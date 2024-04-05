"Если бы сейчас был Порошенко, то в январе 2022 года он подписал бы "Минск-3", - "слуга народа" Богуцкая
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Лиза Богуцкая считает, что если бы вместо Владимира Зеленского президентом был Петр Порошенко, то он в январе 2022 года подписал бы с Россией очередные Минские соглашения.
Об этом нардеп написала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Многие раздражены постом Марьяны Безуглой о том, что если бы президентом сейчас был Порошенко, то никакой войны не было бы. Друзья, смотрите шире букв. В этом посте есть смысл. Если бы был Порошенко, то еще в январе 2022 года он подписал бы с Путиным через "переговорника" Медведчука "Минск-3". В 2023 году – "Минск-4". А сейчас уже готовился бы "Минск-5", – написала Богуцкая.
"Слуга народа" уверена, что при президентстве Порошенко продолжался бы рост медиаимперии Медведчука, влияние РПЦ и экономические отношения с оккупированными территориями.
"То есть смысл поста Марьяны именно в этом, а не о том, что Порошенко лучше Зеленского. То есть Путин "дипломатично" через Порошенко и Медведчука медленно проглатывал бы Украину, давая возможность им богатеть дизелем, газом, янтарем и т.д. И да, конечно, Медведчук был бы свободен, а Кива до сих пор тер себе яйца в Верховной Раде", - объясняет Богуцкая.
Напомним, ранее нардепа "Слуги народа" Марьяна Безугла заявила, что полномасштабного вторжения РФ в 2022 году не было бы, если бы на выборах президента в 2019 году победил Петр Порошенко.
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Най буде так шо Порох тягнув час через мінські, але він виграв цей час та разом з Пастором робив Нептуни та Богдани.
Але прийшов володьа, так сталося бо в нас демократія, тай похєріл усьо.
До Вови питань нема, його на форумі нема, питання до людей які за нього голосували, ви дійсно цього хтіли??
...але це занадто складно для розуміння шанувальниками Зе і його гоп-компанії. Тому їм краще "заходять" ось такі висери богуцьких і безуглих.
"здав Крим", "знищив склади ***********", Ротердам+", "мінський договорняк" і все в такому дусі не потребує ніякого аналізу, це все просто для "розуміння".
Розуміння в лапках, бо розумом там і не пахне.
20 серпня 2020 року - 00:18" https://www.president.gov.ua/news/trivaye-rezhim-tishi-na-zasidanni-tkg-pogodzheno-20-dilyanok-62817
Ой, а шо такоє?! Замість Мінськ-3 ми краще розмінуємо для ворога.
Я про якість народу любдять говорити шовіністи.
Та Чорний Шлях з невільницьким плачем.
Цьому народу світ уже немилий
Від зайшлих вбивць і від своїх нікчем."
(Ліна Костенко)
Але мудрий нарід, оскільки генетично не переварює розумних і багатих, вибрав тупих і бідних - справжніх своїх представників, таких само як нарід і є. І тепер ніяк не зрозуміє, а що ж пішло не так.
З рештою згоден на 100%
Это что, разные люди?
Треба оцінювати по результату,а не по ЯКБИ.
Тобто,треба порівняти результати роботи обох президентів за пять років,якщо на то пішло.
А світ фантазій двох недалеких депутатів-слуг, мало кому цікавий.
Результати - це надана Заходом зброя - Петріоти, Леопарди, Абрамси, БТРи багатьох виробників,
артилерія, снаряди і ракети, яких папєрєднікам ніхто не давав.
А озброєння тому й дали, що своє виробництво позакривали. Невже теж "папєрєднікі"?! Ой, ні! Зелені!
Пічалька!..
Але ж телевізор сказав, що Мінськ - це бяка, ось барани 10 років і волають: "Бяяяяяка!!!"
Тобто, ціль заяви тьоті більше схожа на спробу посіяти сумніви в очевидних тезах.
Нахрен нам такі політики які не здатні прогнозувати. Я не кажу що не те робилось. Я кажу що тягнибок визнав свою нездатність прогнозувати. Біда від гіперактивних дурнів. Думаю, що не тільки тягнибок з політиків такі.
А насправді відбувається ось це ...
..." Поступово ковтали би Україну..." А зараз де подівся схід?? Проковтнут!!!
Та ***** війни не було би! Сотні тисяч життів продовжували би жити в своїх хатах в Маріуполі! Діти не ховались би під землею і продовжувало би зростати і модернізуватися військоа як би била би голова на місьці той Йаз може з'явилося б.
Хто цих депутатів обирає???
Звідки вони???
Мораль проста. Барига Петя 3 роки петляв, щоб не підписувати ту кляту формулу, а Вова такий модний прийшов, підписав Штайнмаєра, мнє 43 і я нє лох - і ми отримали наслідки. Тож думай.те.
В їх розумінні Порох тільки те й робив, що здавав Україну ***** та наживався на війні а Блазень врятував нас всіх від цього...