В Одессе взрывной волной повреждены окна в 16 домах и лицее. ФОТОрепортаж

В результате сбивания 5 апреля вражеской ракеты в Одессе повреждены окна в 16 жилых домах и лицее.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

"Вчера (5 апреля. – Ред.), после сбивания вражеской ракеты, взрывной волной повреждено по предварительным данным около 100 окон в 16 жилых домах: окна и балконы квартир и окна в местах общего пользования в парадных", – говорится в сообщении.

Также пострадали 3 окна в доме садовника нашего КП "Горзелентрест" и 15 окон в лицее №23.

"Продолжается ликвидация последствий, работает оперативный штаб", - добавил Терехов.







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