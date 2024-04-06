Жадан должен держать в руках Нобелевский диплом, а не винтовку, – историк Снайдер

Писатель и поэт Сергей Жадан должен получить Нобелевскую премию, а не брать в руки винтовку.

Об этом заявил историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер в сети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Сергей Жадан, один из величайших создателей культуры мира, должен держать в руках Нобелевский диплом, а не винтовку", - пишет Снайдер.

Он добавил, что Старобельск Луганской области, где родился писатель, находится под российской оккупацией, а Харьков, где Жадан проживает, сейчас под российскими обстрелами.

"Меня огорчает то, что отсутствие поддержки США позволяет России расширять свою зону террора и ставит под угрозу себя и миллионы украинцев. Сергей с начала войны занимался поддержкой солдат, а сейчас ушел в армию. Он имеет смелость сделать это, в то время как мы не можем даже оказать помощь", - резюмирует Снайдер.

Как сообщалось, номинант Нобелевской премии, писатель Сергей Жадан мобилизуется в бригаду Нацгвардии "Хартия".

Жадан стал лауреатом ряда интернациональных премий. В частности, германской премии Анны Арендт "за политическое мышление", шведской премии имени Курта Тухольского, премии свободы от германского фонда Франка Ширрмахера и т.д. Польская Gazeta Wyborcza объявила Сергея Жадана человеком 2022 года. В том же году Комитет литературоведческих наук польской академии наук выдвинул харьковского поэта Сергея Жадана на Нобелевскую премию по литературе.