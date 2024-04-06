Самые жестокие бои продолжаются в районах Первомайского, Водяного и восточнее Часова Яра, - Сырский

Ситуация в районе проведения операции Сил обороны Украины остается сложной. Противник, используя преимущество в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах, пытается достичь своей цели по выходу на административную границу Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, враг продолжает ведение наступательных действий день и ночь, применяя штурмовые группы при поддержке бронетехники.

На отдельных направлениях пытается вести штурмовые действия в пешем порядке, волнами, от взвода да роты, иногда батальон.

"Особенно сложная обстановка сложилась на Бахмутском направлении в районах восточнее Часового Яра и Клещиевки; на Авдеевском - в районах Бердичей, Орловки, Водяного, Первомайского; на Новопавловском – в районе Новомихайловки.

Наиболее жесткие бои на сегодняшний день продолжаются в районах Первомайского и Водяного, а также восточнее Часова Яра, где враг пытается прорвать оборону наших войск", - информирует Сырский.

Он также отметил, что Часов Яр остается под нашим контролем, все попытки противника прорваться в населенный пункт потерпели неудачу.

На Лиманском, Ореховском и Херсонском направлениях обстановка также остается напряженной.

Так, на Лиманском направлении противник ведет локальные наступательные действия в районах Белогоровки, Веселого; на Ореховском – в районах Работино и Вербового с целью восстановления утраченного положения; на Херсонском – пытается вытеснить наши войска с плацдарма на левом берегу реки Днепр в районе Крынков.

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"Но успеха на этих направлениях не имеет. В то же время на Купянском и Лиманском направлениях мы имеем и определенный тактический успех", - добавляет главнокомандующий.

Силы обороны продолжают устойчиво удерживать занимаемые рубежи и позиции, истощать врага, наносить ему значительные потери в личном составе, вооружении и военной технике.