РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11140 посетителей онлайн
Новости
3 535 4

По делу экс-главы Черниговской областной ВВК Кодовбецкого задержан военнослужащий ТЦК, - ОК "Північ"

сбу

СБУ во время следственных действий по делу экс-главы Черниговской областной ВВК Игоря Кодовбецкого задержала военнослужащего Черниговского областного ТЦК и СП.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Північ", передает Цензор.НЕТ.

Продолжается досудебное следствие, военнослужащий находится под стражей.

"Руководство и личный состав оперативного командования "Північ" категорически осуждают противоправные поступки и будут всячески способствовать проведению расследования. Кроме того, в Черниговском областном ТЦК и СП назначено служебное расследование с целью выяснения всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Взятки за "правильные" диагнозы: в Житомире полиция задержала главу областной ВВК. ФОТОрепортаж

$1 млн у бывшего главы Черниговской областной ВВК

Напомним, 21 февраля во время обысков у Кодовбецкого был обнаружен почти миллион долларов США.

Главой Черниговской областной ВВК он работал до лета 2021 года.

В настоящее время Ковдовбецкий по решению суда находится под стражей без возможности внесения залога. СБУ сообщает о ликвидации в Чернигове масштабной схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.

Автор: 

СБУ (19861) Черниговщина (1485) военно-врачебная комиссия (186) ТЦК (519)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли ви вже понажираєтесь сукині діти!
показать весь комментарий
05.04.2024 22:41 Ответить
Кокая неожиданность, мля!!!
показать весь комментарий
05.04.2024 22:57 Ответить
Так там заробляла гроші, ціла розгалужена мережа, не Меньше 25 осіб без помічників!!
Ну це й школяру відомо!!
показать весь комментарий
05.04.2024 23:29 Ответить
У кожній області і місті України представників ТЦК треба пересадити,бо вони усі беруть,бо їм усі дають.Тому треба їх садити за грати
показать весь комментарий
06.04.2024 12:14 Ответить
 
 