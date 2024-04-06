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Новости Война
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В Одессе взрывной волной повреждены окна в 16 домах и лицее. ФОТОрепортаж

одеса

В результате сбивания 5 апреля вражеской ракеты в Одессе повреждены окна в 16 жилых домах и лицее.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

"Вчера (5 апреля. – Ред.), после сбивания вражеской ракеты, взрывной волной повреждено по предварительным данным около 100 окон в 16 жилых домах: окна и балконы квартир и окна в местах общего пользования в парадных", – говорится в сообщении.

Также пострадали 3 окна в доме садовника нашего КП "Горзелентрест" и 15 окон в лицее №23.

"Продолжается ликвидация последствий, работает оперативный штаб", - добавил Терехов.

В Одесі вибуховою хвилею 5 квітня пошкоджено вікна у 16 будинках та ліцеї
В Одесі вибуховою хвилею 5 квітня пошкоджено вікна у 16 будинках та ліцеї
В Одесі вибуховою хвилею 5 квітня пошкоджено вікна у 16 будинках та ліцеї

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы ПВО уничтожили российскую управляемую авиационную ракету, летевшую на Одессу

Автор: 

Одесса (7868) повреждение (165)


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Топ комментарии
+12
, для ні на що не здібних любителів грецьких богів.
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fru.euronews.com%2F2023%2F04%2F21%2Fru-belgorod-dropped-munitions&psig=AOvVaw2RIJcZheiOcQdEqy-kwakZ&ust=1712493509563000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjhxqFwoTCODSw8zNrYUDFQAAAAAdAAAAABAE На Белгород упала российская бомба

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fru.slovoidilo.ua%2F2023%2F05%2F04%2Fnovost%2Fmir%2Fbelgorodskoj-oblasti-obnaruzhili-eshhe-odnu-500-kilogrammovuyu-aviabombu&psig=AOvVaw21sVXVbwmbA0G__KMhjbTS&ust=1712493591754000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjhxqFwoTCICCl_XNrYUDFQAAAAAdAAAAABAE Белгородская область - упала 500-килограммовая
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdaily.afisha.ru%2Fnews%2F83432-upavshaya-bomba-povredila-sem-domov-v-voronezhskoy-oblasti%2F&psig=AOvVaw00BVFnq9giaqIJ_EHyRMs_&ust=1712493696441000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjhxqFwoTCMDW0KXOrYUDFQAAAAAdAAAAABAE Упавшая бомба повредила семь домов в Воронежской

Далі, самостійно. У жебраків слуг немає.
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06.04.2024 15:43
+7
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06.04.2024 15:22
+7
https://t.me/voynareal/87192 З https://t.me/voynareal/87192 атоплений по вуха Орськ…бумеранг ще ніколи не був такий красивий
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06.04.2024 15:45
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06.04.2024 15:22 Ответить
Трохи промазала з відповіддю.
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06.04.2024 18:10 Ответить
, для ні на що не здібних любителів грецьких богів.
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fru.euronews.com%2F2023%2F04%2F21%2Fru-belgorod-dropped-munitions&psig=AOvVaw2RIJcZheiOcQdEqy-kwakZ&ust=1712493509563000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjhxqFwoTCODSw8zNrYUDFQAAAAAdAAAAABAE На Белгород упала российская бомба

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fru.slovoidilo.ua%2F2023%2F05%2F04%2Fnovost%2Fmir%2Fbelgorodskoj-oblasti-obnaruzhili-eshhe-odnu-500-kilogrammovuyu-aviabombu&psig=AOvVaw21sVXVbwmbA0G__KMhjbTS&ust=1712493591754000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjhxqFwoTCICCl_XNrYUDFQAAAAAdAAAAABAE Белгородская область - упала 500-килограммовая
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdaily.afisha.ru%2Fnews%2F83432-upavshaya-bomba-povredila-sem-domov-v-voronezhskoy-oblasti%2F&psig=AOvVaw00BVFnq9giaqIJ_EHyRMs_&ust=1712493696441000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjhxqFwoTCMDW0KXOrYUDFQAAAAAdAAAAABAE Упавшая бомба повредила семь домов в Воронежской

Далі, самостійно. У жебраків слуг немає.
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06.04.2024 15:43 Ответить
это хорошо .но мало
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06.04.2024 15:46 Ответить
Шкода, що не відсалютовали
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06.04.2024 16:06 Ответить
20 квітня 2023
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06.04.2024 16:15 Ответить
https://t.me/voynareal/87192 З https://t.me/voynareal/87192 атоплений по вуха Орськ…бумеранг ще ніколи не був такий красивий
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06.04.2024 15:45 Ответить
Ну шо можна сказать - здоров"я і харошого настраєнія, а також розмитих сральників і гнидників при відсутності антисептиків при +16 і вище
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06.04.2024 16:59 Ответить
До речі, там і казахам треба напрягтися, бо....цейво
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06.04.2024 17:00 Ответить
Одеса та Харків без Ф-16 довго не протягнуть.
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06.04.2024 16:01 Ответить
ухилянти - знаю броди безплатно!
але вам не світить....
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06.04.2024 20:06 Ответить
 
 