Ночью войска РФ атаковали Украину ракетами и дронами, была угроза для нескольких областей.
В ночь на 6 апреля российские оккупанты запускали по Украине ракеты из самолетов Ту-95МС, воздушные цели фиксировались в ряде областей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
В частности, Воздушные силы информировали о движении крылатой ракеты из Курской области через Сумщину в направлении Черниговщины.
"Крылатые ракеты изменили направление и держат курс из Черниговской области на Миргород", - говорилось в сообщении в 5.08.
"Изменение курса крылатых ракет в Полтавской области курсом на Черкассы", - добавляли ВС.
"Крылатые ракеты изменили курс с Черкасщины зашли в Винницкую область в направлении Ладыжина", - отмечалось в 5.36.
Также была угроза для Киева и Киевщины.
Кроме того, враг атаковал Украину дронами.
В настоящее время о последствиях ракетной атаки и боевой работе украинского ПВО не сообщается.
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Ворогом було застосовано:
- крилаті ракети Х-101/555, запущені попередньо двома бортами Ту-95 з району Саратовської області рф;
- крилаті ракети морського базування "Калібр", запущенны попередньо з підводного човна "Варшавянка".
- балістичні ракети ОТРК "Іскандер-М" з Т.О. АР Крим.
- ударні БпЛА типу "Шахід" з полігонів "Чауда" Крим та "Халіно" Курськ.
Найбільшу дистанцію у ~1730км (з Саратовської області рф до Київської області частина ракет Х-101/555 подолала за дві години польоту.
Найбільшу дистанцію у ~1194км (з полігону "Чауда" до Старокостянтинова частина БпЛА типу "Шахід" подолала за 7 годин польоту.
Під ракетно-дроновою атакою перебували Харків, Запоріжжя, Старокостянтинів, Київщина.
Ракетно-дронова атака тривала 7 годин.
Деталі від місцевих адміністрацій.