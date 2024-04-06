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Новости
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ГБР завершило расследование в отношении руководителей концерна, во время войны торговавшего с РФ комплектующими ВПК

концерн

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении подозреваемых из числа топ-менеджмента концерна, продававших в РФ комплектующие для военно-промышленного комплекса. Уже после начала полномасштабного вторжения дельцы поставили в страну-агрессор продукции по меньшей мере на более чем на 160 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГБР.

В июне 2023 года сотрудники Бюро задержали владельцев и топ-менеджмент концерна, поставлявшего продукцию российскому ВПК даже после вторжения. В том числе – организатора преступной схемы, бывшего народного депутата, члена Партии Регионов. Деятельность самого концерна была заблокирована в ноябре 2022 года.

Во время следственных действий у бывшего нардепа найдены книги, которые превозносят россию и пропагандируют ее имперские нарративы, российские знаки отличия и даже комсомольский значок, который заботливо хранился среди ценных вещей. У некоторых подозреваемых были найдены паспорта России, договоры со страной-агрессором.

Отмечается, что это одна из самых масштабных реализаций ГБР в ряде других успешных операций по этому направлению.

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Промышленно-инновационная группа компаний семьи бывшего народного депутата Украины с 2014 года обеспечивала госпредприятия России высокоэффективными узлами, агрегатами, деталями пневматического оборудования. Компрессоры и компрессорные установки являются комплектующими частями, которые используются в составе боевых железнодорожных ракетных комплексов "Молодец", которые находятся на боевом дежурстве в составе ракетных войск стратегического назначения в России.

Кроме того, они используются в составе специальных бронированных поездов, предназначенных для ведения инженерной разведки железнодорожных маршрутов, разминирования, боевой охраны и сопровождения военных эшелонов.

Таким образом, отправленная в страну-агрессор продукция используется в военной сфере, в том числе - yf Донецком и Запорожском направлениях во время ведения агрессивной войны против нашего государства.

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Концерн занимал второе место в поставке товаров для российских компаний, экспортируя 95% производимой в Украине продукции.

Как отметили в UБР, в состав преступной организации вошли, по меньшей мере, 11 человек среди менеджмента промышленно-инновационной группы компаний и граждан российской федерации, которым сообщено о подозрении в создании преступной организации и пособничестве государству-агрессору (ст. 255, ст. 111-2 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание – до 13 лет лишения свободы.

После ознакомления стороны защиты с материалами уголовного производства обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

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Автор: 

военно-промышленный комплекс (245) ПР (11356) расследование (3038) россия (95381) ГБР (2972)


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Топ комментарии
+9
А на ''сватах'' на кацапії можна заробляти? Ах да, це ж не ''ліпецькая фабріка''.
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06.04.2024 17:49
+7
ДБР не завадило б ще провести розслідування про вилучення ним (ДБР) клістронів!
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06.04.2024 17:40
+5
всі залишились задоволеними?
подивимось декларації, наступного разу. у батьків та дружин, звісно.
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06.04.2024 17:20
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Правила форума Совет форумчан
всі залишились задоволеними?
подивимось декларації, наступного разу. у батьків та дружин, звісно.
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06.04.2024 17:20 Ответить
Серіал "Шлях до дому" знятий на замовлення (!) Міністерства реінтеграції (!) Компанією КС-продакшн зі статутним капіталом 100 грн. Прем'єра була. Єдиний акціонер - теж саме міністерство..що за хрінь??? На дрони грошей не вистачає..а серіали - альтруїсти знімають? І канал ДІМ там теж фігурує..
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06.04.2024 17:27 Ответить
Можно я грубо?
Все занимаются сексом
Чтобы получить оргазм
А вот украинские правоохранительные органы
Предпочитают секс без оргазма
Им достаточно самого процесса полового акта
Извращенцы какие - то...
Ну хоть кого - нибудь эти извращенцы посадят?
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06.04.2024 17:25 Ответить
На палю та усі справи ...
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06.04.2024 17:25 Ответить
ДБР не завадило б ще провести розслідування про вилучення ним (ДБР) клістронів!
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06.04.2024 17:40 Ответить
вони ще живі? СМЕРТЬ ворогам.
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06.04.2024 17:43 Ответить
А на ''сватах'' на кацапії можна заробляти? Ах да, це ж не ''ліпецькая фабріка''.
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06.04.2024 17:49 Ответить
Бізнес є бізнес, хоч йде війна. Санкції теж так працюють.
Німці відбудовують Маріуполь, французи продють єлектроніку,
інші так само продають все ,що запросять через країни-прокадки.
Це людство, а мораль капиталу-- прирощення прибутків.
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06.04.2024 19:35 Ответить
Так а де призвіща героїв?
Укрросметал мабуть?
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07.04.2024 08:30 Ответить
по факту реализации схем задерживать - это прекрасно, но почему нельзя было играть на опережение и еще до 2022 года заблокировать такие контракты?
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07.04.2024 14:11 Ответить
 
 