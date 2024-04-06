Южная Корея выделит Украине помощь на $2,3 млрд, также планирует профинансировать реабилитацию раненых украинских военных

$2,3 млрд в рамках нового пакета финансовой помощи выделит Украине Южная Корея. Сеул также планирует предложить $12 млн на реабилитацию раненых украинских военных

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Юль.

Глава МИД Южной Кореи отметил, что кроме этого пакета Сеул также планирует предложить $12 млн на реабилитацию раненых украинских военных через целевой фонд НАТО для помощи Украине.

Чо Тхэ Юль также отметил, что вооруженная поддержка России Северной Кореей влияет не только на безопасность Европы, но и на безопасность Корейского полуострова и Индо-Тихоокеанского региона, добавив, что передача Москвой военных технологий и поставки нефтепродуктов Пхеньяну будут угрожать глобальному режиму нераспространения.

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Издание отметило, что министр пообещал укреплять партнерство с НАТО, а члены альянса поделились мнением о важности сотрудничества с индо-тихоокеанскими странами-партнерами для эффективной борьбы с транснациональными угрозами безопасности.

Напомним, недавно Украина получила от правительства Южной Кореи еще 70 скорых для оказания неотложной медицинской помощи во время войны. В общей сложности Корея передала 100 автомобилей.