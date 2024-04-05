Умеров и Сырский рассказали Остину об атаках России на города и гражданскую инфраструктуру: "Украине нужно больше систем ПВО и ракет"

Министр обороны Украины Рустем Умеров 5 апреля вместе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Об этом Умеров заявил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вместе с Главнокомандующим генерал-полковником Сырским провел очередной еженедельный телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином.

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Мы подробно проинформировали министра обороны о текущей ситуации и недавних атаках россии на украинские города и гражданскую инфраструктуру. Я еще раз подчеркнул: Украине нужно больше систем ПВО и ракет.

Мы должны вместе остановить врага свободного мира и сделать это здесь, в Украине", - рассказал он.