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Южная Корея выделит Украине помощь на $2,3 млрд, также планирует профинансировать реабилитацию раненых украинских военных

корея,південна

$2,3 млрд в рамках нового пакета финансовой помощи выделит Украине Южная Корея. Сеул также планирует предложить $12 млн на реабилитацию раненых украинских военных

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Юль.

Глава МИД Южной Кореи отметил, что кроме этого пакета Сеул также планирует предложить $12 млн на реабилитацию раненых украинских военных через целевой фонд НАТО для помощи Украине.

Чо Тхэ Юль также отметил, что вооруженная поддержка России Северной Кореей влияет не только на безопасность Европы, но и на безопасность Корейского полуострова и Индо-Тихоокеанского региона, добавив, что передача Москвой военных технологий и поставки нефтепродуктов Пхеньяну будут угрожать глобальному режиму нераспространения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и Южная Корея создали рабочую группу для блокирования поставок нефти РФ в КНДР, - Reuters

Издание отметило, что министр пообещал укреплять партнерство с НАТО, а члены альянса поделились мнением о важности сотрудничества с индо-тихоокеанскими странами-партнерами для эффективной борьбы с транснациональными угрозами безопасности.

Напомним, недавно Украина получила от правительства Южной Кореи еще 70 скорых для оказания неотложной медицинской помощи во время войны. В общей сложности Корея передала 100 автомобилей.

Автор: 

Южная Корея (332) помощь и поддержка (865)


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Топ комментарии
+12
Дякуємо корейським друзям. Це більше, ніж від США за цей рік.
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06.04.2024 12:09
+8
головне, тримати за руки усих зелених мародерів на чолі з дермаком і його Зєлєй..
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06.04.2024 12:09
+3
ЗЕзграя роздерибанить і порозсовує ці грошики по своїм кишеням і офшорам.
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06.04.2024 13:28
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головне, тримати за руки усих зелених мародерів на чолі з дермаком і його Зєлєй..
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06.04.2024 12:09 Ответить
І хто їх буде тримать? У нас немає механізму зараз для цього. Теоретично Верховна Рада могла б виконуватифункцію стримувача але ж і вона читай узурпована
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06.04.2024 12:47 Ответить
..це - швидше, заклик, нагадування тим, хто зараз прискіпливо усе документує для майбутніх процесів і дєрьмовим зеленським про те, що усе тече усе змінюється..
бо сьогодні воно - сцарь і божок для ідіотів, а завтра - буде (може бути) з тарганами розмовляти, чи з тими, що єдині у камері, чи з тими, що у голові...
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06.04.2024 13:04 Ответить
Не раніше ніж кучма сяде в буцегарню
кучма тригер , якщо счаливий на свободі система працює справно
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06.04.2024 14:18 Ответить
Дякуємо корейським друзям. Це більше, ніж від США за цей рік.
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06.04.2024 12:09 Ответить
ЗЕзграя роздерибанить і порозсовує ці грошики по своїм кишеням і офшорам.
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06.04.2024 13:28 Ответить
Камсамніда
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06.04.2024 14:00 Ответить
ого, дякуємо за допомогу
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06.04.2024 14:22 Ответить
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06.04.2024 15:47 Ответить
Ти так добре себе охарактеризував.
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06.04.2024 15:56 Ответить
У Південної Кореї найбільші запаси і *********** і зброї, в них є свій ЗРК, вони роблять Вулкан, впевнений по льготному кредиту в них можно було б купити, але Шмигалю потрібне бабло
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06.04.2024 16:19 Ответить
 
 