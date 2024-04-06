Атака ракетами и дронами на Киевщину: обломками повреждено предприятие в Макаровской громаде

Сегодня утром Макаровская громада подверглась обстрелам вражескими БПЛА и ракетами.

Об этом сообщил в телеграм-канале голова ОТГ Вадим Токар, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, во время воздушной тревоги работали силы ПВО.

"Обломками повреждены помещения одного из частных предприятий. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Также читайте: Уничтожены 28 из 32 "Шахедов" и 3 из 6 вражеских ракет, - Воздушные силы