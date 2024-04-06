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Более 13 тыс. детей в Украине остались без родительской опеки с начала войны, - министр соцполитики Жолнович

діти

Статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, с начала полномасштабной войны получили более 13 тысяч детей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в эфире телемарафона сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

"С начала полномасштабного вторжения статуса ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, приобрели более 13 тысяч детей. Это дети, которые различными способами остались сиротами или, например, их родители в плену или российской тюрьме", - отметила Жолнович.

Она добавила, что сейчас в Украине по меньшей мере четыре тысячи детей ежегодно остаются без родительской опеки.

Также читайте: 537 детей погибли в Украине из-за российской агрессии

Автор: 

дети (6473) Жолнович Оксана (25)


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Верещук, з отим лубинцем, глибоко уже зхвильовані разом з отою, неповноцінною нардепшою від служок з ВРУ??
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06.04.2024 18:58 Ответить
Саме час "слузі" народу Третьяковій заявити, що то "діти низької якості". У нас що не "слуга" - то мерзота.
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06.04.2024 19:07 Ответить
В Україні було до війни 100 тисяч дітей в будинках малюка та діт будинках. Звісно що зараз тих 100 тисяч вже немає бо Рашка депортувала та вбила мабуть тисячи таких дітей . Дайте всиновлювати за кордон! призупинили всиновлювання за кордон після повномаштабного вторгнення бо війна..... логіки нуль тільки одне зрозуміло що на дітей всім наплювати тільки красиві картинки показують як хтось всиновлює в Україні а такиїх дуже мало по зрозумілим причинам було і до війни а зараз тим більш. Тож ніхто не думає про тих дітей. Які продовжубть зростати без батьків та ще й зараз в воюючий країні. Ніхто не подумає а як це бути дитиною без батків.
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06.04.2024 21:55 Ответить
 
 