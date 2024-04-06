Ночью войска РФ атаковали Украину ракетами и дронами, была угроза для нескольких областей.

В ночь на 6 апреля российские оккупанты запускали по Украине ракеты из самолетов Ту-95МС, воздушные цели фиксировались в ряде областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

В частности, Воздушные силы информировали о движении крылатой ракеты из Курской области через Сумщину в направлении Черниговщины.

"Крылатые ракеты изменили направление и держат курс из Черниговской области на Миргород", - говорилось в сообщении в 5.08.

"Изменение курса крылатых ракет в Полтавской области курсом на Черкассы", - добавляли ВС.

"Крылатые ракеты изменили курс с Черкасщины зашли в Винницкую область в направлении Ладыжина", - отмечалось в 5.36.

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Также была угроза для Киева и Киевщины.

Кроме того, враг атаковал Украину дронами.

В настоящее время о последствиях ракетной атаки и боевой работе украинского ПВО не сообщается.