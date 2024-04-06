Повестка журналисту "Слідство.Інфо": Минобороны, Генштаб и СБУ проводят проверку
Служба безопасности Украины и Минобороны совместно с Генштабом проверяют информацию, обнародованную изданием "Слідство.Інфо", о попытках вручить повестку их журналисту после обличительного расследования в отношении генерала СБУ Витюка.
Об этом сообщили пресс-службы СБУ и Минобороны в комментарии Украинской правде, передает Цензор.НЕТ.
"Служба безопасности Украины изучает информацию, обнародованную редакцией "Слідство.Інфо" сегодня.
СБУ, Министерство обороны и Генштаб ВСУ проводят соответствующую проверку. О ее результатах будет сообщено дополнительно.
Отдельно отмечаем, что согласно закону сотрудники СБУ не имеют полномочий предоставлять официальные указания или поручения об общении работников ТЦК с журналистами", - заявили в СБУ.
"В Министерстве обороны возмущены давлением на журналистов и считают это категорически недопустимым.
Журналистская работа – это основа любого демократического общества и неотъемлемая составляющая нашей победы над врагом. В то же время защита Украины от врага – обязанность каждого военнообязанного. Это честь, а не инструмент манипуляций.
Сейчас Министерство обороны совместно с Генштабом и СБУ выясняют детали сложившейся ситуации. По результатам доложим оперативно", – заявили в Минобороны.
Напомним, в субботу "Слідство.Інфо" обнародовало материал о том, что СБУ использовала работников ТЦК для вручения повестки журналисту "Слідство.Інфо" Шульгату из-за его расследования об имуществе семьи генерала Витюка. В понедельник 1 апреля в супермаркете в Оболонском районе Киева к журналисту "Слідство.Інфо" Евгению Шульгату подошли сотрудники Соломенского ТЦК и пытались вручить ему повестку. Благодаря видео с камер наблюдения стало понятно, что этих двух военных вел мужчина в гражданской одежде – именно он указал им на журналиста. "Слідство.Інфо" выяснило, что с представителями ТЦК, которые пытались вручить повестку, предположительно, был Алексей Владимирович Биленко, работающий в департаменте кибербезопасности СБУ, и человек, близкий к Витюку.
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Але до чого тут журналізди?
Малюку, досить з кадровиками, просто звільнити отой заробітчанський непотріб у СБУ, що перевищив свої службові повноваження по команді «СТАРШОГО» з ОПУ …
І забули про це лайно! А звільнені займуть, як звичайні розброньовані та за ВУС, посади у військах на передовій! Їм і ВЛК ніяких не треба!!!
Зрозуміли? Це було просто "спілкування працівників тцк з журналістом"
Так і Ґонґадзе знищили мєнти ,
Сашка Білого менти авакяна теж вбили.
...а баканов гуляє, якесь шило гроші вкрало, і вже на волі.
Рішал треба знищувати, якщо держава не може забезпечити правосуддя.
Якщо емігранти не переймалися би справами України то напевно військо воювало би *******, дивлячись як переймається МО та УкрОборонПром забезпеченням.
2. Емігрант з України хоче відвідувати країну свого народження і бути впевненим що його не переїде на перехресті мажор, прокурор, депутат і емігрант не буде зустрічати хамства на кожному кроці.
3 хочеться пишатися своїм походженням а не стидатися і бути синонімом корупції , мозгової обмеженості і крадівництва.
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Ай, маладци!