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Новости Война
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ОК "Південь" о ночной атаке "Шахедами": приоритетами врага были агропромышленность и энергетика

гуменюк

Прошлой ночью целями во время атак врага на Юг были промышленность, агропромышленность и энергетика. На Херсонщине зафиксировано попадание в сельскохозяйственные предприятия.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталия Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Враг продолжает использовать коварную тактику точечных ракетных ударов, терроризируя мирное население. Россияне также продолжают использовать тактику смешанных атак, в частности этой ночью происходили дроновая, затем ракетная атаки. Приоритетами атаки врага были – промышленность, агропромышленность и энергетика.", - сказала Гуменюк.

Она отметила, что на этот раз концентрированной была атака в направлении Херсона, что, по ее словам, не очень типично, потому что это прифронтовая область.

"Понимая особенности времен года, враг атаковал сельскохозяйственные мощности этого региона, не давая им возможности восстанавливаться после деоккупации. Произошло попадание в сельскохозяйственные предприятия, но люди не пострадали", - подчеркнула руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь".

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Гуменюк отметила, что враг использовал беспилотники типа "Shahed-131", "Shahed-136", которые направлял с юга. По ее информации, этой ночью подразделения Оперативного командования "Південь" обезвредили 3 дрона в Запорожской области, 3 - в Днепропетровской, одно в Николаевской, 7 - в Херсонской области.

Автор: 

Гуменюк Наталья (577) дроны (3848) Херсонская область (4724)


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Когда я в прошлом году говорил что нам нужно сжигать рашистские поля с зерновыми потому что кремлевский режим использует зерно в военных целях то на меня шикали
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06.04.2024 10:13 Ответить
ШИ !
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06.04.2024 10:47 Ответить
На тєлємарафон за минулий рік було виділено більше 1 млрд грн. За ці гроші можна було б збудувати десь 1000 ударних бпла, які б єпашили агропідприємства і енергетику в підрашиї. Однак піар зепідра значно важливіший, а ніж поразка росії у війні.
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06.04.2024 10:14 Ответить
https://t.me/voynareal/87184?single «Сань, к сожалєнію ето твой дом. Очєнь плохо».
Мінімум три орка потонули внаслідок прориву дамби в Орську. В регіоні підтоплено 2,5 тисячі домівок, низка населених пунктів лишилася без світла. Рівень води в річці Урал критичний.
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06.04.2024 10:53 Ответить
 
 