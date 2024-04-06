Уничтожены 28 из 32 "Шахедов" и 3 из 6 вражеских ракет, - Воздушные силы

В ночь на 6 апреля 2024 года российские оккупанты атаковали 32-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарск, Курск - РФ, а также шестью ракетами разных типов: тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области, двумя крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации из Саратовской области и одной крылатой ракетой "Калибр" из акватории Черного моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, в результате противовоздушного боя Силами обороны Украины сбиты две крылатые ракеты Х-101/Х-555, крылатая ракета "Калибр" и 28 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

"Российские убийцы продолжают террор украинцев, бьют по Харькову и другим мирным городам. К сожалению, сейчас имеем погибших и раненых, соболезнования семьям. Делаем все, чтобы получить больше инструментов для защиты наших людей от агрессора. Спасибо всем, кто держал небо сегодня !", - говорится в сообщении.

Також читайте: Вночі війська РФ атакували Україну ракетами та дронами, була загроза для кількох областей