Мы делаем все, чтобы как можно быстрее доставить в Украину боеприпасы, – министр обороны Нидерландов Оллонгрен
Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Европе делают все возможное, чтобы как можно скорее передать в Украину боеприпасы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сказала в интервью корреспонденту Укринформ в Гааге.
"Воюет Украина, но это война за свободу, демократию, верховенство права и против незаконной агрессии. И именно поэтому мы готовы поддерживать Украину, и именно поэтому мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее доставить туда боеприпасы, особенно калибра 155 миллиметров. Мы очень упорно работаем над этим", - сказала Оллонгрен.
Она также отметила, что в Нидерландах очень хорошо знают о затруднительной ситуации на фронте, о том, что военным не хватает боеприпасов.
"Но я думаю, что мы этого добьемся. Я понимаю и важность противовоздушной обороны, поскольку Россия смогла использовать большое количество ракет, беспилотников, а также авиационных бомб, от которых Украине приходится защищать свои города, своих граждан и свою критическую инфраструктуру", - подчеркнула глава Минобороны.
Напомним, участники инициативы Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Украины за пределами Европы подписали соглашение, в рамках которого Киев получит миллион боеприпасов – больше, чем планировали.
К инициативе присоединились 15 стран, в том числе Германия, Франция, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Португалия, Бельгия, Польша и Канада. Не все из них публично объявили, какую сумму внесли для закупки снарядов.
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