ОК "Південь" о ночной атаке "Шахедами": приоритетами врага были агропромышленность и энергетика

Прошлой ночью целями во время атак врага на Юг были промышленность, агропромышленность и энергетика. На Херсонщине зафиксировано попадание в сельскохозяйственные предприятия.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталия Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Враг продолжает использовать коварную тактику точечных ракетных ударов, терроризируя мирное население. Россияне также продолжают использовать тактику смешанных атак, в частности этой ночью происходили дроновая, затем ракетная атаки. Приоритетами атаки врага были – промышленность, агропромышленность и энергетика.", - сказала Гуменюк.

Она отметила, что на этот раз концентрированной была атака в направлении Херсона, что, по ее словам, не очень типично, потому что это прифронтовая область.

"Понимая особенности времен года, враг атаковал сельскохозяйственные мощности этого региона, не давая им возможности восстанавливаться после деоккупации. Произошло попадание в сельскохозяйственные предприятия, но люди не пострадали", - подчеркнула руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь".

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Гуменюк отметила, что враг использовал беспилотники типа "Shahed-131", "Shahed-136", которые направлял с юга. По ее информации, этой ночью подразделения Оперативного командования "Південь" обезвредили 3 дрона в Запорожской области, 3 - в Днепропетровской, одно в Николаевской, 7 - в Херсонской области.