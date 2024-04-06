Уничтожены 28 из 32 "Шахедов" и 3 из 6 вражеских ракет, - Воздушные силы
В ночь на 6 апреля 2024 года российские оккупанты атаковали 32-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарск, Курск - РФ, а также шестью ракетами разных типов: тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области, двумя крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации из Саратовской области и одной крылатой ракетой "Калибр" из акватории Черного моря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, в результате противовоздушного боя Силами обороны Украины сбиты две крылатые ракеты Х-101/Х-555, крылатая ракета "Калибр" и 28 ударных БпЛА "Shahed-131/136".
"Российские убийцы продолжают террор украинцев, бьют по Харькову и другим мирным городам. К сожалению, сейчас имеем погибших и раненых, соболезнования семьям. Делаем все, чтобы получить больше инструментов для защиты наших людей от агрессора. Спасибо всем, кто держал небо сегодня !", - говорится в сообщении.
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і знову до себе дурне питання:
чому на традиційних вже маршрутах прольоту ракет-бпла нема нехай військових-напіввійськових патрулів, чи жирних місцевих поліцаїв чи колишніх військових "старих пердунів", можливо не здатних до постійного фізичного-морального навантаження переднього краю, але у певний час (професіонали з ппо можуть централізовано попереджати) здатних вийти "у трусах і капцях" з іглою-стінгером-кулеметом і відпрацювати десь у полі, нехай навіть над селом (таке саме збиття над щільним містом потенційно страшніше більшими втратами)....?
а так - знову незбиті 3 ракети 4 шахеди (яких могло бути нехай і на пару лише, але ж менше) кудись влучили...
- чи неначасі чи какаяразніца чи зброя, яка може стріляти, кріпакам не паложенА?
Цієї ж ночі було завдано удару дронами по авіабазі Морозовськ, де були дислоковані нові літаки, внаслідок чого вони та ще 4 одиниці були знищені, а 8 були ушкоджені.
а із особистого (наче ж зрозуміло-просто описав вище ), над іншою низиною-руслом з десяток прольотів було, і це тільки ті, що почув та навіть бачив персонально..
сподіваюсь, нічого у вас в голові не зламалося?.. бережіть себе
але висоти польОту вашого йУмора досить, навіть з запасом, аби бути серед кварталовців сценаристом-лІдором
"Крім того, російські військові намагаються використовувати складні ділянки місцевості - яри, балки, щоб уникати наших радіолокаційних станцій і виявлення безпілотників." Джерело:
- вітаннячка.., ваш діагноз, вже сторонніми, підтверджено..
Однак, напередодні було завдано удару БПЛА по головній авіабазі дальніх бомбардувальників Ту-95МС в Енгельсі-2, внаслідок чого ця атака була ослаблена до кількох пусків через поспіх з її підготовки на кінцевому етапі.