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Мы делаем все, чтобы как можно быстрее доставить в Украину боеприпасы, – министр обороны Нидерландов Оллонгрен

оллонгрен

Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Европе делают все возможное, чтобы как можно скорее передать в Украину боеприпасы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сказала в интервью корреспонденту Укринформ в Гааге.

"Воюет Украина, но это война за свободу, демократию, верховенство права и против незаконной агрессии. И именно поэтому мы готовы поддерживать Украину, и именно поэтому мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее доставить туда боеприпасы, особенно калибра 155 миллиметров. Мы очень упорно работаем над этим", - сказала Оллонгрен.

Читайте: Украина должна как можно скорее получить боеприпасы, - глава МИД Чехии Липавский

Она также отметила, что в Нидерландах очень хорошо знают о затруднительной ситуации на фронте, о том, что военным не хватает боеприпасов.

"Но я думаю, что мы этого добьемся. Я понимаю и важность противовоздушной обороны, поскольку Россия смогла использовать большое количество ракет, беспилотников, а также авиационных бомб, от которых Украине приходится защищать свои города, своих граждан и свою критическую инфраструктуру", - подчеркнула глава Минобороны.

Напомним, участники инициативы Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Украины за пределами Европы подписали соглашение, в рамках которого Киев получит миллион боеприпасов – больше, чем планировали.

К инициативе присоединились 15 стран, в том числе Германия, Франция, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Португалия, Бельгия, Польша и Канада. Не все из них публично объявили, какую сумму внесли для закупки снарядов.

Автор: 

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А якби не тягнули кота за хвоста у 2022 і давали одразу все, що треба, то зараз би кацапи сиділи на сраці під своїм кордоном і не відсвічували.
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06.04.2024 15:12 Ответить
спочатку ти народилося, а потім твої батьки познайомились та злились у пориві любові?
Прикро, що давній форумчанин страждає відсутністю причин із наслідками та не пережував ще асфальт на бітумному маринаті із какою разніцей у освітлених мізках.
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06.04.2024 15:59 Ответить
наступила фаза "а давайте після свят"
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06.04.2024 16:15 Ответить
Та ми помітили, що все відбувається дуже "швидко" - швидше просто не буває
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06.04.2024 17:19 Ответить
 
 