Комитет повторно рассмотрит ограничения для уклонистов в законопроекте о мобилизации, - Фриз
Комитет нацбезопасности, обороны и разведки повторно рассмотрит отвергнутую ранее норму законопроекта о мобилизации о введении временных ограничений за уклонение от мобилизации.
Об этом сообщила член комитета, народный депутат "Європейської Солідарності" Ирина Фриз в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Сегодня Комитет нацбезопасности, обороны и разведки продолжил рассмотрение законопроекта о мобилизации. В частности, были приняты решения по пересмотру некоторых предыдущих (решений) и рассмотрены комитетские правки.
- Не поддержала решение Комитета о пересмотре правок, которыми отклонялось введение временных ограничений (блокирование счетов, запрет на управление транспортными средствами, выезд за границу), однако оказалась в меньшинстве. Теперь Комитет повторно будет рассматривать данную норму.
- Комитет вернул ограничения относительно предоставления консульских услуг гражданам Украины за границей без наличия военно-учетных документов.
- После дополнительного обсуждения по просьбе МО – внедрение электронного кабинета было оставлено как право (возможность), а не обязанность.
Комитет сформировал и добавил комитетскими правками мотивационную часть законопроекта о мобилизации.
В частности (редакция, взятая за основу):
1) граждане, изъявившие желание подписать контракт с МОУ получат возможность избрать подразделение из утвержденного Генеральным штабом перечня подразделений;
2) ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в порядке определенном КМУ;
3) военнослужащим, выполняющим боевые (специальные) задания во время ведения боевых (специальных) действий на линии боевого столкновения с противником на глубину выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в том числе - сводным) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) до ротного опорного пункта включительно, как и территории противника (в том числе - между позициями войск противника и своих войск в районах ведения военных (боевых) действий, на временно оккупированной Российской Федерации территории Украины), каждые 30 дней (суммарно исчисленных) за выполнение таких задач выплачивается единовременное вознаграждение в размере 70 000 гривен в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;
4) военнослужащим выплачивается вознаграждение за уничтоженное (захваченное) вооружение и военную, боевую (специальную, специализированную) технику противника в размере от 4 до 80 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года, в порядке и размерах установленных Кабинетом Министров Украины;
5) военнослужащим (кроме военнослужащих срочной военной службы и курсантов высших военных учебных заведений, заведений высшего образования со специфическими условиями обучения, а также заведений высшего образования, имеющих в своем составе военные институты, факультеты военной подготовки, кафедры военной подготовки, отделения военной подготовки, учреждений профессиональной высшего военного образования, которые перед зачислением на обучение не находились на военной службе или проходили срочную военную службу) ежемесячно выплачивается вознаграждение за особенности прохождения службы в размере 10 000 гривен в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;
6) военнослужащие будут иметь право на компенсацию 50% от первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки в соответствии с Условиями обеспечения частным акционерным обществом "Українська фінансова житлова компанія" доступного ипотечного кредитования граждан Украины и дополнительно 100 тыс. грн после первого года военной службы и еще 100 тыс. грн. после второго. Компенсация предоставляется военнослужащему только раз в течение всего времени прохождения им военной службы;
7) не начисляются штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе - банками и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом, кроме кредитных договоров о приобретении имущества, которое отнесено или будет отнесен к объектам жилого фонда (жилого дома, квартиры, будущего объекта недвижимости, объекта незавершенного жилищного строительства, имущественных прав на них), и/или автомобиля;
8) засчитывается один месяц службы за три месяца время прохождения службы, в течение которого лицо принимало непосредственное участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мер во время действия военного положения.
Окончательная редакция мотивационного пакета будет принята на следующем заседании Комитета.
Принятие решения об увольнении с военной службы перенесено на следующее заседание. Де-факто, рассмотрение законопроекта планируется на следующем заседании Верховной Рады Украины", - сказала Фриз.
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Запретить чиновникам занимать госдолжности если они имеют родственников призывного возраста за границей. Обязать чиновников вернуть таких родственников в Украину.
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Треба реалістично дивитися на життя.
А раптом у вас виявиться якийсь родич на чиновній посаді, наприклад, у Зімбабве. І там приймуть подібний закон.
Ви погодитеся, щоб вас примусово депортували в приємне товариство крокодилів і бегемотів на берегах річки Лімпопо?
Один юрист з Київа сказав, що при бажанні довести порушення обліку можна будь-кому, навіть тому, хто тільки п'ять хвилин тому вийшов із ТЦК і поновив дані. Бо там заповнюєшь анкету і все вчасно поновити не можна фізично. Тільки вони раніше виписували штрафи в 3 тисячі гривень, не задумуючись. "Шоб не розслаблялися" А зараз в 30 - 85 тисяч гривень ТЦК може виписувати не задумуючись. При їх бажанні.
І два з ***** роки це достатньо часу щоб поїхати і хоча оновити дані, і якби це робили всі то не було би ***** з ловлею на вулицях.
І я і є представником якраз країни в якій ти гроші на лікування збирав, а не держави, і це війна не проти держави а проти українців і України як країни нашого народу.
Тому твій максимум це нервовий зрив.
Я часто думаю про людей краще чим вони є насправді. І це такий випадок.
про мобілізацію я писав думки вище ,може ти читав:
Тут ми приходимо до питання ефективності даної мобілізації. На мою думку, якщо зробити можливість набору бригадами, виділяти рекламний бюджет (він не такий великий потрібно) на бригаду для можливості просування набору (як Азов, Ахіллес, і т.д.), дозволити ПВК (але в межах контрольованих державою), інші заходи, спрямовані на просування мобілізації (банально навчальні центри на рівні бригад, що є дешевшим та ефективнішим заходом, аніж діючі), то проблем би з мобілізацією не було б.
Мені, як інженеру за фахом виробництво важливіше.
По-друге, навіщо використовувати людей, які не можуть воювати, як худобу або зеків, якщо можна їх мобілізовувати в Укроборонпром? Росія набрала 300 тисяч в їхнії оборонпром, про це зелені мовчать. Бо це їм невигодно, бо нагадування, що вони не робили держзамовлення в Укроборонпром з 2019 року по 2022. А в нас досі вакансій на сайт укроборонпрому немає. А рашка тисячами робітників набирає і нормальні гроші сплачує в йхньому оборонпромі. Рашисти в три зміни роблять набої, снаряди, міни, танки, бтри, бомби, ракети, дрони, тощо. А ми вважаємо, що наші громадяни гідні тільки з лопатою у посадці бути? Тільки дрони робимо і те, через пень-колоду, бо Зе забуває гроші виділяти на держзамовлення. А зброю нам Захід подарує? (може). Так переможемо.
Тому твоя думка помилкова.
Наша влада колись ще до Зе придумала ефективну систему мобілізації для протистояння Росії в якої мобресурс в рази більше. За цією системою багатодітні батьки та люди обмеженно придатні мали мобілізовувались в тероборону яка мала заміняти поліцію, поступово, тих хто здоровий та без дітей, і прикордонників, в межах свого району. Зелені це *******, як і ******* перевести країну на військові рейки, покладали надії на контрнаступ, продовжують заробляти на державі під час війни, і теж незнають що робити дальше.
Але деякі речі вони робили завдяки нам, нашій пасивності і нашій активності. І неважливо тут хто за кого голосував і тд. Важливо що ті люди які могли вчиняти активні дії вже або загинули або поранені ( більшість) або перегоріли.
А залишились такі як ми, ті що можуть в інтернетах срати.
По дорогах, особисто знаю людину, допомога в їй з інфою по акумах, яка налагодила, не сама, невелике виробництво. З нуля. Для заробітку. І знаю людину яка на початках цього виробництва зібрала перші моделі дронів, випробувала їх, затратила на це свій час та десь триста доларів, а зараз працює на оборонку, людина без вищої освіти, з бажанням вчитись, і робити потрібні речі. І має бронь, хоча вона йому і непотрібна бо по роках його ще не мобілізують. Тому те що ти щось там думав то таке, от якби ти ще щось робив.
Влада не знає, кажеш, що робить.... Я знаю, що робить. Переводити країну на військові рейки і мобілізувати людей на військове виробництво. Ми за 10 років війни навіть одного патронного заводу не зробили. Менша кількість людей з великої кількостю зброї і *********** зможе зупинити більшу кількість людей! Крім того, це допоможе менше залежати від політичної волі союзників, молитися- чи дадуть зброю, чи ні. Снаряди, патрони, гранати, дрони, міни, ракети, пушки, ракетні установки ми зможемо ще і ще виробляти, а нових людей вже не зможемо, це безповоротні втрати. Ми не можемо собі цього дозволити, ми кількісно дуже поступаємося ворогу.
А інженерів- технологів є *****. Знаю таких що дендрити бачать в ШХ15 при стократному збільшені, позор *****.
А так то все вірно, дуже мало робиться, в першу чергу державою.
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Контракт обов'язково повинен мати часові рамки. Якщо контракт безстроковий, то це не контракт, а ще одна форма добровільної мобілізації, яку назвали "контрактом".
Тоді мобілізація без "контракту", - ти повністю безправний.
Мобілізація з "контрактом", - ти маєш певні права і пільги, хоча б на папері.
Наприклад, іноземець, який підписав контракт на службу в ЗСУ, в будь-який момент може розірвати цей контракт, і стати цивільною особою. Чи має таке саме право громадянин України? Відповідаю, - ні!
В цьому і має полягати реформування служби в ЗСУ, яке надасть мотивацію, - щоб добровольці мали чітко регламентовані права і обов'язки, з чітко визначеним строком служби. Тоді це заохотить ставати добровольцями, а не потрапляти в мобілізаційне рабство.