"Ужасная тактика": посол США Бринк отреагировала на ракетный удар России по Запорожью
Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на российский ракетный удар по Запорожью с тремя погибшими и десятками пострадавших.
Об этом посол написала в X, передает Цензор.НЕТ.
Бринк назвала действия РФ "ужасной тактикой", целью которой было убить спасателей и журналистов, прибывших на место происшествия.
"Сегодня Россия атаковала Запорожье, убив трех человек ракетными ударами с интервалом в 40 минут - ужасная тактика, которая, очевидно, преследовала цель убить работников экстренных служб и журналистов на месте происшествия", - отметила она.
Бринк подчеркнула, что Россия должна быть привлечена к ответственности за эти преступления против украинского гражданского населения.
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+18 Михаил Дужик #512165
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"...Более 3 тысяч человек уже эвакуировано из затопленных районов Орска после прорыва плотины.
По данным 112, сейчас спасение людей, попавших в зону ЧС идёт полным ходом. Развёрнуты 11 пунктов временного размещения, в которых дежурят бригады медиков.
В Орск вылетели 2 борта МЧС со спасателями. Уже подтоплено около 2000 жилых домов и 6000 приусадебных участков. В зоне риска находятся более 11 тысяч домовладений."
Хіба це йде в якесь порівняння з орською дамбою? Це ніякий не чорний лебідь, це взагалі ніщо .
Слава Великому байдену та його адмiнiстрацii!
Пам'ятника йому на Хрещатику!
Або на Лаврському горбi!
Є бажаня самому переконатись? Найпростіше подивитись програму тб на раше. Серіал "свати".
Це те,що він називає " роялті". Ці гроші в Україну НЕзаходять,а йдуть у офшори зє.
А зє - працюють досі. Відкрй будь яку тижневу програму тб від Владіка до Москви - переконаєшся.
Як вважаєш,будуть дотувати з бюджету рифи НЕЛОЯЛЬНУ (не агента ФСБ) до керівництва рифи кінофірму?
Вам мало наобiцяли???
Та ще й одреагували...
ВСЕ!
В такому віці вже потрібно знати!