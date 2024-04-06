Зеленский встретился с делегацией Конгресса США на Черниговщине: Критически важно, чтобы Конгресс как можно быстрее принял решение о пакете оподдержки Украины
Во время рабочей поездки на Черниговщину президент Украины Владимир Зеленский встретился с двухпартийной и двухпалатной делегацией Конгресса Соединенных Штатов Америки.
Об этом говорится на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в состав делегации вошли находившиеся в Украине с визитом сенатор от Республиканской партии Джонни Эрнст, члены Палаты представителей от Демократической партии Вайли Никел, Том Своззи, Майкл Квигли и от Республиканской партии - Эшли Гинсон и Чак Эдвардс.
Глава государства поблагодарил президента США Джозефа Байдена, его администрацию, обе палаты и партии Конгресса США за стойкую поддержку Украины во время российского вторжения.
"Благодарен за визит представительной двухпартийной и двухпалатной делегации на Черниговщину, являющийся мощным сигналом поддержки для всех украинцев. Очень важно, что в селе Ягодное вы своими глазами увидели ужасные последствия российской агрессии", - отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что для Украины критически важно, чтобы Конгресс США как можно скорее принял решение о выделении пакета поддержки.
Глава государства подробно проинформировал делегацию Конгресса США о ситуации на передовой, первоочередных потребностях Сил обороны Украины, а также о масштабах незаконной депортации украинских детей в Россию.
Президент отметил роль Конгресса США в формировании правовой рамки использования замороженных российских активов для нужд Украины.
Также он добавил, что крайне важна поддержка партнеров для производства оружия и боеприпасов в Украине.
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но не на шашЛиКи..... - Червінського замінить .....
Як завжди.
Республіканка від штату Індіана заявила, що не підтримує американський пакет допомоги на $60 млрд, кошти з якого підуть, зокрема, для надання допомоги Україні. "Ми не можемо допустити цих нескінченних воєн", - сказала Спартц.
Спартц зазначила, що будь-яка допомога Києву має надаватися у вигляді кредиту.
Це просто констатація неприємних для декого фактів.
дивно що таким мародерам на крові як зелена шобла ще взагалі хтось щось дає після того як десятки разів просили - приберіть злодюг і кротівню, а вам бляха всі винні
Тащишься?
Так Конгресс США ещё весной 2022 года !!! ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ о поддержке Украины - ЗАКОН о Ленд Лизе. Почему Зеленский тогда НЕ требовал от Байдена его исполнения. Маразматик Байден ОТКАЗАЛСЯ его выполнять, на основании того что Украина не требует, значит не нуждается в помощи.
А теперь , если Украине НЕ нужен был Ленд Лиз (неограниченные поставки ОРУЖИЯ) , то больше ничего НЕ будет. Пока не пройдут в США выборы.
100% - на Байдена НЕ НАДЕЙТЕСЬ, он, вернее его администрация с ****** в сговоре.