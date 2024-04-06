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Украина получила от Южной Кореи 70 автомобилей скорой помощи. ФОТО
Украина получила от правительства Южной Кореи еще 70 "скорых" для оказания неотложной медицинской помощи во время войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Автомобили будут использоваться для оказания необходимой помощи пациентам, нуждающимся в дополнительных мерах для поддержания жизни во время транспортировки в больницы и между больницами.
"Скорые" оборудованы средствами, позволяющими оказывать жизненно необходимую помощь пациентам во время медицинской транспортировки.
Ранее в Украину уже былодоставлено 30 автомобилей скорой помощи, поэтому Корея передала нам в качестве гуманитарной помощи 100 машин.
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+21 Александр Кудренко #438142
показать весь комментарий06.04.2024 02:22
+9 andi Mir
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+3 anna petrova #587029
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По-друге, північна і не вміє швидкі робити.