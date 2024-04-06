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Ночью войска РФ атаковали Украину ракетами и дронами, была угроза для нескольких областей.

ракета,крилата

В ночь на 6 апреля российские оккупанты запускали по Украине ракеты из самолетов Ту-95МС, воздушные цели фиксировались в ряде областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

В частности, Воздушные силы информировали о движении крылатой ракеты из Курской области через Сумщину в направлении Черниговщины.

"Крылатые ракеты изменили направление и держат курс из Черниговской области на Миргород", - говорилось в сообщении в 5.08.

"Изменение курса крылатых ракет в Полтавской области курсом на Черкассы", - добавляли ВС.

"Крылатые ракеты изменили курс с Черкасщины зашли в Винницкую область в направлении Ладыжина", - отмечалось в 5.36.

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Также была угроза для Киева и Киевщины.

Кроме того, враг атаковал Украину дронами.

В настоящее время о последствиях ракетной атаки и боевой работе украинского ПВО не сообщается.

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крылатые ракеты (878) дроны (3848) Воздушные силы (2259)


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А про калибры с утра в Запорожье молчим? Да-да, те калибры, которые не из чего запускать, т.к. раша "вывела из акватории черного и азовского морей все свои корабли".
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06.04.2024 07:35 Ответить
у чорному морі залишились рашистські підводні човни от саме з них і ведуть обстріли калібрами...
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06.04.2024 07:39 Ответить
А, ясно. Когда считали корабли, то подлодки, ясен пень, не было видно. Теперь понял.
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06.04.2024 07:40 Ответить
https://t.me/war_monitor monitor

Ворогом було застосовано:

- крилаті ракети Х-101/555, запущені попередньо двома бортами Ту-95 з району Саратовської області рф;
- крилаті ракети морського базування "Калібр", запущенны попередньо з підводного човна "Варшавянка".
- балістичні ракети ОТРК "Іскандер-М" з Т.О. АР Крим.
- ударні БпЛА типу "Шахід" з полігонів "Чауда" Крим та "Халіно" Курськ.

Найбільшу дистанцію у ~1730км (з Саратовської області рф до Київської області частина ракет Х-101/555 подолала за дві години польоту.

Найбільшу дистанцію у ~1194км (з полігону "Чауда" до Старокостянтинова частина БпЛА типу "Шахід" подолала за 7 годин польоту.

Під ракетно-дроновою атакою перебували Харків, Запоріжжя, Старокостянтинів, Київщина.

Ракетно-дронова атака тривала 7 годин.

Деталі від місцевих адміністрацій.
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06.04.2024 07:40 Ответить
 
 