На Херсонщине вражеский дрон попал в агропредприятие, в Запорожье в результате ракетного удара изуродованы промышленные здания

Около пяти часов продолжалась напряженная боевая работа сил и средств противовоздушной обороны в южной операционной зоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

Как отмечается, враг атаковал ударными беспилотниками типа Shahed-131/136 с южного направления.

14 дронов удалось уничтожить: 7 на Херсонщине, по 3 в Запорожской области и Днепропетровщине, еще 1 - на Николаевщине.

"К сожалению, не удалось избежать попаданий. Враг продолжая терроризировать гражданскую инфраструктуру, попал в агропромышленное предприятие на Херсонщине. Возникший пожар был оперативно ликвидирован пожарными. Люди не пострадали", - информируют Силы обороны Юга.

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"Перед рассветом враг с южного направления ударил ракетами по Запорожью. Снова под ударом оказалась промышленность региона. Побиты производственные здания. Начался пожар. Предварительно люди невредимы. Последствия атаки и тип ракет уточняются", – говорится в сообщении.

"Вторые сутки подряд враг массированно атакует Запорожье. Утром россияне направили на город ракеты. Побиты промышленные предприятия. Предварительно, обошлось без пострадавших", - сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.