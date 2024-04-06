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Уничтожены 28 из 32 "Шахедов" и 3 из 6 вражеских ракет, - Воздушные силы

В ночь на 6 апреля 2024 года российские оккупанты атаковали 32-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарск, Курск - РФ, а также шестью ракетами разных типов: тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области, двумя крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации из Саратовской области и одной крылатой ракетой "Калибр" из акватории Черного моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, в результате противовоздушного боя Силами обороны Украины сбиты две крылатые ракеты Х-101/Х-555, крылатая ракета "Калибр" и 28 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

"Российские убийцы продолжают террор украинцев, бьют по Харькову и другим мирным городам. К сожалению, сейчас имеем погибших и раненых, соболезнования семьям. Делаем все, чтобы получить больше инструментов для защиты наших людей от агрессора. Спасибо всем, кто держал небо сегодня !", - говорится в сообщении.

Також читайте: Вночі війська РФ атакували Україну ракетами та дронами, була загроза для кількох областей

повітряні сили інфографіка

Автор: 

ракеты (3556) уничтожение (6837) дроны (3848) Воздушные силы (2259)


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Топ комментарии
+13
..і знову майже над головою досить неспішно пролітала ракета о 5.27 ранку.. за пару хвилин до цього прокинувся і перше подумав, що може вже наші F16 почали працювати..?
і знову до себе дурне питання:
чому на традиційних вже маршрутах прольоту ракет-бпла нема нехай військових-напіввійськових патрулів, чи жирних місцевих поліцаїв чи колишніх військових "старих пердунів", можливо не здатних до постійного фізичного-морального навантаження переднього краю, але у певний час (професіонали з ппо можуть централізовано попереджати) здатних вийти "у трусах і капцях" з іглою-стінгером-кулеметом і відпрацювати десь у полі, нехай навіть над селом (таке саме збиття над щільним містом потенційно страшніше більшими втратами)....?
а так - знову незбиті 3 ракети 4 шахеди (яких могло бути нехай і на пару лише, але ж менше) кудись влучили...
- чи неначасі чи какаяразніца чи зброя, яка може стріляти, кріпакам не паложенА?
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06.04.2024 08:53
+8
Дяка Вам хлопці!
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06.04.2024 08:11
+5
Було позавчора інтерв'ю з портом Миколаїв, хто там за нього відповідає, усе показували,фото,відео,розповідь, а сьогодні уночі тільки біс там не літав. Я розумію, що німці хочуть знати,але не так. До речі, висвітлення теми НАТО в Німеччині було зовсім інше чим я читала тут. Про Україну з повагою,біллю, допомогою, Україна ж коментує зневажливо.
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06.04.2024 08:12
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Дяка Вам хлопці!
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06.04.2024 08:11 Ответить
Дикуни наче із останніх сил пукнули, цілий 1 калібр та 2 штуки Ха 101. Мощна атака,
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06.04.2024 08:23 Ответить
А вони у нього є!?
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06.04.2024 08:15 Ответить
как минимум есть соматическая система в виде спинного мозга. Видимо там думает только жОПа
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06.04.2024 08:16 Ответить
Було позавчора інтерв'ю з портом Миколаїв, хто там за нього відповідає, усе показували,фото,відео,розповідь, а сьогодні уночі тільки біс там не літав. Я розумію, що німці хочуть знати,але не так. До речі, висвітлення теми НАТО в Німеччині було зовсім інше чим я читала тут. Про Україну з повагою,біллю, допомогою, Україна ж коментує зневажливо.
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06.04.2024 08:12 Ответить
Українські ЗМІ під контролем офісу Єрмака, тому постійно перекуручують зміст статей іноземних видань, як наприклад Обозреватель перекрутив зміст статті з News Week взявши лише дві сторінки з 20.
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06.04.2024 12:24 Ответить
"Про Україну з повагою,біллю, допомогою", не даючи нормальної допомоги і з питанням, що там по компромісу з кацами? ну коли вже....? покидьки
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06.04.2024 22:23 Ответить
Ти словами на кидайся,бо Україна БК цих покидьків воює поки такі як ти марафон дивишся чи відосиеи преЗЕ з крутого дивана
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07.04.2024 22:47 Ответить
..і знову майже над головою досить неспішно пролітала ракета о 5.27 ранку.. за пару хвилин до цього прокинувся і перше подумав, що може вже наші F16 почали працювати..?
і знову до себе дурне питання:
чому на традиційних вже маршрутах прольоту ракет-бпла нема нехай військових-напіввійськових патрулів, чи жирних місцевих поліцаїв чи колишніх військових "старих пердунів", можливо не здатних до постійного фізичного-морального навантаження переднього краю, але у певний час (професіонали з ппо можуть централізовано попереджати) здатних вийти "у трусах і капцях" з іглою-стінгером-кулеметом і відпрацювати десь у полі, нехай навіть над селом (таке саме збиття над щільним містом потенційно страшніше більшими втратами)....?
а так - знову незбиті 3 ракети 4 шахеди (яких могло бути нехай і на пару лише, але ж менше) кудись влучили...
- чи неначасі чи какаяразніца чи зброя, яка може стріляти, кріпакам не паложенА?
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06.04.2024 08:53 Ответить
А тим часом сосіяни прискореними темпами збирають су-34 на заводі в новосибі..на іншому ресурсі новина - що передали першу партію, але не зазначено скільки шт. Але для нас й один то зайвий(( наголошують, що вони будуть використовуватись тільки для запуску плануючих бомб..
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06.04.2024 09:27 Ответить
Обізнане джерело https://t.me/zloyodessit/21431 пише , що 05 квітня Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК) рашистської пітьми передала першу 2024 року партію фронтових бомбардувальників Су-34, виготовлених на Новосибірському авіазаводі (НАЗ) ім. Чкалова, у кількості 2-х одиниць.
Цієї ж ночі було завдано удару дронами по авіабазі Морозовськ, де були дислоковані нові літаки, внаслідок чого вони та ще 4 одиниці були знищені, а 8 були ушкоджені.
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06.04.2024 10:06 Ответить
Ну то й добре.
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06.04.2024 13:47 Ответить
Ти звідки цю балладу процитував? Для зрадодрочерів котрі тут постійно ниють про те що їм все не так зайде однозначно, а для людей у котрих хоч трішки мізки варять виникне до сього висера відразу одне питання: "чому на традиційних вже маршрутах прольоту ракет-бпла" --- в якому місці є традиційні маршрути прольотів ракет чи бпла коли кацапи завжди міняють напрямки і схеми? До вильоту ракети наприклад запрограмовують,що вони можуть на ціль заходити взагалі з тилу облетівши позаду. Тобто ці маршрути кожен раз зовсім інші. Так де ці традиційні маршрути? Де це ти прокинувся і де є ці "традиційні" маршрути казкарю? Взяв скопіював десь цей зрадофільский висерок чи сам придумав?
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06.04.2024 10:57 Ответить
..шоб не дуже травмувати ваш мозок наведу лише один приклад традиційного маршруту - русло річки Дніпро..
а із особистого (наче ж зрозуміло-просто описав вище ), над іншою низиною-руслом з десяток прольотів було, і це тільки ті, що почув та навіть бачив персонально..
сподіваюсь, нічого у вас в голові не зламалося?.. бережіть себе
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06.04.2024 11:38 Ответить
І в яке саме місце русла річки Дінпра має з хати вибігати старий пердун в трусах з стінгером в руках щоб збивати ракету?
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06.04.2024 11:43 Ответить
"Дінпра"(с) - людина з неквартальською, а звичайною освітою написала би "Дніпра".. ну, та то таке..
але висоти польОту вашого йУмора досить, навіть з запасом, аби бути серед кварталовців сценаристом-лІдором
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06.04.2024 11:59 Ответить
Я так зрозумів,що аргументів окрім того щоб висирати про помилку в слові більше то і немає Ну а що хотіти від людини котра хоче щоб над Дніпром дідо в трусах з стінгером в руках вискакував з хати і збивав ракети
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06.04.2024 13:28 Ответить
..ця інформація, АРГУМЕНТИ))), з'явилася пізніше мого коменту - військові, також "зрадодрочери", просто ще не знайомі з творчістю Андрія Сагана:
"Крім того, російські військові намагаються використовувати складні ділянки місцевості - яри, балки, щоб уникати наших радіолокаційних станцій і виявлення безпілотників." Джерело:
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06.04.2024 13:50 Ответить
На так чого ж ти ниєш,коли мобільні вогневі групи працюють? Чи тобі діда в хаті в трусах з стінгером в руках не хватає для повної певності?
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06.04.2024 14:01 Ответить
"Шутка, повторённая дважды, становится глупостью"(Марк Твен)
- вітаннячка.., ваш діагноз, вже сторонніми, підтверджено..
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06.04.2024 14:20 Ответить
Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
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06.04.2024 09:26 Ответить
Какая то странная атака... Не понятно зачем было поднимать страт.авиацию, ради пары ракет... Или это типа практические занятия у курсантов были?
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06.04.2024 09:48 Ответить
Ракетна атака була спланована так, як і попередні.
Однак, напередодні було завдано удару БПЛА по головній авіабазі дальніх бомбардувальників Ту-95МС в Енгельсі-2, внаслідок чого ця атака була ослаблена до кількох пусків через поспіх з її підготовки на кінцевому етапі.
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06.04.2024 10:18 Ответить
Чергова комбінована атака з метою промацати і оновити дані про місце розташування української ППО.С-300 знову не збиті,на жаль.
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06.04.2024 15:05 Ответить
Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
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08.04.2024 10:56 Ответить
 
 