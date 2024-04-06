Военные строители на Сумщине, возводящие фортификационные сооружения, получили шесть экскаваторов, электроинструменты и банно-прачечный комплекс
Депутаты "Евросолидарности" во главе с Петром Порошенко доставили на Сумщину технику для военных строителей. В частности, это шесть экскаваторов, грузовик, банно-прачечный комплекс, бензопилы, болгарки и другой электроинструмент, оргтехника, маски для сварщиков.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Отмечается, что недавно депутаты из "Евросолидарности" побывали на объектах строительства фортификационных сооружений на Сумщине около границы с россией. Ирина Геращенко вспоминает – они были шокированы отсутствием техники и низкими темпами строительства. В разговоре с военными сформировали запрос на необходимое оборудование.
Петр Порошенко, доставивший технику на Сумщину, говорит: задача военных выполнена. Шесть экскаваторов, грузовик, банно-прачечный комплекс, бензопилы, болгарки и другой электроинструмент, оргтехника, маски для сварщиков и даже одноразовая посуда – все это позволит строителям гораздо быстрее, в более комфортных условиях, выполнить задание. Пока их главными инструментами были лопаты, которыми копают рвы и траншеи.
Военные строители не скрывают эмоций от полученной техники. "Мы выполняем задачи по фортификационным сооружениям в Сумской области. Экскаваторы нам очень нужны. Они нам упростят работу, будем быстрее копать и больше сделаем для обороны нашего государства", - говорит командир сводного подразделения Олег Сомок.
Он объясняет: экскаваторы будут использовать и для подвоза стройматериалов там, где не может проехать другая техника: "Для устройства ВОПов, подвоза материалов к ВОПам, потому что мы в таких сложных условиях работаем, что не всегда техникой можем подъехать - только экскаватором".
И добавляет: фортификации надо было готовить раньше, так как речь идет о жизни людей: "будет ли человек в обустроенной позиции стоять, или будет в поле лежать - это разные вещи".
"На Сумщине Вооруженные Силы держат границу. Наша задача - спасти их жизнь от КАБов и артиллерии и защитить украинскую землю от когтей российского диктатора. Поэтому фортификации - крайне важны. Как на Востоке, где уже работает наша техника, так и на Сумщине, где российская артиллерия и КАБы выжигают целые населенные пункты", – объясняет Петр Порошенко.
"Первые экскаваторы в Сумской области съезжают с лафетов и будут доставлены в зону постройки фортификационных сооружений. Полное обеспечение отдельного инженерного батальона для того, чтобы закрыть границу от возможного российского нападения", – говорит Петр Порошенко.
"Это уже вторая поставка тяжелой техники для фортификаций, дальше будет – больше", – отмечает пятый Президент.
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то неправда. от, зе!лідор був на черніговщині, можливо. купа відосиків та гундосиків.
а на сумщині не був.
мабуть, тому що, зараз сумщину перетворюють на пустош. там небезпечно.
звідти, кацапи планують напад.
*слово "трак" має три значення: 1) ланка гусениці (гусеничної стрічки), 2) тягач (такий як на фото до статті, де парами ті екскаватори стоять), 3) низька платформа для перевезення вантажів (така як на фото до статті), 4) програмний інструмент управління проєктами..
а ти дурне і не лікуєшся.
І тільки то і чуєш що Слуги наріду то слямзіли то недодивились то зруйнували то розтягнули.
Ну з ким буде перемога, га?
а ні траншеі. А тут ширина окопа 1,5м. і більше.