Более 13 тыс. детей в Украине остались без родительской опеки с начала войны, - министр соцполитики Жолнович

Статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, с начала полномасштабной войны получили более 13 тысяч детей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в эфире телемарафона сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

"С начала полномасштабного вторжения статуса ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, приобрели более 13 тысяч детей. Это дети, которые различными способами остались сиротами или, например, их родители в плену или российской тюрьме", - отметила Жолнович.

Она добавила, что сейчас в Украине по меньшей мере четыре тысячи детей ежегодно остаются без родительской опеки.

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