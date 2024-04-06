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Новости Агрессия России против Украины
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Бринк отреагировала на ночные обстрелы Харькова оккупантами: Нельзя терять ни секунды в поддержке Украины

харків

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на ночной российский обстрел Харькова, в результате которого известно уже о семи погибших.

Об этом Бринк написала в X, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью Россия совершила еще одно нападение на Харьков - второй по величине город Украины, убив 6 мирных жителей, ранив других и нанеся ущерб домам и школам. Нельзя терять ни секунды в поддержке Украины, которая борется за защиту своих людей от таких ужасных и неспровоцированных нападений", - написала она.

Также смотрите: С тремя убитыми Россией спасателями простились в Харькове. ФОТОрепортаж

Напомним, 6 апреля 2024 года около 00:20 вооруженные силы РФ нанесли ракетные удары по жилому массиву Шевченковского района Харькова. Погибли 6 человек. Еще 11 мирных жителей получили ранения. Повреждены многоэтажки, административные здания, общежития, детский сад, магазины, кафе и автомобили. Впоследствии стало известно, что в результате атаки погибли семь человек.

Автор: 

обстрел (26942) Харьков (7452) Бринк Бриджит (181)


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Топ комментарии
+9
Тя "дякуємо" вам, підтримувачі хрєнові.
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06.04.2024 16:35
+8
Тут прямо хочеться процитувати Бульбофюрера: "Вилєз, шото квакнул."
Я розумію, що послиця просто відробляє свою зарплатню, але це пустопорожнє струшування повітря, водночас з цинічною навмисною бездіяльністю США, вже добряче дістало.
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06.04.2024 16:50
+7
Ага, починаючи з 9 квітня, точно не можна гаяти ні секунди. А до 9 квітня в Конгресі канікули.
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06.04.2024 16:36
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06.04.2024 16:31 Ответить
Тя "дякуємо" вам, підтримувачі хрєнові.
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06.04.2024 16:35 Ответить
Ага, починаючи з 9 квітня, точно не можна гаяти ні секунди. А до 9 квітня в Конгресі канікули.
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06.04.2024 16:36 Ответить
Пфффффффф....
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06.04.2024 16:36 Ответить
Їб@ть розумна тітка!
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06.04.2024 16:40 Ответить
Піздіти - не мішки ворочати...
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06.04.2024 16:40 Ответить
знущається?
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06.04.2024 16:41 Ответить
Написала, і лягла знову спати в захищеному бункері посольства.
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06.04.2024 16:48 Ответить
Вона просто посол.Але сам факт цинічного ігнору нашої біди американцями,мене шокує
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06.04.2024 16:50 Ответить
Тут прямо хочеться процитувати Бульбофюрера: "Вилєз, шото квакнул."
Я розумію, що послиця просто відробляє свою зарплатню, але це пустопорожнє струшування повітря, водночас з цинічною навмисною бездіяльністю США, вже добряче дістало.
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06.04.2024 16:50 Ответить
Russian drone strikes on Kharkiv kill six - officials - ВВС
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06.04.2024 16:59 Ответить
Час зжимається - не можна втрачати жодноі години - хвилини - тепер секунди - шо далі?
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06.04.2024 17:00 Ответить
Спікер Джонсон поколупав у носі і посміхнувся.
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06.04.2024 17:06 Ответить
Якщо подивитись на цього джонсона, то відразу стає зрозуміло, що там явно не він колупається і явно не в носі.
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06.04.2024 17:12 Ответить
знае, *****, що убитi i на ii совiстi.
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06.04.2024 17:36 Ответить
Для зеленого електорату: - Повноважний посол, якою є пані Бріджіт Брінк, говорить від імені країни яку представляє в даному випадку США і вона сказала що не можна втрачати жодної секунди у підтримці України. Надіюсь що до вас як і до вашого лідера дійде колись що хамити тим хто дапомагає недоречно.
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06.04.2024 17:58 Ответить
Слухай чемний - стули пельку. Досить вже бути чемними, всі країни Европи та США повинні розуміти свою відповідальність за цю війну.
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06.04.2024 18:22 Ответить
Головне щоб ти зрозумів ....
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06.04.2024 20:11 Ответить
І попередив Україну, щоб не гатили по росії.
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06.04.2024 18:41 Ответить
Слова, слова...
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06.04.2024 18:59 Ответить
И так уже 4 месяца помогает сказками , а дикари идут и идут через границу . И им обещает прездент 1000 доларов на душу . (подкупает исбирателей.)
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07.04.2024 04:04 Ответить
 
 