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Ночные обстрелы Харькова: 6 погибших, 10 раненых, повреждены исключительно гражданские объекты. ФОТО

В результате вражеских ударов по Харькову в ночь на 6 апреля 6 человек погибли, есть раненные.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

"6 погибших в результате ночных ударов россиян по Харькову. Как минимум 10 раненых, люди получили взрывные травмы и осколочные ранения. Состояние пострадавших - легкое и среднее", - говорится в сообщении.

По словам Синегубова, повреждены многоэтажки, АЗС, магазин, автомобиль – исключительно гражданские объекты.

Также читайте: В третий раз сегодня в Харькове раздаются взрывы

наслідки обстрілу Харкова
наслідки обстрілу Харкова

Все службы устраняют последствия российского террора.

Автор: 

обстрел (26942) Харьков (7452) Синегубов Олег (558)


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Топ комментарии
+20
А влада що? А влада ще спить. Може до вечора й розродиться черговим гундосим відосиком
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06.04.2024 07:49
+19
Рашисти творят геноцид в Україні вбивають мирних громадян ,знищують міста і села світ мовчить ,невже і цього разу не зберется ген. асамблея ООН ( я розумію безпорадність цієї організації ) треба привернути увагу світового співтовариства ,влада на жаль більше думає про рейтинги чим про злочини рашиської орди ,на жаль повний провал інформаційної політики ,бездіяльність МЗС і вітсутнє будь яке патріотичне виховання молоді.
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06.04.2024 07:33
+9
Харків. це чергова "фортеця" де все буде "потужно"
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06.04.2024 07:27
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Харків. це чергова "фортеця" де все буде "потужно"
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06.04.2024 07:27 Ответить
Я казав ще місяць тому,робитимуть рашисти Маріуполь2 з Харкова.
Відкинути їх треба від Харкова...
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06.04.2024 07:27 Ответить
Боже збережи Украiну, всi нашi мiста, наших людей! Молимо та
благаемо Тебе Спасителю наш! Молимось за Харкiв та його героiчних
людей! Царство Небесне загиблим! 🙏🙏🙏 Рiдним пiвчуття, а пораненим
скорiйшого одуження! Харкiв тримайся-Суми з вам! З вами вся Украiна!
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06.04.2024 09:36 Ответить
Куди відкинути? Тут 25 км до кордону з парашею. Відкинути з власної території? "Партнери" не схвалять.
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06.04.2024 17:52 Ответить
Рашисти творят геноцид в Україні вбивають мирних громадян ,знищують міста і села світ мовчить ,невже і цього разу не зберется ген. асамблея ООН ( я розумію безпорадність цієї організації ) треба привернути увагу світового співтовариства ,влада на жаль більше думає про рейтинги чим про злочини рашиської орди ,на жаль повний провал інформаційної політики ,бездіяльність МЗС і вітсутнє будь яке патріотичне виховання молоді.
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06.04.2024 07:33 Ответить
Не треба так о нашiй молодi-вони краще за нас! I це пише
72-рiчна пенсiонерка. А ось вiдiо на пiдтвеження моiх
слiв... 😊🤗
https://www.youtube.com/shorts/a_vdPJlKBjU
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06.04.2024 09:42 Ответить
це просто діти , діти війни...

А молодь мріє дочекатися війни та звалити навіг звідси, руснявий реп, русняві дебіли в інстаграмі, тіктоці просто задрали з кожного юнацького матюгальника, "вони дупля не відбивають" як то кажуть, в іншому світі живуть. Невже влада думає, що 40-60 поборють кацапів а потім 18-25 , аспіранти та двічі "психологи готельно-ресторанного бізнесу" та випускники університету Поплавського швиденько стануть патріотами і відбудують країну?
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06.04.2024 12:16 Ответить
Не треба слухати руснявий реп, щоб бажати звідси звалити. Молодь не хоче жити на пороховій бочці, це нормально.
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06.04.2024 12:28 Ответить
Ви знаете, що в мiсячну нiч, двое дивляться на калюжу...
Один баче грязну воду, а другий бачить відображення мiсяца на небі...
Ви надто песимістичні. Все буде добре! 😊
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06.04.2024 17:10 Ответить
таня м личинки совкодрочєрів на кожному кроці на сході України та в Києві це нормально??
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07.04.2024 09:11 Ответить
А влада що? А влада ще спить. Може до вечора й розродиться черговим гундосим відосиком
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06.04.2024 07:49 Ответить
Ну що ж, черговий бот надрукує слова Доника,що місто саме хоче цього, бо відбудова це кошти. До того ж напише з столиці чи Львів, щоб виправдати жертви міста і закрити очі на щільність захисту населення там і там.
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06.04.2024 08:07 Ответить
Виродки кончені .
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06.04.2024 09:21 Ответить
Потуги Параши розбомбити Харків смішні, що місту і не вистачає так команд по знищенню шахедів, їх має бути більше.
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06.04.2024 12:12 Ответить
Абсолютно вірно, тому - моя підтримка коменту.
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06.04.2024 13:56 Ответить
Долбануло очень сильно. Некоторые стекла посыпались в домах за километр от прилета. Простой с-300 так не взрывается.
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06.04.2024 13:17 Ответить
Звук був як у вибухівки, а не ракети, як на початку 2022 року.
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06.04.2024 19:08 Ответить
Дебил. Там пустырь напротив заправки. Фото воронки посмотри. Где ты там РСЗО на открытой местности увидел. Да и кто ее в 20 метрах от окружной на виду у всех располагать будет.
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06.04.2024 18:46 Ответить
Ну да. Остановились и ждали, пока по ним С-300 прилетит.
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06.04.2024 18:58 Ответить
Як що ти не в курсі РСЗО ЗСУ не ставлять серед жилих кварталів.
Серед промзони так.
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06.04.2024 19:10 Ответить
Ну да, хот дог вирішили купити разом з кавою. А тут о 0-20 дрон тут як тут. І миттєво запрограмували ракети прямо на пустир поряд з Країною.....
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06.04.2024 19:19 Ответить
Свинособака. Ты из Лахты строчишь? Иначе не могу объяснить отрицание ударов по гражданским объектам.....
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06.04.2024 19:27 Ответить
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06.04.2024 18:37 Ответить
Дурацкий вопрос, но... а дрон-наблюдатель может зачем то мигать? Просто вчера вечером какая то херня висела в небе как раз недалеко от этого прилета и мигала. Ну как бы не логично, чтобы дрон себя так выдавал. Но странное совпадение.
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06.04.2024 19:31 Ответить
Дрон-наблюдатель вообще не может висеть, это самолет. И летает он высоко. Коптеры на таких расстояниях не используют.
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06.04.2024 19:38 Ответить
А ти там мабуть з команди по знищенню дронів, все бачив своїми очами
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06.04.2024 19:57 Ответить
А что Военный Вождь ? Или в полночь ОНО опять будет дякувати тех , дякувати этих , співчувати тем , співчувати этим , будет опять перечислять с кем встретился или с кем переговорил по телефону .... одно и тоже уже третий год.
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06.04.2024 20:25 Ответить
В Україні розробляють зброю проти авіабомб (КАБ), якими країна-агресор РФ завдає ударів по прифронтових територіях
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07.04.2024 07:44 Ответить
Останнім часом зафіксовано перші випадки ударів керованими авіабомбами по житлових кварталах України, а також вперше було скинуто важку бомбу вагою 1500 кілограмів - на північному сході країни - у селищі міського типу Велика Писарівка Сумської області.
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09.04.2024 08:19 Ответить
Низка російських населених пунктів, що межують з Україною, залишилися без світла після атаки ЗСУ. Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт у своєму Telegram-каналі.

За його словами, ввечері в середу, 10 квітня, було обстріляно Глушківський район, через що пошкоджено лінії електропередач. Губернатор зазначив, що кілька населених пунктів залишилися без світла. Старовойт уточнив, що в селах Кариж і Дронівка та в селі Урусі вже відновлено подачу електроенергії, а в селі Дронівка вже відновлено подачу електроенергії, а в селі Дронівка
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11.04.2024 08:10 Ответить
 
 