Столтенберг о фонде в $100 млрд для Украины: Это способ обеспечить справедливое распределение бремени

100-миллиардный фонд в поддержку Украины от НАТО поможет гарантировать, что все члены Альянса внесут в него свой вклад.

Такое мнение озвучил генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне замечаний, что некоторые крупные члены Североатлантического союза отстают в поддержке Киева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA.

"Одна из причин, по которым я хочу более прочную структуру НАТО в плане поддержки, заключается в том, что это способ обеспечить справедливое распределение бремени", - сказал Столтенберг и добавил, что фонд облегчит "привлечение всех союзников, в том числе и Соединенных Штатов" .

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Пока способ наполнения фонда еще предстоит разработать, но предполагают, что он будет основываться на ВВП каждой страны-члена. Это поможет решить проблему справедливого распределения будущих вкладов для каждого государства.

Сегодня Франция, в частности, отстает от Германии и стран Северной Европы по размеру помощи Украине. Издание отмечает, что Париж был одним из членов НАТО, выразивших скептицизм по поводу идеи Столтенберга.

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В то же время, НАТО стремится взять на себя ответственность за координацию поставки оружия в Украину. До этого этим процессом руководила Контактная группа по обороне Украины под руководством США.