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Атака ракетами и дронами на Киевщину: обломками повреждено предприятие в Макаровской громаде

шахед

Сегодня утром Макаровская громада подверглась обстрелам вражескими БПЛА и ракетами.

Об этом сообщил в телеграм-канале голова ОТГ Вадим Токар, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, во время воздушной тревоги работали силы ПВО.

"Обломками повреждены помещения одного из частных предприятий. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Киевская область (4118) ракеты (3556) дроны (3848)


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Блін. Проспав нафіг.
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06.04.2024 09:25 Ответить
Счастье , что проспали
И что обошлось...
Бережить себе!
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06.04.2024 14:39 Ответить
 
 