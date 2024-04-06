Военно-морские учения НАТО "Sea Shield 24" с участием 13 стран пройдут в Румынии
С 8 по 21 апреля в Румынии пройдут многонациональные учения НАТО "Sea Shield 24", в которых примут участие 13 стран-союзников.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Эхо Кавказа со ссылкой на минобороны Румынии.
Отмечается, что в учениях примут участие Грузия, Молдова, Болгария, Франция, Греция, Италия, Великобритания, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Турция и США.
Маневры состоятся на Черном море и реке Дунай. К ним привлечены более 2,2 тысяч военных и 135 единиц боевой техники. По сценарию, должны быть поисково-спасательные операции, борьба с незаконными действиями на реке и море, оказание помощи судам, подвергающимся катастрофам, обеспечение безопасности критически важной инфраструктуры.
Напомним, многонациональные учения Sea Shield впервые были проведены в 2015 году. Они являются наиболее сложным мероприятием, проведенным румынскими военно-морскими силами. Учения способствует продвижению инициативы Румынии в региональном и международном плане, а также повышению уровня взаимодействия между силами стран-участниц.
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І ще не завадить роздати всім бравим морякам парасольки, бо коли з російських літаків їх будуть поливати... ні, не кулями - керосином, то буде хоч чимось прикритися.
Саме не рішучість дій перед Другою Світовою призвела ситуацію до тих маштабів яки ми знаєм, так і зараз нерішучість у допомозі призведе лише до поглиблення конфлікту.
Гасити полум'я потрібно швидко і одразу, а не чекати на те, що може воно саме сгасне, чи якось техенько перегорить.