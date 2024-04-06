РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11280 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 832 31

Россияне ударили по жилому району Харькова: один человек погиб, еще три пострадали, в том числе, 12-летняя девочка (обновлено)

харків

Оккупанты нанесли удар по Харькову, предварительно – КАБ.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Снова удар по жилому району города. Предварительно - КАБ. Относительно пострадавших и разрушений информация уточняется", - написал он.

Также смотрите: Число погибших в результате ночных ударов РФ по Харькову возросло до 7. ФОТОрепортаж

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, оккупанты ударили по Шевченковскому району города.

"По предварительным данным, один человек погиб, еще один получил ранения.

Есть повреждения гражданской инфраструктуры, возгорание автомобиля. Продолжается осмотр профильными службами", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Очень важно усилить ПВО для Харьковщины, партнеры могут нам с этим помочь, - Зеленский. ФОТО

Позже Синегубов сообщил, что в результате удара оккупантов по Харькову за медицинской помощью обратились еще двое гражданских лиц: 66-летний мужчина с акуботравмой и 12-летняя девочка с острой реакцией на стресс.

Кроме того, повреждены учебное заведение и жилищная инфраструктура.

Автор: 

обстрел (26942) Харьков (7452)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
Не пиши херні.
Харків ніколи не був рюським містом, незважаючи на те, що майже всі говорили російською. Харків викинув вату з ОДА, харків заспівав на весь світ відому пісню, від якої у ***** підгорів пердак.
Харків став горою за Україну з перших днів, поки супер україномовні "патріоти" з західної, поспіхом здавали свої квартири втридорога і самі драпали до Європи в чергу за гуманітаркою.
показать весь комментарий
06.04.2024 16:27
+5
І чого ви добились , кончені кацапи і відморозки , абиваючи
мирних громадян України ?

Ви провокуєте українців ,
на нещадне вбивство ваших кацапів повсюди ‼️
показать весь комментарий
06.04.2024 16:23
+3
Засинаю кожен день - з мрією та надією, що..проснулась - а мокшандія щезла, сама себе винищила, провалилась в інший вимір..будь що..
показать весь комментарий
06.04.2024 16:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
спасають русский город від будинків.
показать весь комментарий
06.04.2024 16:18 Ответить
Чому ти радіешь, кацап?

Що ху&ло знову вбивче харків'ян?

Тобі смішно? Пішов НАХз українського сайта за русским кораблем!!!
показать весь комментарий
06.04.2024 16:26 Ответить
Не пиши херні.
Харків ніколи не був рюським містом, незважаючи на те, що майже всі говорили російською. Харків викинув вату з ОДА, харків заспівав на весь світ відому пісню, від якої у ***** підгорів пердак.
Харків став горою за Україну з перших днів, поки супер україномовні "патріоти" з західної, поспіхом здавали свої квартири втридорога і самі драпали до Європи в чергу за гуманітаркою.
показать весь комментарий
06.04.2024 16:27 Ответить
I що? Увесь світ продовжує їздити на БМВ, Аудi, та Мерседесах...
показать весь комментарий
06.04.2024 16:43 Ответить
"Харків ніколи не був рюським містом"
але й українським він був не дуже. Бо для кого ж тоді в супереч Конституції у 2013 привозили, обрані (голосом Добкіна) "харькавчанамі" Кєрнєс і Добкін регулярні війська РФ(!) , які ходили маршем по Площі Свободи на загальну радість "харькавчан"?

А для кого, як не для "харькавчан" в 2008-му РПЦ відкрила на Науковій "Чьасовню св. Євгєнія - названую в чєсть солдата расійскай армії Євгєнія Родіонова, каторьій пагіп, востанавлівая констітуционньій парядок РФ в Чєчнє". Харків і Констітуционьій порядок РФ, курво! Вже тоді було очевидно як божий день, що російська окупація неминуча. А "харькавчанам" все було *******.

Не було помічено особливих сентиментів з боку "харькавчан" що до загиблого Дані Дідика. Навпаки, присвоєння його імені школі залізобетнно саботувалося ватною владою, беззмінно обираємою ватними "харькавчанамі". В решті решт таки присвоїли аж 2023 році, але головну роль відіграли в тому геть не "харькавчанє"
А за латєнтного сєпара Тєрєхова, який за всіма ознаками очевидно мав план "Б", та готувався разом з упоротим українофобом Фельдманом до колаборації з окупантами, взагалі нема чого казати, бо і так все ясно.

Тому, вам не варто бути таким категоричним, бо воно не зовсім збігається з дійсністю.
показать весь комментарий
06.04.2024 20:33 Ответить
а де ти там херню побачив? аа, ти дуже тупий догнать сенс написаного! СПІВЧУВАЮ.

Пояснюю для недоклепаних: кацапи ввжають його русским, це їх наратив. а так як руский бьет - значит любит - саме це заховано в моєму коментарі. але ти тугий явно це догнать.
показать весь комментарий
07.04.2024 09:58 Ответить
"Дуже тупий", заникався в тебе вдома...
Не віриш? у дзеркало глянь - він точно там. Ось 100%
Якщо ти приймаєш і цитуєш те, що рюські вважають своїм - то ти їх шанувальник, а з мені зі свинобаками говорити нема про що
показать весь комментарий
07.04.2024 12:06 Ответить
ха, ха, аргумени шкільного віку в тебе. ой ти тупоє .

тобі треба вивчити що таке стьоб, тролінг, метафора, алегорія (іносказання), попростому в даному випадку констатація факту через то, як це розуміють кацапи. а ти не окучуєш. для особливо недоучених українською школою у мене там плачущий смайлик, а в тебе реакці наче він там рже. іди вчися, жертва ефекту Даннінга-Крюгера!, а в народі - недоуч.
показать весь комментарий
07.04.2024 20:17 Ответить
саме таких як ти ще називають шароварники - є в сраці патріотизм, але і мізки в тебе там же.
показать весь комментарий
07.04.2024 20:19 Ответить
московити прийшли спасати? - прийшли. (українці знають, що там нікого спасати)

русских? - русских. (немає там русских, українці це знають)

а так спасають будь-кого бомбами? - ні. (це стиль русских - після них трава не росте)

а якщо узяти за основу тезіс русских "бьет - значит любит", то по русской логіці - спасають! розваюлюючи життя, будинки і світ.

вийми свій мозок із своєї дупи!
показать весь комментарий
07.04.2024 20:33 Ответить
висрався? молодець, йди присядь на пляшку
показать весь комментарий
07.04.2024 21:09 Ответить
примітивне створіння піди це скажи Казанському, ти ж більше на інші умні речі не способне,

У Казансько у тому ж стилі ролик називається, голос тупа псіна, голос!

"В Бахмуте вообще не осталось жителей! Так мы ему помогли!"

https://www.youtube.com/watch?v=GZbYF8ahEsE
показать весь комментарий
07.04.2024 21:27 Ответить
читай вище
показать весь комментарий
07.04.2024 22:34 Ответить
мені не цікаво перечитувати висєри малорозвинутого валєри. аргументів нуль - зато понос слів у тебе шикарний. Ти відносишся до тої групи ********, яким краще дрочити ніж по клаві клацати.

твоя точка саморозвитку з теми починається з 15 хвилини

https://www.youtube.com/watch?v=C6EpimVU7ZA
показать весь комментарий
08.04.2024 09:53 Ответить
Ти правий, тільки є маленький нюанс, із закінченням "процесу" у твій рот
показать весь комментарий
08.04.2024 10:45 Ответить
оце читати? де аргументи? це понос слів школяра.



висрався? молодець, йди присядь на пляшку





читай вище

показать весь комментарий
08.04.2024 09:58 Ответить
Ну, в Бєлгорі теж курси ландшатного дизайну. Як і на аеродромах рашки. Свято тільки починається......
показать весь комментарий
06.04.2024 19:22 Ответить
Їх потрбно називати рашистами, а не росіянами
показать весь комментарий
06.04.2024 16:22 Ответить
Росіяни хороші, а рашисти погані...?
показать весь комментарий
06.04.2024 16:26 Ответить
показать весь комментарий
08.04.2024 10:51 Ответить
московит є московит, хоч назви його русским хоть россиянином. - диявол має багато облич
показать весь комментарий
07.04.2024 10:16 Ответить
І чого ви добились , кончені кацапи і відморозки , абиваючи
мирних громадян України ?

Ви провокуєте українців ,
на нещадне вбивство ваших кацапів повсюди ‼️
показать весь комментарий
06.04.2024 16:23 Ответить
Засинаю кожен день - з мрією та надією, що..проснулась - а мокшандія щезла, сама себе винищила, провалилась в інший вимір..будь що..
показать весь комментарий
06.04.2024 16:31 Ответить
Навіщо Ви таке бажаєте? Що поганого Вам зробив інший вимір?
показать весь комментарий
06.04.2024 16:48 Ответить
Від нас подалі.
показать весь комментарий
06.04.2024 17:37 Ответить
Де відповідь по Білгороду?
показать весь комментарий
06.04.2024 19:00 Ответить
 
 