Атака ракетами и дронами на Киевщину: обломками повреждено предприятие в Макаровской громаде
Сегодня утром Макаровская громада подверглась обстрелам вражескими БПЛА и ракетами.
Об этом сообщил в телеграм-канале голова ОТГ Вадим Токар, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, во время воздушной тревоги работали силы ПВО.
"Обломками повреждены помещения одного из частных предприятий. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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