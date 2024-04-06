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Военные строители на Сумщине, возводящие фортификационные сооружения, получили шесть экскаваторов, электроинструменты и банно-прачечный комплекс

порошенко,екскаватор

Депутаты "Евросолидарности" во главе с Петром Порошенко доставили на Сумщину технику для военных строителей. В частности, это шесть экскаваторов, грузовик, банно-прачечный комплекс, бензопилы, болгарки и другой электроинструмент, оргтехника, маски для сварщиков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Отмечается, что недавно депутаты из "Евросолидарности" побывали на объектах строительства фортификационных сооружений на Сумщине около границы с россией. Ирина Геращенко вспоминает – они были шокированы отсутствием техники и низкими темпами строительства. В разговоре с военными сформировали запрос на необходимое оборудование.

Петр Порошенко, доставивший технику на Сумщину, говорит: задача военных выполнена. Шесть экскаваторов, грузовик, банно-прачечный комплекс, бензопилы, болгарки и другой электроинструмент, оргтехника, маски для сварщиков и даже одноразовая посуда – все это позволит строителям гораздо быстрее, в более комфортных условиях, выполнить задание. Пока их главными инструментами были лопаты, которыми копают рвы и траншеи.

Порошенко і військові будівельники на Сумщині

Военные строители не скрывают эмоций от полученной техники. "Мы выполняем задачи по фортификационным сооружениям в Сумской области. Экскаваторы нам очень нужны. Они нам упростят работу, будем быстрее копать и больше сделаем для обороны нашего государства", - говорит командир сводного подразделения Олег Сомок.

Порошенко привіз обладнання військовим будівельникам на Сумщину

Также смотрите: Инженерная бригада ВСУ получит 8 экскаваторов для строительства фортификаций на фронте. ФОТО

Он объясняет: экскаваторы будут использовать и для подвоза стройматериалов там, где не может проехать другая техника: "Для устройства ВОПов, подвоза материалов к ВОПам, потому что мы в таких сложных условиях работаем, что не всегда техникой можем подъехать - только экскаватором".

И добавляет: фортификации надо было готовить раньше, так как речь идет о жизни людей: "будет ли человек в обустроенной позиции стоять, или будет в поле лежать - это разные вещи".

Обладнання для військових будівельників від Порошенка

"На Сумщине Вооруженные Силы держат границу. Наша задача - спасти их жизнь от КАБов и артиллерии и защитить украинскую землю от когтей российского диктатора. Поэтому фортификации - крайне важны. Как на Востоке, где уже работает наша техника, так и на Сумщине, где российская артиллерия и КАБы выжигают целые населенные пункты", – объясняет Петр Порошенко.

Депутати Євросолідарності привезли обладнання на Сумщину

"Первые экскаваторы в Сумской области съезжают с лафетов и будут доставлены в зону постройки фортификационных сооружений. Полное обеспечение отдельного инженерного батальона для того, чтобы закрыть границу от возможного российского нападения", – говорит Петр Порошенко.

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Екскаватори від Порошенка

"Это уже вторая поставка тяжелой техники для фортификаций, дальше будет – больше", – отмечает пятый Президент.

Также читайте: Если бы на выборах победил Порошенко, то полномасштабного вторжения сейчас бы не было, - "слуга народа" Безуглая

Автор: 

Порошенко Петр (19590) строительство (1997) Сумская область (3011) фортификации (118)


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Топ комментарии
+33
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06.04.2024 17:31
+11
Величезна подяка,пане Президент!
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06.04.2024 18:06
+10
Тільки то і чуєш що ЄвроС дрони, техніка, вантажівки , екскаватори..
І тільки то і чуєш що Слуги наріду то слямзіли то недодивились то зруйнували то розтягнули.

Ну з ким буде перемога, га?
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06.04.2024 17:51
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06.04.2024 17:31 Ответить
Справжній Гетьман! Дякуємо, пане Президент!
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06.04.2024 18:26 Ответить
а чим воно небезпечно? чи то тим людям що на "Хмарофоні" працюють небезпечно?...
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06.04.2024 17:36 Ответить
По Сумскій же кабами працюють москалі(
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06.04.2024 17:52 Ответить
і від цієї новини вони змінять тактику?
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06.04.2024 18:13 Ответить
Це правильно сказано....навіщо ця показуха?...
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06.04.2024 17:37 Ответить
це схоже полігон, бо найвеличніший командувач без броніка
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06.04.2024 18:50 Ответить
нєнє.
то неправда. от, зе!лідор був на черніговщині, можливо. купа відосиків та гундосиків.
а на сумщині не був.
мабуть, тому що, зараз сумщину перетворюють на пустош. там небезпечно.
звідти, кацапи планують напад.
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06.04.2024 17:33 Ответить
Та був недавно, походив по свіжовикопаних ямах (за 30 км) від кордону. А пустош у нас це прикордонна смуга шириною до 10 км.
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06.04.2024 19:05 Ответить
А що зробив для фронту теперішній голос єрмака-подоляка, так званий, президент?
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06.04.2024 17:37 Ответить
Попіарився у безпечному місці,в безпечній траншеї,і записав пару чергових гундосиків з черговими дорученями,на яки виконавці клали те,що зє на конституцію.
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06.04.2024 17:55 Ответить
але дуже корисна штука
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06.04.2024 17:45 Ответить
Шановні редактори! Спробуйте завуальованіше писати назву статті, щоб хоча б якась інтрига була у тому, що це знову не братовбивця Вальцман, що збагатів за рік у 85разів та сплачує податки у лІпіцькій ерефії та цьом-папа (зебіли, регісти, ТЮльки та інші п...аси- ФАС!)
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06.04.2024 17:41 Ответить
А фронт коли-небуть дочекається подібної допомоги від ЗЄ? Чи *ідори і в Африці *ідори і байдуже якого вони кольору.
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06.04.2024 17:42 Ответить
а от екскаватор використовувати для підвозу - це забивати цвяхи мікроскопом
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06.04.2024 17:48 Ответить
Анатолій, тобі у фермерських боях по макітрі мікро скопом надавали? Чи туга, геть сечею очі заліпила?
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06.04.2024 17:59 Ответить
дурний тебе піп хрестив і твоїх тупих лайкарів. Екскаватори пристосовані копати землю, а не їздити з вантажем по болоту. Ходова у екскаваторів розрахована для повільного переміщення на короткі відстані. Для переїзду на іншу ділянку роботи використовують трак.
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06.04.2024 20:40 Ответить
добре, що той піп, тільки тебе на голову впустив, оскільки плющить тебе із кожним днем все сильніше, мабуть цілюща уринотерапія вже не допомагає у ПІДВОЗІ сечі до макітри, використай трак.
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06.04.2024 20:54 Ответить
аргументи будуть, чи ти здатне лише гівном з пісяками плюватися?
*слово "трак" має три значення: 1) ланка гусениці (гусеничної стрічки), 2) тягач (такий як на фото до статті, де парами ті екскаватори стоять), 3) низька платформа для перевезення вантажів (така як на фото до статті), 4) програмний інструмент управління проєктами..
а ти дурне і не лікуєшся.
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06.04.2024 23:47 Ответить
і нахіба мені таке дурбецнуте, йди собі мавпа гнітюча.
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07.04.2024 00:07 Ответить
то нахіба ти, паралічне, до мене причепилося, якщо тебе так важко щось гнітить? я тобі не дохтор
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07.04.2024 00:29 Ответить
Тільки то і чуєш що ЄвроС дрони, техніка, вантажівки , екскаватори..
І тільки то і чуєш що Слуги наріду то слямзіли то недодивились то зруйнували то розтягнули.

Ну з ким буде перемога, га?
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06.04.2024 17:51 Ответить
та не буде ніякої перемоги з зеленими мародерами на крові
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06.04.2024 18:07 Ответить
А дехто збільшив свої статки...
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06.04.2024 17:53 Ответить
А хтож ще,крім Порошенка?!!
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06.04.2024 17:56 Ответить
акурат сьогодні слухав Чорновола він розказував про цю історію як жОПа палки в колеса вставляла.
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06.04.2024 18:06 Ответить
Також дивилася на YouTube, нажаль пакості чинної влади мало кому відомі і шкода, що його мало ( у порівнянні з блоХЕРами та жополизами ) хто дивиться
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06.04.2024 18:46 Ответить
Величезна подяка,пане Президент!
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06.04.2024 18:06 Ответить
Більшість людей допомагають фронту, більшість політиків і 100 відсотків владних політиків- навпаки, тільки крадуть. А коли з'являється фото допомоги від ЄС, на жовч сходять і натравлюють своїх тролів на паплюження все і всіх.
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06.04.2024 18:55 Ответить
Чому цензор не пище у заголовку статті прізвище??
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06.04.2024 19:09 Ответить
Тому, що немає потреби - абсолютній більшості читачів вже з заголовку зрозуміло, про кого мова, адже подібні візити пана Порошенка з допомогою вже давно стали доброю традицією.
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06.04.2024 19:40 Ответить
бережуть від припадків одне маленьке, підле та мстиво-патужне чмо.
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06.04.2024 20:18 Ответить
Раніше, для риття окопів, були в в/ч ПЗМ та БТМ , але іх вже не залишилось,як і заводу " Стройдормаш. Екскаватором риють котловани,
а ні траншеі. А тут ширина окопа 1,5м. і більше.
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06.04.2024 19:25 Ответить
Ай да Петро, у Суми на фурі а назад додому на байкі.
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06.04.2024 19:31 Ответить
 
 