В течение суток зафиксировано 50 боевых столкновений, на Новопавловском направлении враг 16 раз пытался прорвать оборону, - Генштаб ВСУ

Продолжаются 773 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. За сутки зафиксировано 50 боевых столкновений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ относительно российского вторжения по состоянию на 18:00 6 апреля.

Обстрелы Украины

В общем, враг нанес 8 ракетных и 83 авиационных удара, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, учебное заведение и другие объекты инфраструктуры.

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Ситуация на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Родионовка Сумской области; Огирцево, Казачья Лопань, Липцы, Кутузовка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них - Лисковщина, Михальчина Слобода Черниговской области; Могрица, Новая Гута, Беловоды Сумской области; Казачья Лопань, Ветеринарное, Стрилечая, Красное Харьковской области.

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Боевые действия на Востоке

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, однако нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Ивановка, Боровая Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 7 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе, Невское Луганской области и Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 10 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Спирное, Богдановка, Клещиевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить свое тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Славянск, Верхнекаменское и Григоровка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе - Богдановка, Калиновка, Часов Яр Донецкой области.

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На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 5 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи и Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Калиново, Новоселовка Первая, Селидово, Архангельское, Бердичи, Семеновка, Очеретино, Скучное Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенным пунктам, среди них - Новокалиново, Новобахмутовка, Семеновка, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, где враг 16 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красногоровка и Урожайное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них - Георгиевка, Парасковеевка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

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Обстановка на Юге

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации совершил 2 атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области. Также противник нанес авиационный удар в районе Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них - Полтавка, Малиновка, Червоное, Белогорье, Новоданиловка, Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток враг совершил 2 безуспешные атаки позиций наших войск. Вражеским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них - Никополь Днепропетровской области; город Херсон, Змиевка, Крынки, Тягинка Херсонской области.

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Удары по врагу

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения вооружения и военной техники, 1 пункту управления БПЛА, 1 станции РЭБ противника.

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