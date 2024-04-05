Город Бурштын после атаки РФ на ТЭС решил перейти на автономное отопление
Городской совет Бурштына Ивано-Франковской области разрешил владельцам квартир и нежилых помещений устанавливать индивидуальное отопление.
Об этом сообщает пресс-служба городского совета, передает Цензор.НЕТ.
"Депутаты приняли решение, которое дает право владельцам квартир и нежилых помещений всех многоквартирных домов г. Бурштын по собственному желанию отключить свою квартиру или нежилое помещение от сетей централизованного отопления и поставки горячей воды с последующей установкой системы индивидуального теплоснабжения", - говорится в сообщении.
Также согласно этому решению владельцы квартир и нежилых помещений имеют право получить разрешение на установку газового конвектора без отключения от сетей (систем) централизованного отопления (теплоснабжения).
Отключение от центральной теплосети и установка индивидуального отопления предусмотрены за счет владельцев квартир. Льготным категориям населения на установку индивидуального теплоснабжения горсовет будет выделять 20 000 грн.
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Юрій Швець, дав роз'яснення цьому ІПСО з ФСБ в «Обозревателю», на пальцях!
Малюку, бродський+єрмак, додали роботи !!! Ну, не сволота!!
Звісно олігархія України проти автономного опалення і нагріва води, бо ні цьому вона робить свої основні статки.
1. Контроль встановлення котлів і водонагрівачів ( бо кустарники - майстри зараз понавстановлюють напартачивши).
2. Допомога встановлення і переробки системи під інд. опалення малозабезпеченим, які не зможуть фінансово це потягнути.
3. Вирішити питання з вентиляцією, бо тіж кустарники можуть напартачити, що ще люди чадним газом потравляться. 99% будинків не мають вентиляції і непристосовані до Інд. опал. У Львові були випадки, що сусіди травились чадним газом, бо поруч було неправильно зроблене Інд. опалення. І чадний газ травив сусідів по під'їзду.
4. Спротив місцевої влади, таких як Андрій Садовий, наприклад, у нас у Львові. Тому що Львівтеплоенерго для Садового вічно "збиткове" це бездонна бочка для доїння собі в кишеню бюджетних мільйонів!
Роботи багато але треба йти до цього автономного опалення
Невже для цього теж потрібно кілька прильотів ?
По-іншому ніяк ?
Держава має все робити для того щоб позбутись корупційного ярма в питанні опалення і гарячого водопостачання! Це міліарди економії коштів!