Все союзники поддерживают приглашение Украины в НАТО, кроме США и Германии, - Стефанишина
Решения по приглашению Украины в НАТО не поддерживают две страны Североатлантического союза – Соединенные Штаты и Германия. Свой скепсис они объясняют тем, что такое приглашение является "реальным решением".
Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Повестка дня вопросов, касающихся Украины, определяет также Украина. Для Украины вопрос приглашения в НАТО есть в повестке дня - и он будет в повестке дня столько, сколько это нужно до того, как это решение будет принято", - отметила она.
Чиновница напомнила, что формат приглашения предложила сама Украина – как юридическая гарантия будущего членства в НАТО, и это промежуточное неокончательное решение, которое есть в повестке дня.
"Совершенно все союзники поддерживают это решение, кроме двух. Поскольку эта информация стала публичной, сейчас и Соединенные Штаты, и Германия пытаются обращать внимание на других скептических союзников типа Венгрии, Словакии: "Вот они тоже якобы имеют скептическую позицию". Но ключевая позиция этих двух стран [США и Германии]", – отметила Стефанишина.
По словам вице-премьера, эти страны объясняют свой скепсис тем, что приглашение является "реальным решением".
Она также обратила внимание, что вопрос приглашения не привязан к Вашингтонскому саммиту: у НАТО "есть привычка" все важнейшие решения не оставлять на саммите.
В частности, это касалось приглашения и присоединения Швеции и Финляндии к НАТО, отметила Стефанишина.
По мнению чиновника, приглашение может быть и на Вашингтонском саммите, и с новым генсеком НАТО, и в "любой момент".
Нынешний саммит Альянса будет проходить в американской столице с 9 по 11 июля.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Навіть статті на https://www.nytimes.com/2024/04/04/world/europe/ukraine-nato-stoltenberg-russia.html
пишуть
"закон чьто дишло - куди повєрні туди і вишло" (c)
спитайте німця чи корейця, як вони ставилися до цих "різних країн"
ну тоді і в Україні дві різних країни : Україна та ДНР/ЛНР (навіть три країни)
Ресурсів Німеччини, Британії та Франції достатньо, щоб натовкти путіну пику.
А НАТО нехай собі як знає - божеволіє, конає - нам своє робить.
Це сцикливе НАТО кинуло Україну як кістку скаженому собаці, і поки собака цю кістку гризе, то інших не чіпає. ***** буде відгризати наших територій скільки зможе, перетворювати їх на руїни та приєднувати до рф. Це буде тривати до тих пір, поки Україна не припинить своє існування. Тому забули про НАТО та боремося далі.
Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Bucharest on 3 April 2008 03 Apr. 2008 - | Press Release (2008) 049 Issued on 03 Apr. 2008 | Last updated: 05 Jul. 2022 16:06
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_8443.htm?selectedLocale=en
23. НАТО вітає євроатлантичні прагнення щодо членства в НАТО України та Грузії. Сьогодні ми дійшли згоди, що ці держави стануть членами НАТО. Обидві країни зробили цінні внески в операції Альянсу. Ми вітаємо демократичні реформи в Україні та Грузії та з нетерпінням очікуємо на проведення вільних та чесних парламентських виборів в Грузії в травні.
Після зустрічі Байдена з Сі штати різко повернули вектор... там ще Бернс в Москву пару раз літав... тому це все політичне шоу із голосуванням... затримка штучна щоб не було ескалації
Штати зараз ні політично (перед виборами) ні економічно не готові серйозно воювати. Навіть всрані хусити можуть блокувати світові морські шляхи, а вся реакція це десяток ракет кудись в пустелю. Але наші розові поні серед народу і тупуваті політики продовжують мантру про безкінечну допомогу і перемоги. Зараз треба думати як зберегти тих людей, зо ще живі і не виїхали і не захоплені теретирорії, а не слухати казки про всебічну підтримку, свободу і іншу хрінь якою годують партнери, паралельно торгуючи з кацапами. Це суто моя думка.
плюс їх компанії поставляють оркам компоненти для озброєння по завищеним цінам...
Ну і не забуваємо скільки американських компаній або компаній з американськими інвестиціями зараз дальше працюють в раші... це фармацевтичні, табачні, поставщики обладнання для нафтогазу...
тому і забороняють бити по раші, бояться що їх виробництво в орків може зупинитись або будуть проблеми з екпортом ресурсів і це підніме інфляцію в штатах
Пізд...ш одна у ваших словах
Ви забули що крім Чечні ще була Молдавія, Грузія, Айзербаджан
І тоді якби полетіли перші ракети все б було б те саме... люба агресія зажди отримує протидію
Все було українським по документах... тільки коди підтвердження не мали для запуску тому що вони були в Москві... це типу червона кнопка.. ... але це лише програмний коди в мікроконтролері... а виробляв ці ракети і обслуговував Південмаш
їх просто продали як і все решта з тих частин... і американські представники приїзджали всю х...ню контролювати... не було ні одного орка в тій делегації коли витягували ракети з шахт і грузили ... тільки наші і американці
Украина НЕ станет членом НАТО пока не закончится война. Поэтому вопрос формулировки - это вопрос символический, моральный. До членства в Альянсе - годы и пример Швеции здесь показательный. Даже такой идеальный кандидат вступал в альянс два года.
Еще важная вещь, про которую нельзя забывать, но которую забывают в фейсбуках в анти-американском угаре, - это то, что до выборов в США остается 7 месяцев. А Украина в НАТО, пакет помощи Украине и тд - это фетиш и страшилка, который используют Трамп и Маск. Они говорят, что это путь к Третьей мировой и у них огромная аудитория. Байден не должен лезть на рожон в публичной дискуссии об этом, так как он не может себе позволить сужать свою электоральную базу. А помощь Украине и членство Украины в НАТО уже демонизированы Трампом и Маском и т.н. "консервативными" лидерами мнений.
Мы с вами знаем, что Байден делает для Украины всё, что может и всё, что нужно, но в публичной плоскости лучше на эти семь месяцев попридержать коней.