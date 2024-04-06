В Запорожье 5 апреля под обстрел попали журналисты нескольких медиа, двое из них получили ранения
5 апреля в результате повторного удара по Запорожью под обстрел попали журналисты, которые снимали последствия предварительного удара и общались с ранеными. Были ранены собкор Укринформа и журналистка 1+1.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают корреспонденты Суспільного.
Отмечается, что россияне нанесли повторный удар по Запорожью, когда на месте работали спасатели и полицейские. Там находились также журналисты из Суспільне Запоріжжя, которые снимали последствия предварительного удара и общались с ранеными. Корреспонденты Суспільного уцелели, однако были ранены журналисты из Укринформа и 1+1.
По уточненным данным, Россия ударила тремя ракетами по территории Запорожья, вскоре нанесла повторный удар еще двумя ракетами.
Как передает Укринформ, в Запорожье во время обстрела ранена собкора Укринформа Ольга Звонарева.
Журналистка "1+1" Кира Овес также получила ранение, ей оказали помощь медики. Она ранена в голову, первую помощь ей оказали полицейские, позже врачи наложили швы, журналистка пока не находится в больнице, сообщили "Детектору медіа" в пресс-службе канала.
Через полтора часа после ранения Кира Овес вышла в эфир телемарафона. Она говорит, что чувствует себя хорошо и отказалась от больничного.
Напомним, в результате ракетного удара РФ вечером 5 апреля по Запорожью погибли 4 человека, более 20 получили ранения.
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