В Одессе взрывной волной повреждены окна в 16 домах и лицее. ФОТОрепортаж
В результате сбивания 5 апреля вражеской ракеты в Одессе повреждены окна в 16 жилых домах и лицее.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.
"Вчера (5 апреля. – Ред.), после сбивания вражеской ракеты, взрывной волной повреждено по предварительным данным около 100 окон в 16 жилых домах: окна и балконы квартир и окна в местах общего пользования в парадных", – говорится в сообщении.
Также пострадали 3 окна в доме садовника нашего КП "Горзелентрест" и 15 окон в лицее №23.
"Продолжается ликвидация последствий, работает оперативный штаб", - добавил Терехов.
Топ комментарии
+12 Чайка Київ
показать весь комментарий06.04.2024 15:43
+7 Чайка Київ
показать весь комментарий06.04.2024 15:22
+7 Leo Leo #590016
показать весь комментарий06.04.2024 15:45
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fru.euronews.com%2F2023%2F04%2F21%2Fru-belgorod-dropped-munitions&psig=AOvVaw2RIJcZheiOcQdEqy-kwakZ&ust=1712493509563000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjhxqFwoTCODSw8zNrYUDFQAAAAAdAAAAABAE На Белгород упала российская бомба
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fru.slovoidilo.ua%2F2023%2F05%2F04%2Fnovost%2Fmir%2Fbelgorodskoj-oblasti-obnaruzhili-eshhe-odnu-500-kilogrammovuyu-aviabombu&psig=AOvVaw21sVXVbwmbA0G__KMhjbTS&ust=1712493591754000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjhxqFwoTCICCl_XNrYUDFQAAAAAdAAAAABAE Белгородская область - упала 500-килограммовая
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdaily.afisha.ru%2Fnews%2F83432-upavshaya-bomba-povredila-sem-domov-v-voronezhskoy-oblasti%2F&psig=AOvVaw00BVFnq9giaqIJ_EHyRMs_&ust=1712493696441000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjhxqFwoTCMDW0KXOrYUDFQAAAAAdAAAAABAE Упавшая бомба повредила семь домов в Воронежской
Далі, самостійно. У жебраків слуг немає.
але вам не світить....