"Ужасная тактика": посол США Бринк отреагировала на ракетный удар России по Запорожью

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на российский ракетный удар по Запорожью с тремя погибшими и десятками пострадавших.

Об этом посол написала в X, передает Цензор.НЕТ.

Бринк назвала действия РФ "ужасной тактикой", целью которой было убить спасателей и журналистов, прибывших на место происшествия.

"Сегодня Россия атаковала Запорожье, убив трех человек ракетными ударами с интервалом в 40 минут - ужасная тактика, которая, очевидно, преследовала цель убить работников экстренных служб и журналистов на месте происшествия", - отметила она.

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Бринк подчеркнула, что Россия должна быть привлечена к ответственности за эти преступления против украинского гражданского населения.