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Комитет повторно рассмотрит ограничения для уклонистов в законопроекте о мобилизации, - Фриз

Комітет ВР нацбезпеки, оборони та розвідки

Комитет нацбезопасности, обороны и разведки повторно рассмотрит отвергнутую ранее норму законопроекта о мобилизации о введении временных ограничений за уклонение от мобилизации.

Об этом сообщила член комитета, народный депутат "Європейської Солідарності" Ирина Фриз в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня Комитет нацбезопасности, обороны и разведки продолжил рассмотрение законопроекта о мобилизации. В частности, были приняты решения по пересмотру некоторых предыдущих (решений) и рассмотрены комитетские правки.

  • Не поддержала решение Комитета о пересмотре правок, которыми отклонялось введение временных ограничений (блокирование счетов, запрет на управление транспортными средствами, выезд за границу), однако оказалась в меньшинстве. Теперь Комитет повторно будет рассматривать данную норму.
  • Комитет вернул ограничения относительно предоставления консульских услуг гражданам Украины за границей без наличия военно-учетных документов.
  • После дополнительного обсуждения по просьбе МО – внедрение электронного кабинета было оставлено как право (возможность), а не обязанность.

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Комитет сформировал и добавил комитетскими правками мотивационную часть законопроекта о мобилизации.

В частности (редакция, взятая за основу):

1) граждане, изъявившие желание подписать контракт с МОУ получат возможность избрать подразделение из утвержденного Генеральным штабом перечня подразделений;

2) ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в порядке определенном КМУ;

3) военнослужащим, выполняющим боевые (специальные) задания во время ведения боевых (специальных) действий на линии боевого столкновения с противником на глубину выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в том числе - сводным) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) до ротного опорного пункта включительно, как и территории противника (в том числе - между позициями войск противника и своих войск в районах ведения военных (боевых) действий, на временно оккупированной Российской Федерации территории Украины), каждые 30 дней (суммарно исчисленных) за выполнение таких задач выплачивается единовременное вознаграждение в размере 70 000 гривен в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;

4) военнослужащим выплачивается вознаграждение за уничтоженное (захваченное) вооружение и военную, боевую (специальную, специализированную) технику противника в размере от 4 до 80 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года, в порядке и размерах установленных Кабинетом Министров Украины;

5) военнослужащим (кроме военнослужащих срочной военной службы и курсантов высших военных учебных заведений, заведений высшего образования со специфическими условиями обучения, а также заведений высшего образования, имеющих в своем составе военные институты, факультеты военной подготовки, кафедры военной подготовки, отделения военной подготовки, учреждений профессиональной высшего военного образования, которые перед зачислением на обучение не находились на военной службе или проходили срочную военную службу) ежемесячно выплачивается вознаграждение за особенности прохождения службы в размере 10 000 гривен в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;

6) военнослужащие будут иметь право на компенсацию 50% от первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки в соответствии с Условиями обеспечения частным акционерным обществом "Українська фінансова житлова компанія" доступного ипотечного кредитования граждан Украины и дополнительно 100 тыс. грн после первого года военной службы и еще 100 тыс. грн. после второго. Компенсация предоставляется военнослужащему только раз в течение всего времени прохождения им военной службы;

7) не начисляются штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе - банками и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом, кроме кредитных договоров о приобретении имущества, которое отнесено или будет отнесен к объектам жилого фонда (жилого дома, квартиры, будущего объекта недвижимости, объекта незавершенного жилищного строительства, имущественных прав на них), и/или автомобиля;

8) засчитывается один месяц службы за три месяца время прохождения службы, в течение которого лицо принимало непосредственное участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мер во время действия военного положения.

Также читайте: Законопроекты о мобилизации и существенном увеличении штрафов за неявку в ТЦК Рада рассмотрит после выходных, - Железняк (обновлено)

Окончательная редакция мотивационного пакета будет принята на следующем заседании Комитета.

Принятие решения об увольнении с военной службы перенесено на следующее заседание. Де-факто, рассмотрение законопроекта планируется на следующем заседании Верховной Рады Украины", - сказала Фриз.

Автор: 

мобилизация (2736) Фриз Ирина (218)


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Топ комментарии
+25
Почніть обмеження з чотириразового-обмежте його в повноваженнях, тим більше він вже прострочений.
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06.04.2024 19:52
+25
Предлагаю в закон следующую очень справедливую норму:
Запретить чиновникам занимать госдолжности если они имеют родственников призывного возраста за границей. Обязать чиновников вернуть таких родственников в Украину.
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06.04.2024 20:08
+19
Да что там мелочитесь. У ухилянтов конфисковывайте детей а жену насилуйте всем ТЦК. А то как то мелко штраф в пол миллиона в нищей стране где люди живут за $100 в месяц и пенсия в $50. А то какой то сюрр в етой стране творится. Те кто воровал миллиарды для них штрафы меньше 5% от украденного а для ухилянтов штраф ето зарплата за всю жизнь. Кто вообще видел такие деньги тот сейчас уже удрал из страны и жопу на Мальдивах греет или жопу греет в теплых кабинетах.
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06.04.2024 20:30
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Правила форума Совет форумчан
Почніть обмеження з чотириразового-обмежте його в повноваженнях, тим більше він вже прострочений.
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06.04.2024 19:52 Ответить
Ніззя, бо конверти дадуть не на рило, а в рило
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06.04.2024 20:01 Ответить
А обмеження для шахраїв усілякого штибу, які обкрадають де тільки можна країну буде..??? Кожна диктатура базується на принципі двох М: Монолог і Ярлик.. А Ухилянт насправді це той, що присягнув свого часу захищати державу ( але чомусь захищає її в тилу вішаючи ярлики на цивільних осіб ).
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06.04.2024 19:56 Ответить
Це капець!! Ще якась Українська фінансова житлова компанія. Монополія, що дає можливість для хабарів та шахраювання! Чому не можна видавати житлові сертифікати? З нормою на метри? Щоб по тупому - прийшов, віддав сертифікат та заяву тому власнику/забудовнику, в якого хоче квартиру купити. Та й по всьому. Продавець сертифікат передає до НБУ/Мінфіну, а ті вже продавцеві перераховують кошти. Й все.
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06.04.2024 20:03 Ответить
Це взагалі якийсь нонсенс робити службу в армії-покаранням, де таке є в цілому світі?
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06.04.2024 20:04 Ответить
Предлагаю в закон следующую очень справедливую норму:
Запретить чиновникам занимать госдолжности если они имеют родственников призывного возраста за границей. Обязать чиновников вернуть таких родственников в Украину.
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06.04.2024 20:08 Ответить
100%. Дуже правильно про родичів.
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06.04.2024 22:20 Ответить
Запретить чиновникам занимать госдолжности если они имеют родственников призывного возраста за границей. Обязать чиновников вернуть таких родственников в Украину.
*************
Треба реалістично дивитися на життя.
А раптом у вас виявиться якийсь родич на чиновній посаді, наприклад, у Зімбабве. І там приймуть подібний закон.
Ви погодитеся, щоб вас примусово депортували в приємне товариство крокодилів і бегемотів на берегах річки Лімпопо?
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07.04.2024 03:35 Ответить
Дуже смішно, спочатку зроблять штраф 391 тисяч гривень.( 85+102+204. ) А ще заблокують рахунки?) Так виконавча служба і так заблокує рахунки, коли такий великий штраф буде. А так вони просто загонять людей в безвихідь, з чого штрафи сплачувати? потім будуть конфісковувати майно і єдине житло.
Один юрист з Київа сказав, що при бажанні довести порушення обліку можна будь-кому, навіть тому, хто тільки п'ять хвилин тому вийшов із ТЦК і поновив дані. Бо там заповнюєшь анкету і все вчасно поновити не можна фізично. Тільки вони раніше виписували штрафи в 3 тисячі гривень, не задумуючись. "Шоб не розслаблялися" А зараз в 30 - 85 тисяч гривень ТЦК може виписувати не задумуючись. При їх бажанні.
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06.04.2024 20:09 Ответить
То так. Це із серії - була б стаття, а людина знайдеться.
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06.04.2024 20:28 Ответить
Юрист ******. Ніяку там анкету не заповнюєш, якщо дані вже є і ти прийшов щоб внести в них зміни у зв'язку з тим що ти змінив місце роботи, сімейний статус, змінився стан здоров'я ітд. Там терміни прописані і в них вкластись можна.
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06.04.2024 20:41 Ответить
Ніт, не *******. Ти все вчасно поновнював? Одразу ,як наприклад одружився? Коли захворів у 16 років чимось важким? Що колись виїзжав за кордон? А не внесення цих даних ,це вже порушення ст. 7 Закону України «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів» ,і все, 210 стаття ,адміністративка. Було би їх бажання.
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06.04.2024 20:52 Ответить
Так, одружився я в 17 році і на наступний день поїхав і оновив дані, коли син у 18 році народився на наступний день поїхав і оновив дані, ну і ВЛК в мене була і тоді і тепер дійсна. Коли мені в 17 руку відірвало то після того як МСЕК дав мені групу я на наступний день поїхав і оновив дані. Коли підари 22 лютого полізли то я 25 поїхав, ні не обновляти дані.
І два з ***** роки це достатньо часу щоб поїхати і хоча оновити дані, і якби це робили всі то не було би ***** з ловлею на вулицях.
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06.04.2024 21:07 Ответить
Ти унікум, або зеленобот, таких не існує у природі. Юристи жодного такого не знають відмінника. Добре, зроблю поправку на тебе. З вірогідностю 99,9999999% ТЦК зможе любого оштрафувать. Я наприклад одружився давно до повномасштабки, хто про це раніше думав? Хворів до повномасштабки, тощо. А тепер я попадаю на гроші, на 85 тисяч гривень? Я такі гроші тільки в кіно бачив. Пішли вони нахер.
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06.04.2024 21:13 Ответить
Тобто ти не знав що якщо ти військовозобов'язаний то дані треба обновляти? Це ще до повномаштабки було введено.
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06.04.2024 21:31 Ответить
Ти тормоз, Сумський тормоз. Ти і такі як ти забивали на обовязки а тепер вам держава засуне по самі гланди. І винен в цьому тільки ти.
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06.04.2024 21:44 Ответить
О, швидкий найшовся, а ти звідки? Так ,можливо я тормоз, а можливо не довіряю цій державі, не люблю. Коли мене намагаються обманути, колинамгаютсяь маніпулювати. Я ненавиджу зеленського, і тих, хто його обрав. Я за порошенка голосував Держава мені ні на копійку не допомогла , жінка хворіє, то по всій країні гроші збирали. Мати все життя унітази мила, щоб на квартиру назбирати, а тепер ви видібрати за борги хочете? Ну засуньте, спробуйте. ) Відкушу) Мені немає, що втрачати. Немає. Вб'ю хоч двох трьох.. Жінка сказала, що якшо мене не буде, якщо ви щось зі мною зробите, або житло заберуть за борги, то вона скоїть самогубство, газ відкриє, тобто ще півпід'їзда взорве. Бо вона інвалідність має вже 8 років, не виживе без мене...
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06.04.2024 21:52 Ответить
Ти тормоз. Якщо твоя дружина інвалід і потребує догляду і крім тебе той догляд їй нікому надати то ніхто б тебе не мобілізував. Але ти сцикливий тормоз. Тому ти сцяв сходити у ТЦК і написати заяву на відстрочку, боявся що тебе заставлять пройти ВЛК на якому визнають придатним.
І я і є представником якраз країни в якій ти гроші на лікування збирав, а не держави, і це війна не проти держави а проти українців і України як країни нашого народу.
Тому твій максимум це нервовий зрив.
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06.04.2024 22:07 Ответить
"Тому ти сцяв сходити у ТЦК і написати заяву на відстрочку, боявся що тебе заставлять пройти ВЛК на якому визнають придатним. " -Так, це правда. Бо я не довіряю ТЦК і ВЛК. Я не можу переступити через себе, в мене панічна атака може бути, або нервовий зрив у приміщенні з незнайомими людьми ,або агрессія. Ще і зразу тиск зашкалює, що треба лягти. Тому я вже багато років з дому працюю. В мене немає жодного близького знайомого військовослужбовця, так склалося. Немає в кого спитати. А. один однокласник є, але він дрони збирає. Все. Всі втекли за кордон ,або понарожали по трьох дітей. Все черпаю з цензору, наприклад. То, що ти є представником цієї країни, це тебе ніяк не отбілює. Бо є люди різні. Шарій і Медведчук теж були представниками цієї країни. Я тебе особисто не знаю. Може ти і хороша людина, просто настирно відробляєш свій хліб. Але не бачу, звідки висновок про мій максимум?? Тільки нервовий зрив? Я перманентно у стані нервого зриву. Майже кожень день. В мене немає меж. Чи ти думаєш, я ни разу не дрався ни з ким?)) Ніколи не калічив людей?) Я трохи, мабуть, хворий, якщо кажуть про "мій максимум", я намагаюся зробити більше. Кажуть не можна лізти у вікно -я лізу у вікно. Не провокуйте мене)
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06.04.2024 22:25 Ответить
Та кому ти потрібен. Я спілкуюсь з тобою лише тому що колись ти був підписаний на Любу Бусько, тут на Цензорі. І тоді я не помічав за тобою такої тупості як зараз. Складалось враження що ти здатен зрозуміти різницю між заощадженнями та зарплатою за все життя.
Я часто думаю про людей краще чим вони є насправді. І це такий випадок.
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06.04.2024 22:47 Ответить
Ти "Люба Бусько"??? Чого ти відразу не сказав ,я думав, що ти хтось, хто все життя в ТЦК проробив. Ти тоді не казав про відірвану руку. І не був таким паперовим бюрократом.( наче) Так ,мабуть, в мене нервів менше стало за останнй рік. Я тоді сподівався на щось добре. Але Залужного звільнили, контрнаступ провалився. Да і взагалі мабуть моя нервова хвороба прогресує, треба якось до психіатра вибратися...Повітряни тревоги заїбали, кожну ніч не висипаюся ,потім прокидаюся кожний ранок з паничною атакою ,серце вискакує, навіть коли тревоги немає.. Не знаю, як ти ,а я сприймаю, як особисту образу ,коли щось несправедливе робиться. Я дуже засмучуюся, коли Маріуполь захопили ,потім Бахмут ,Авдіівку. А потім бачу хрипату Зелю, і розумію, що він неправильно все робить. Ти Юрія Бутусова стріми дивився хоч раз, наприклад?

про мобілізацію я писав думки вище ,може ти читав:

Тут ми приходимо до питання ефективності даної мобілізації. На мою думку, якщо зробити можливість набору бригадами, виділяти рекламний бюджет (він не такий великий потрібно) на бригаду для можливості просування набору (як Азов, Ахіллес, і т.д.), дозволити ПВК (але в межах контрольованих державою), інші заходи, спрямовані на просування мобілізації (банально навчальні центри на рівні бригад, що є дешевшим та ефективнішим заходом, аніж діючі), то проблем би з мобілізацією не було б.
Мені, як інженеру за фахом виробництво важливіше.
По-друге, навіщо використовувати людей, які не можуть воювати, як худобу або зеків, якщо можна їх мобілізовувати в Укроборонпром? Росія набрала 300 тисяч в їхнії оборонпром, про це зелені мовчать. Бо це їм невигодно, бо нагадування, що вони не робили держзамовлення в Укроборонпром з 2019 року по 2022. А в нас досі вакансій на сайт укроборонпрому немає. А рашка тисячами робітників набирає і нормальні гроші сплачує в йхньому оборонпромі. Рашисти в три зміни роблять набої, снаряди, міни, танки, бтри, бомби, ракети, дрони, тощо. А ми вважаємо, що наші громадяни гідні тільки з лопатою у посадці бути? Тільки дрони робимо і те, через пень-колоду, бо Зе забуває гроші виділяти на держзамовлення. А зброю нам Захід подарує? (може). Так переможемо.
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07.04.2024 00:35 Ответить
Твоя думка помилкова. Ми пройшли точку неповернення. Колись формувався 47батальйон, з добровольців, потім 47полк, з добровольців, з рекламою ітд. А потім 47 бригада, і ніяка вже реклама не допомогла набрати бригаду добровольців, велику частину посад заповнили мобілізованими.
Тому твоя думка помилкова.
Наша влада колись ще до Зе придумала ефективну систему мобілізації для протистояння Росії в якої мобресурс в рази більше. За цією системою багатодітні батьки та люди обмеженно придатні мали мобілізовувались в тероборону яка мала заміняти поліцію, поступово, тих хто здоровий та без дітей, і прикордонників, в межах свого району. Зелені це *******, як і ******* перевести країну на військові рейки, покладали надії на контрнаступ, продовжують заробляти на державі під час війни, і теж незнають що робити дальше.
Але деякі речі вони робили завдяки нам, нашій пасивності і нашій активності. І неважливо тут хто за кого голосував і тд. Важливо що ті люди які могли вчиняти активні дії вже або загинули або поранені ( більшість) або перегоріли.
А залишились такі як ми, ті що можуть в інтернетах срати.
По дорогах, особисто знаю людину, допомога в їй з інфою по акумах, яка налагодила, не сама, невелике виробництво. З нуля. Для заробітку. І знаю людину яка на початках цього виробництва зібрала перші моделі дронів, випробувала їх, затратила на це свій час та десь триста доларів, а зараз працює на оборонку, людина без вищої освіти, з бажанням вчитись, і робити потрібні речі. І має бронь, хоча вона йому і непотрібна бо по роках його ще не мобілізують. Тому те що ти щось там думав то таке, от якби ти ще щось робив.
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07.04.2024 08:00 Ответить
Всі ухнюпились в ці дрони, це звісно дуже добра річ. Але не серебряна куля. Дрони не замінять міни, чи снаряди. Бо снаряд ніякий РЕБ не зупинить і будь- яка погода не зупинить. Дрони не замінять набої для автоматів, чи ракети, чи бомби, бронетехніку. Своє невеличке виробництво це добре, мабуть треба мати хист для підприємництва...Я пробував, комерсант з мене не дуже. Я не про те кажу. Ти себе чуєшь? Типу радишь мені, відкрий маленьке виробництво, і якщо себе зарекомендую, то мене візьмуть в оборонку? Я не про це. Я про те, що рашка розконсервувала всі радянські заводи, побудувала нові великі цехи. І там повним ходом набирають звичайних людей, без навичок комерсанта, просто звичайних роботяг у станка, інженерів, технологів, випускати в 3 зміни зброю і **********. Високоточну зброю. І в них постоянний набір, беруть всіх підряд, без особливих здібностей. Це правильно. Я кажу про велике промислове виробництво, в чому я розбираюсь. Я працював інженером -технологом на виробництві. А не про маленькі фірмочки.

Влада не знає, кажеш, що робить.... Я знаю, що робить. Переводити країну на військові рейки і мобілізувати людей на військове виробництво. Ми за 10 років війни навіть одного патронного заводу не зробили. Менша кількість людей з великої кількостю зброї і *********** зможе зупинити більшу кількість людей! Крім того, це допоможе менше залежати від політичної волі союзників, молитися- чи дадуть зброю, чи ні. Снаряди, патрони, гранати, дрони, міни, ракети, пушки, ракетні установки ми зможемо ще і ще виробляти, а нових людей вже не зможемо, це безповоротні втрати. Ми не можемо собі цього дозволити, ми кількісно дуже поступаємося ворогу.
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07.04.2024 13:20 Ответить
Я тобі нічого не раджу. Написав яким чином людина без спеціалізованої освіти змогла почати працювати в команді яка займається програмним забезпеченням дронів, і не тільки. Почав сам, купив пульт, навчився літати на симуляторі, навчився літати в реалі, зібрав декілька дронів для іншої людини з компонентів іншої людини, безплатно, набув досвіду і з цим досвідом був прийнятий на роботу в компанію яка працює на оборонку, продовжує вчитись. А ти думав. Всі думали.
А інженерів- технологів є *****. Знаю таких що дендрити бачать в ШХ15 при стократному збільшені, позор *****.
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07.04.2024 13:46 Ответить
Знаю дендріти в нейронах мізків, а промислових дендритів не знаю, ти про що? Я не хімік, я інженер по електрообладнанню ,автоматизації, приладам, елетротехниці.
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07.04.2024 13:55 Ответить
Дендридна кристалізація в металах, той технолог якраз був хіміком.
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07.04.2024 14:02 Ответить
Ну ми трохи вчили технологію приладобудування, конструкціонні матеріали, електрохімію і подібне. Технолог повинен це знати, щоб розуміти з чого прибор складається. Але не на рівні кристаличних решіток, звісно). Ми більше про організувати виробництво, налагодити виробничі процесси, зробити технологичні карти, схеми, побудувати контроль якості і т.д..
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07.04.2024 14:11 Ответить
Пропоную єдине правильне рішення. Росія збільшили обстріл нас у цьому році висоточною зброєю кабами і ракетами в декілька разів. Нам теж повним ходом треба її виробляти в промислових масштабах. а саме ракети. Одними дронами ситий не будешь. Чому ми досі не разробили свої Каби?? В нас є досі сотні тисяч авіаційних бомб на складах, що ми маленькі крила не можемо промислово випускати і GPS? А ви що пропонуєте ,всіх загнати у посадки і з лопатами і калашами влаштовувати м'ясні штурми? Рашисти можуть собі це дозволити, ми ні. В нас набагато менше людей. В контрнаступі спробували м'ясні, не вийшло. І про дрони. Коли не вистачає досі звичайних минометів, кулеметів, гранатометів, набоїв до них, ніякі дрони не врятують позицію. Це все треба. Чмут збирає гроші на миномети, кулемети і гранатомети для ТРО на третьому році війни -це ненормально! Треба держзамовлення на ці речі ,в великих масштабах. Я вже не кажу, про зввичайні морковки для РПГ ,це не андронний колайдер. Снаряди міни. Ну і звісно упор робить на ракети- протитанкові ракети, ППО, балистичні, крилаті ракети, Каби. Дуже мало робиться. Треба на порядки більше.
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07.04.2024 14:06 Ответить
По Кабах ми залежні від носіїв, яких у нас майже немає.
А так то все вірно, дуже мало робиться, в першу чергу державою.
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07.04.2024 14:14 Ответить
"Складалось враження що ти здатен зрозуміти різницю між заощадженнями та зарплатою за все життя." -звісно я розумію різницю, але мені здалося, що ти тролишь людину, я за неї заступився просто.)
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07.04.2024 00:39 Ответить
А мало скластись враження що людина спеціально перебільшує. Ключове слово спеціально.
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07.04.2024 07:30 Ответить
І до чого тут я? В мене тисячі знайомих, жоден не відновляв ВСІ дані згідно статті 7 про військовий облік. Наприклад, ти обновляв дані, що ти знаєшь іноземну мову? Всім їм штрафи, а якщо людина хворіє, і в неї немає зайвої копійки, одні борги? Йдіть нахер, в мене немає шо взяти.
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06.04.2024 21:44 Ответить
Так в ТЦК є дані по моїх знаннях іноземної мови. Ці дані я надав в 17 році коли ставав на військовий облік за місцем проживання після того як мене звільнили з ЗСУ.
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06.04.2024 21:47 Ответить
Ти якийсь робот. )Не ображайся, але я не вірю. ) Я таких не бачив, жодного не знаю, а в мене тисячі знайомих. Мабуть добре запрограмували. ) Не вірю, що такі люди існують у природі ,мабуть ти якийсь суперкарьеріст. Бувають такі, знають чью дупу лизати, чиї кості топтати. Без негативу. В 17 році я біля хворої жінки був, мені не до вас було. Ви мені ничим не допомогли.
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06.04.2024 21:55 Ответить
Тобі і в 22 не до нас було. І в 23( хоча в 23 пасивність таких як ви призвела до того що ті що приходили і ТЦК майже стовідсотково мобілізовувались, он мого тестя в 58 мобілізували з куркою хронічних по неврології та зором *******, тому що ви по норах сиділи.
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06.04.2024 22:00 Ответить
Так ,я тормоз, визнаю. Так жінка і досі хворіє, і буде пожиттево, скільки їй залишилося. А я три роки просидів дома, ходив до психіатра. 2019-2022 , бо ковід - карантін -жінка, ,потім ледве у лікарні мене витягли від ковіду, я вже думав там і залишусь, помру. Тепер 2 роки дома, бо повномасштабна війна. Тепер я і сам захворів дуже -почки ,серце, печінка. набряки, ноги набрякли, - швидкі вже дома бувають. Фініта ля комедія. До речі, чому ви молодих не рветесь призиивати таких, як ти сам і більш молодших, а не таких хворих як я, або як твій тесть?)
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06.04.2024 22:34 Ответить
Ти тормоз навіть не можеш зрозуміти що я ніяким боком до критеріїв відбору призовників. Як і до ЗСУ. А тестя взяли тому що таких як ти, не нарожених для війни, *****.
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06.04.2024 22:40 Ответить
Так ,я тормоз, бо не зрозумів, що ти Люба Бусько. Я не казав ніколи, що я не народжений до війни. З окопом проблема, я туди і физично не влізу за бруствер. Я і про дрони думав, і інженером, і ким тільки не думав, але все це таке. По блату. Навіть з відношенням не факт, що кудись візьмуть толкове. А всі кажуть як,- або у штурмовики, або картоплю чистить ,якщо здоров'я погане. Серйозно? Багато років інженером пропрацював, і це все ,чого я вартий для держави? Картоплю чистити? Вони не залишають мені вибору. Де хочаб Укроборонпром в 3 зміни?
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07.04.2024 00:52 Ответить
І так, до повномасшабки я не знав, що у віськоматі треба обновляти якийсь дані, крім прописки Що треба знову проходити ВЛК, сімейний стан, знаня мов, хвороби. Прописку я обновляв вчасно. Про інше не знав, чесно. Моє життя не було зв'язане з армією. Я знаю, що не знання законів не знимає відповідальності...
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07.04.2024 13:27 Ответить
наша власть делает ужасную вещь и мы пока ржем поясню попытка дебилов протянуть в закон норму об обязательстве и присвоении вопреки Консульской Конвенции прав по мобилизации и воинскому учету в иных странах мира нашим зарубежным представительствам.. грозит полной блокадой для Украины ни одна страна в мире не хочет сама быть стороной конфликта с Россией нигде в мире консульства посольства не занимаются вопросами мобилизации и комплектования и рекрутами кроме попытки Украины такую муйню принять в закон.. военными вопросами отношений в сфере обороны межгосударственного уровня... занимаются военные атташе.... чей статус чётко выписан в международных договорах и конвенциях. Но попробуй недоумкам в раде такое пояснить... у нас же Кулеба как Глава МИД от Закона дистанцировался... а зря.. с ждет после принятия этой нормы в законе международные скандалы блокады митинги похлеще забастовок на границах во всех странах мира ограничения и сокращения международных отношений стран с Украиной блокада помощи и так далее...
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06.04.2024 21:37 Ответить
Цікаво, як синкам чиновників, що переховуються в Монако та на ібіці, обмежать надання консульських послуг. Знову звичайні степани з омельками відгребуть
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06.04.2024 20:12 Ответить
В них не по одному паспорту вже є.
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06.04.2024 20:24 Ответить
Вже на нулі 70 тисяч премію зробили, а не 100? Цікаво) Тоді 400 тисяч штрафу( мінимум, бо по 200 тисяч можно не один раз штрафувати) треба буде відробляти не 4 місяці, а 7 місяців. Це якщо повезе, і на нуль потрапишь і не загинешь. А так то сім'я після твоєї смерті , буде твої борги довго сплачувати, ще і житло в них заберуть.
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06.04.2024 20:17 Ответить
А якщо здоров'я погане і на нуль не повезе потрапить, то до кінця війни цей штраф не відробиш за одну зарплату без премій.
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06.04.2024 20:22 Ответить
Я думаю все намного проще решит проблему. Пойдут сдавать в ломбарды квадрокоптеры, тепловизоры и прочую амуницию чтобы расплатиться с долгами. Даже не хочется думать что многие решат свои долги закрыть сдавая рашистам секретную информацию за деньги.
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06.04.2024 20:39 Ответить
Може бути що завгодно, з цією потужньою владою, з двотижневими курсами освіти у Трускавці
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06.04.2024 21:01 Ответить
Да что там мелочитесь. У ухилянтов конфисковывайте детей а жену насилуйте всем ТЦК. А то как то мелко штраф в пол миллиона в нищей стране где люди живут за $100 в месяц и пенсия в $50. А то какой то сюрр в етой стране творится. Те кто воровал миллиарды для них штрафы меньше 5% от украденного а для ухилянтов штраф ето зарплата за всю жизнь. Кто вообще видел такие деньги тот сейчас уже удрал из страны и жопу на Мальдивах греет или жопу греет в теплых кабинетах.
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06.04.2024 20:30 Ответить
Мінімалка дозволяє заробити півляма меньше ніж за 10 років. Ти в тридцять вішатись зібрався?
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06.04.2024 20:48 Ответить
Йди в кільватері руського корабля зебот свіжозарестрований
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06.04.2024 20:50 Ответить
Не сци, і в тебе буде можливість померти за Україну а не просто здохнути.
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06.04.2024 21:12 Ответить
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06.04.2024 21:31 Ответить
Спочатку ми положимо зелених покидьків і їх ботів
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06.04.2024 22:34 Ответить
В ТЦК сходи спочатку.
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06.04.2024 22:48 Ответить
А тобі 20 років?) Тоді все ясно) Ти не іси і не п'єшь, комунальні не сплачуєшь, у мамки живешь?)
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06.04.2024 20:54 Ответить
А де там про заощадження щось було? Там чітко на підарскому написано, зарплата за все життя.
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06.04.2024 21:09 Ответить
А жрать, где спать, платить комуналку которая за последний год в 3 раза выросла, деньги на дорогу, ты в учет не берешь? Я уже не говорю про тех у кого дети есть и которые львиную долю на себя берут. Или ты как чиновники которые за 35тыс зарплаты прожить не могут а людям расказывают что за минималку можно прекрасно жить еще и на штрафы накопить пол ляма
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06.04.2024 20:56 Ответить
Ти там написав зарплата за все життя а не заощадження. Ви лишньохромосомні коли українською спілкуватись почнете?
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06.04.2024 21:11 Ответить
Гірше московських вошей - лише українські гниди . Зелені ботогниди - які по духу своєму є рабами- москалями - хоча розмовляють українською
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06.04.2024 21:13 Ответить
Самокритично.
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06.04.2024 21:21 Ответить
Він в ТЦК працює.
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06.04.2024 21:58 Ответить
Все це і затівалося виключно для того, аби витягнути з людей бабло перед тим, як відправити воювати. Влада знає, що у людей все ще чимало в "заначках" і вирішила накласти руки на ці гроші, адже там добре все прорахували: ті, хто панічно бояться армії будуть ховатися до кінця і навіть, якщо в останні дні до виписаному в законі терміну наважаться оновити дані - це буде нереально зробити бо в ці дні обмежать години роботи, не працюватимуть сервери будуть черги і т.п. Тому на штрафи попаде величезна кількість людей у будь-якому випадку.
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06.04.2024 20:45 Ответить
Так за два роки вже часу було достатньо щоб оновити дані.
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06.04.2024 20:49 Ответить
А посадити рєзнікова,лієва ,борісова ,дєрьмака - недостатньо часу?
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06.04.2024 20:52 Ответить
Я знаю людей, наприклад, з 3-ю групою інвалідності, які панично бояться пойти у ТЦК оновити дані, бо бояться, що їх визнають придатними на ВЛК( спойлер,- їх визнають придатними) Немає довіри, ТЦК себе дикредитували, як місце брехні. Але людина живе на пенсію в 70 доларів і вона цей штраф ніколи не відробить.
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06.04.2024 20:58 Ответить
Так, і тому я окремо зазначив, що головним чином розраховують на тих, хто панічно боїться армії, відповідно, ховався, ховається і буде це робити. Ті, хто не боїться, має бронь, інвалідність і т.п. давно оновили і за потреби знов оновлять.
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06.04.2024 20:58 Ответить
Я вище написав, я знаю людей, є групи в телеграмі, люди навіть з правом на відстрочку бояться оновити дані, бо не довіряють ТЦК. Хвора люди, якщо дійсно хвора, вона дійсно мало кому довіряє. Або, наприклад відстрочка по уходу за жінкою з інвалидностю, вони то дозволяють відстрочку, то відбирають, То МСЄК, то ЛКК їбуть мізки. І в цих людей немає ні копійки грошей зайвих, тільки борги.
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06.04.2024 21:05 Ответить
Дякую.
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06.04.2024 21:21 Ответить
За що?
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06.04.2024 21:28 Ответить
За коментар.
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06.04.2024 21:30 Ответить
Він вам сподобався? Ні дійсно, є таке у житті, сам такий)
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06.04.2024 21:31 Ответить
Я з тих хворих, про яких Ви написали.
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06.04.2024 21:33 Ответить
Приїхали потужні союзники і партнери, рекомендували набирати в армію більше людей бо достатньої допомоги не буде - ось наші законодавці і повернулись до драконівських норм у законі про мобілізацію.
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06.04.2024 20:54 Ответить
Пох. У мене немає чого забирати.
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06.04.2024 21:20 Ответить
громадяни, які виявили бажання підписати контракт з МОУ Джерело:
**********
Контракт обов'язково повинен мати часові рамки. Якщо контракт безстроковий, то це не контракт, а ще одна форма добровільної мобілізації, яку назвали "контрактом".
Тоді мобілізація без "контракту", - ти повністю безправний.
Мобілізація з "контрактом", - ти маєш певні права і пільги, хоча б на папері.

Наприклад, іноземець, який підписав контракт на службу в ЗСУ, в будь-який момент може розірвати цей контракт, і стати цивільною особою. Чи має таке саме право громадянин України? Відповідаю, - ні!

В цьому і має полягати реформування служби в ЗСУ, яке надасть мотивацію, - щоб добровольці мали чітко регламентовані права і обов'язки, з чітко визначеним строком служби. Тоді це заохотить ставати добровольцями, а не потрапляти в мобілізаційне рабство.
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06.04.2024 22:47 Ответить
В ТЦК одні взяточники роблять,їх треба усіх пересадити
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07.04.2024 11:33 Ответить
 
 