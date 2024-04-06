На Киевщине без пострадавших и попаданий в жилую и критическую инфраструктуру, локализован пожар, вызванный падением обломков
Сегодня ночью и утром враг атаковал Киевскую область, применяя "Шахеды" и крылатые ракеты.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, все вражеские цели уничтожены. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет.
Жертвы и пострадавшие в результате атаки отсутствуют.
В результате падения обломков сбитых целей начался пожар ангарного помещения в одном из населённых пунктов. Он уже локализован.
Все оперативные службы задействованы и продолжают работу по ликвидации и фиксации последствий вражеской атаки.
Ранее сообщалось, что в результате атаки на Киевщину обломками повреждено предприятие в Макаровской громаде.
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Hulio
показать весь комментарий06.04.2024 09:27 Ответить Мне нравится 0
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