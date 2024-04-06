Глава Минфина США Йеллен предупредила Пекин о последствиях для китайских компаний за помощь России

Министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с вице-премьером правительства КНР Хэ Лифеном в китайском городе Гуанчжоу в субботу предупредила его о значительных последствиях для компаний из Китая, если они будут поддерживать войну России против Украины.

Йеллен (в комментариях СМИ после переговоров. – Ред.) сказала, что предупредила о значительных последствиях для китайских компаний, если они будут оказывать материальную поддержку вторжению России в Украину, пишет "Укрінформ", передает Цензор.НЕТ.

Китайская сторона, в свою очередь, подчеркнула, что ее политика заключается в неоказании такой поддержки, и она не хотела бы, чтобы это было вопросом двусторонних отношений Китая и США.

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