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Глава Минфина США Йеллен предупредила Пекин о последствиях для китайских компаний за помощь России
Министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с вице-премьером правительства КНР Хэ Лифеном в китайском городе Гуанчжоу в субботу предупредила его о значительных последствиях для компаний из Китая, если они будут поддерживать войну России против Украины.
Йеллен (в комментариях СМИ после переговоров. – Ред.) сказала, что предупредила о значительных последствиях для китайских компаний, если они будут оказывать материальную поддержку вторжению России в Украину, пишет "Укрінформ", передает Цензор.НЕТ.
Китайская сторона, в свою очередь, подчеркнула, что ее политика заключается в неоказании такой поддержки, и она не хотела бы, чтобы это было вопросом двусторонних отношений Китая и США.
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+4 Юрий Власенко #466752
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