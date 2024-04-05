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Город Бурштын после атаки РФ на ТЭС решил перейти на автономное отопление

Опалення

Городской совет Бурштына Ивано-Франковской области разрешил владельцам квартир и нежилых помещений устанавливать индивидуальное отопление.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"Депутаты приняли решение, которое дает право владельцам квартир и нежилых помещений всех многоквартирных домов г. Бурштын по собственному желанию отключить свою квартиру или нежилое помещение от сетей централизованного отопления и поставки горячей воды с последующей установкой системы индивидуального теплоснабжения", - говорится в сообщении.

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Также согласно этому решению владельцы квартир и нежилых помещений имеют право получить разрешение на установку газового конвектора без отключения от сетей (систем) централизованного отопления (теплоснабжения).

Отключение от центральной теплосети и установка индивидуального отопления предусмотрены за счет владельцев квартир. Льготным категориям населения на установку индивидуального теплоснабжения горсовет будет выделять 20 000 грн.

Автор: 

Тарифы на отопление (721) ТЭС (280) Ивано-Франковская область (916)


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Топ комментарии
+12
Аж війни треба було(А до того?нагло змушували людей купляти місцеве...ахмєтовське ...(скільки хабарів та бюрократії було(А тепер,коли срака,то "виживайте самі"(((Ппзд.
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05.04.2024 21:57
+11
У моєму місті таке рішення прийняте вже давно, у далекому 2006-му році. Після того, як під час морозів (тоді ще й Алчевськ заморозили) центральну котельню шляґ трафив. 😊 І нічого. Пряма економія для міста і для жителів. Тепло є завжди і його можна регулювати індивідуально. Постраждали лише звільнені кочегари і ті міські райці, які були дотичні до опалення і мухлювання з ним.
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05.04.2024 22:01
+11
красунчики! всю країну треба переводити на індівідуальне опалення
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05.04.2024 22:26
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Цивілізований Світ, бореться за свободу України, а гнидота, бродський+єрмак+видання «Обозреватель», запустили ФСБшну ІПСО в Україні, перекручуванням інтерв'ю у США !!
https://www.youtube.com/watch?v=mTICtWkw29s

Юрій Швець, дав роз'яснення цьому ІПСО з ФСБ в «Обозревателю», на пальцях!
Малюку, бродський+єрмак, додали роботи !!! Ну, не сволота!!
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05.04.2024 21:56 Ответить
Аж війни треба було(А до того?нагло змушували людей купляти місцеве...ахмєтовське ...(скільки хабарів та бюрократії було(А тепер,коли срака,то "виживайте самі"(((Ппзд.
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05.04.2024 21:57 Ответить
проблема в том что не только атаки ракет а тарифы там такие что даже моя Одесса на их фоне чистый коммунизм в нашем городе тарифы в 2 раза ниже чем в Стрые например а он сидит на газовых подземных хранилищах Дрогобыч там вообще давно такое решение приняли но откуда у людей гроши на индивидуальные системы ведь это не только поставить котёл в доме / квартире но и протянуть магистральные газовые трубы, построить гольдерные станции прокачки газа.. в Ужгороде это процесс длится с середины 90 годов и до сих пор не закончился..
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05.04.2024 21:58 Ответить
Если хорошо утеплить жилье, то можно отапливать помещение теплом собственного тела ) На секундочку, тело взрослого человека выделяет 80 Вт тепловой энергии в час )
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05.04.2024 22:14 Ответить
А якщо їсти більше гороху, можна економити на опаленні.

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05.04.2024 22:43 Ответить
Дурня , в Ужгороді вже у всіх охочих автономне опалення ,у більшості газове.
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05.04.2024 22:34 Ответить
Охочих и имеющих деньги деньжата...а они не у всех....
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05.04.2024 23:05 Ответить
Це по - людські.
Звісно олігархія України проти автономного опалення і нагріва води, бо ні цьому вона робить свої основні статки.
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05.04.2024 22:00 Ответить
У моєму місті таке рішення прийняте вже давно, у далекому 2006-му році. Після того, як під час морозів (тоді ще й Алчевськ заморозили) центральну котельню шляґ трафив. 😊 І нічого. Пряма економія для міста і для жителів. Тепло є завжди і його можна регулювати індивідуально. Постраждали лише звільнені кочегари і ті міські райці, які були дотичні до опалення і мухлювання з ним.
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05.04.2024 22:01 Ответить
Давно пора!
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05.04.2024 22:10 Ответить
Ялта, ЮБК. 2000-ні роки. ,,Дозвіл,, на відключення центрального опалення одного стояка в 5-ти поверхівці коштував пару тисяч УЄ хабарем.Це ми збирали з 5 квартир. При тому що опаленні фізично не було вже років три і котельня, яка опалювала декілька десятків будинків була давно знищена. Від неї тільки стіни без даху стояли. Намагання відключитись офіційно не привели до успіху. Нам казали, що побудова нової котельні вже запланована і відбудеться років через 7-8. Зараз там будинки.
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05.04.2024 22:20 Ответить
Централізоване опалення це прихований налог на проживання у населеному пункті. Усі гроші за опалення, якщо не усі розкрадаються, то ідуть до місцевого бюджету. Але вони майже усі кралися під віглядом боргів за опалення, яки тягнулися ще з 90-х років і крім того, додатково тягнулися гроші з бюджету на утримання штучно "збиткових" котелен. В Сєвєродонецьку на СТКЕ та ТЕЦ була подвійна бухгалтерія.
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05.04.2024 22:32 Ответить
Правда тут є багато підводних каменів, які має допомогти вирішити Держава!
1. Контроль встановлення котлів і водонагрівачів ( бо кустарники - майстри зараз понавстановлюють напартачивши).
2. Допомога встановлення і переробки системи під інд. опалення малозабезпеченим, які не зможуть фінансово це потягнути.
3. Вирішити питання з вентиляцією, бо тіж кустарники можуть напартачити, що ще люди чадним газом потравляться. 99% будинків не мають вентиляції і непристосовані до Інд. опал. У Львові були випадки, що сусіди травились чадним газом, бо поруч було неправильно зроблене Інд. опалення. І чадний газ травив сусідів по під'їзду.
4. Спротив місцевої влади, таких як Андрій Садовий, наприклад, у нас у Львові. Тому що Львівтеплоенерго для Садового вічно "збиткове" це бездонна бочка для доїння собі в кишеню бюджетних мільйонів!

Роботи багато але треба йти до цього автономного опалення
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05.04.2024 22:21 Ответить
Я вже вище писав що в моєму мікрорайоні після остаточної зупинки котельні на індивідуальне газове опалення перейшли всі. Бо й альтернативи вже не було. Перші, я та сусіди, наприклад, ще й хабарі давали для дозволу відмови від центрального опалення. Бо це було проблемою. Ніхто не отруївся.Ніхто не згорів. Кожна квартира в будинках мала зробити проект перебудови газового обладнання та встановити систему водяного опалення газовим двухконтурним котлом. Все це виходило в 1.2 -1.5 тисячі доларів в мінімальному розрахунку без хабарів на стандартну квартиру в радянському фонді. Мається на увазі з котлом та батареями. Зараз не знаю скільки воно коштує. Живу в новобудові де воно вже було с початку.
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06.04.2024 01:05 Ответить
Врветься рижому Ахметову, доїти мешканців Бурштина захмарними тарифами!
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05.04.2024 22:25 Ответить
красунчики! всю країну треба переводити на індівідуальне опалення
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05.04.2024 22:26 Ответить
Нарешті! Сподіваюсь на повний перехід на індивідуальне опалення з передоплатою. "Колгосп" це завжди і всюди транжирство.
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05.04.2024 22:37 Ответить
Не хочеться каркати, але Києву індивідуальне опалення потрібне також.
Невже для цього теж потрібно кілька прильотів ?
По-іншому ніяк ?
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06.04.2024 07:11 Ответить
Пропоную створити петицію на дозвіл використання індивідуального опалення не лише по будинково, а і по-квартирного! Побачимо на чиєму боці держава - на боці олігархів чи на боці людей. Хоча воно і так очевидно на чиєму... Але так вони покажуть- чи стануть вони красномовно на бік олігархічного геноциду українців.
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06.04.2024 11:29 Ответить
Отмена крепостного права на местном уровне .......
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06.04.2024 11:38 Ответить
Досить годувати всяких Ахметових і мерів міст з їхніми дармоїдами чиновниками!
Держава має все робити для того щоб позбутись корупційного ярма в питанні опалення і гарячого водопостачання! Це міліарди економії коштів!
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06.04.2024 15:56 Ответить
 
 