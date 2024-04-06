В результате вчерашнего удара РФ по Запорожью погибли 4 человека, 23 получили ранения, - ОВА
Возросло количество пострадавших из-за вчерашнего ракетного удара РФ по Запорожью до 23 человек. Восемь из них, в том числе два ребенка 9 и 17 лет, находятся в больнице.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
"Вчера с 15:15 по 17:15 россия совершила две серии ракетных ударов по гражданской и промышленной инфраструктуре 4 человека погибли – 2 мужчины и 2 женщины. Из них два человека скончались в больнице.
23 человека ранены. Восемь из них, в том числе два ребенка 9 и 17 лет, находятся в больнице. Четверо из восьми – в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
По предварительным данным повреждено более 40 зданий, в том числе 24 частных дома, 9 многоэтажек, общежитие и детский сад.
Федоров добавил, что сегодня с 5:30 по 6:00 враг нанес удары по промышленным предприятиям. Пострадавших нет.
"Городские службы, спасатели ГСЧС, волонтеры и благотворительные организации оперативно устраняют последствия обстрелов и помогают людям", - отметили в ОВА.
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Наверное, я не человек
Ну как к такому можно привыкнуть????????