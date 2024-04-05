В течение суток зафиксировано 72 боевых столкновения, враг совершил 14 безуспешных атак в районе Крынок Херсонской области, - Генштаб ВСУ

Продолжаются 772 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. В течение суток зафиксировано 72 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Всего враг нанес 10 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Ситуация на севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность.

Противник нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Свесса Сумской области и Круглое Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Михальчина Слобода Черниговской области; Старая Гута, Рожковичи, Ходыно и Грабовское Сумской области.

Боевые действия на востоке

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Берестово Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 2 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское Луганской области и Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области.

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На Бахмутском направлении нашими воинами отражено более 10 атак в районах населенных пунктов Андреевка, Зеленополье, Клещиевка, Ивановское Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр, Железное, Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Калиновка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 18 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Яснобродовка и Первомайское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Семеновка, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Константиновка, Новомихайловка Донецкой области, где враг при поддержке авиации 10 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красногоровка, Урожайное, Водяное, Угледар и Екатериновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Георгиевка, Парасковеевка и Константиновка Донецкой области.

Обстановка на юге

На Ореховском направлении в течение суток враг при поддержке авиации предпринял 1 неудачную попытку атаковать позиции наших войск в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области. Авиационные удары фиксировались в районе Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Красное, Белогорье и Щербаки Запорожской области.

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На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В частности, в течение суток совершено 14 безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Также оккупанты нанесли авиационные удары в районе населенного пункта Змиевка Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Золотая Балка, Токаревка, Инженерное, Тягинка Херсонской области и город Херсон.

Удары по врагу

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 средствам противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству, 1 пункту управления БпЛА и 2 районам сосредоточения вооружения и военной техники врага.