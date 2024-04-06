Малюк дал понять, что ситуация с повесткой журналисту не останется без внимания, - Юрчишин
Глава Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин ("Голос") во время встречи с главой СБУ Василием Малюком обсудили ситуацию с попыткой вручить повестку журналисту-расследователю "Слідство.Інфо" Евгению Шульгату.
Об этом Юрчишин рассказал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Встретились по горячим следам с председателем Службы безопасности Украины. Проговорили и сотрудничество в борьбе с российской дезинформацией, и помощь порабощенным россией народам, и взаимодействие с социальными сетями для усиления нашей информационной безопасности. Поблагодарил за вклад в вооруженный отпор агрессору. Акцентировал на неприятии действий и поведения отдельных сотрудников. Председатель четко дал понять, что эта ситуация не останется без внимания", - сообщил Юрчишин.
Отвечая в комментариях к посту на уточняющий вопрос, обсуждалась ли во время встречи ситуация с попыткой вручить повестку журналисту-расследователю, Юрчишин ответил, что именно об этом говорилось в последнем предложении его поста.
Напомним, в субботу "Слідство.Інфо" обнародовало материал о том, что СБУ использовала сотрудников ТЦК для вручения повестки журналисту "Слідство.Інфо" Шульгату из-за его расследования об имуществе семьи генерала Витюка. В понедельник, 1 апреля, в супермаркете в Оболонском районе Киева к журналисту "Слідство.Інфо" Евгению Шульгату подошли сотрудники Соломенского ТЦК и пытались вручить ему повестку. Благодаря видео с камер наблюдения стало понятно, что этих двух военных вел мужчина в гражданской одежде – именно он указал им на журналиста. "Слідство.Інфо" выяснило, что с представителями ТЦК, которые пытались вручить повестку, предположительно, был Алексей Владимирович Биленко, работающий в департаменте кибербезопасности СБУ и человек, близкий к Витюку.
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Журналіст пише "що з представниками ТЦК, які намагалися вручити повістку, імовірно, був..."
ІМОВІРНО.Тобто,натяками журналіст створює враження.
Щось подібним займався бігус,аби збити Порошенка з виборів(аля-свинарчук).
Так і тут. Тим більше, що вся наша дотеперішня влада. - це перефарбовані комуняки, або їхні вишкребки.
Як зазначає ZN.UA, призначення Олега Кіпера на посаду генпрокурора пролобіював очільник ОП Андрій Єрмак: "Президент не в захваті від кандидатури Кіпера, але Єрмак його дуже просуває".
Перед тим перетасував силові структури під свою руку.
Що відбувається останнім часом?
А бубачка просто не в курсі! Він нічого не знав! Бубачка не винний! Дайте, дайте йому ще 5 років... - і всі проблеми України зникнуть, бо самої України не буде... хіба що руїни залишаться, але це не точно... може й руїн теж не буде...
Якби ви знали, наскільки смішними виглядають ваші спроби відокремити винуватців від їхніх злочинів.
Це так інтерпретує видання ZAXID.NET.
Особисто вважаю,що вони два діють в одній звязці.
і ми досі в аху@ - чому москальський скоморох, який роками відкрито працював на москальську пропаганду та зі сцени пропагував москальські наративи, досі називається "президентом" та чому СБУ на нього досі не завела жодну карну справу про підрив української державності, а також чому не заведена жодна карна справа про зрив нашої спецоперації по затриманню вагнерівців, яку зірвав особисто зеленський та керівник його офісу Єрмак ...
Справа НЕ в "броні" для журналіста. Справа у використанні ТЦК, як карального засобу для зведення рахунків з тими журналістами, які викривають злочини влади та самої сбу.
Ви колись чули про розслідування сбу проти працівників каналів ведмудчука або мураєва?
Ні! За ними ніхто не підглядає в сауні. Їм ніхто не вручає повістки. А що ж так? У сбу не вистачає записів, де ці "журнаглісти" проговорюють на мільйонну авдиторію кремлівську пропаганду? То чому сбу НЕ цікавиться ведмедчуківцями та мураєвцями?
Ця сбу взагалі - це справді "служба безпеки УКРАЇНИ"?
Бо вона більше схожа на "службу безпеки корупціонерів та зрадників при владі".
І в чому злочин Вітюка,журналюга дослідив? Чи лише натяками розкидується? Тут,мав би закон регулювати: якщо займається завідомо неправдивими речами: відповідай.
Журналіст цікавився, звідки в матері та дружини генерала СБУ речі на мільйони доларів? Які тут "натяки"? Цілком конкретні питання! Якщо жінки не мають таких джерел доходів і сам генерал не заробляє сотні тисяч доларів на місяць, то звідки в них такі дорогі речі?
Але генерал дав зрозуміти журналістам, що такі питання можна задавати виключно з окопу на нулі. Гарно прилаштувався генерал і шобла зе-зрадників... І ви теж, здається, влаштувалися непогано, якщо у вас корупція в сбу не лише не викликає обурення, а навпаки - здається вам неодмінним елементом функціонування влади.
1."звідки в матері та дружини генерала СБУ речі на мільйони доларів?"
4 квітня "Слідство.Інфо" повідомили, що дружина начальника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка у грудні минулого року придбала квартиру у житловому комплексі преміумкласу на Печерську у Києві. Ринкова вартість квартири - https://m.gazeta.ua/articles/politics/_druzhina-vazhlivogo-sbushnika-kupila-pid-chas-vijni-kvartiru-za-20-mln/1176996 понад 20 млн грн
Гривня дешевша від долара в 40 раз,ось і рахуйте,скільки мільйонів дол.вийде.
2."у вас корупція в сбу не лише не викликає обурення".
Тут йдеться не про корупцію в сбу взагалі,а відносно генерала Вітюка:є чи нема у Вітюка корупція.
Де журналіст стверджує,що генерал Вітюк корумпований? А створює враження-так.
3"То може ви вже нарешті зізнаєтеся, хто ВАС використовує для відбілювання сбу-шників?"
Не сбу-ушників,а одного офіцера сбу,в якого значні успіхи у роботі,якого зермак хоче звільнити,щоб поставити свою людину на його місце.
4."Бо якось воно так виходить, що в чужому оці бачу пилинку, а в своєму не чую колоду...;
Це хто бачить пилинку в оці генерала,...інфо,яке прислуговує ермаку?
Не маю жодного бажання опускатися на ваш рівень. Просто якщо всі ваші аргументи на рівні "півмільйона баксів - це не мільйон" (тобто 1 млн. в тещі генерала бути не може, а от 500 тис. баксів - то чом би й ні? пенсії зеленський підняв... ну принаймні татусю навіть персональну стипендію зробив... то чому би тещі генерала сбу не отримувати пенсію по 50 тис. баксів? Так?), то далі розмови не буде. Не бачу жодного сенсу доводити маніпулятору, що він маніпулятор, бо він це знає краще за мене.
А маніпулятор в нас один,який маніпулює цілою державою і від імені глави держави.
Про генерала: це вже далеко не один і не перший генерал,якого...Та на що воно вам?
А про пацана в 27р. не переживайте- не піде він воювати(за його спиною такі чини) і є одним з маніпульованих цього маніпулятора.
А на рахунок суми,то у нас люди складають собі все життя,в банки не здають,бо банки часто банкрутують,те саме і вітюки-складали і купили.
Отакі тут справи,в Дойчланді ,звісно,легше.
А для журнаглістів з єдиного шмарафона "бронь" прямо в законі прописана? Бо я щось жодного разу не чув, щоби хоч кимось з них хтось поцікавився в сенсі мобілізації. А цікавляться виключно тими, хто викриває злочини влади...
"Савпадєніє"?
Інтелекту нуль, тільки бажання вислужитися
"Само"? Голова комітету з питань свободи слова? "Самі", яке, в дідька, "само"? Пан Ярослав не є грамотне?