Малюк дал понять, что ситуация с повесткой журналисту не останется без внимания, - Юрчишин

Глава Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин ("Голос") во время встречи с главой СБУ Василием Малюком обсудили ситуацию с попыткой вручить повестку журналисту-расследователю "Слідство.Інфо" Евгению Шульгату.

Об этом Юрчишин рассказал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Встретились по горячим следам с председателем Службы безопасности Украины. Проговорили и сотрудничество в борьбе с российской дезинформацией, и помощь порабощенным россией народам, и взаимодействие с социальными сетями для усиления нашей информационной безопасности. Поблагодарил за вклад в вооруженный отпор агрессору. Акцентировал на неприятии действий и поведения отдельных сотрудников. Председатель четко дал понять, что эта ситуация не останется без внимания", - сообщил Юрчишин.

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Отвечая в комментариях к посту на уточняющий вопрос, обсуждалась ли во время встречи ситуация с попыткой вручить повестку журналисту-расследователю, Юрчишин ответил, что именно об этом говорилось в последнем предложении его поста.





Напомним, в субботу "Слідство.Інфо" обнародовало материал о том, что СБУ использовала сотрудников ТЦК для вручения повестки журналисту "Слідство.Інфо" Шульгату из-за его расследования об имуществе семьи генерала Витюка. В понедельник, 1 апреля, в супермаркете в Оболонском районе Киева к журналисту "Слідство.Інфо" Евгению Шульгату подошли сотрудники Соломенского ТЦК и пытались вручить ему повестку. Благодаря видео с камер наблюдения стало понятно, что этих двух военных вел мужчина в гражданской одежде – именно он указал им на журналиста. "Слідство.Інфо" выяснило, что с представителями ТЦК, которые пытались вручить повестку, предположительно, был Алексей Владимирович Биленко, работающий в департаменте кибербезопасности СБУ и человек, близкий к Витюку.