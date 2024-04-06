Именно Украина должна решать, на какие компромиссы она готова пойти в войне, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположил, что Украине, возможно, придется решать, идти ли на "определенные компромиссы".

Об этом он сказал в интервью BBC, которое выйдет в воскресенье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как говорится в анонсе интервью, хотя Столтенберг заявил, что военная поддержка жизненно важна, чтобы Украина вытеснила российские войска и заставила лидера РФ Владимира Путина отказаться от своих целей по оккупации, он также предположил, что Киеву, возможно, также придется пойти на уступки.

"В конце концов, именно Украина должна решать, на какие компромиссы она готова пойти, мы должны дать ей возможность быть в том положении, когда она действительно достигнет приемлемого результата за столом переговоров", - отметил Столтенберг.

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Он отметил, что не призывает Украину идти на уступки сейчас, и добавил, что "настоящий мир" будет достигнут тогда, когда "Украина победит".

Генсек НАТО также заявил, что есть "авторитарный" альянс, оказывающий друг другу практическую поддержку и "становящийся все более тесным", имея в виду РФ, Китай, Иран и КНДР.

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"Китай поддерживает российскую военную экономику, поставляя ключевые детали для оборонной промышленности, под что Москва закладывает Пекину свое будущее", - указал Столтенберг.