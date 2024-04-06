Харьков для россиян желанная точка, они видят город определенным главным призом, - Фейгин. ВИДЕО
Российский диктатор Владимир Путин хотел бы захватить Харьков, впрочем, битва за город была бы слишком кровопролитной в первую очередь для российской армии.
Об этом сообщил российский юрист Марк Фейгин в эфире программы "Фактор победы", информирует Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что планы такие (по захвату Харькова. - Ред.) у Путина есть, если говорить о планах и желаниях, то, конечно, они есть. Это понятно, они видят Харьков определенным главным призом, которого они хотят добиться, ведь, за исключением Херсона, ни один региональный центр не был захвачен, да и тот (россиянам. - Ред.) пришлось оставить и перебраться на левый берег. Харьков для них желательна точка, он ближе к России... Насколько реально взять Харьков? За эти годы они поняли, что лобовые атаки эффекта не дают, поэтому предварительная бомбардировка городов - это попытка психологического давления на власть Украины", - уверен он.
По словам Фейгина, таким образом, российские власти хотят заставить украинскую начать эвакуацию населения.
(Гипотетический. – Ред.) наступление на Харьков будет слишком кровопролитным, в первую очередь для наступающих. Надо приготовить сотни тысяч жизней, десятками не обойдется. Погибнут многие люди", - убежден Фейгин.
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Харків - це Україна!
мені ок, самий крутий атеїст, мені норм.
ніхто з попів з ним не ризикує поспілкуватись.
грамотний, послідовний, от хто хто, але це хороший бивший рускій
І хто після цього ідіот?
Навіщо тут це патякало?
В новинаря комплекс меншовартості перед "хорошими росіянами"?
Ще й реклама блювотного телеканалу "ДОМ" на фото
А яка ідеологія в Україні ? Клоун що каже Україна повія.?
помойму рейды рдк в белгородщину и курсчину что воен.соединений на сейчас там у кацапов 0 для наступления,помню год назад тут причинали о 100 к кацапов и 1 к танков на купянск а по итогу даже под синьковкой блоу джоб уже как год с лишним делают)все таки кацапстан большой конвеер по понтам)
Вот и вся его аналитика