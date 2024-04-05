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Новости Война
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Ракетный удар РФ по Запорожью: количество жертв возросло до четырех, более 20 раненых

Запоріжжя

Число погибших вследствие российского ракетного удара по Запорожью возросло до четырех.

Об этом в телеграм-канале написал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Об оперативной ситуации в Запорожье по состоянию на данный момент:

- 4 человека погибли;
- более 20 человек травмированы.

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Пока всем оказывается необходимая медицинская помощь!" - сообщил он.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров про обстріл Запоріжжя

Автор: 

Запорожье (2645) обстрел (26942) Федоров Иван (464)


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05.04.2024 21:49 Ответить
Співчуваю запоріжцям! Тримайтеся! Вічна пам"ять загиблим,швидкого одужання пораненим! Всі прокляття на кацапів!
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05.04.2024 22:49 Ответить
Прифронтовой город, а ПВО нормальной нет. Это же не Киев.
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06.04.2024 00:28 Ответить
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06.04.2024 00:37 Ответить
 
 