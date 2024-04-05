"Если бы сейчас был Порошенко, то в январе 2022 года он подписал бы "Минск-3", - "слуга народа" Богуцкая

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Лиза Богуцкая считает, что если бы вместо Владимира Зеленского президентом был Петр Порошенко, то он в январе 2022 года подписал бы с Россией очередные Минские соглашения.

Об этом нардеп написала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Многие раздражены постом Марьяны Безуглой о том, что если бы президентом сейчас был Порошенко, то никакой войны не было бы. Друзья, смотрите шире букв. В этом посте есть смысл. Если бы был Порошенко, то еще в январе 2022 года он подписал бы с Путиным через "переговорника" Медведчука "Минск-3". В 2023 году – "Минск-4". А сейчас уже готовился бы "Минск-5", – написала Богуцкая.

"Слуга народа" уверена, что при президентстве Порошенко продолжался бы рост медиаимперии Медведчука, влияние РПЦ и экономические отношения с оккупированными территориями.

"То есть смысл поста Марьяны именно в этом, а не о том, что Порошенко лучше Зеленского. То есть Путин "дипломатично" через Порошенко и Медведчука медленно проглатывал бы Украину, давая возможность им богатеть дизелем, газом, янтарем и т.д. И да, конечно, Медведчук был бы свободен, а Кива до сих пор тер себе яйца в Верховной Раде", - объясняет Богуцкая.

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Напомним, ранее нардепа "Слуги народа" Марьяна Безугла заявила, что полномасштабного вторжения РФ в 2022 году не было бы, если бы на выборах президента в 2019 году победил Петр Порошенко.