Строительство оборонных сооружений на самых горячих направлениях близится к завершению, - Зеленский

На некоторых направлениях фронта строительство фортификационных сооружений выполнено на 92-98%.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис президента, об этом Владимир Зеленский сообщил в интервью для телемарафона "Єдині новини".

Глава государства отметил, что три линии обороны строят даже там, где нет боевых действий. Независимо от направления, фортификационные постройки строят по одинаковым стандартам. В частности, и в Черниговской области. Зеленский подчеркнул, что это направление не только героическое, но и стратегическое.

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"То, что мы строим рубежи, не секрет. Это должны знать и россияне, и белорусы - или россияне на территории Беларуси. Да, здесь есть рубежи. Да, здесь будут три мощные линии обороны. Здесь есть войско. Есть и "зубы дракона", и противотанковые рвы – и секретов нет. Благодаря современной технике у них и так все это есть, но, тем не менее, скрывать это не нужно, потому что они должны знать, что будет сопротивление", – отметил Зеленский.

Кроме того, президент подчеркнул, что все работы по возведению оборонных рубежей на наиболее опасных участках границы должны быть завершены через несколько месяцев. Но чем ближе к боевым действиям, тем быстрее идет строительство.

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