях Украины до 22:00 5 апреля.
Об этом сообщила пресс-служба компании в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден сегодня применить временные меры ограничения потребления с 18:45 до 22:00 в:
- Днепропетровской
- Запорожский
- Кировоградской
- Полтавской
- Сумской областях.
Объем ограничений будет меньше, чем 4 апреля. Облэнерго в регионах будет распределять имеющийся объем электроэнергии равномерно между очередями потребителей. Следовательно, перерывы в энергоснабжении будут менее продолжительными.
Причина применения ограничений остается той же: отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в отдельных регионах страны. Это следствие последних массированных российских атак на украинские электростанции.
Продолжают действовать ограничения энергоснабжения в Харьковской области и для промышленных потребителей в Кривом Роге.
Просим потреблять электроэнергию бережливо", - говорится в сообщении.
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А якби не Наєм?? Пропала б галузь, Шмигаль може підтвердити ..