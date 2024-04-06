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Новости
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Военно-морские учения НАТО "Sea Shield 24" с участием 13 стран пройдут в Румынии

нато,навчання

С 8 по 21 апреля в Румынии пройдут многонациональные учения НАТО "Sea Shield 24", в которых примут участие 13 стран-союзников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Эхо Кавказа со ссылкой на минобороны Румынии.

Отмечается, что в учениях примут участие Грузия, Молдова, Болгария, Франция, Греция, Италия, Великобритания, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Турция и США.

Маневры состоятся на Черном море и реке Дунай. К ним привлечены более 2,2 тысяч военных и 135 единиц боевой техники. По сценарию, должны быть поисково-спасательные операции, борьба с незаконными действиями на реке и море, оказание помощи судам, подвергающимся катастрофам, обеспечение безопасности критически важной инфраструктуры.

Также читайте: США начали самые масштабные учения Steadfast Defender 24 в Европе, - Пентагон

Напомним, многонациональные учения Sea Shield впервые были проведены в 2015 году. Они являются наиболее сложным мероприятием, проведенным румынскими военно-морскими силами. Учения способствует продвижению инициативы Румынии в региональном и международном плане, а также повышению уровня взаимодействия между силами стран-участниц.

Автор: 

НАТО (9963) Румыния (1088) военные учения (3457)


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Топ комментарии
+6
Куколди демонструють рішучість з безпечної відстані
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06.04.2024 16:41
+5
Ви ж там обережно, панове партнери! Бо не приведи Боже хвиля від якогось катера потрапить на акваторію, яку росія оголосила "своєю" - то це ж буде "екскалація"!
І ще не завадить роздати всім бравим морякам парасольки, бо коли з російських літаків їх будуть поливати... ні, не кулями - керосином, то буде хоч чимось прикритися.
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06.04.2024 16:49
+3
Вдячні нащадки вгумору від 95аналу вже всі допісялись? А згадали НАТО не НАДО, ні? Іржіть імбецили клінічні.
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06.04.2024 17:49
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Куколди демонструють рішучість з безпечної відстані
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06.04.2024 16:41 Ответить
Після того як ЗСУ перетворили половину флоту чф у підводний, а інша кудись заховалася рішучості не багато треба!
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06.04.2024 16:55 Ответить
Пусть там и остаюцца. Будут Одессу прикрывать!
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06.04.2024 16:42 Ответить
Як тільки стало безпечно, то і навчання можна провести.
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06.04.2024 16:43 Ответить
Русские, выходите гремите в кастрюли, пусть вам власть построит новые котеджи вместо ракет, которые сгорят, за 2 года уже потратили 19 триллионов.
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06.04.2024 16:46 Ответить
Ваня, ти щось поплутав: заклики до рускіх роби на газета.ру
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06.04.2024 16:48 Ответить
Ти трохи не в тренді. Почитай яку акцію супротиву вигадала рашистська опозиція і не пиши дурниць.
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06.04.2024 18:50 Ответить
Ви ж там обережно, панове партнери! Бо не приведи Боже хвиля від якогось катера потрапить на акваторію, яку росія оголосила "своєю" - то це ж буде "екскалація"!
І ще не завадить роздати всім бравим морякам парасольки, бо коли з російських літаків їх будуть поливати... ні, не кулями - керосином, то буде хоч чимось прикритися.
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06.04.2024 16:49 Ответить
А на практичні заняття завітайте до новоросійська.
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06.04.2024 17:05 Ответить
Ви спочатку уважно прочитайте чим вони там будуть займатися, це якийсь треш. Я думав вони будуть навчатися серйозним речам, таким як спостерігати за ракетою яка летить територією ната.
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06.04.2024 17:08 Ответить
Вдячні нащадки вгумору від 95аналу вже всі допісялись? А згадали НАТО не НАДО, ні? Іржіть імбецили клінічні.
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06.04.2024 17:49 Ответить
А в чому поганий жарт з імпотентного та не рішучого західного політикуму? Поки вони там висловлюють свої стурбованності і страхи з приводу есколації в цей час гинуть наші люди: як вояки так і цивільні.
Саме не рішучість дій перед Другою Світовою призвела ситуацію до тих маштабів яки ми знаєм, так і зараз нерішучість у допомозі призведе лише до поглиблення конфлікту.
Гасити полум'я потрібно швидко і одразу, а не чекати на те, що може воно саме сгасне, чи якось техенько перегорить.
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06.04.2024 19:07 Ответить
пан хісторик чи не має сил терпіти ці пекельні борошна знущань над однояйцевими?
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06.04.2024 19:12 Ответить
Навчання в Румынии у наших западных границ... Гуд... так и кацапы начинали , тока у восточных... БОГ В ПОМОЩЬ !!!
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06.04.2024 18:47 Ответить
Вони своїми навчаннями спровокують путіна і приведуть до ескалації. Хай краще проведуть навчання з вираження стурбованості
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06.04.2024 19:03 Ответить
 
 