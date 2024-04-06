Россияне ударили по жилому району Харькова: один человек погиб, еще три пострадали, в том числе, 12-летняя девочка (обновлено)
Оккупанты нанесли удар по Харькову, предварительно – КАБ.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"Снова удар по жилому району города. Предварительно - КАБ. Относительно пострадавших и разрушений информация уточняется", - написал он.
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, оккупанты ударили по Шевченковскому району города.
"По предварительным данным, один человек погиб, еще один получил ранения.
Есть повреждения гражданской инфраструктуры, возгорание автомобиля. Продолжается осмотр профильными службами", - говорится в сообщении.
Позже Синегубов сообщил, что в результате удара оккупантов по Харькову за медицинской помощью обратились еще двое гражданских лиц: 66-летний мужчина с акуботравмой и 12-летняя девочка с острой реакцией на стресс.
Кроме того, повреждены учебное заведение и жилищная инфраструктура.
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Що ху&ло знову вбивче харків'ян?
Тобі смішно? Пішов НАХз українського сайта за русским кораблем!!!
Харків ніколи не був рюським містом, незважаючи на те, що майже всі говорили російською. Харків викинув вату з ОДА, харків заспівав на весь світ відому пісню, від якої у ***** підгорів пердак.
Харків став горою за Україну з перших днів, поки супер україномовні "патріоти" з західної, поспіхом здавали свої квартири втридорога і самі драпали до Європи в чергу за гуманітаркою.
але й українським він був не дуже. Бо для кого ж тоді в супереч Конституції у 2013 привозили, обрані (голосом Добкіна) "харькавчанамі" Кєрнєс і Добкін регулярні війська РФ(!) , які ходили маршем по Площі Свободи на загальну радість "харькавчан"?
А для кого, як не для "харькавчан" в 2008-му РПЦ відкрила на Науковій "Чьасовню св. Євгєнія - названую в чєсть солдата расійскай армії Євгєнія Родіонова, каторьій пагіп, востанавлівая констітуционньій парядок РФ в Чєчнє". Харків і Констітуционьій порядок РФ, курво! Вже тоді було очевидно як божий день, що російська окупація неминуча. А "харькавчанам" все було *******.
Не було помічено особливих сентиментів з боку "харькавчан" що до загиблого Дані Дідика. Навпаки, присвоєння його імені школі залізобетнно саботувалося ватною владою, беззмінно обираємою ватними "харькавчанамі". В решті решт таки присвоїли аж 2023 році, але головну роль відіграли в тому геть не "харькавчанє"
А за латєнтного сєпара Тєрєхова, який за всіма ознаками очевидно мав план "Б", та готувався разом з упоротим українофобом Фельдманом до колаборації з окупантами, взагалі нема чого казати, бо і так все ясно.
Тому, вам не варто бути таким категоричним, бо воно не зовсім збігається з дійсністю.
Пояснюю для недоклепаних: кацапи ввжають його русским, це їх наратив. а так як руский бьет - значит любит - саме це заховано в моєму коментарі. але ти тугий явно це догнать.
Не віриш? у дзеркало глянь - він точно там. Ось 100%
Якщо ти приймаєш і цитуєш те, що рюські вважають своїм - то ти їх шанувальник, а з мені зі свинобаками говорити нема про що
тобі треба вивчити що таке стьоб, тролінг, метафора, алегорія (іносказання), попростому в даному випадку констатація факту через то, як це розуміють кацапи. а ти не окучуєш. для особливо недоучених українською школою у мене там плачущий смайлик, а в тебе реакці наче він там рже. іди вчися, жертва ефекту Даннінга-Крюгера!, а в народі - недоуч.
русских? - русских. (немає там русских, українці це знають)
а так спасають будь-кого бомбами? - ні. (це стиль русских - після них трава не росте)
а якщо узяти за основу тезіс русских "бьет - значит любит", то по русской логіці - спасають! розваюлюючи життя, будинки і світ.
вийми свій мозок із своєї дупи!
У Казансько у тому ж стилі ролик називається, голос тупа псіна, голос!
"В Бахмуте вообще не осталось жителей! Так мы ему помогли!"
https://www.youtube.com/watch?v=GZbYF8ahEsE
твоя точка саморозвитку з теми починається з 15 хвилини
https://www.youtube.com/watch?v=C6EpimVU7ZA
висрався? молодець, йди присядь на пляшку
читай вище
мирних громадян України ?
Ви провокуєте українців ,
на нещадне вбивство ваших кацапів повсюди ‼️