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Новости Помощь Украине
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Украина получила от Южной Кореи 70 автомобилей скорой помощи. ФОТО

Украина получила от правительства Южной Кореи еще 70 "скорых" для оказания неотложной медицинской помощи во время войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

швидка допомога авто від Кореї

Автомобили будут использоваться для оказания необходимой помощи пациентам, нуждающимся в дополнительных мерах для поддержания жизни во время транспортировки в больницы и между больницами.

швидка від Кореї

"Скорые" оборудованы средствами, позволяющими оказывать жизненно необходимую помощь пациентам во время медицинской транспортировки.

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швидка авто

Ранее в Украину уже былодоставлено 30 автомобилей скорой помощи, поэтому Корея передала нам в качестве гуманитарной помощи 100 машин.

Автор: 

Минздрав (4899) Южная Корея (332) скорая (365)


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Топ комментарии
+21
Огромное спасибо Южной Корее за помощь. В мире есть много стран, которые не помогли ни на 1 доллар, а только вредят. За любую помощь нужно быть благодарным.
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06.04.2024 02:22
+9
Теперь тімашенка будуть возити не на крадених тачках для військових, а на крадених швидких ?
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06.04.2024 03:44
+3
По-перше, москалі, це мʼясо, на яке швидкі не потрібні.

По-друге, північна і не вміє швидкі робити.
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06.04.2024 06:25
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Огромное спасибо Южной Корее за помощь. В мире есть много стран, которые не помогли ни на 1 доллар, а только вредят. За любую помощь нужно быть благодарным.
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06.04.2024 02:22 Ответить
100%
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06.04.2024 09:22 Ответить
Теперь тімашенка будуть возити не на крадених тачках для військових, а на крадених швидких ?
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06.04.2024 03:44 Ответить
Йому б ще ковдру у клітинку..
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06.04.2024 07:33 Ответить
У нього ватне совкове одіяло є.
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06.04.2024 09:12 Ответить
а рф от северной - миллион снарядов и баллистику...
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06.04.2024 04:07 Ответить
не всі корейці корейці
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06.04.2024 05:33 Ответить
По-перше, москалі, це мʼясо, на яке швидкі не потрібні.

По-друге, північна і не вміє швидкі робити.
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06.04.2024 06:25 Ответить
согласен. просто интересное сравнение в голову при этой новости пришло
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06.04.2024 10:15 Ответить
Якби з тих швидких виїжджали Томагавки чи корейські аналоги - ото була б швидка допомога !
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06.04.2024 06:54 Ответить
знаю одно место..там деятка два скорых"застряли" третий год..
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06.04.2024 07:55 Ответить
Звичайно, це ЗЕлуплена митниця. Я вгадав?
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06.04.2024 09:15 Ответить
ще є одна "заначка"
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06.04.2024 17:03 Ответить
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14.05.2024 14:40 Ответить
 
 