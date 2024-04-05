Ракетный удар РФ по Запорожью: количество жертв возросло до четырех, более 20 раненых

Число погибших вследствие российского ракетного удара по Запорожью возросло до четырех.

Об этом в телеграм-канале написал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Об оперативной ситуации в Запорожье по состоянию на данный момент:

- 4 человека погибли;

- более 20 человек травмированы.

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Пока всем оказывается необходимая медицинская помощь!" - сообщил он.