Строительство оборонных сооружений на самых горячих направлениях близится к завершению, - Зеленский
На некоторых направлениях фронта строительство фортификационных сооружений выполнено на 92-98%.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис президента, об этом Владимир Зеленский сообщил в интервью для телемарафона "Єдині новини".
Глава государства отметил, что три линии обороны строят даже там, где нет боевых действий. Независимо от направления, фортификационные постройки строят по одинаковым стандартам. В частности, и в Черниговской области. Зеленский подчеркнул, что это направление не только героическое, но и стратегическое.
"То, что мы строим рубежи, не секрет. Это должны знать и россияне, и белорусы - или россияне на территории Беларуси. Да, здесь есть рубежи. Да, здесь будут три мощные линии обороны. Здесь есть войско. Есть и "зубы дракона", и противотанковые рвы – и секретов нет. Благодаря современной технике у них и так все это есть, но, тем не менее, скрывать это не нужно, потому что они должны знать, что будет сопротивление", – отметил Зеленский.
Кроме того, президент подчеркнул, что все работы по возведению оборонных рубежей на наиболее опасных участках границы должны быть завершены через несколько месяцев. Но чем ближе к боевым действиям, тем быстрее идет строительство.
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А Кірюша Тимошенко сидить в Києві й списує мільйони тон бетону на офшори-добре що Козир й його допустив знову - ЧЕКАЮТЬ НА ТРАМПА
війна йде по
плану.Оману 👿
Прошу подивітся оце відео в перші хвилини після привітання ведучого , там вова( пишемо з малої літери) злив його на СТАВЦІ, читає промову з листочка , й рожі навколо нього, а потім Брєжнєв
.
https://www.youtube.com/watch?v=xvfI50CSX_g&t=17s
Хоча, люди неповинні ноги ламати, якщо асфальт там геть вбитий був(
Вже не питаю для чого чи для кого
А так то ЗЄ збрехати, що до вітру сходити.
чи лінія ЗЄлєнікіна ?
нелегітимний чи протермінований?
Сказал, что в Закарпатье местные большие пацаны жопу рвут, осваивают три линии обороны. Просят ещё бабла подкинуть, иначе не устоят.
Але гроші на них засвоєні чи присовєні!
Набереться нахабства пропіаритися на тлі порошенківських екскаваторів?
в переводе звучит :бабло попілялі, стройку сдал стройку принял
Сьогодні все по іншому
https://gazeta.ua/ru/articles/world-life/_zelenskij-skazal-soglasitsya-li-ukraina-na-pomosch-ot-ssa-v-kredit/1177199 "По словам президента "если бы Украине предложили кредитную помощь сегодня или бесплатную завтра - мы бы согласились на сегодня".
https://t.me/insiderUKR/72709
по лендлізу не потрібно було оплачувати ремонт та знищену техніку, повернення вцілілої техніки та розрахунок в 2072 році
тепер кількість зброї буде обмежено кредитом, та прийдеться оплачувати всю техніку включно...