Все союзники поддерживают приглашение Украины в НАТО, кроме США и Германии, - Стефанишина

Решения по приглашению Украины в НАТО не поддерживают две страны Североатлантического союза – Соединенные Штаты и Германия. Свой скепсис они объясняют тем, что такое приглашение является "реальным решением".

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Повестка дня вопросов, касающихся Украины, определяет также Украина. Для Украины вопрос приглашения в НАТО есть в повестке дня - и он будет в повестке дня столько, сколько это нужно до того, как это решение будет принято", - отметила она.

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Чиновница напомнила, что формат приглашения предложила сама Украина – как юридическая гарантия будущего членства в НАТО, и это промежуточное неокончательное решение, которое есть в повестке дня.

"Совершенно все союзники поддерживают это решение, кроме двух. Поскольку эта информация стала публичной, сейчас и Соединенные Штаты, и Германия пытаются обращать внимание на других скептических союзников типа Венгрии, Словакии: "Вот они тоже якобы имеют скептическую позицию". Но ключевая позиция этих двух стран [США и Германии]", – отметила Стефанишина.

По словам вице-премьера, эти страны объясняют свой скепсис тем, что приглашение является "реальным решением".

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Она также обратила внимание, что вопрос приглашения не привязан к Вашингтонскому саммиту: у НАТО "есть привычка" все важнейшие решения не оставлять на саммите.

В частности, это касалось приглашения и присоединения Швеции и Финляндии к НАТО, отметила Стефанишина.

По мнению чиновника, приглашение может быть и на Вашингтонском саммите, и с новым генсеком НАТО, и в "любой момент".

Нынешний саммит Альянса будет проходить в американской столице с 9 по 11 июля.