Военные строители на Сумщине, возводящие фортификационные сооружения, получили шесть экскаваторов, электроинструменты и банно-прачечный комплекс

Депутаты "Евросолидарности" во главе с Петром Порошенко доставили на Сумщину технику для военных строителей. В частности, это шесть экскаваторов, грузовик, банно-прачечный комплекс, бензопилы, болгарки и другой электроинструмент, оргтехника, маски для сварщиков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Отмечается, что недавно депутаты из "Евросолидарности" побывали на объектах строительства фортификационных сооружений на Сумщине около границы с россией. Ирина Геращенко вспоминает – они были шокированы отсутствием техники и низкими темпами строительства. В разговоре с военными сформировали запрос на необходимое оборудование.

Петр Порошенко, доставивший технику на Сумщину, говорит: задача военных выполнена. Шесть экскаваторов, грузовик, банно-прачечный комплекс, бензопилы, болгарки и другой электроинструмент, оргтехника, маски для сварщиков и даже одноразовая посуда – все это позволит строителям гораздо быстрее, в более комфортных условиях, выполнить задание. Пока их главными инструментами были лопаты, которыми копают рвы и траншеи.

Военные строители не скрывают эмоций от полученной техники. "Мы выполняем задачи по фортификационным сооружениям в Сумской области. Экскаваторы нам очень нужны. Они нам упростят работу, будем быстрее копать и больше сделаем для обороны нашего государства", - говорит командир сводного подразделения Олег Сомок.

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Он объясняет: экскаваторы будут использовать и для подвоза стройматериалов там, где не может проехать другая техника: "Для устройства ВОПов, подвоза материалов к ВОПам, потому что мы в таких сложных условиях работаем, что не всегда техникой можем подъехать - только экскаватором".

И добавляет: фортификации надо было готовить раньше, так как речь идет о жизни людей: "будет ли человек в обустроенной позиции стоять, или будет в поле лежать - это разные вещи".

"На Сумщине Вооруженные Силы держат границу. Наша задача - спасти их жизнь от КАБов и артиллерии и защитить украинскую землю от когтей российского диктатора. Поэтому фортификации - крайне важны. Как на Востоке, где уже работает наша техника, так и на Сумщине, где российская артиллерия и КАБы выжигают целые населенные пункты", – объясняет Петр Порошенко.

"Первые экскаваторы в Сумской области съезжают с лафетов и будут доставлены в зону постройки фортификационных сооружений. Полное обеспечение отдельного инженерного батальона для того, чтобы закрыть границу от возможного российского нападения", – говорит Петр Порошенко.

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"Это уже вторая поставка тяжелой техники для фортификаций, дальше будет – больше", – отмечает пятый Президент.

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