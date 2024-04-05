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Украине нужно открыть экспорт вооружения за границу, чтобы усилить оборонные предприятия и занять рынки, - Бельбас

бельбас

Украине нужно либерализовать экспорт вооружения за границу. Если отечественный ВПК может производить какую-либо продукцию, а за рубежом ее готовы покупать, то логично и необходимо продавать украинское вооружение, заводя в страну валюту. Это улучшит экономическую ситуацию в Украине и будет стимулировать внутреннее производство.

Об этом заявил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграф.

"Долгосрочная война идет на истощение экономик. А если в ручном режиме не дают экспортировать какую-либо продукцию, вы прикручиваете доход для государства… Очень важно в этом процессе не перерегулировать. Мы уже видим отток, а быстрее всего это делают производители беспилотников. Для них уехать из Украины - очень быстро, но вы потом эти компании не затянете в Украину, условно говоря, танками.

В Польше благоприятные налоги, упрощенная система ведения бизнеса, там полегче, там меньше бюрократии. На 100% гарантирую, что все уехавшие отсюда производители они не вернутся. За это нужно бороться. Это те средства, которые нам помогут воевать сейчас и, думаю, позволят победить в войне", — резюмировал Бельбас.

Смотрите также: Информация об оборонных госпоставщиках до сих пор находится в открытом доступе, - "Украинская бронетехника". ВИДЕО

Автор: 

военно-промышленный комплекс (245) экспорт (876) Бельбас Владислав (18) Украинская бронетехника (44)


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Топ комментарии
+26
Бізенесмен куєв, ти для початку забезпеч свою армію , в якій нхя не вистачає, а потім мудило про якісь прибутки думай. Хоча думати а потім пздіти - це не про вас шашличні дегенерати.
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05.04.2024 21:46
+17
Шо за дурість. Це копійки в масштабах потреб бюджету, а кожна одиниця озброєння потрібна самим.
Ми це вже проходили на початку війни, коли комплекси "Стугна" дехто хотів продати.

О, а може в РФ продавати? Вони куплять! В нас вже таке ж було. Двигуни продавали в РФ цілий рік війни. Вигідно?
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05.04.2024 21:51
+15
🤣🤣Авже ж, авже ж, ви будете експортувати свою зброю, а західні лохи будуть вам пригоняти свою ************ задарма. Ви будете генерувати новини як майже кожного тижня по декілька чиновників попадаються на багатомільйонних хабарях чи їх дружини купують елітне житло, а західні платники податків слухняно посилати вам мільярди доларів, бо ви такі красиві та робите поставки м'яса на фронт для "захисту Європи".
Схоже думають, що бога за бороду схопили.
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05.04.2024 21:53
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В договорі продажу зброї завжди є пункт про перепродаж третім країнам
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05.04.2024 22:20 Ответить
Совпадєніє - і кацапи кажуть що вони за мір і самі чесні люди у світі.
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05.04.2024 22:24 Ответить
Багато на нього увагу звертають? Розкажи про це Богуслаєву!
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06.04.2024 05:51 Ответить
Хочу вам розказати велику х..ню що найбільше зброї і *********** Україна навіть не продала а просто відправила в утиль.... а заставили це зробити нас штати і дали на це гроші... Курував це все Обама
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05.04.2024 22:12 Ответить
З цього місця поподробнєй .
Щоб наши чиновники щось відправили в утіль, а не в Африку продали
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05.04.2024 22:15 Ответить
Книга Обами "Зухвалість надії"... де він розповідає як виділяв гроші на знищення ***********, ракет, ПЗРК і скільки їх було багато...

"Їм потрібна допомога США, пояснив директор, так як в України не вистачає грошей впоратися з усіма ************, що залишилися від холодної війни і Афганістану"- - згадує у своїй книзі Барак Обама.

При таких темпах, як зараз, знешкодження цих *********** може зайняти шістдесят років."

Дальше не буду цитувати там маразми Обами що зброя могла опинитись у терористів... які чогось лише стосуються України... але інші пострадянські республіки це зробити не можуть... реально ...муд...к
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05.04.2024 22:41 Ответить
"Їм потрібна допомога США" - он это сам придумал, или таки к нему обратились ****** "Красные директора, во главе с красножопой сволочью Кучмой (которого ж вам назначили из ЦРу, так?)?
Как плять все дружно забыли, что керманычи тех времен аж тряслись, так хотели "заработать" на той утилизации! А теперь чужой дядя виноват. Ага, он еще вам в штаны насрал тот Обама.
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06.04.2024 00:13 Ответить
При Кучмі повним ходом ішло "розпатронювання" артснарядів на складах! Шо це таке? І для чого? Укомплектований снаряд розбирається на складові частини Гільза відділяєься від снаряду Викручується з гільзи капсульна втулка З снаряду вилучається підривач Саме там знаходяться елементи що перш за все стають непридатними - ініціюючі ВР Крім того - бездимний порох Потім снаряди та гільзи перепатронюються: ставиться новий підривач і капсульна втулка Заміняється порох Подібне робиться при "оновленні" запасів Але при Кучмі такого не робилося Снаряди розбирали Порох складували на складі (тоннами) Снаряди без підривачів складали як "дрова" А гільзи латунні відправляли на переплавку! Таким чином було знищено величезну масу 122 та 152 мм снарядів
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06.04.2024 06:05 Ответить
Ну взагалі це було за Юща в 2005 році.. і якщо він потім говорив що якби не утилізація то ця б зброя попала до терористів.... я більш чим впевнений що тиснув з таким формулюванням на нашу владу
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06.04.2024 10:30 Ответить
Зрозуміло, Обама чорт ще той, бездіяльність за Крим йому ніхто не пробачить.
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06.04.2024 00:54 Ответить
Вы только определитесь уже, или "заставили" или "дали денег". И конкретно вопрос, если знаете: партию танков в Пакистан продали, так первое, это тоже Штаты заставили? И второе, где деньги за те танки?
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06.04.2024 00:09 Ответить
впевнений що заставили утилізація була за Юща і проводилась з формулюванням щоб зброя не попала до терористів по всьому світу
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06.04.2024 10:31 Ответить
Зброю експортувати, а на передову відправити бельбаса і кулебу з лопатами. Класичний зебіл
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05.04.2024 22:07 Ответить
Аби не було бажання експортувати, то купуйте цю зброю у виробників. Чому не купуєте, а хочете безкоштовно за рахунок приватних підприємців
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05.04.2024 22:10 Ответить
Тобто продати зброю за кордон ,а зі сплачених податків держава купить за кордоном зброю для ЗСУ,однако,як все по зеленому... головне гешефт.
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05.04.2024 22:15 Ответить
Ти можеш за особисті гроші купити зброї в українських виробників і відправити її на фронт аби у підприємців не було бажання експортувати
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05.04.2024 22:22 Ответить
НАТО виробляє ********** набагато гірше, ніж Росія.
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05.04.2024 22:15 Ответить
В Україні війна бракує озброєння а воно за кордон продавати хоче. А чого його не купує влада воюючої країни то запитання до сбу, РНБО, та інших органів нехай розбираються що це за така кончена влада і чи не пора ту владу до буцегарні відправити!!!
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05.04.2024 22:15 Ответить
нинішні працівникі сбу - мільярдери.
які до них питання?
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05.04.2024 22:18 Ответить
Продавати військову допомогу від партнерів це золота мрія Зельоних!
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05.04.2024 22:26 Ответить
Так і бачу - Укроборонпром виробляє БТРи і танки пачками і одразу їх в Гондурас чи в Малайзію з Таїландом, а бєдний Сєрьожа Прітула колядує на стареньки роздовбані Спартани у англійців і по одному завозить в Україну 🤣
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05.04.2024 22:28 Ответить
- Що приносить найбільші доходи?

- Головне - це імпорт зброї для Сил оборони, друге - виробництво бронемашин, третє - міномети.
Хтось може сказати щось добре про їх міномети?? або про бронемашини??
ГОЛОВНЕ ЦЕ ІМПОРТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.04.2024 22:29 Ответить
Як цей бізнесмен уявляє ситуацію: Україна просить зброю у західних партнерів ,а сама експортує зброю.Зелена влада мабуть не проти,але на заході не зрозуміють.
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05.04.2024 22:29 Ответить
він не як не уявляє, він шукає шляхи щоб виводити гроші з України. Та сама схема що і зерном, яке вивозять, а гроші не повертають
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05.04.2024 22:32 Ответить
Чув інфу що зерно наші бізнесмени продають своїм же офшорним фірмам по 50 доларів а потім вже перепродують реальним покупцям по ринковій ціні.Це роблять для того щоб заплатити значно менший податок з прибутку.
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05.04.2024 22:46 Ответить
Полякам українське зерно мізки засипало
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07.04.2024 00:17 Ответить
https://www.epravda.com.ua/publications/2023/12/21/707951/ - прочитайте критично але без упереджень
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05.04.2024 22:35 Ответить
"Для них виїхати з України - дуже швидко"
Тобто працівників залишають, а керівництва виїзжає?
та ще ще з документацією котра може бути секретною.
Для них дозволений виізд?

Якщо виробляють зброю, котра не потрібна - то може треба змінити виробництво на потрібну?

Щодо валюти, все правильно.
Наприклад, ІТ спеціалісти також "заводять" валюту в країну, проте не мають бронювання.
Виходить, якщо мобілізувати - то "ви прикручуєте дохід для держави"
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05.04.2024 22:35 Ответить
Ну да , давайте будем снаряды 155 мм в Северную Корею экспортировать. А **** ? Интересно кто этого Балбеса на ВПК поставил? Ермак наверное.
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05.04.2024 22:54 Ответить
...бельбас ,це ж продавець відомий і хпердь
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05.04.2024 22:54 Ответить
Загалом він правий, требеа дати бізнесу працювати, але приорітет має бути на власну армію!!! Якщо виробники поїдуть то головне не під час війни! повернутися вони звісно зможуть, якщо будуть умови сприятливі, одні поїдуть другі зїявляться, був би попит. вкінці кінців ціж виникли фактично на порожньому місці, зварити броньовану коробку на покупному шасіце не така вже і прблема, цеж не літаки і ракети які поки ледь тягне держава! виробництво *********** також можна налагодити досить швидко, в світі цілі заводи будують під ключ. головне щоб була політична воля!!!!
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05.04.2024 23:06 Ответить
Я б зрозумів, якби в нас було надвиробництво якихось озброєнь. Їх би дозволили продавати щоб купити за ці гроші більш нам необхідне, якого ми не виробляємо. У якому типу озброєнь ми досягли надвиробництва? Що нам зараз зовсім непотрібно, бо,,закидали,, передок?
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05.04.2024 23:35 Ответить
Можна виготовити в рази більше дронів, наприклад. Але, реальність така, що немає чим платити за дрони. Мій товариш зібрав 70 дронів і стоїть, бо більше немає грошей. А міг би весь час робити і платити зарплату робітникам, відправляючи частину на експорт. Це ж приватники, це не державні виробники, але, більшість тут в економіці - нуль, на жаль.
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06.04.2024 08:40 Ответить
Так і є, що більшість...- нуль, на жаль. Тільки один дописувач акцентує, що дане під-во є приватним: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/31410901/ Фірму ТОВ "УКРАЇНСЬКА БРОНЕТЕХНІКА", код ЄДРПОУ 31410901, було зареєстровано 17.05.2001. Розмір статутного капіталу організації складає 3 211 800,00.
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07.04.2024 17:25 Ответить
А кем тогда усваиваются миллиарды западной помощи? Ну и балбес.
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05.04.2024 23:50 Ответить
Отличная идея! Сделать Богдану, продать ее Таиланду, а потом ныть , - Макрон, дай Цезаря! На фронте не хватает артиллерии!
Этот клоун сын какого-нибудь "Красного директара" или еще один из них самих? ********.
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05.04.2024 23:50 Ответить
Бізнес партнер Паші,
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05.04.2024 23:59 Ответить
Да, это хорошая идея, всегда приятно выколоть себе глаз, что б у тещи-суки был кривой зять, нехай все над ней смеются.
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06.04.2024 00:16 Ответить
Тільки прибуток від цього мають зовсім не афганці і зброї у них немає.
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06.04.2024 00:46 Ответить
І такі клінічні ідіоти керують Укрбронетехнітехнікою...і не тількі...
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06.04.2024 00:43 Ответить
Клінічному дебілу держава не дає грошей на продукцію, але він мусить платити зарплату робітникам, бо інакше вони підуть з роботи і фронт не отримає ніфіга.
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06.04.2024 08:43 Ответить
А ти првір деклараціі його сім'і та родичів тодібдеш знати де зврплати діваються в тому числі.
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06.04.2024 09:57 Ответить
Бельбас - либо идиот, либо агент *****
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06.04.2024 00:45 Ответить
Либо просто хочется бабла. Много бабла. И быстро.
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06.04.2024 01:24 Ответить
Влада завжди видає свої інтереси-за спільні.
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06.04.2024 00:47 Ответить
Нда...
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06.04.2024 04:03 Ответить
У прізвищі дві помилки .Правильно
«балбес».
Що про нас подумають?З протягнутою рукою просимо зброю по всьому світу,а тут хоп-і експорт зброї!
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06.04.2024 05:12 Ответить
Кто нам будет помогать с оружием,если будем свое продавать?
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06.04.2024 05:29 Ответить
Точно Балбес. Жадібність паралізує мозок і не здатен адекватно аналізувати сьогодення. Жаль, що це стосується української еліти, і бізнесової і політичної. Це і привело Україну до трагедії.
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06.04.2024 07:12 Ответить
Для начала мы наладим экспорт таких дураков при власти.
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06.04.2024 07:26 Ответить
Балбес не дурак . Продасть за кордон , а потім же ввезе , але за більші гроші .
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06.04.2024 07:36 Ответить
Жену отдай дяде, а сам иди к *****?
И лучше всего конечно будет, если договорится о поставках в КНДР и Иран. А чтобы не заморочиваться со сложной логистикой, отправлять сразу в Крым и Воронеж
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06.04.2024 07:38 Ответить
Це дуже розумне рішення , ми зараз просимо любу зброю по усьому світу і при цьому почнемо торгувати своєю , зовсім крадуни знахабніли , світ і так в шоці від Шила та компанії , так давайте ще своєю зброєю торгувати а там і союзницька прицепом піде...
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06.04.2024 07:48 Ответить
СБУ, хапайте цього агента поки він теплий.
Нічого крім дискредитації країни на зовнішніх зв'язках не можна очікувати.
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06.04.2024 08:22 Ответить
Гроші усього великого бізнесу в офшорах так чи інакше .
Зробили,продали за кордон,заплатили податок в бюджет,взяли з бюджету на розвиток.....
А все зароблене не на розвиток держави а в офшори.
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06.04.2024 08:43 Ответить
Так легко бабло перемагає українську еліту. Підкажіть йому хто ближче до влади, що в Україні іде війна.
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06.04.2024 10:23 Ответить
Україні треба відкрити експорт озброєння за кордон//////
=======================================
Стою на асвальті я в лижі обутий
Чи лижі не їдуть, чи я звізданутий
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06.04.2024 11:28 Ответить
Поляки звісно молодці в них війни не має тому можуть зробити більщі пільги)) цікаво коли війна і до них прийде вони дозволять торгувати за кордон, чи просто вивести грощі чи капітал, або виробництво???...
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06.04.2024 15:28 Ответить
Коментарі неадекватні під статтею.

Ви замість того, щоб на директора ПРИВАТНОЇ компанії гівно накидувати, запитали б ЧОМУ в них держава не викупає всі 100% спроможностей (або не мобілізовує їх підприємство на потреби війни, з усіма витікаючими).
Бо, якщо почитати коменти, то тут очікують, що приватна компанія буде задарма до ЗСУ свою зброю постачати. Або сидіти на мінімальних потужностях які їм МО скинуло. Вмикайте голову хоч іноді. Мабуть директор просить відкрити експорт, бо контракти МО отримують тільки пригріті виробники? Бутусов це в своєму відео про дрони казав, що туди ломанулися всі, бо "тєма дєгєжная" і ті хто раніше дронами займався багато років і мають наробки не можуть тепер контракти МО отримати, а отримують їх всякі нонейми. А що іншим робити? Питайте в свого зе, чому така ситуація у виробників
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06.04.2024 16:16 Ответить
Це хто сказав, воїн який провів 2 роки на нули? Ні? Ааа черговий барига
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06.04.2024 20:44 Ответить
Балбес!
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07.04.2024 13:18 Ответить
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