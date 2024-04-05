Город Бурштын после атаки РФ на ТЭС решил перейти на автономное отопление

Городской совет Бурштына Ивано-Франковской области разрешил владельцам квартир и нежилых помещений устанавливать индивидуальное отопление.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"Депутаты приняли решение, которое дает право владельцам квартир и нежилых помещений всех многоквартирных домов г. Бурштын по собственному желанию отключить свою квартиру или нежилое помещение от сетей централизованного отопления и поставки горячей воды с последующей установкой системы индивидуального теплоснабжения", - говорится в сообщении.

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Также согласно этому решению владельцы квартир и нежилых помещений имеют право получить разрешение на установку газового конвектора без отключения от сетей (систем) централизованного отопления (теплоснабжения).

Отключение от центральной теплосети и установка индивидуального отопления предусмотрены за счет владельцев квартир. Льготным категориям населения на установку индивидуального теплоснабжения горсовет будет выделять 20 000 грн.