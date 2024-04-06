Ночные обстрелы Харькова: 6 погибших, 10 раненых, повреждены исключительно гражданские объекты. ФОТО

В результате вражеских ударов по Харькову в ночь на 6 апреля 6 человек погибли, есть раненные.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

"6 погибших в результате ночных ударов россиян по Харькову. Как минимум 10 раненых, люди получили взрывные травмы и осколочные ранения. Состояние пострадавших - легкое и среднее", - говорится в сообщении.

По словам Синегубова, повреждены многоэтажки, АЗС, магазин, автомобиль – исключительно гражданские объекты.

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