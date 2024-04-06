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На Киевщине без пострадавших и попаданий в жилую и критическую инфраструктуру, локализован пожар, вызванный падением обломков

шахед

Сегодня ночью и утром враг атаковал Киевскую область, применяя "Шахеды" и крылатые ракеты.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, все вражеские цели уничтожены. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет.

Жертвы и пострадавшие в результате атаки отсутствуют.

В результате падения обломков сбитых целей начался пожар ангарного помещения в одном из населённых пунктов. Он уже локализован.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уничтожены 28 из 32 "Шахедов" и 3 из 6 вражеских ракет, - Воздушные силы

Все оперативные службы задействованы и продолжают работу по ликвидации и фиксации последствий вражеской атаки.

Ранее сообщалось, что в результате атаки на Киевщину обломками повреждено предприятие в Макаровской громаде.

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Киевская область (4118) ракеты (3556) дроны (3848)


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06.04.2024 09:27 Ответить
 
 