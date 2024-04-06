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Новости Война
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Харьков для россиян желанная точка, они видят город определенным главным призом, - Фейгин. ВИДЕО

фейгин

Российский диктатор Владимир Путин хотел бы захватить Харьков, впрочем, битва за город была бы слишком кровопролитной в первую очередь для российской армии.

Об этом сообщил российский юрист Марк Фейгин в эфире программы "Фактор победы", информирует Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что планы такие (по захвату Харькова. - Ред.) у Путина есть, если говорить о планах и желаниях, то, конечно, они есть. Это понятно, они видят Харьков определенным главным призом, которого они хотят добиться, ведь, за исключением Херсона, ни один региональный центр не был захвачен, да и тот (россиянам. - Ред.) пришлось оставить и перебраться на левый берег. Харьков для них желательна точка, он ближе к России... Насколько реально взять Харьков? За эти годы они поняли, что лобовые атаки эффекта не дают, поэтому предварительная бомбардировка городов - это попытка психологического давления на власть Украины", - уверен он.

По словам Фейгина, таким образом, российские власти хотят заставить украинскую начать эвакуацию населения.

Также смотрите: Очень важно усилить ПВО для Харьковщины, партнеры могут нам с этим помочь, - Зеленский. ФОТО

(Гипотетический. – Ред.) наступление на Харьков будет слишком кровопролитным, в первую очередь для наступающих. Надо приготовить сотни тысяч жизней, десятками не обойдется. Погибнут многие люди", - убежден Фейгин.

Автор: 

Харьков (7452) Фейгин Марк (525) наступление (203)


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Топ комментарии
+28
А кацапы не собираются брать Харьков
Берут города в открытом столкновении воины
А кацапы не воины
Они даже не террористы
Террористы выходят под камеры и говорят : ЭТО СДЕЛАЛИ МЫ
А кацапы устроены так - нассали в лифте, насрали в подъезде
И кивают на Обаму
Когда воюешь с достойным противником
То правильно вести себя достойно
Когда перед тобой ублюдок
Забудь о правилах
Помни об одном - надо убить ублюдка любым способом
И это правильно!!!!
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06.04.2024 13:16
+15
Специалист нашелся. Им Харьков не взять, а вот разрушить они постараются. балистики хватает, значит обстрел продолжится.
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06.04.2024 13:14
+13
Я колись також в дитинстві бажав Памелу Андерсон,але нажаль чомусь не склалось не зрлослось
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06.04.2024 13:19
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Обычный "хороший гусский" тролляка, которого дамы с большими губами приглашают ради просмотров. Надеюсь он хотя бы не берет с них денег.
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06.04.2024 14:29 Ответить
Я слухав те, що кажуть рашисти про удари по Харкову і Херсону - в їхніх планах повне знищення населення, яке вони вважають ворожим. Ті, хто для них не "ворожі", покинули міста, особливо Херсон. Тому відкритий геноцид.
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06.04.2024 14:07 Ответить
зелена дупа знову хоче здати Харків московитам!
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06.04.2024 14:10 Ответить
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06.04.2024 14:30 Ответить
Іди ..нафуй, фейгін, з твоїм головним призом!
Харків - це Україна!
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06.04.2024 14:15 Ответить
ти не допьор і 5 тормозів, що тебе лайкнули
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06.04.2024 16:14 Ответить
паскуди спочатку білгорлдщину хапнули тихенько, потім кубанщину , зараз донеччину і луганщину , тепер хочуть харківщину
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06.04.2024 14:22 Ответить
Feikin vaieni zhlochenec v vaine na Balkanah , na starane serbov , a teper "taroshi "ruski kukarekuiet kak petuh ....🤮
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06.04.2024 14:30 Ответить
Ой, мля, знайшли великого гівноЄкспєрда Фейкіна...
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06.04.2024 14:34 Ответить
Недостатньо харошій узкій на Цензорі, це як?! Наступним буде невзоров? Чи латиніна?
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06.04.2024 14:44 Ответить
а тобі шо Невзоров?
мені ок, самий крутий атеїст, мені норм.
ніхто з попів з ним не ризикує поспілкуватись.
грамотний, послідовний, от хто хто, але це хороший бивший рускій
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06.04.2024 14:53 Ответить
Батько вислову "вони самі себе повбивали", імперець до кісного мозку, "довірена особа путіна". Цього досить?
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06.04.2024 15:00 Ответить
Тобто, його атеїзм і ерудованість повинні списати йому всі його кацапські наративи?
І хто після цього ідіот?
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06.04.2024 15:42 Ответить
зараз він нічо шо проти рашки? правда Зелю чомусь об*жнює, але сам казав шо він найманець і т.д., але головне шо проти рашки
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13.04.2024 13:08 Ответить
Ani vse adnavo sorta gavna , s efesbeshnim poslevkusiem !
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06.04.2024 16:48 Ответить
Тьху, гидота!
Навіщо тут це патякало?
В новинаря комплекс меншовартості перед "хорошими росіянами"?
Ще й реклама блювотного телеканалу "ДОМ" на фото
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06.04.2024 14:47 Ответить
У нас одна проблема. В кацапии людей не считают, сколько надо, столько и призовут. Там лишь бы не работать, пойдут,что и видим. А техники валом всегда было и на т-55 попрут.
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06.04.2024 15:27 Ответить
Ідеологія така.
А яка ідеологія в Україні ? Клоун що каже Україна повія.?
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06.04.2024 15:40 Ответить
ну-ну...1млн 300к населения смотря на бехмут 80к и авдос 30к,надо кацапам минимум тыс 300-400 мяса минимум на полхарькова)куда там харькову до мегаполисов крынок и тоненького,забыл за час.яр.
помойму рейды рдк в белгородщину и курсчину что воен.соединений на сейчас там у кацапов 0 для наступления,помню год назад тут причинали о 100 к кацапов и 1 к танков на купянск а по итогу даже под синьковкой блоу джоб уже как год с лишним делают)все таки кацапстан большой конвеер по понтам)
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06.04.2024 15:57 Ответить
Фейкин ещё тот спец , говорит, что хотят слышать украинцы
Вот и вся его аналитика
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06.04.2024 16:27 Ответить
Була версія, що Савченко - позашлюбна дочка Медведчука. Багато є різних моментів, що роблять ці здогадки зовсім не абсурдними. Але справжні висновки будуть тільки після виборів
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06.04.2024 17:35 Ответить
Так, чи інакше, харківські підприємства варто евакуювати. На Західну. Разом з технічним персоналом. Це не так вже і важко
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06.04.2024 17:43 Ответить
фейгін завербований фсб, він зливає особисті дані такі що можуть бути відомі лише фсб.
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06.04.2024 20:10 Ответить
Ця лялька з надутими губами яку цензор представляв як бійця бере у фейгіна завербованого фсб - ахах Бінго
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06.04.2024 20:13 Ответить
Друг Наді савченко не збреше
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06.04.2024 20:15 Ответить
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