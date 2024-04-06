РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11395 посетителей онлайн
Новости Война
2 843 21

Самые жестокие бои продолжаются в районах Первомайского, Водяного и восточнее Часова Яра, - Сырский

сирський

Ситуация в районе проведения операции Сил обороны Украины остается сложной. Противник, используя преимущество в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах, пытается достичь своей цели по выходу на административную границу Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, враг продолжает ведение наступательных действий день и ночь, применяя штурмовые группы при поддержке бронетехники.

На отдельных направлениях пытается вести штурмовые действия в пешем порядке, волнами, от взвода да роты, иногда батальон.

"Особенно сложная обстановка сложилась на Бахмутском направлении в районах восточнее Часового Яра и Клещиевки; на Авдеевском - в районах Бердичей, Орловки, Водяного, Первомайского; на Новопавловском – в районе Новомихайловки.

Наиболее жесткие бои на сегодняшний день продолжаются в районах Первомайского и Водяного, а также восточнее Часова Яра, где враг пытается прорвать оборону наших войск", - информирует Сырский.

Он также отметил, что Часов Яр остается под нашим контролем, все попытки противника прорваться в населенный пункт потерпели неудачу.

На Лиманском, Ореховском и Херсонском направлениях обстановка также остается напряженной.

Так, на Лиманском направлении противник ведет локальные наступательные действия в районах Белогоровки, Веселого; на Ореховском – в районах Работино и Вербового с целью восстановления утраченного положения; на Херсонском – пытается вытеснить наши войска с плацдарма на левом берегу реки Днепр в районе Крынков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки на фронте - 80 боестолкновений, больше всего враг атаковал на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

"Но успеха на этих направлениях не имеет. В то же время на Купянском и Лиманском направлениях мы имеем и определенный тактический успех", - добавляет главнокомандующий.

Силы обороны продолжают устойчиво удерживать занимаемые рубежи и позиции, истощать врага, наносить ему значительные потери в личном составе, вооружении и военной технике.

Автор: 

боевые действия (3950) Александр Сырский (567)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Сирський як тоді, при Залужному, ******, коли Сирського активно піарили, так і зараз Сирський *******.

Бої вже не східніше Часового Яру, бо підари (кацапи) вже зайшли у східний край Часового Яру , у приватний сектор (джерело - DeepState).
показать весь комментарий
06.04.2024 10:43
+5
А Сирський зайймає по сумісництву і прес-офіцера?
показать весь комментарий
06.04.2024 10:29
+4
Я звертаюся до віруючих та атеїстів прошу не відповідати на моє прохання. Наразі йде наступ і захисники, і їхні мами просять молитися за наших Героїв. Захисникам потрібна наша молитва і чим більше нас, тим молитва сильніша! Хрітіани про це знають.🙏🙏🙏
показать весь комментарий
06.04.2024 10:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я звертаюся до віруючих та атеїстів прошу не відповідати на моє прохання. Наразі йде наступ і захисники, і їхні мами просять молитися за наших Героїв. Захисникам потрібна наша молитва і чим більше нас, тим молитва сильніша! Хрітіани про це знають.🙏🙏🙏
показать весь комментарий
06.04.2024 10:25 Ответить
Для наступу треба сил мати, поки що треба мати для оборони
показать весь комментарий
06.04.2024 11:27 Ответить
Пiсня воiна ЗСУ https://www.youtube.com/shorts/x9icU7QavrY
показать весь комментарий
06.04.2024 16:53 Ответить
Диваний "герой", нашi захистники на нулi мабуть краще за
вас знають хто тупий, а у кого IСТИНА!
https://www.youtube.com/shorts/x9icU7QavrY
показать весь комментарий
06.04.2024 16:58 Ответить
А Сирський зайймає по сумісництву і прес-офіцера?
показать весь комментарий
06.04.2024 10:29 Ответить
Він має право коментувати. Просто ми всі звикли до манери Залужного, той майже весь час мовчав.
показать весь комментарий
06.04.2024 10:38 Ответить
Сирський як тоді, при Залужному, ******, коли Сирського активно піарили, так і зараз Сирський *******.

Бої вже не східніше Часового Яру, бо підари (кацапи) вже зайшли у східний край Часового Яру , у приватний сектор (джерело - DeepState).
показать весь комментарий
06.04.2024 10:43 Ответить
Сьогодні дивився той діп стейт, немає там їх
показать весь комментарий
06.04.2024 11:30 Ответить
Значить, на щастя, наші їх звідти поки що вибили. Той східний шматочок Часового Яру зараз сіра зона.

А ось що в телеграмі писали DeepState і про ******* теперішньої прозеленської керуючої вертикалі ЗСУ:

📹 Вчора було опубліковано відео від (https://t.me/DeepStateUA/19172) 67 ОМБр, де видно, що Сили Оборони України наносять ураження по колоні ворога, яка доїжджає до лісу та висаджує піхоту. Щонайменше 1 ОВТ продовжила рух до крайніх хат. Піхота розосередилася в лісі та рушила до тих же хат.

🤷🏻‍♂️ Цікаво, що канал ОСУВ "Хортиця" також опублікував (https://t.me/Khortytsky_wind/29) цей епізод, назвавши "відбиття штурму противника в районі східніше н.п.ЧАСІВ ЯР" та вирізавши кадри ударів по приватній забудові на краю міста. А потім подався «спростовувати» просування ворога на окраїни міста. Від спростування присутності ворога, він не зникне.

⏫ Далі напишемо й про причини успіху кацапів біля Часового Яру.
показать весь комментарий
06.04.2024 12:06 Ответить
Дача, вміє Сирський "заспокоїти". Якщо Залужному одразу вірилось, що кацапи Часів Яр не зацмуть, то сдова Сирського нездорово напружують.
показать весь комментарий
06.04.2024 10:44 Ответить
Слава ЗСУ !
показать весь комментарий
06.04.2024 10:31 Ответить
А якби ще не було, отих СРАТЬєхічних сидінь, сидільців із Зеленським…
Допуск, до роботи з таємними документами від СБУ, чи усі сидільці мають із секретарками ??
показать весь комментарий
06.04.2024 11:06 Ответить
Генерале Сірьській! Ви або не володієте останньою інформацією, або ж навмисно вводите в оману українське суспільство, що ще гірше! Жорстокі бої з ворогом ЗСУ ведуть вже не східніше Часового Яру,- а на східних кварталах цього міста! Не вірите - подивіться останнє відео від 67-ї бригади ЗСУ!
показать весь комментарий
06.04.2024 11:24 Ответить
Спочатку ти подивись, що таке 67-ма бригада. Це - эліта, складена з мотивованих бійців Правого Сектору. Тому можна бути впевненим, що кацапи через Часів Яр не пройдуть. Інша справа - що робиться на флангах Часового Яру, чи зможуть там втримати фронт
показать весь комментарий
06.04.2024 11:34 Ответить
Це просто якась дурня - порівнювати героїзм воїнів б7-ї бригади, з одного боку, і розказувати про прикрі факти боїв, які або не помічає, або про які відверто бреше "головком", що відбуваються у східних кварталах цього міста, і які зафільмували мужні воїни цієї бригади, показуючи, тим самим, реальну правду війни???
показать весь комментарий
06.04.2024 11:55 Ответить
https://youtu.be/C8AeLPWnpf4?si=FF7F-ykvfraem640 ...

Бывший так называемый губернатор Донбасса Павел Губарев рассказывает о чудовищных потерях банды питерского Гопника... это шедевр...👹👺🦍💥💥💥
показать весь комментарий
06.04.2024 11:31 Ответить
Бої важкі а довіри до командування нема.
показать весь комментарий
06.04.2024 12:55 Ответить
Що ж ти так Шурік?Нещодавно ж браво доповідав про власне оточення з трьох сторін Бахмуту а тепер що?Гади понаставляли нових командирів, гальмівних головкомів,що ти неборака мрієш аби яр втримати.
показать весь комментарий
06.04.2024 15:40 Ответить
Cирок-,гєнєрал-бідоносець.Відколи його призначили командувати ЗСУ ,все йде раком...
показать весь комментарий
06.04.2024 15:56 Ответить
 
 