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Новости Помощь Украине
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Зеленский встретился с делегацией Конгресса США на Черниговщине: Критически важно, чтобы Конгресс как можно быстрее принял решение о пакете оподдержки Украины

зеленський

Во время рабочей поездки на Черниговщину президент Украины Владимир Зеленский встретился с двухпартийной и двухпалатной делегацией Конгресса Соединенных Штатов Америки.

Об этом говорится на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в состав делегации вошли находившиеся в Украине с визитом сенатор от Республиканской партии Джонни Эрнст, члены Палаты представителей от Демократической партии Вайли Никел, Том Своззи, Майкл Квигли и от Республиканской партии - Эшли Гинсон и Чак Эдвардс.

Глава государства поблагодарил президента США Джозефа Байдена, его администрацию, обе палаты и партии Конгресса США за стойкую поддержку Украины во время российского вторжения.

"Благодарен за визит представительной двухпартийной и двухпалатной делегации на Черниговщину, являющийся мощным сигналом поддержки для всех украинцев. Очень важно, что в селе Ягодное вы своими глазами увидели ужасные последствия российской агрессии", - отметил Зеленский.

Также читайте: Конгресс США может перенести голосование за помощь Украине еще на несколько недель, - Bloomberg

Президент подчеркнул, что для Украины критически важно, чтобы Конгресс США как можно скорее принял решение о выделении пакета поддержки.

Глава государства подробно проинформировал делегацию Конгресса США о ситуации на передовой, первоочередных потребностях Сил обороны Украины, а также о масштабах незаконной депортации украинских детей в Россию.

Президент отметил роль Конгресса США в формировании правовой рамки использования замороженных российских активов для нужд Украины.

Также он добавил, что крайне важна поддержка партнеров для производства оружия и боеприпасов в Украине.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20239) Конгресс США (1229) помощь и поддержка (865)


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Топ комментарии
+7
Коли конгрес чекав Зе з промовою, в нього, його величності, знайшлися «термінові справи» і прислав туди Єрмака та Каливана. Тепер бібкається, допомоги не дають.
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06.04.2024 17:46
+6
скільки платять за висєри?
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06.04.2024 18:16
+5
20 травня - на вихід!
но не на шашЛиКи..... - Червінського замінить .....
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06.04.2024 18:02
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Правила форума Совет форумчан
Коли конгрес чекав Зе з промовою, в нього, його величності, знайшлися «термінові справи» і прислав туди Єрмака та Каливана. Тепер бібкається, допомоги не дають.
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06.04.2024 17:46 Ответить
Маячня.
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06.04.2024 17:51 Ответить
Конгрес США на Чернігівщині... Львівщині, Франківщині, Тернопільщині...
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06.04.2024 18:32 Ответить
Аби ж то. :-/ Бо Вашингтонщина на них погано впливає, від землі падли відриваються.
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08.04.2024 07:29 Ответить
"Место встречи изменить нельзя" - місце травневих шашликів показав.....
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06.04.2024 17:56 Ответить
Показав,а не пригостив. Мабуть злякався що його на шампур насадять.
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06.04.2024 18:00 Ответить
20 травня - на вихід!
но не на шашЛиКи..... - Червінського замінить .....
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06.04.2024 18:02 Ответить
Кращеб не зустрічався,а дав зустрітися дорослим,бо тільки все спаскудив.
Як завжди.
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06.04.2024 17:58 Ответить
Вікторія Спарц не приїхала. Боїться, що землячки за косми потягають?
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06.04.2024 17:58 Ответить
Член Палати представників США Вікторія Спартц виступила проти виділення нового пакету допомоги Києву. Про це повідомляє The Wall Street Journal (WSJ).

Республіканка від штату Індіана заявила, що не підтримує американський пакет допомоги на $60 млрд, кошти з якого підуть, зокрема, для надання допомоги Україні. "Ми не можемо допустити цих нескінченних воєн", - сказала Спартц.

Спартц зазначила, що будь-яка допомога Києву має надаватися у вигляді кредиту.
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06.04.2024 18:02 Ответить
скільки платять за висєри?
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06.04.2024 18:16 Ответить
Відповідь на ваш "висєр".

Це просто констатація неприємних для декого фактів.
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06.04.2024 18:25 Ответить
Горка,висер в тебе в макітрі,замість мозку.Спартц,з якою колись так носилися,як з вірною донькою України,дійсно відмовилася голосувати. Спочатку їй Йермак заважав,потім Путін,а тепер невідомо що заважає,можливо Трампушка....
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07.04.2024 00:39 Ответить
Юрку, хай зелений недоумок якого ти вибрав бикує ще більше, і ніхто-дєрмак повчає бідонів і трампонів, тоді вкраїнчики будуть ще довше чекати на літачки і снаряди і хейтити америку.

дивно що таким мародерам на крові як зелена шобла ще взагалі хтось щось дає після того як десятки разів просили - приберіть злодюг і кротівню, а вам бляха всі винні
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07.04.2024 10:51 Ответить
я ніколи не дивився 95-й квартал,Голобородька,Свати пару серій бачив та й то не витримав до кінця і за картавого ,чорнявого хлопчину та його шайку Слуг НЕ ГОЛОСУВАВ
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07.04.2024 11:35 Ответить


Тащишься?
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06.04.2024 21:05 Ответить
Як хтось написав в інеті : Це зелений Капіталізм, панує фінансова олігархія, що зрослася з державою. Всі закони приймаються в інтересах пануючого класу! Тобто будь-який закон зараз такий, всі зроблені для збагачення олігархів та можновладців. P/S а імітувати, маніпулювати та бути завше біля великого бабла... Це хоть до скону !
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06.04.2024 18:09 Ответить
Якщо воно прогундосило більше одного речення-допомога може ще більше відтермінуватись. Суфлера ж не було у вусі.
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06.04.2024 18:10 Ответить
основне, аби в опі був дЄрмак.
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06.04.2024 18:34 Ответить
Здається шо вони, привезли для 🤡 білета на вихід , ( як хочеться шоб так і бцло ) бо пики у всіх не зовсім веселі 😎
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06.04.2024 18:23 Ответить
Критично важливо звільнити зашкварених, боротися з корупцією і впроваджувати реформи і тоді все буде...
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06.04.2024 19:34 Ответить
Розкажи нам,як з цим у вас в чехах. Навчи нас,нерозумних,а то ми без чехів ,ну нічого не розуміємо! Ти нам обіцяєш,у нас все буде?
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07.04.2024 00:41 Ответить
Критично важливо, щоб Конгрес.... це що ЗЕ! Конгресу ставить задачу?
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06.04.2024 19:37 Ответить
"Зеленский : Критически важно, чтобы Конгресс как можно быстрее принял решение о пакете оподдержки Украины".
Так Конгресс США ещё весной 2022 года !!! ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ о поддержке Украины - ЗАКОН о Ленд Лизе. Почему Зеленский тогда НЕ требовал от Байдена его исполнения. Маразматик Байден ОТКАЗАЛСЯ его выполнять, на основании того что Украина не требует, значит не нуждается в помощи.
А теперь , если Украине НЕ нужен был Ленд Лиз (неограниченные поставки ОРУЖИЯ) , то больше ничего НЕ будет. Пока не пройдут в США выборы.
100% - на Байдена НЕ НАДЕЙТЕСЬ, он, вернее его администрация с ****** в сговоре.
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06.04.2024 19:38 Ответить
сразу после переизбрания нового президента
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06.04.2024 19:54 Ответить
 
 