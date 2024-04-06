Бринк отреагировала на ночные обстрелы Харькова оккупантами: Нельзя терять ни секунды в поддержке Украины

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на ночной российский обстрел Харькова, в результате которого известно уже о семи погибших.

Об этом Бринк написала в X, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью Россия совершила еще одно нападение на Харьков - второй по величине город Украины, убив 6 мирных жителей, ранив других и нанеся ущерб домам и школам. Нельзя терять ни секунды в поддержке Украины, которая борется за защиту своих людей от таких ужасных и неспровоцированных нападений", - написала она.

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Напомним, 6 апреля 2024 года около 00:20 вооруженные силы РФ нанесли ракетные удары по жилому массиву Шевченковского района Харькова. Погибли 6 человек. Еще 11 мирных жителей получили ранения. Повреждены многоэтажки, административные здания, общежития, детский сад, магазины, кафе и автомобили. Впоследствии стало известно, что в результате атаки погибли семь человек.