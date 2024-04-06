Россияне ударили по жилому району Харькова: один человек погиб, еще три пострадали, в том числе, 12-летняя девочка (обновлено)

Оккупанты нанесли удар по Харькову, предварительно – КАБ.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Снова удар по жилому району города. Предварительно - КАБ. Относительно пострадавших и разрушений информация уточняется", - написал он.

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Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, оккупанты ударили по Шевченковскому району города.

"По предварительным данным, один человек погиб, еще один получил ранения.

Есть повреждения гражданской инфраструктуры, возгорание автомобиля. Продолжается осмотр профильными службами", - говорится в сообщении.

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Позже Синегубов сообщил, что в результате удара оккупантов по Харькову за медицинской помощью обратились еще двое гражданских лиц: 66-летний мужчина с акуботравмой и 12-летняя девочка с острой реакцией на стресс.

Кроме того, повреждены учебное заведение и жилищная инфраструктура.