Жадан должен держать в руках Нобелевский диплом, а не винтовку, – историк Снайдер
Писатель и поэт Сергей Жадан должен получить Нобелевскую премию, а не брать в руки винтовку.
Об этом заявил историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер в сети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Сергей Жадан, один из величайших создателей культуры мира, должен держать в руках Нобелевский диплом, а не винтовку", - пишет Снайдер.
Он добавил, что Старобельск Луганской области, где родился писатель, находится под российской оккупацией, а Харьков, где Жадан проживает, сейчас под российскими обстрелами.
"Меня огорчает то, что отсутствие поддержки США позволяет России расширять свою зону террора и ставит под угрозу себя и миллионы украинцев. Сергей с начала войны занимался поддержкой солдат, а сейчас ушел в армию. Он имеет смелость сделать это, в то время как мы не можем даже оказать помощь", - резюмирует Снайдер.
Как сообщалось, номинант Нобелевской премии, писатель Сергей Жадан мобилизуется в бригаду Нацгвардии "Хартия".
Жадан стал лауреатом ряда интернациональных премий. В частности, германской премии Анны Арендт "за политическое мышление", шведской премии имени Курта Тухольского, премии свободы от германского фонда Франка Ширрмахера и т.д. Польская Gazeta Wyborcza объявила Сергея Жадана человеком 2022 года. В том же году Комитет литературоведческих наук польской академии наук выдвинул харьковского поэта Сергея Жадана на Нобелевскую премию по литературе.
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бо вони Илітні злодії ❗️
Еще 217,5 тыс. военных пенсионеров младше 60 лет не работают и не служат, а 84 тысячи нашли себе работу на гражданке. Все эти люди имеют право на высокие пенсии, как и воюющие сейчас военнослужащие.
раніше ребят везли на якись старих розвалюхах чи убогих Богданах , а зараз в комфортних автобусах. Це добре, що до військових ставляться з повагою . Може у когось у влади вже теж повага до військових зʼявилась ?
І ВОНИ МАБУТЬ ВЖЕ Е. Згадайте як риги перекупили Ющенко .
а зараз Ермак формує навкруги Зеленського щільну оболонку із своїх .
А як він розгромив Залужного з командою , бо ці хлопці були загрозою Ермаку і партії монако , яка хоче знову забрати Україну під себе
Плєбєї голосували за зеленого клоуна з Кварталу, вони його любили іскрєнно, а хто такий ларьочнік дЄрмак ніхто з них не знає, навіть як що вся міліція України стане на захист дЄрмака це його не спасе, або ненадовго відстрочить його екзекуцію, премєром йому не стати як і просто міністром. Єдина причина чому він досі без посади це та щоб потім лехко вийти з під звинувачень у ігри на боці ворога - він не займав ні одної владної посади, тому призначення його на велику посаду малойвірно.
бо він доросла людина і патріот Украіни 🙁
а у нас зеків бережуть, нацменшини качають права і воювати не збираються, а воюють найкращі ураїнці
Мы ,украинцы, живем сегодня в состоянии постоянного стресса
Мы принимаем решения в состоянии стресса
И эти решения могут стать трагическими в итоге
Это сейчас украинцы радуются решению Жадана пойти на фронт
Они даже не представляют - в какую депрессию ввергнет их всех
Если,не дай бог, случится страшное
Мы во время войны спасаем музейные ценности
Памятники
Жадан - это тоже ЦЕННОСТЬ
И его нужно сберечь
Украинцы, не будьте детьми, глупыми детьми!
Вы еще не наигрались в детские игры?
Выбрав Зеленского, вы привели нас сегодня в эту жизнь
В которой выдающийся писатель и гражданин Жадан
Идет воевать, и может погибнуть
А УХИЛЯНТ жив!!!!! И будет жив стопроцентно
Ну разве вам не очевидно ,что подобное - СТРАШНАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ!
Включайте же мозги, наконец !
Так это он придумал концентрационные лагеря
Это он устроил красный террор
Когда просто ВЫРЕЗАЛИ интеллигенцию и элиту россии
А потом ЛЕНИН взялся за крестьян
Украинских крестьян
Которые были против большевиков
И взяли в руки оружие
И тогда ВАШ ЛЮБИМЫЙ ЛЕНИН придумал
Брать в заложники целые деревни
Выводили на улицу всех подряд
И расстреливали - сначала каждого десятого , а потом - каждого пятого и т. д
И украинские мужчины бросили оружие
Ужаснувшись тому,что убивают их матерей,жен, детей
Вы , любитель Ленина - МРАЗЬ!!!
Пошёл вон с Цензора ,МРАЗЬ!
****.....й на кацапские сайты!
Не может вменяемый, думающий человек одобрятьподобное
Спасибо, что написали
Я ответила вам резко
Простите, если обидела
Жизнь в постоянном стрессе так обостряет эмоции
Посидеть в подвале?
Станете ГЕРОИНЕЙ!
Вся Украина будет знать, что АННА ФЕДОРОВА - это та ,
Которая СПАСЛА для Украины выдающегося писателя
И пошла в подвал вместо Жадана
Ваши фото появятся кругом
О вас снимут фильмы
Книжки напишут
Может, даже сам Жадан.....
Украінці - талановита нація, тому ***** і хоче вбити нас, як умога більше, щоб наші таланти не потрапили у ЄС та не мали змогу доводити нашу відмінність від орди з мАсковських болот.
Я б залюбки повернула усіх втікачів з-за кордону, які встигли здристнути до закриття кордонів, а зараз сидять там у безпеці та ще нас повчають, як нам Неньку любити та захищати, сцуки.
зеленський не наважиться їх посадити , а нового президента треба вибирати, щоб пересадив всіх хто розікрав армію за 30 років.
мабуть президентом має стати військовий, може і Жадан
Україна стане европейською країною , де бувших офуевших політиків і чиновників теж садять