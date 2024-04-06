Комитет повторно рассмотрит ограничения для уклонистов в законопроекте о мобилизации, - Фриз

Комитет нацбезопасности, обороны и разведки повторно рассмотрит отвергнутую ранее норму законопроекта о мобилизации о введении временных ограничений за уклонение от мобилизации.

Об этом сообщила член комитета, народный депутат "Європейської Солідарності" Ирина Фриз в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня Комитет нацбезопасности, обороны и разведки продолжил рассмотрение законопроекта о мобилизации. В частности, были приняты решения по пересмотру некоторых предыдущих (решений) и рассмотрены комитетские правки.

Не поддержала решение Комитета о пересмотре правок, которыми отклонялось введение временных ограничений (блокирование счетов, запрет на управление транспортными средствами, выезд за границу), однако оказалась в меньшинстве. Теперь Комитет повторно будет рассматривать данную норму.

Комитет вернул ограничения относительно предоставления консульских услуг гражданам Украины за границей без наличия военно-учетных документов.

После дополнительного обсуждения по просьбе МО – внедрение электронного кабинета было оставлено как право (возможность), а не обязанность.

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Комитет сформировал и добавил комитетскими правками мотивационную часть законопроекта о мобилизации.

В частности (редакция, взятая за основу):

1) граждане, изъявившие желание подписать контракт с МОУ получат возможность избрать подразделение из утвержденного Генеральным штабом перечня подразделений;

2) ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в порядке определенном КМУ;

3) военнослужащим, выполняющим боевые (специальные) задания во время ведения боевых (специальных) действий на линии боевого столкновения с противником на глубину выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в том числе - сводным) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) до ротного опорного пункта включительно, как и территории противника (в том числе - между позициями войск противника и своих войск в районах ведения военных (боевых) действий, на временно оккупированной Российской Федерации территории Украины), каждые 30 дней (суммарно исчисленных) за выполнение таких задач выплачивается единовременное вознаграждение в размере 70 000 гривен в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;

4) военнослужащим выплачивается вознаграждение за уничтоженное (захваченное) вооружение и военную, боевую (специальную, специализированную) технику противника в размере от 4 до 80 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года, в порядке и размерах установленных Кабинетом Министров Украины;

5) военнослужащим (кроме военнослужащих срочной военной службы и курсантов высших военных учебных заведений, заведений высшего образования со специфическими условиями обучения, а также заведений высшего образования, имеющих в своем составе военные институты, факультеты военной подготовки, кафедры военной подготовки, отделения военной подготовки, учреждений профессиональной высшего военного образования, которые перед зачислением на обучение не находились на военной службе или проходили срочную военную службу) ежемесячно выплачивается вознаграждение за особенности прохождения службы в размере 10 000 гривен в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;

6) военнослужащие будут иметь право на компенсацию 50% от первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки в соответствии с Условиями обеспечения частным акционерным обществом "Українська фінансова житлова компанія" доступного ипотечного кредитования граждан Украины и дополнительно 100 тыс. грн после первого года военной службы и еще 100 тыс. грн. после второго. Компенсация предоставляется военнослужащему только раз в течение всего времени прохождения им военной службы;

7) не начисляются штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе - банками и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом, кроме кредитных договоров о приобретении имущества, которое отнесено или будет отнесен к объектам жилого фонда (жилого дома, квартиры, будущего объекта недвижимости, объекта незавершенного жилищного строительства, имущественных прав на них), и/или автомобиля;

8) засчитывается один месяц службы за три месяца время прохождения службы, в течение которого лицо принимало непосредственное участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мер во время действия военного положения.

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Окончательная редакция мотивационного пакета будет принята на следующем заседании Комитета.

Принятие решения об увольнении с военной службы перенесено на следующее заседание. Де-факто, рассмотрение законопроекта планируется на следующем заседании Верховной Рады Украины", - сказала Фриз.