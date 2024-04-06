Именно Украина должна решать, на какие компромиссы она готова пойти в войне, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположил, что Украине, возможно, придется решать, идти ли на "определенные компромиссы".
Об этом он сказал в интервью BBC, которое выйдет в воскресенье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Как говорится в анонсе интервью, хотя Столтенберг заявил, что военная поддержка жизненно важна, чтобы Украина вытеснила российские войска и заставила лидера РФ Владимира Путина отказаться от своих целей по оккупации, он также предположил, что Киеву, возможно, также придется пойти на уступки.
"В конце концов, именно Украина должна решать, на какие компромиссы она готова пойти, мы должны дать ей возможность быть в том положении, когда она действительно достигнет приемлемого результата за столом переговоров", - отметил Столтенберг.
Он отметил, что не призывает Украину идти на уступки сейчас, и добавил, что "настоящий мир" будет достигнут тогда, когда "Украина победит".
Генсек НАТО также заявил, что есть "авторитарный" альянс, оказывающий друг другу практическую поддержку и "становящийся все более тесным", имея в виду РФ, Китай, Иран и КНДР.
"Китай поддерживает российскую военную экономику, поставляя ключевые детали для оборонной промышленности, под что Москва закладывает Пекину свое будущее", - указал Столтенберг.
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Финляндия пожертвовала частью территории, но сохранила независимость.
Как-то на экскурсии во Вроцлаве, рядом с древним костёлом, на котором сохранились надписи на немецком языке готическим шрифтом, я спросил у немецких туристов: "А вам ок, что этот город был когда-то вашим, а сейчас нет? Не считаете, что это несправедливо?". Видели бы вы их рожи - они чуть не обосрались от страха и хотели куда-то убежать. А ведь это молодые, третье или четвёртое поколение от воевавших. Там страх и чувство вины уже в костях.
Так что это не вопрос "хотения".
Захід ненав'язливо натякає, що нам вже давно настав час розібратися із ЗЕрмаками у владі.
Янелохи Боневтиковичі Оманські нічому не навчаються і не збираються вчитися.
Вважаю, що треба створювати військовий євроальянс на чолі з Британією та Польщею.
Замість прийняття нагальних рішень, вже четвертий місяць у медіа відбувається цирк, а на порядку денному "головним питанням" стає блокування Telegram.
Вони, напару з Байденом, настільки завірили ху-йла що він може робити шо хоче, що ненапасти ху-йло просто не могло..
та і хто його візьме?
останнє шо потрібно комвзводу - рот!
всі наші Патріоти які можна було б не просити, а купити...
Зняли штани і стали рачки а тепер не подобаються наслідки.
Китай, Туреччина, Трамп (через Маска) прозоро натякають йдіть на заморозку тоді збережете хоть щось.
Скільки треба ще щоб ворог стер міст і скільки ще потрібно тисяч загиблих та скалічених щоб войовничі коментатори на цензорі зрозуміли що Захід злив Україну?
PS Хоча можливо якби особисто переплив Тису в психології щось змінмлося б і теж волав "ніяких компромісів!!!!!!!!111111111"
Хоча про що це я, кардон 91, репарації, параша скоро розвалиться......
Друге - йдіть самі на компроміси з окупантом - гарантії суверинитету України після її відмові від ядерної зброї - є нікчемні.
пляді зверху і знутрі...
а вона, рідненка, поранена, але стоїть мати моя!
всосся бо...
Тобто, саме жертва має вирішити, як зробити, щоб кат отримав повне задоволення.
Раздел Украины без наказания агрессивного кацапья - это отличный прецедент для современных диктатур.
Закройте нах всякие ООН, ОБСЕ, НАТО и т.д. и ждите, когда начнут делить вас. А ведь начнут. Запад сам себя решил похоронить
і все одно поряд з Україною стоять і будуть стояти американці.
рудий поц-помилка...
як там по Черчилю? - Америка все зробить як треба, після того як перепробує все те що не треба...
до війни готовляться і навіть не підозрюють скільки в них дорiг недобудовано скільки мілярдів дерев недовисаджено - відправте бубу-прораба на Тайвань...
Он наверно у себя в голове представляет так: "ну откажутся от тех частей страны, что уже на данный момент захвачены, ничего страшного, зато мир будет и для нас экономия"
Не будет такого, парашников такие "компромиссы" лишь раззадорят, им отдай палец, они руку откусят. Они не успокоятся, пока не захватят всю Украину до западной границы. Пока до границы...
Америка не стане знову великою
Якщо російські злочинці добровільно припиняють робити їхні злочини, тобто, перестають воювати проти України, виходять з усіх окупованих територій, повертають викрадених ними заручників, полонених... Тобто, якщо російські злочинці повертають себе у рамки Конституції України, права і законів України, то можна було б погодитися не карати їх за їхні минулі злочини.
Засудити їхні злочини варто і потрібно, щоб зробити правду про події цієї війни РФ проти України доступною для всіх, в т.ч. для громадян РФ, але після того можна було б не карати їх в обмін на добровільну відмову їх від подальших злочинів і на припинення ними війни (вочевидь, не станом "як є", а станом "як повинно бути"), оскільки такі їхні дії зберегли б не тільки їхні життя і їхню свободу, але і життя, здоров'я і права громадян та інших законних мешканців України.