ГБР завершило расследование в отношении руководителей концерна, во время войны торговавшего с РФ комплектующими ВПК

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении подозреваемых из числа топ-менеджмента концерна, продававших в РФ комплектующие для военно-промышленного комплекса. Уже после начала полномасштабного вторжения дельцы поставили в страну-агрессор продукции по меньшей мере на более чем на 160 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГБР.

В июне 2023 года сотрудники Бюро задержали владельцев и топ-менеджмент концерна, поставлявшего продукцию российскому ВПК даже после вторжения. В том числе – организатора преступной схемы, бывшего народного депутата, члена Партии Регионов. Деятельность самого концерна была заблокирована в ноябре 2022 года.

Во время следственных действий у бывшего нардепа найдены книги, которые превозносят россию и пропагандируют ее имперские нарративы, российские знаки отличия и даже комсомольский значок, который заботливо хранился среди ценных вещей. У некоторых подозреваемых были найдены паспорта России, договоры со страной-агрессором.

Отмечается, что это одна из самых масштабных реализаций ГБР в ряде других успешных операций по этому направлению.

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Промышленно-инновационная группа компаний семьи бывшего народного депутата Украины с 2014 года обеспечивала госпредприятия России высокоэффективными узлами, агрегатами, деталями пневматического оборудования. Компрессоры и компрессорные установки являются комплектующими частями, которые используются в составе боевых железнодорожных ракетных комплексов "Молодец", которые находятся на боевом дежурстве в составе ракетных войск стратегического назначения в России.

Кроме того, они используются в составе специальных бронированных поездов, предназначенных для ведения инженерной разведки железнодорожных маршрутов, разминирования, боевой охраны и сопровождения военных эшелонов.

Таким образом, отправленная в страну-агрессор продукция используется в военной сфере, в том числе - yf Донецком и Запорожском направлениях во время ведения агрессивной войны против нашего государства.

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Концерн занимал второе место в поставке товаров для российских компаний, экспортируя 95% производимой в Украине продукции.

Как отметили в UБР, в состав преступной организации вошли, по меньшей мере, 11 человек среди менеджмента промышленно-инновационной группы компаний и граждан российской федерации, которым сообщено о подозрении в создании преступной организации и пособничестве государству-агрессору (ст. 255, ст. 111-2 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание – до 13 лет лишения свободы.

После ознакомления стороны защиты с материалами уголовного производства обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

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