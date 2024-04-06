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Новости
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Строительство оборонных сооружений на самых горячих направлениях близится к завершению, - Зеленский

зеленський

На некоторых направлениях фронта строительство фортификационных сооружений выполнено на 92-98%.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис президента, об этом Владимир Зеленский сообщил в интервью для телемарафона "Єдині новини".

Глава государства отметил, что три линии обороны строят даже там, где нет боевых действий. Независимо от направления, фортификационные постройки строят по одинаковым стандартам. В частности, и в Черниговской области. Зеленский подчеркнул, что это направление не только героическое, но и стратегическое.

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"То, что мы строим рубежи, не секрет. Это должны знать и россияне, и белорусы - или россияне на территории Беларуси. Да, здесь есть рубежи. Да, здесь будут три мощные линии обороны. Здесь есть войско. Есть и "зубы дракона", и противотанковые рвы – и секретов нет. Благодаря современной технике у них и так все это есть, но, тем не менее, скрывать это не нужно, потому что они должны знать, что будет сопротивление", – отметил Зеленский.

Кроме того, президент подчеркнул, что все работы по возведению оборонных рубежей на наиболее опасных участках границы должны быть завершены через несколько месяцев. Но чем ближе к боевым действиям, тем быстрее идет строительство.

Читайте также: На отдельных участках начали копать линию обороны - пизд@ц как поздно, фронт уже близко, надо было это делать полтора года назад, - воин ВСУ Ворошнов

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) оборона (5198) строительство (1997)


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Топ комментарии
+26
Здабол знову звездить. там роботи непочатий край. Будуватись і будуватись.
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06.04.2024 19:49
+18
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06.04.2024 19:51
+13
У Зелі все безмін-як брехав, так і бреше
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06.04.2024 19:50
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Здабол знову звездить. там роботи непочатий край. Будуватись і будуватись.
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06.04.2024 19:49 Ответить
воно каже про третю лінію, а решта ******* не мішки ворочати!!!
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06.04.2024 19:59 Ответить
Луценко казав про потьмкінську дереєвню показового короткого кусочку. Західні ЗМІ писали про вигляд фортифікацій як за часів ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ- про ці мабудь канци каже вова (з маленької букви треба писати)

А Кірюша Тимошенко сидить в Києві й списує мільйони тон бетону на офшори-добре що Козир й його допустив знову - ЧЕКАЮТЬ НА ТРАМПА
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06.04.2024 20:01 Ответить
"фортеця Часів Яр" до сдачі готова, бачили по відео паттттужну "лінію ЗЄлєнікіна" з таненької лінії траншеї

війна йде по плану. Оману 👿
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06.04.2024 20:27 Ответить
Гроші витрачені, все. "Хочете продовження банкету, давайте ще"
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06.04.2024 21:09 Ответить
У Зелі все безмін-як брехав, так і бреше
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06.04.2024 19:50 Ответить
А хтось уявляє ВІН ВЗАГАЛІ В КУРСАХ? ВИН СЛУХАЄ ЗВІТИ А ПОТІМ ЗВІРЯЄ ЇХ З СВОІМИ ПРМОВАМИ?

Прошу подивітся оце відео в перші хвилини після привітання ведучого , там вова( пишемо з малої літери) злив його на СТАВЦІ, читає промову з листочка , й рожі навколо нього, а потім Брєжнєв
.
https://www.youtube.com/watch?v=xvfI50CSX_g&t=17s
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06.04.2024 20:09 Ответить
буквально з 1хв10 сек подивіться й поржіть хоч
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06.04.2024 20:12 Ответить
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06.04.2024 19:51 Ответить
Ви всьо врьотє!!!
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06.04.2024 20:05 Ответить
Харків. Оборонна споруда зведена. Двосмуговий тротуар. Браво!

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06.04.2024 19:51 Ответить
А між ними мільярд дерев! Придивіться..

Хоча, люди неповинні ноги ламати, якщо асфальт там геть вбитий був(
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06.04.2024 19:55 Ответить
Бачила відос. Райцентр. 10 км до кацапів - на всю потугу будується проспект.
Вже не питаю для чого чи для кого
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06.04.2024 19:59 Ответить
Ага. От тільки подекуди нічого ще і не починали.

А так то ЗЄ збрехати, що до вітру сходити.
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06.04.2024 19:53 Ответить
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06.04.2024 19:54 Ответить
це стьоб ?
чи лінія ЗЄлєнікіна ?
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06.04.2024 23:59 Ответить
так.
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07.04.2024 08:58 Ответить
К стенке посадили ....
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07.04.2024 12:48 Ответить
Ці укріплення повинні бути там ще «вчора», точніше ще в 2021 році.
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06.04.2024 19:54 Ответить
Вони були зайняті..Чонгар розміновували..
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06.04.2024 19:56 Ответить
Так це Байден, зараза, винуватий.
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06.04.2024 20:23 Ответить
Ермак денег разрешил дать?
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06.04.2024 19:55 Ответить
Навіть безконтекстно правда це чи ні, набуя про це пистіть?
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06.04.2024 19:57 Ответить
Краще мовчки розкрадати та не будувати? Третій, чесний варіант з зеленою владою неможливий.
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06.04.2024 21:13 Ответить
Підкажіть, як правильно українською:
нелегітимний чи протермінований?
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06.04.2024 19:58 Ответить
протухший
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06.04.2024 20:17 Ответить
непридатний
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06.04.2024 20:18 Ответить
Лєгєтімний-2
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06.04.2024 20:19 Ответить
ЛегитОмний.
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06.04.2024 20:19 Ответить
Нєлохінтімний
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06.04.2024 20:24 Ответить
Зіпсований, або з простроченим терміном придатності.
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06.04.2024 20:37 Ответить
коли навколо чутно лише власний голос - отже, ти перебуваєш в ехокамері, де тебе оточують лише власні думки й такі, які її підтверджують... Але головне баблішко !
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06.04.2024 19:59 Ответить
Ями з паличками, плівкою і сіткою- "три потужні лінії оборони".
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06.04.2024 20:02 Ответить
на цих рубежах опору найближчими десятиліттями не буде.Це є не що інше ,як лінія розмежування території окупованої рашистом української території .на яку з часом має погодитися Україна(згідно оманського паперу)
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06.04.2024 20:05 Ответить
З дуже великою вірогідністю!
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06.04.2024 20:47 Ответить
Глава держави зазначив, що три лінії оборони зводять навіть там, де немає бойових дій.

Сказал, что в Закарпатье местные большие пацаны жопу рвут, осваивают три линии обороны. Просят ещё бабла подкинуть, иначе не устоят.
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06.04.2024 20:06 Ответить
Я не могу сказать: "давайте, армии мира, приезжайте в Украину и воюйте". Для нас это рискованно, люди этих стран буду давить на своих лидеров, - Зеленский
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06.04.2024 20:07 Ответить
Ти дивись як напали на бідосіка, а де ви ***** були у 2019? Чи зара на цензорі тіко оті шо за Пороха? Так вони у більшості воюють.
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06.04.2024 20:09 Ответить
Кірюха тимошенко доповів? А ***** молодший озвучив? Те що ви,суки,будуєте, секрет для наших захисників,які відходять під натиском ворога в чисте поле і бачать чисте поле!!!
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06.04.2024 20:11 Ответить
Вони так замасковані що їх знайти не ожуть!
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06.04.2024 20:22 Ответить
3,14здобол
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06.04.2024 20:16 Ответить
Якщо зє - то збрехав як завжди!
Але гроші на них засвоєні чи присовєні!
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06.04.2024 20:24 Ответить
Пи@диш, курво, як дихаєш! А дихаєш постійно! Нажаль...
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06.04.2024 20:27 Ответить
Якщо не бреше ( а то суперверогідно!) то якби так було з 19 року, тотіина шашлики кожний травень їздили би.
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06.04.2024 20:28 Ответить
Как задолбал это урод...как можно столько врать...копаем сами...как нихрена не было так и нету....сколько погибло уже из-за этого урода...
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06.04.2024 20:28 Ответить
Цікаво:
Набереться нахабства пропіаритися на тлі порошенківських екскаваторів?
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06.04.2024 20:28 Ответить
Схаменулися. Йшов Третій рік війни..... Нема більше, що казати
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06.04.2024 20:44 Ответить
Зведення оборонних споруд на найгарячіших напрямках наближається до завершення, - Зеленський...
в переводе звучит :бабло попілялі, стройку сдал стройку принял
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06.04.2024 20:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=L2vsLNsbpLg 1.5 року казали, що "халява" краще за лендліз
Сьогодні все по іншому
https://gazeta.ua/ru/articles/world-life/_zelenskij-skazal-soglasitsya-li-ukraina-na-pomosch-ot-ssa-v-kredit/1177199 "По словам президента "если бы Украине предложили кредитную помощь сегодня или бесплатную завтра - мы бы согласились на сегодня".
https://t.me/insiderUKR/72709

по лендлізу не потрібно було оплачувати ремонт та знищену техніку, повернення вцілілої техніки та розрахунок в 2072 році
тепер кількість зброї буде обмежено кредитом, та прийдеться оплачувати всю техніку включно...
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06.04.2024 21:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=LWFweMTogBE
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06.04.2024 21:12 Ответить
А росіяни знають, що їм потрібно наступати там де Зе збудував лінію оборони?
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06.04.2024 21:39 Ответить
Ну якщо за фортифікаційні споруди взявся сам стратег то буде як з чонгаром.
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06.04.2024 22:29 Ответить
А миллион дров? и
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06.04.2024 22:51 Ответить
Що б ви розуміли ключовий посил від лідора ,що секретів від росіян немає, тому вони мають все знати і офіс для зручності вже їм надіслав мапи фортифікацій, втім так як це вже раніше було з півднем країни.
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06.04.2024 23:19 Ответить
А теперь сверху асфальтом лакернуть! 👌
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07.04.2024 12:49 Ответить
 
 