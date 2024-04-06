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Новости Война
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Жадан должен держать в руках Нобелевский диплом, а не винтовку, – историк Снайдер

жадан

Писатель и поэт Сергей Жадан должен получить Нобелевскую премию, а не брать в руки винтовку.

Об этом заявил историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер в сети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Сергей Жадан, один из величайших создателей культуры мира, должен держать в руках Нобелевский диплом, а не винтовку", - пишет Снайдер.

Он добавил, что Старобельск Луганской области, где родился писатель, находится под российской оккупацией, а Харьков, где Жадан проживает, сейчас под российскими обстрелами.

"Меня огорчает то, что отсутствие поддержки США позволяет России расширять свою зону террора и ставит под угрозу себя и миллионы украинцев. Сергей с начала войны занимался поддержкой солдат, а сейчас ушел в армию. Он имеет смелость сделать это, в то время как мы не можем даже оказать помощь", - резюмирует Снайдер.

Как сообщалось, номинант Нобелевской премии, писатель Сергей Жадан мобилизуется в бригаду Нацгвардии "Хартия".

Жадан стал лауреатом ряда интернациональных премий. В частности, германской премии Анны Арендт "за политическое мышление", шведской премии имени Курта Тухольского, премии свободы от германского фонда Франка Ширрмахера и т.д. Польская Gazeta Wyborcza объявила Сергея Жадана человеком 2022 года. В том же году Комитет литературоведческих наук польской академии наук выдвинул харьковского поэта Сергея Жадана на Нобелевскую премию по литературе.

Автор: 

Жадан Сергей (80) мобилизация (2841) Снайдер Тимоти (3)


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Топ комментарии
+25
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06.04.2024 12:50 Ответить
+18
Ну чому ? Цінують. Рєзніков, Арестович в США, який виїхав завдяки листу від ГУР, Шило , Баканов і тисячі таких як вони....
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06.04.2024 12:28 Ответить
+18
Сергій Жадан вирішутиме сам , що і де йому тримати в руках ,
бо він доросла людина і патріот Украіни 🙁
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06.04.2024 12:34 Ответить
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Коли це Україна при житті цінувала своїх людей. Наслідки 300 річної окупації болотяною московієй.
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06.04.2024 12:15 Ответить
Ну чому ? Цінують. Рєзніков, Арестович в США, який виїхав завдяки листу від ГУР, Шило , Баканов і тисячі таких як вони....
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06.04.2024 12:28 Ответить
Жоден із слуг уродів не був на війні і не буде ,
бо вони Илітні злодії ❗️
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06.04.2024 12:36 Ответить
Военную пенсию получают 582,4 тыс. человек, сообщили в ПФУ в ответ на официальный запрос. Средний возраст таких пенсионеров - менее 52 лет. По закону, мобилизовать военных пенсионеров, если они моложе 60 лет, можно только по их должности и специальностям. Если же армия не нуждается в таких специальностях, и нет таких должностей то мобилизовать пенсионера не будут. В результате, согласно данным Комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, сейчас служит только 21 тыс. военных пенсионеров.
Еще 217,5 тыс. военных пенсионеров младше 60 лет не работают и не служат, а 84 тысячи нашли себе работу на гражданке. Все эти люди имеют право на высокие пенсии, как и воюющие сейчас военнослужащие.
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06.04.2024 13:35 Ответить
Хто на що вчився і не завідуйте, письменник з землеробом повинен захищати, а військовий, якого для цього годували і навчали нічого ні кому не повинен.
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06.04.2024 13:39 Ответить
Військові пенсіонери повинні йти воювати - вони як мінімум давали присягу захищати Україну.
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06.04.2024 19:16 Ответить
На днях бачила новенький двухетажний автобус з мобилизованими ребятами і був високий офіцер з ними.

раніше ребят везли на якись старих розвалюхах чи убогих Богданах , а зараз в комфортних автобусах. Це добре, що до військових ставляться з повагою . Може у когось у влади вже теж повага до військових зʼявилась ?
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06.04.2024 18:33 Ответить
До поки там агентура кремля єрмак, доти неповага до України і ЗСУ зберігається.
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06.04.2024 19:15 Ответить
Ермак хоче стати премьером , а потім президентом. А бубочку викинуть за борт . ФСБ зробило ставку на Ермака.
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06.04.2024 23:35 Ответить
Дєрмак в Україні ніхто і звати його ніяк, без прикриття у вигляді зеленського він не жилець. Вони йдуть в одному щільному комплекті.
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06.04.2024 23:42 Ответить
Ну Ви зря недооцінюєте такого борова. Ви порахуйте скількі він вже наворотив . Ось замислиться, що в інший країні він не буде на високих посадах. Може сховатись у раши. І УСЕ. Тобто він буде зубами держатись за владу що с зе що без Зе. Момент предательства може бути заради більш вигідних пропозицій наприклад від партії Монако.
І ВОНИ МАБУТЬ ВЖЕ Е. Згадайте як риги перекупили Ющенко .

а зараз Ермак формує навкруги Зеленського щільну оболонку із своїх .

А як він розгромив Залужного з командою , бо ці хлопці були загрозою Ермаку і партії монако , яка хоче знову забрати Україну під себе
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06.04.2024 23:55 Ответить
Є таке поняття як не на свому місці.
Плєбєї голосували за зеленого клоуна з Кварталу, вони його любили іскрєнно, а хто такий ларьочнік дЄрмак ніхто з них не знає, навіть як що вся міліція України стане на захист дЄрмака це його не спасе, або ненадовго відстрочить його екзекуцію, премєром йому не стати як і просто міністром. Єдина причина чому він досі без посади це та щоб потім лехко вийти з під звинувачень у ігри на боці ворога - він не займав ні одної владної посади, тому призначення його на велику посаду малойвірно.
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07.04.2024 00:04 Ответить
Я споглядала як Зе ( з подачі Ермака) постійно створював якись інституції і керівником призначав того Ермака. Ось якийсь журналіст міг би зібрати усі ці створіння в один список. Бо памʼять у людей коротка. Тобто Ермак постійно шукає себе якусь легитимність не залежну від ЗЕ, щоб залишитись на плаву, коли Зе потоне.
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07.04.2024 00:12 Ответить
У сліпого є собака - поводир, у зеленського є Дєрмак, як в свій час був Богдан.
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07.04.2024 00:14 Ответить
Ермак зараз замість мертветчука в Україні Того теж під Кучму поставили , щоб Кучма був слухняним до хремля
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07.04.2024 00:22 Ответить
Можливо і так, Кучму в свій час теж треба під суд.
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07.04.2024 00:24 Ответить
От і різні ями з потапами та картально-дизельні утирки такій саме думки.
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06.04.2024 12:17 Ответить
Якщо ти рівняєшь Жадана І потапа, то ти дурне сало без хліба
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06.04.2024 12:36 Ответить
Разве я їх зпорівняв? Коли та де? Впіызнав всі літери, навіть прочитать зміг а шо написано не второпав?
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06.04.2024 12:44 Ответить
А як що ти Тимоті Снайдера хочешь пнути, то це ще гірше. Тімоті це людина, яка чи не найбільше у Америці нас підтримує. Його лекції по історіїї України, який він читає в США в університеті, і які я дивився на ютубі, чи не найкращі, які я бачив. Краще деяких наших підручників. Він завжди пише пости у західних газетах в підтримку України.
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06.04.2024 12:52 Ответить
Я десь та шось сказав за Тімоті? Де? Коли? Знов не второпав? Чі по3,14здеть захотілось?
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06.04.2024 13:01 Ответить
Тоді разшифруй. Це стаття про думки Тімоті і Жадана. Якщо не про думки Тімоті, про яки думки ти написав? Яким чином в тебе виник потап і яма? Чи ти як Єрмак -загадками спілкуєшьс?.
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06.04.2024 13:15 Ответить
попийте чаю зробивши паузу, дайте шанс процесору охолонути від перевтоми осмислення.
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06.04.2024 13:30 Ответить
Стаття про Тимоті і Жадана. Старий Зольдат навів негативні призвища ями і потапа, квартально дизельних утирків і , сказав що вони такої самої думки. Тобто він їх поставив на один рівень. Що це, як не приниження Жадана, або Тімоті?
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06.04.2024 14:40 Ответить
а чому ви вважаєте, що написано так як ви зрозуміли, тим паче, що в кінці речення є помилки в написанні із-за котрих, взагалі важко усвідомити, що саме було сказано? У таких випадках, особисто я, беру до уваги загальну позицію форумчанина, а щодо а у мене сумнівів і не виникає.
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06.04.2024 14:55 Ответить
добре, добе відмазали, не хвилюйтеся. Будем вважати, що це не зрозуміла думка : "непереводимая игра слов"
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06.04.2024 15:38 Ответить
чоловік із гумором, можливо й не усім зрозумілим чи специфічним, але мені "відмазувати" його немає за що. Вважатимемо, що порозумілись?
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06.04.2024 15:44 Ответить
Жадан на війні напише свої кращі вірші.
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06.04.2024 12:21 Ответить
👍
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06.04.2024 18:36 Ответить
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06.04.2024 12:21 Ответить
Eric Arthur Blair пісяв кацапським есперанто???
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06.04.2024 13:33 Ответить
Ну Жадан доброволець, адже він дисертцію давно захистив і професор ХНУ ім. Каразіна, а отже має бронь...
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06.04.2024 12:22 Ответить
"Мудрий" нарід сам проголосував за своїх ідеалів.
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06.04.2024 12:33 Ответить
Сергій Жадан вирішутиме сам , що і де йому тримати в руках ,
бо він доросла людина і патріот Украіни 🙁
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06.04.2024 12:34 Ответить
Гвинтівки мають тримати усі українці, щоб майбутнє мало нових Великих....а сьогодні війна і не має різниці між життями
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06.04.2024 12:38 Ответить
Так , все вірно !!
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06.04.2024 12:43 Ответить
Всі українці разом з жінками у Німеччині, чи ви не українка?
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06.04.2024 13:21 Ответить
вона давно виїхала, і як її син нєчєво нє должна Україні
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06.04.2024 14:32 Ответить
Ви українка чи ні? А син-чоловік ваші - українці, чи ні? Вони що тримають? Чи те, що ви пишете, стосується всіх українців, крім вашої сім'ї?
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06.04.2024 15:37 Ответить
А що ви тримаєте? Вас то я знаю з тих 2014 і ваша вина,що зе при владі. І ви прекрасно знаєте,що я не живу в Україні десятиліттями. Так що досить я та я на себе погляд киньте
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06.04.2024 20:55 Ответить
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06.04.2024 12:50 Ответить
На росії на війну відправляють засуджених, також тих, хто хоче отримати горомадянство,
а у нас зеків бережуть, нацменшини качають права і воювати не збираються, а воюють найкращі ураїнці
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06.04.2024 12:59 Ответить
Однознчно, так! Я б ще додав Сенцова, подивився нещодавно його Носорога досить цікаве кіно, дуже атмосферне.
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06.04.2024 12:59 Ответить
Браво, мистер Снайдер!
Мы ,украинцы, живем сегодня в состоянии постоянного стресса
Мы принимаем решения в состоянии стресса
И эти решения могут стать трагическими в итоге
Это сейчас украинцы радуются решению Жадана пойти на фронт
Они даже не представляют - в какую депрессию ввергнет их всех
Если,не дай бог, случится страшное
Мы во время войны спасаем музейные ценности
Памятники
Жадан - это тоже ЦЕННОСТЬ
И его нужно сберечь
Украинцы, не будьте детьми, глупыми детьми!
Вы еще не наигрались в детские игры?
Выбрав Зеленского, вы привели нас сегодня в эту жизнь
В которой выдающийся писатель и гражданин Жадан
Идет воевать, и может погибнуть
А УХИЛЯНТ жив!!!!! И будет жив стопроцентно
Ну разве вам не очевидно ,что подобное - СТРАШНАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ!
Включайте же мозги, наконец !
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06.04.2024 13:09 Ответить
Зайди під українським прапором.
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06.04.2024 14:37 Ответить
Ну ладно, важнее значит важнее. Народу виднее.
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06.04.2024 14:42 Ответить
Согласны с Лениним?
Так это он придумал концентрационные лагеря
Это он устроил красный террор
Когда просто ВЫРЕЗАЛИ интеллигенцию и элиту россии
А потом ЛЕНИН взялся за крестьян
Украинских крестьян
Которые были против большевиков
И взяли в руки оружие
И тогда ВАШ ЛЮБИМЫЙ ЛЕНИН придумал
Брать в заложники целые деревни
Выводили на улицу всех подряд
И расстреливали - сначала каждого десятого , а потом - каждого пятого и т. д
И украинские мужчины бросили оружие
Ужаснувшись тому,что убивают их матерей,жен, детей
Вы , любитель Ленина - МРАЗЬ!!!
Пошёл вон с Цензора ,МРАЗЬ!
****.....й на кацапские сайты!
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06.04.2024 14:49 Ответить
Так не пишите слов поддержки подобным персонажам , будь ласка
Не может вменяемый, думающий человек одобрятьподобное
Спасибо, что написали
Я ответила вам резко
Простите, если обидела
Жизнь в постоянном стрессе так обостряет эмоции
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06.04.2024 15:23 Ответить
...баканов, шефір з шилом повинні теж прибути до ТЦК.
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06.04.2024 13:56 Ответить
Це просто вибір Людини.
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06.04.2024 15:04 Ответить
він стане дронщиком, буде сидіти у підвалі керувати ФПВ. Бігус так два роки провів і повернувся
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06.04.2024 15:12 Ответить
А вы не хотите заменить Жадана?
Посидеть в подвале?
Станете ГЕРОИНЕЙ!
Вся Украина будет знать, что АННА ФЕДОРОВА - это та ,
Которая СПАСЛА для Украины выдающегося писателя
И пошла в подвал вместо Жадана
Ваши фото появятся кругом
О вас снимут фильмы
Книжки напишут
Может, даже сам Жадан.....
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06.04.2024 15:35 Ответить
На цій страшній війні гине наш золотий генофонд.

Украінці - талановита нація, тому ***** і хоче вбити нас, як умога більше, щоб наші таланти не потрапили у ЄС та не мали змогу доводити нашу відмінність від орди з мАсковських болот.

Я б залюбки повернула усіх втікачів з-за кордону, які встигли здристнути до закриття кордонів, а зараз сидять там у безпеці та ще нас повчають, як нам Неньку любити та захищати, сцуки.
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06.04.2024 15:56 Ответить
Частина за кордоном зараз працює на військових заказах, а інши по Монако гуляють і мріють заново залізти на шію українцям.
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06.04.2024 18:27 Ответить
звертайся до мзс, яке нікому не міняє паспорти термін дії яких закінчився, і взагалі нікого не приймає за кордоном
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07.04.2024 08:52 Ответить
Це все шашлички Зеленського, це його вина і лише його, на ньому всі смерття та руйнування, біль і розчарування, переселенці та обездоленні.
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06.04.2024 17:26 Ответить
Та ти що ! А той чиї руки нічого не крали, чи той хто віддав літаки з яких зараз ******** Україну, та інше майно армії, а може той хто віддав ядерну зброю чи та тварина яка відмінила регулярний призов ?
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06.04.2024 18:14 Ответить


зеленський не наважиться їх посадити , а нового президента треба вибирати, щоб пересадив всіх хто розікрав армію за 30 років.

мабуть президентом має стати військовий, може і Жадан
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06.04.2024 18:25 Ответить
Посадили ? І що це змінить ? Чи ті люди які загинули чи постраждали їм буде краще ? Спочатку треба щоб війна завершилась
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06.04.2024 20:17 Ответить
І що це змінить ?

Україна стане европейською країною , де бувших офуевших політиків і чиновників теж садять
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06.04.2024 23:37 Ответить
А хто повинен землі окуповані повертати? Депутати?
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06.04.2024 18:12 Ответить
Екзюпері воював. І змог написати Маленького принця.
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06.04.2024 18:23 Ответить
 
 