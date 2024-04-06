Самые жестокие бои продолжаются в районах Первомайского, Водяного и восточнее Часова Яра, - Сырский
Ситуация в районе проведения операции Сил обороны Украины остается сложной. Противник, используя преимущество в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах, пытается достичь своей цели по выходу на административную границу Донецкой области.
Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, враг продолжает ведение наступательных действий день и ночь, применяя штурмовые группы при поддержке бронетехники.
На отдельных направлениях пытается вести штурмовые действия в пешем порядке, волнами, от взвода да роты, иногда батальон.
"Особенно сложная обстановка сложилась на Бахмутском направлении в районах восточнее Часового Яра и Клещиевки; на Авдеевском - в районах Бердичей, Орловки, Водяного, Первомайского; на Новопавловском – в районе Новомихайловки.
Наиболее жесткие бои на сегодняшний день продолжаются в районах Первомайского и Водяного, а также восточнее Часова Яра, где враг пытается прорвать оборону наших войск", - информирует Сырский.
Он также отметил, что Часов Яр остается под нашим контролем, все попытки противника прорваться в населенный пункт потерпели неудачу.
На Лиманском, Ореховском и Херсонском направлениях обстановка также остается напряженной.
Так, на Лиманском направлении противник ведет локальные наступательные действия в районах Белогоровки, Веселого; на Ореховском – в районах Работино и Вербового с целью восстановления утраченного положения; на Херсонском – пытается вытеснить наши войска с плацдарма на левом берегу реки Днепр в районе Крынков.
"Но успеха на этих направлениях не имеет. В то же время на Купянском и Лиманском направлениях мы имеем и определенный тактический успех", - добавляет главнокомандующий.
Силы обороны продолжают устойчиво удерживать занимаемые рубежи и позиции, истощать врага, наносить ему значительные потери в личном составе, вооружении и военной технике.
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Бої вже не східніше Часового Яру, бо підари (кацапи) вже зайшли у східний край Часового Яру , у приватний сектор (джерело - DeepState).
А ось що в телеграмі писали DeepState і про ******* теперішньої прозеленської керуючої вертикалі ЗСУ:
📹 Вчора було опубліковано відео від (https://t.me/DeepStateUA/19172) 67 ОМБр, де видно, що Сили Оборони України наносять ураження по колоні ворога, яка доїжджає до лісу та висаджує піхоту. Щонайменше 1 ОВТ продовжила рух до крайніх хат. Піхота розосередилася в лісі та рушила до тих же хат.
🤷🏻♂️ Цікаво, що канал ОСУВ "Хортиця" також опублікував (https://t.me/Khortytsky_wind/29) цей епізод, назвавши "відбиття штурму противника в районі східніше н.п.ЧАСІВ ЯР" та вирізавши кадри ударів по приватній забудові на краю міста. А потім подався «спростовувати» просування ворога на окраїни міста. Від спростування присутності ворога, він не зникне.
⏫ Далі напишемо й про причини успіху кацапів біля Часового Яру.
Допуск, до роботи з таємними документами від СБУ, чи усі сидільці мають із секретарками ??
Бывший так называемый губернатор Донбасса Павел Губарев рассказывает о чудовищных потерях банды питерского Гопника... это шедевр...👹👺🦍💥💥💥