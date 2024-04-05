Ракетный удар РФ по Запорожью: количество жертв возросло до четырех, более 20 раненых
Число погибших вследствие российского ракетного удара по Запорожью возросло до четырех.
Об этом в телеграм-канале написал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Об оперативной ситуации в Запорожье по состоянию на данный момент:
- 4 человека погибли;
- более 20 человек травмированы.
Пока всем оказывается необходимая медицинская помощь!" - сообщил он.
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Jimmy Hill
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ПравдаЛюбка
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