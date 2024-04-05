Украине нужно открыть экспорт вооружения за границу, чтобы усилить оборонные предприятия и занять рынки, - Бельбас
Украине нужно либерализовать экспорт вооружения за границу. Если отечественный ВПК может производить какую-либо продукцию, а за рубежом ее готовы покупать, то логично и необходимо продавать украинское вооружение, заводя в страну валюту. Это улучшит экономическую ситуацию в Украине и будет стимулировать внутреннее производство.
Об этом заявил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграф.
"Долгосрочная война идет на истощение экономик. А если в ручном режиме не дают экспортировать какую-либо продукцию, вы прикручиваете доход для государства… Очень важно в этом процессе не перерегулировать. Мы уже видим отток, а быстрее всего это делают производители беспилотников. Для них уехать из Украины - очень быстро, но вы потом эти компании не затянете в Украину, условно говоря, танками.
В Польше благоприятные налоги, упрощенная система ведения бизнеса, там полегче, там меньше бюрократии. На 100% гарантирую, что все уехавшие отсюда производители они не вернутся. За это нужно бороться. Это те средства, которые нам помогут воевать сейчас и, думаю, позволят победить в войне", — резюмировал Бельбас.
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Щоб наши чиновники щось відправили в утіль, а не в Африку продали
"Їм потрібна допомога США, пояснив директор, так як в України не вистачає грошей впоратися з усіма ************, що залишилися від холодної війни і Афганістану"- - згадує у своїй книзі Барак Обама.
При таких темпах, як зараз, знешкодження цих *********** може зайняти шістдесят років."
Дальше не буду цитувати там маразми Обами що зброя могла опинитись у терористів... які чогось лише стосуються України... але інші пострадянські республіки це зробити не можуть... реально ...муд...к
Как плять все дружно забыли, что керманычи тех времен аж тряслись, так хотели "заработать" на той утилизации! А теперь чужой дядя виноват. Ага, он еще вам в штаны насрал тот Обама.
які до них питання?
- Головне - це імпорт зброї для Сил оборони, друге - виробництво бронемашин, третє - міномети.
Хтось може сказати щось добре про їх міномети?? або про бронемашини??
ГОЛОВНЕ ЦЕ ІМПОРТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Тобто працівників залишають, а керівництва виїзжає?
та ще ще з документацією котра може бути секретною.
Для них дозволений виізд?
Якщо виробляють зброю, котра не потрібна - то може треба змінити виробництво на потрібну?
Щодо валюти, все правильно.
Наприклад, ІТ спеціалісти також "заводять" валюту в країну, проте не мають бронювання.
Виходить, якщо мобілізувати - то "ви прикручуєте дохід для держави"
Этот клоун сын какого-нибудь "Красного директара" или еще один из них самих? ********.
«балбес».
Що про нас подумають?З протягнутою рукою просимо зброю по всьому світу,а тут хоп-і експорт зброї!
И лучше всего конечно будет, если договорится о поставках в КНДР и Иран. А чтобы не заморочиваться со сложной логистикой, отправлять сразу в Крым и Воронеж
Нічого крім дискредитації країни на зовнішніх зв'язках не можна очікувати.
Зробили,продали за кордон,заплатили податок в бюджет,взяли з бюджету на розвиток.....
А все зароблене не на розвиток держави а в офшори.
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Стою на асвальті я в лижі обутий
Чи лижі не їдуть, чи я звізданутий
Ви замість того, щоб на директора ПРИВАТНОЇ компанії гівно накидувати, запитали б ЧОМУ в них держава не викупає всі 100% спроможностей (або не мобілізовує їх підприємство на потреби війни, з усіма витікаючими).
Бо, якщо почитати коменти, то тут очікують, що приватна компанія буде задарма до ЗСУ свою зброю постачати. Або сидіти на мінімальних потужностях які їм МО скинуло. Вмикайте голову хоч іноді. Мабуть директор просить відкрити експорт, бо контракти МО отримують тільки пригріті виробники? Бутусов це в своєму відео про дрони казав, що туди ломанулися всі, бо "тєма дєгєжная" і ті хто раніше дронами займався багато років і мають наробки не можуть тепер контракти МО отримати, а отримують їх всякі нонейми. А що іншим робити? Питайте в свого зе, чому така ситуація у виробників