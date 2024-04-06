За сутки на фронте - 80 боестолкновений, больше всего враг атаковал на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. Всего враг нанес 14 ракетных и 107 авиационных ударов, совершил 137 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, в результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись ряд многоэтажек, другие объекты гражданской инфраструктуры.

Обстрелы территории Украины

Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 32 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны 28 ударных БПЛА были уничтожены. Под утро враг запустил крылатые ракеты разных типов. Данные пока уточняются.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Костобобров Черниговской области; Александровка, Поповка, Краснополье, Новодмитровка, Свеса, Покровка, Середина-Буда Сумской области; Круглое, Берестово, Купянск Харьковской области; Терны, Часов Яр, Зализное, Нью-Йорк, Пивничное, Бердичи, Уманское, Первомайское, Нетайлово, Новобахмутовка, Очеретино, Яснобродовка, Калиновое, Красногоровка, Урожайное, Водяное, Угледар, Константиновка, Новомихайловка, Катериновка Донецкой области; Работино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем находились около 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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Обстановка на Півночі

По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на опасные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Обстановка на Востоке

На Купянском направлении за прошедшие сутки враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено более 16 атак в районах населенных пунктов Андреевка, Зеленополье, Клещиевка, Новый, Спорное, Ивановское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 22 атаки в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Невельское, Первомайское, Яснобродовка, Семеновка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

"На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Георгиевка, Константиновка Донецкой области, где враг при поддержке авиации 20 раз пытался прорвать оборону наших войск", - информирует Генштаб.

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Обстановка на Юге

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг, при поддержке авиации, предпринял 1 неудачную попытку атаковать позиции наших войск в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки враг совершил 16 безуспешных атак позиций наших войск.

Удары по врагу

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

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Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 средствам противовоздушной обороны, 5 артиллерийским средствам, 1 пункту управления, 1 пункту управления БпЛА, 3 районам сосредоточения вооружения и военной техники и другому важному объекту врага.