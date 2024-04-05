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Новости Помощь Украине
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Столтенберг о фонде в $100 млрд для Украины: Это способ обеспечить справедливое распределение бремени

Генсек НАТО Єнс Столтенберг

100-миллиардный фонд в поддержку Украины от НАТО поможет гарантировать, что все члены Альянса внесут в него свой вклад.

Такое мнение озвучил генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне замечаний, что некоторые крупные члены Североатлантического союза отстают в поддержке Киева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA.

"Одна из причин, по которым я хочу более прочную структуру НАТО в плане поддержки, заключается в том, что это способ обеспечить справедливое распределение бремени", - сказал Столтенберг и добавил, что фонд облегчит "привлечение всех союзников, в том числе и Соединенных Штатов" .

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Пока способ наполнения фонда еще предстоит разработать, но предполагают, что он будет основываться на ВВП каждой страны-члена. Это поможет решить проблему справедливого распределения будущих вкладов для каждого государства.

Сегодня Франция, в частности, отстает от Германии и стран Северной Европы по размеру помощи Украине. Издание отмечает, что Париж был одним из членов НАТО, выразивших скептицизм по поводу идеи Столтенберга.

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В то же время, НАТО стремится взять на себя ответственность за координацию поставки оружия в Украину. До этого этим процессом руководила Контактная группа по обороне Украины под руководством США.

Автор: 

НАТО (9963) финансирование (1794) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+3
Цей столтенберг наговорив і наобіцяв вже на 100 трильйонів доларів. А в результаті нічого не буде
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05.04.2024 20:18
+2
Цензор, виправте заголовок про 100 дол.
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05.04.2024 20:19
+2
Втомлені ви наші, таким тягарем.
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05.04.2024 20:26
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Цей столтенберг наговорив і наобіцяв вже на 100 трильйонів доларів. А в результаті нічого не буде
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05.04.2024 20:18 Ответить
дати право вето для Орбана і Фіци. Щоб зауважали друганів Пуйла.
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05.04.2024 20:30 Ответить
Угу. Від творців «мільйон снарядів»
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05.04.2024 20:18 Ответить
Зовсiм поряд з автором "мiльйона дронiв"
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05.04.2024 20:59 Ответить
Цензор, виправте заголовок про 100 дол.
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05.04.2024 20:19 Ответить
зато смішно
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05.04.2024 20:31 Ответить
Даже знаю кто его на это надоумил. Поэтому некоторые европейцы раздражены этой инициативой.
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05.04.2024 20:21 Ответить
Втомлені ви наші, таким тягарем.
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05.04.2024 20:26 Ответить
Так він психотерапевтом працює, як Алан Чумак, чи Кашпіровський, - "Ви відчуваєте приємну розслабленість. Вас більше ніщо не турбує..." )))

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05.04.2024 20:47 Ответить
Чумак воду заряджав. Може цей буде акумулятори та пауербанки мантрами заряджати?
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05.04.2024 21:06 Ответить
шото напомнило
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05.04.2024 21:35 Ответить
В этот момент Орбану совсем поплохело
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05.04.2024 20:46 Ответить
Ідея Столтенберга не допомогти Україні, а БЛОКУВАТИ ці 100 мільярдів.
Накласти лапу на свободу їх використання без узгодження з Хабадом.
Бо Макрон всіх дуже налякав.
А Хабад знайде причину не дати гроші, як він це робить зараз.
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05.04.2024 21:28 Ответить
правильно- справедливо, украинцы в окопах, кагал с мешками денег
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05.04.2024 21:35 Ответить
Макрон дуже налякав ворогів України.
Якщо Франція, Німеччина та Британія об'єднають свої фінансові та військові зусилля,
то НАТО стане непотрібним, а путін гарантовано отримає по пиці.

А всі саботажники - Орбани, Фіцо, Столтенберги і інші - просто смоктатимуть лапу...
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05.04.2024 21:56 Ответить
 
 