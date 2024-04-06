Зеленский встретился с делегацией Конгресса США на Черниговщине: Критически важно, чтобы Конгресс как можно быстрее принял решение о пакете оподдержки Украины

Во время рабочей поездки на Черниговщину президент Украины Владимир Зеленский встретился с двухпартийной и двухпалатной делегацией Конгресса Соединенных Штатов Америки.

Об этом говорится на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в состав делегации вошли находившиеся в Украине с визитом сенатор от Республиканской партии Джонни Эрнст, члены Палаты представителей от Демократической партии Вайли Никел, Том Своззи, Майкл Квигли и от Республиканской партии - Эшли Гинсон и Чак Эдвардс.

Глава государства поблагодарил президента США Джозефа Байдена, его администрацию, обе палаты и партии Конгресса США за стойкую поддержку Украины во время российского вторжения.

"Благодарен за визит представительной двухпартийной и двухпалатной делегации на Черниговщину, являющийся мощным сигналом поддержки для всех украинцев. Очень важно, что в селе Ягодное вы своими глазами увидели ужасные последствия российской агрессии", - отметил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что для Украины критически важно, чтобы Конгресс США как можно скорее принял решение о выделении пакета поддержки.

Глава государства подробно проинформировал делегацию Конгресса США о ситуации на передовой, первоочередных потребностях Сил обороны Украины, а также о масштабах незаконной депортации украинских детей в Россию.

Президент отметил роль Конгресса США в формировании правовой рамки использования замороженных российских активов для нужд Украины.

Также он добавил, что крайне важна поддержка партнеров для производства оружия и боеприпасов в Украине.

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