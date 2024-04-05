По делу экс-главы Черниговской областной ВВК Кодовбецкого задержан военнослужащий ТЦК, - ОК "Північ"

СБУ во время следственных действий по делу экс-главы Черниговской областной ВВК Игоря Кодовбецкого задержала военнослужащего Черниговского областного ТЦК и СП.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Північ", передает Цензор.НЕТ.

Продолжается досудебное следствие, военнослужащий находится под стражей.

"Руководство и личный состав оперативного командования "Північ" категорически осуждают противоправные поступки и будут всячески способствовать проведению расследования. Кроме того, в Черниговском областном ТЦК и СП назначено служебное расследование с целью выяснения всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

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$1 млн у бывшего главы Черниговской областной ВВК

Напомним, 21 февраля во время обысков у Кодовбецкого был обнаружен почти миллион долларов США.

Главой Черниговской областной ВВК он работал до лета 2021 года.

В настоящее время Ковдовбецкий по решению суда находится под стражей без возможности внесения залога. СБУ сообщает о ликвидации в Чернигове масштабной схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.