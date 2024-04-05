Украине нужно открыть экспорт вооружения за границу, чтобы усилить оборонные предприятия и занять рынки, - Бельбас

Украине нужно либерализовать экспорт вооружения за границу. Если отечественный ВПК может производить какую-либо продукцию, а за рубежом ее готовы покупать, то логично и необходимо продавать украинское вооружение, заводя в страну валюту. Это улучшит экономическую ситуацию в Украине и будет стимулировать внутреннее производство.

Об этом заявил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграф.

"Долгосрочная война идет на истощение экономик. А если в ручном режиме не дают экспортировать какую-либо продукцию, вы прикручиваете доход для государства… Очень важно в этом процессе не перерегулировать. Мы уже видим отток, а быстрее всего это делают производители беспилотников. Для них уехать из Украины - очень быстро, но вы потом эти компании не затянете в Украину, условно говоря, танками.

В Польше благоприятные налоги, упрощенная система ведения бизнеса, там полегче, там меньше бюрократии. На 100% гарантирую, что все уехавшие отсюда производители они не вернутся. За это нужно бороться. Это те средства, которые нам помогут воевать сейчас и, думаю, позволят победить в войне", — резюмировал Бельбас.

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