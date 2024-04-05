Столтенберг о фонде в $100 млрд для Украины: Это способ обеспечить справедливое распределение бремени
100-миллиардный фонд в поддержку Украины от НАТО поможет гарантировать, что все члены Альянса внесут в него свой вклад.
Такое мнение озвучил генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне замечаний, что некоторые крупные члены Североатлантического союза отстают в поддержке Киева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA.
"Одна из причин, по которым я хочу более прочную структуру НАТО в плане поддержки, заключается в том, что это способ обеспечить справедливое распределение бремени", - сказал Столтенберг и добавил, что фонд облегчит "привлечение всех союзников, в том числе и Соединенных Штатов" .
Пока способ наполнения фонда еще предстоит разработать, но предполагают, что он будет основываться на ВВП каждой страны-члена. Это поможет решить проблему справедливого распределения будущих вкладов для каждого государства.
Сегодня Франция, в частности, отстает от Германии и стран Северной Европы по размеру помощи Украине. Издание отмечает, что Париж был одним из членов НАТО, выразивших скептицизм по поводу идеи Столтенберга.
В то же время, НАТО стремится взять на себя ответственность за координацию поставки оружия в Украину. До этого этим процессом руководила Контактная группа по обороне Украины под руководством США.
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Накласти лапу на свободу їх використання без узгодження з Хабадом.
Бо Макрон всіх дуже налякав.
А Хабад знайде причину не дати гроші, як він це робить зараз.
Якщо Франція, Німеччина та Британія об'єднають свої фінансові та військові зусилля,
то НАТО стане непотрібним, а путін гарантовано отримає по пиці.
А всі саботажники - Орбани, Фіцо, Столтенберги і інші - просто смоктатимуть лапу...