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Новости Война
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"Если бы сейчас был Порошенко, то в январе 2022 года он подписал бы "Минск-3", - "слуга народа" Богуцкая

богуцька

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Лиза Богуцкая считает, что если бы вместо Владимира Зеленского президентом был Петр Порошенко, то он в январе 2022 года подписал бы с Россией очередные Минские соглашения.

Об этом нардеп написала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Многие раздражены постом Марьяны Безуглой о том, что если бы президентом сейчас был Порошенко, то никакой войны не было бы. Друзья, смотрите шире букв. В этом посте есть смысл. Если бы был Порошенко, то еще в январе 2022 года он подписал бы с Путиным через "переговорника" Медведчука "Минск-3". В 2023 году – "Минск-4". А сейчас уже готовился бы "Минск-5", – написала Богуцкая.

"Слуга народа" уверена, что при президентстве Порошенко продолжался бы рост медиаимперии Медведчука, влияние РПЦ и экономические отношения с оккупированными территориями.

"То есть смысл поста Марьяны именно в этом, а не о том, что Порошенко лучше Зеленского. То есть Путин "дипломатично" через Порошенко и Медведчука медленно проглатывал бы Украину, давая возможность им богатеть дизелем, газом, янтарем и т.д. И да, конечно, Медведчук был бы свободен, а Кива до сих пор тер себе яйца в Верховной Раде", - объясняет Богуцкая.

Читайте также: "Ермак – надежный тыл Зеленского. Выбить Ермака из офиса – ослабить Зеленского!" - слуга народа Богуцкая

Напомним, ранее нардепа "Слуги народа" Марьяна Безугла заявила, что полномасштабного вторжения РФ в 2022 году не было бы, если бы на выборах президента в 2019 году победил Петр Порошенко.

Богуцька пост про ПорошенкаБогуцька пост про Порошенка

Автор: 

Порошенко Петр (19590) минские соглашения (3229) Богуцкая Лиза (67) Безуглая Марьяна (290)


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Топ комментарии
+116
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05.04.2024 22:59
+74
Ще й ця мавпа вилізла !
Порох би підписав?
Зате за гундосика сталася Буча, Ізюм, Мелітополь, Каховська ГЕС, ДніпроГес, ЗАЕС - це досягнення((
І ти, zeлена сосна, замість ВР працювала б на лісоповалі
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05.04.2024 23:01
+55
То ли дело перестать стрелять.
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05.04.2024 23:01
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Їбанута вона, як ті що віддали свій голос за зелю та слуг урода
Най буде так шо Порох тягнув час через мінські, але він виграв цей час та разом з Пастором робив Нептуни та Богдани.
Але прийшов володьа, так сталося бо в нас демократія, тай похєріл усьо.
До Вови питань нема, його на форумі нема, питання до людей які за нього голосували, ви дійсно цього хтіли??
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06.04.2024 08:04 Ответить
хтіли, хтіли
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06.04.2024 08:14 Ответить
особливо члени секти РПЦ
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06.04.2024 08:17 Ответить
Якби у свій час у батьків богуцької був презерватив ми не читали би зараз оцієї ахінеї.
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06.04.2024 08:27 Ответить
У Порошенка були гірші умови ніж у зеленського - у Європі ще мала голос путінська підстилка меркель. І обама дуже хотів премію миру отримати. Так склалося що очевидна агресія із захопленням території розглядалася безчесними політиками як якийсь внутрішній конфлікт. Тобто тепер за прикладом раші кожне терористичне непорозуміння з ядерною зброєю може диктувати світу свої забаганки. Світ надто довго шукає ефективні механізми протидії ядерному тероризму. Більшість взагалі вважають, що відсидяться в стороні і біда мине їх стороною.
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06.04.2024 08:29 Ответить
Все правильно.
...але це занадто складно для розуміння шанувальниками Зе і його гоп-компанії. Тому їм краще "заходять" ось такі висери богуцьких і безуглих.
"здав Крим", "знищив склади ***********", Ротердам+", "мінський договорняк" і все в такому дусі не потребує ніякого аналізу, це все просто для "розуміння".
Розуміння в лапках, бо розумом там і не пахне.
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06.04.2024 11:49 Ответить
То скільки людей би живими залишилось...
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06.04.2024 08:36 Ответить
Ви, суки зелено-сині, спочатку звітуйте про зданий без бою пуйлу Півдня країни, а потім пороха у чомусь звинувачуйте. Настане час, і порох теж буде звітувати про свої прой#би.
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06.04.2024 09:21 Ответить
"Триває режим тиші: на засіданні ТКГ погоджено 20 ділянок розмінування та чотири нові ділянки розведення сил

20 серпня 2020 року - 00:18" https://www.president.gov.ua/news/trivaye-rezhim-tishi-na-zasidanni-tkg-pogodzheno-20-dilyanok-62817

Ой, а шо такоє?! Замість Мінськ-3 ми краще розмінуємо для ворога.
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06.04.2024 09:35 Ответить
П'ять років пройшло!!! А цих курва всюди винуватий Порошенко барани
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06.04.2024 09:36 Ответить
Про якість української еліти загалом свідчить той факт, що впродовж усіх років "незалежности" українці обирають між лайном і катастрофою. Війна - чи не єдиний шанс змінити еліту. Але ...
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06.04.2024 09:42 Ответить
Це в першу чергу свідчить про якість наріду
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06.04.2024 10:13 Ответить
Це свідчить про нечесну процедуру набору нової влади.
Я про якість народу любдять говорити шовіністи.
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06.04.2024 10:23 Ответить
Це в першу чергу свідчить про методичне нищення кацапами української еліти. А якщо хочеться плюнути в "нарід", то не зайве в дужках зазначити себе. Чи ви до цього "наріду" не належите?
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06.04.2024 10:39 Ответить
"От що в нас є - могили та й могили.
Та Чорний Шлях з невільницьким плачем.
Цьому народу світ уже немилий
Від зайшлих вбивць і від своїх нікчем."

(Ліна Костенко)
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06.04.2024 09:50 Ответить
Якби зараз був Порошенко, то Україна вже була б в ЄС і НАТО. На відміну від зелених гнід, Порошенко вмів і вміє в дипломатію, бо бізнесюк і знає, як треба розмовляти з партнерами. А зелені курви були б там, де ім по хорошому і місце - на панелі.
Але мудрий нарід, оскільки генетично не переварює розумних і багатих, вибрав тупих і бідних - справжніх своїх представників, таких само як нарід і є. І тепер ніяк не зрозуміє, а що ж пішло не так.
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06.04.2024 09:53 Ответить
Може в ЄС і НАТО ще не були б, але, як мінімум були б готові до вступу.
З рештою згоден на 100%
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06.04.2024 11:53 Ответить
Чому, і до чого тут Порошенко? Давай, зебіл, шукай потрібну сторінку в методичці
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06.04.2024 10:12 Ответить
А чем Лиза Богуцька отличается от Марьяны Безуглой?
Это что, разные люди?
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06.04.2024 10:08 Ответить
Що Безугла,що Богуцька,ОБОЄ РЯБОЄ.
Треба оцінювати по результату,а не по ЯКБИ.
Тобто,треба порівняти результати роботи обох президентів за пять років,якщо на то пішло.
А світ фантазій двох недалеких депутатів-слуг, мало кому цікавий.
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06.04.2024 10:18 Ответить
Результати - це повернена українська територія.
Результати - це надана Заходом зброя - Петріоти, Леопарди, Абрамси, БТРи багатьох виробників,
артилерія, снаряди і ракети, яких папєрєднікам ніхто не давав.
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06.04.2024 10:26 Ответить
І багато території повернули зелені у зрівнянні з "папєрєдніком"? Маріуполь, Бердянськ, Скадовськ, Лісічанськ, Северодонецьк, Бахмут? Це все повернуті території? Ой, ні! Здані!
А озброєння тому й дали, що своє виробництво позакривали. Невже теж "папєрєднікі"?! Ой, ні! Зелені!
Пічалька!..
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06.04.2024 10:33 Ответить
хочеш в опу від лідора взесвіту, почув, що так його лікує дЄрмак?
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06.04.2024 11:21 Ответить
Цікаво, що навіть на 10-й рік "Мінськ" сприймається недолугим та зазомбованим 1+1 "нарідом" як щось дуже погане! А насправді Мінськ-1 і -2 - це був дуже хитрий, розумний та міцний повідець з намордником на скажену рашку. Він був так прописаний, що не міг виконуватися ні в якому разі, а іноземні "партнери" на кшталт падлюки Меркель навіть гавкнути не могли. Бо там чітко стояло: по-перше - відвід російських військ до кордону України, по-друге - визнання Донбасу як чогось самостійного. Наші ідіоти досі волають: "Аааа, Порошенко хотів признати Донбас сепаратним!!!", але забули головне: ПО-ПЕРШЕ, ВІДВІД ВІЙСЬКА РОСІЇ. І на це рашка і досі не пішла. Тобто тоді усе завмерло у патової ситуації. І вона надала Україні час для розвитку Армії, ракетних програм, озброєння, будівництва фортифікації, а ще розвитку економіки, зв'язків з партнерами, зміцнювання антипутинської коаліції...
Але ж телевізор сказав, що Мінськ - це бяка, ось барани 10 років і волають: "Бяяяяяка!!!"
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06.04.2024 10:28 Ответить
Яка ВИСОКОІНТЕЛЕКТУАЛЬНА дурепа !!!
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06.04.2024 10:30 Ответить
А як називається "договорнячок" від "Арахнафобії і Ко" у Біловежскій пуще у лютому 2022? Той який включав пункти про денацифікацію, і я як казав Арахнафобія решту "бла-бла-бла"... Той якиий Пуйло сказав, що вони досить не погані. Ті які були зірвані звірствамі у Бучі... Команда "Ганьба Народу" гадає що всі забули? ЗелХторат може і забув, то може нагадати?...
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06.04.2024 10:59 Ответить
Якісь дивні суперечливі почуття. З одного боку бєзумна сказала очевидні речі, зрозумілі і без неї всім, хто хоч трохи петрає, з іншого боку, все, що каже пані бєзумна сприймається, як чергова маячня тьоті з явними психічними відхиленнями.
Тобто, ціль заяви тьоті більше схожа на спробу посіяти сумніви в очевидних тезах.
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06.04.2024 11:00 Ответить
Я бачив відео виступу тягнибока коло пам'ятника Шевченка 9 березня 2014 року. Виступ він почав з такого: "хіба ми з вами знали". Він мав на увазі загибелі на майдані, захоплення Криму і сходу.
Нахрен нам такі політики які не здатні прогнозувати. Я не кажу що не те робилось. Я кажу що тягнибок визнав свою нездатність прогнозувати. Біда від гіперактивних дурнів. Думаю, що не тільки тягнибок з політиків такі.
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06.04.2024 11:07 Ответить
Медведчук увійшов до В ради чаме при Зеленському, ще кАнали купив саме при Зеленському, Слуги там 24\7 проти Порошенка лайно лили, поки путін не наказав Медведчуку топити рейтинг Зелі після прийняття рішення на вторгнення.
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06.04.2024 11:10 Ответить
эта болтовня , ни о чем ... напоминает игру ,, Битва экстрасенсов ,,
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06.04.2024 11:32 Ответить
Це відповідь зеленої цвілі на заяву пороха про участь у президентських виборах. Ще невеликий профіт для прихильників зеленої мразоти, їм самим не тре вигадувати псевдоаргументи проти пороха, їх озвучують зелені роти.
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06.04.2024 12:01 Ответить
Кожний висер зебілів -- щось просрали, серійний висер-- щось просрали і планують просрати ще БІЛЬШЕ!
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06.04.2024 12:07 Ответить
Благодатна тема для будь-якої ЗЕрмачини: що було б якби.
А насправді відбувається ось це ...
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06.04.2024 12:36 Ответить
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06.04.2024 12:37 Ответить
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06.04.2024 12:40 Ответить
При цьому Янелох Боневтикович Оманський залишається лише лялькою, в чиїй дупі стирчать руки кількох ляльководів, які і крутять їм як хочуть ...
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06.04.2024 12:57 Ответить
А ти гнида зелена піди та спитай у людей що поховали своїх батьків і дітей, що їм краще , Мінськ Порошенка чи "безмінськ" Зеленського І все стане на свої місця.. тварина ти безсовісна. Я вже навіть не кажу про стратегічне значення водіння за носа **** Порошенком. .. А чисто з людської точки зору.
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06.04.2024 12:41 Ответить
Зелена мразь здав величезні території без мінська
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06.04.2024 16:03 Ответить
Якоби да каби, хай би в роті у неї пір'я поросло! Кажуть один ворог об'єднує сто друзів, але не для цієї тупої піхви. 🤬
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06.04.2024 16:32 Ответить
Блт. Яка вона дурна:
..." Поступово ковтали би Україну..." А зараз де подівся схід?? Проковтнут!!!
Та ***** війни не було би! Сотні тисяч життів продовжували би жити в своїх хатах в Маріуполі! Діти не ховались би під землею і продовжувало би зростати і модернізуватися військоа як би била би голова на місьці той Йаз може з'явилося б.
Хто цих депутатів обирає???
Звідки вони???
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06.04.2024 16:51 Ответить
Так Найвеличніший-же і підписав. Формула Штайнмаєра називається. Підписати-то він підписав, але виконувати не став, бо на заваді став Рух опрору капітуляції всередині країни. Тож мінський процес стали затягувати всіма можливими засобами. Ну путєн і побачив, що Найвеличніший його нагло най**ує, дочекався поки скінчиться ковід та олімпідада, і... далі ви знаєте.

Мораль проста. Барига Петя 3 роки петляв, щоб не підписувати ту кляту формулу, а Вова такий модний прийшов, підписав Штайнмаєра, мнє 43 і я нє лох - і ми отримали наслідки. Тож думай.те.
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06.04.2024 17:57 Ответить
Та нема там кому думати, брехня підтвержена брехнею становиться правдою для дебілів.
В їх розумінні Порох тільки те й робив, що здавав Україну ***** та наживався на війні а Блазень врятував нас всіх від цього...
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07.04.2024 15:29 Ответить
Так Мінськ 3 гірше за руйнування десятків міст, десятки тисяч загиблих та поранених та мільйони біженців?
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06.04.2024 20:08 Ответить
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