Более 13 тыс. детей в Украине остались без родительской опеки с начала войны, - министр соцполитики Жолнович
Статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, с начала полномасштабной войны получили более 13 тысяч детей.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в эфире телемарафона сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.
"С начала полномасштабного вторжения статуса ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, приобрели более 13 тысяч детей. Это дети, которые различными способами остались сиротами или, например, их родители в плену или российской тюрьме", - отметила Жолнович.
Она добавила, что сейчас в Украине по меньшей мере четыре тысячи детей ежегодно остаются без родительской опеки.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий06.04.2024 18:58 Ответить Мне нравится 1
Ярослав Кийко
показать весь комментарий06.04.2024 19:07 Ответить Мне нравится 2
ina ina
показать весь комментарий06.04.2024 21:55 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль