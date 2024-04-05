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"Ужасная тактика": посол США Бринк отреагировала на ракетный удар России по Запорожью

Запоріжжя

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на российский ракетный удар по Запорожью с тремя погибшими и десятками пострадавших.

Об этом посол написала в X, передает Цензор.НЕТ.

Бринк назвала действия РФ "ужасной тактикой", целью которой было убить спасателей и журналистов, прибывших на место происшествия.

"Сегодня Россия атаковала Запорожье, убив трех человек ракетными ударами с интервалом в 40 минут - ужасная тактика, которая, очевидно, преследовала цель убить работников экстренных служб и журналистов на месте происшествия", - отметила она.

Смотрите также: Удар по Запорожью: количество погибших возросло до 3 человек, раненых - до 19. Оккупанты ударили по городу 5 ракетами. ФОТОрепортаж

Бринк подчеркнула, что Россия должна быть привлечена к ответственности за эти преступления против украинского гражданского населения.

Посол США в Україні Бріджит Брінк про обстріл Запоріжжя

Автор: 

Запорожье (2645) обстрел (26942) Бринк Бриджит (181)


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Топ комментарии
+18
Але по російській заправці лупить не можна. Бо це зашкодить життєдіяльності місцевих кацапів.
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05.04.2024 21:11
+14
Да и пёс с ними.
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05.04.2024 21:05
+11
Батьківщина орків. Пох на них.
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05.04.2024 21:09
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Вчасно зреагували,а по.......
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05.04.2024 20:58 Ответить
Чорні лебеді повертаються з вирію:

"...Более 3 тысяч человек уже эвакуировано из затопленных районов Орска после прорыва плотины.

По данным 112, сейчас спасение людей, попавших в зону ЧС идёт полным ходом. Развёрнуты 11 пунктов временного размещения, в которых дежурят бригады медиков.

В Орск вылетели 2 борта МЧС со спасателями. Уже подтоплено около 2000 жилых домов и 6000 приусадебных участков. В зоне риска находятся более 11 тысяч домовладений."
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05.04.2024 21:00 Ответить
Да и пёс с ними.
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05.04.2024 21:05 Ответить
Батьківщина орків. Пох на них.
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05.04.2024 21:09 Ответить
*Оркск.
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05.04.2024 21:11 Ответить
Хай усім насниться Пальма де Каховка!!!
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05.04.2024 21:12 Ответить
вони нам підірвали Каховську ГЕС, зірвавши план А контрнаступу .

Хіба це йде в якесь порівняння з орською дамбою? Це ніякий не чорний лебідь, це взагалі ніщо .
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05.04.2024 21:20 Ответить
От вроде и мелочь - а все равно ПРИЯТНО!
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05.04.2024 22:07 Ответить
Варто називати речі своїми іменами - це тактика терористів (кацапських терористів).
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05.04.2024 21:08 Ответить
Але по російській заправці лупить не можна. Бо це зашкодить життєдіяльності місцевих кацапів.
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05.04.2024 21:11 Ответить
А злив госдепом сша це не жахлива тактика?
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05.04.2024 21:14 Ответить
Якось дивно посол брінк відреагувала на масований обстрі України. Треба було запросити більше хабарів для республіканців.
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05.04.2024 21:14 Ответить
Добре! Почули! Дякуємо!
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05.04.2024 21:15 Ответить
Та те шо кацапи повинні бути притягнуті до відповідальності ми це чуємо вже з 2014-го року. Тільки замість того шоб притягувати втіхаря роблять з ними гешефт.
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05.04.2024 21:16 Ответить
Ага. Купують кацапську нафту та продають кацапам сировину для вибухiвки.
Слава Великому байдену та його адмiнiстрацii!
Пам'ятника йому на Хрещатику!
Або на Лаврському горбi!
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05.04.2024 22:11 Ответить
А Паха-мєрседес дозволить?
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05.04.2024 22:22 Ответить
Зеленському можна,а їм ні? А чому?
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05.04.2024 22:21 Ответить
А шо, бубочка гешефт з кацапами зараз робить?
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05.04.2024 22:23 Ответить
Навіть дотації з бюджету отримує! Він має % у декількох киностудіяг,і 100% його(через офшори) студії майстерності,салони кіномистецтва,акторськи агенції.
Є бажаня самому переконатись? Найпростіше подивитись програму тб на раше. Серіал "свати".
Це те,що він називає " роялті". Ці гроші в Україну НЕзаходять,а йдуть у офшори зє.
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05.04.2024 22:43 Ответить
Я не сторонник зебільної влади, але таке ж саме було з Порошенком за ХВабрику та бізнес на параші. Так, був і у Порошенка і скоріше всього у Зеленського. Але ж він будувався та відкривався коли не було війни. А кацапи є кацапи, по перше вони все будуть робити, щоб дискредитувати Україну та її владу. Будуть на цьому спекулювати завжди, закрити не дадуть, продати теж.
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06.04.2024 09:14 Ответить
В Порошенка ВСЕ конфіскували,націалізували,арештували ще в 2014-2015 роках!
А зє - працюють досі. Відкрй будь яку тижневу програму тб від Владіка до Москви - переконаєшся.
Як вважаєш,будуть дотувати з бюджету рифи НЕЛОЯЛЬНУ (не агента ФСБ) до керівництва рифи кінофірму?
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06.04.2024 11:13 Ответить
А заборонити кацапам бити по Україні слабо? Тільки Україні диктувати можете
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05.04.2024 21:17 Ответить
Велике спасибі Америці ....
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05.04.2024 21:25 Ответить
дякуєм за ,,відреагувала".
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05.04.2024 21:31 Ответить
""Ужасная тактика": посол США Бринк отреагировала на ракетный удар России по Запорожью " - и ВСЁ ?
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05.04.2024 21:47 Ответить
А чого вам ще?
Вам мало наобiцяли???
Та ще й одреагували...
ВСЕ!
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05.04.2024 22:13 Ответить
Мова вже пішла про тактику, а не практику вбивати людей? Да, уж ...
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05.04.2024 21:50 Ответить
Сподіваюсь що жахлива тактика агресора не відволікає пані Бріджіт Брінк від спостереженням за справами шапітолію бо на словах одне а на ділі інше.
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05.04.2024 21:55 Ответить
Не "жахлива", а звичайна тактика терористів - підрівників у всьому світі.
В такому віці вже потрібно знати!
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05.04.2024 22:19 Ответить
Хорошою тактикою було б запросити Майка Джонсона на голосування мордою об стіл до позитивного результату.
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06.04.2024 01:32 Ответить
 
 