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Повестка журналисту "Слідство.Інфо": Минобороны, Генштаб и СБУ проводят проверку

Вручення повістки журналісту

Служба безопасности Украины и Минобороны совместно с Генштабом проверяют информацию, обнародованную изданием "Слідство.Інфо", о попытках вручить повестку их журналисту после обличительного расследования в отношении генерала СБУ Витюка.

Об этом сообщили пресс-службы СБУ и Минобороны в комментарии Украинской правде, передает Цензор.НЕТ.

"Служба безопасности Украины изучает информацию, обнародованную редакцией "Слідство.Інфо" сегодня.

СБУ, Министерство обороны и Генштаб ВСУ проводят соответствующую проверку. О ее результатах будет сообщено дополнительно.

Также читайте: Малюк дал понять, что ситуация с повесткой журналисту не останется без внимания, - Юрчишин

Отдельно отмечаем, что согласно закону сотрудники СБУ не имеют полномочий предоставлять официальные указания или поручения об общении работников ТЦК с журналистами", - заявили в СБУ.

"В Министерстве обороны возмущены давлением на журналистов и считают это категорически недопустимым.

Журналистская работа – это основа любого демократического общества и неотъемлемая составляющая нашей победы над врагом. В то же время защита Украины от врага – обязанность каждого военнообязанного. Это честь, а не инструмент манипуляций.

Сейчас Министерство обороны совместно с Генштабом и СБУ выясняют детали сложившейся ситуации. По результатам доложим оперативно", – заявили в Минобороны.

Также смотрите: СБУ использовала работников ТЦК для вручения повестки журналисту Слідство.Інфо Шульгату из-за его расследования об имуществе семьи генерала Витюка. ВИДЕО

Напомним, в субботу "Слідство.Інфо" обнародовало материал о том, что СБУ использовала работников ТЦК для вручения повестки журналисту "Слідство.Інфо" Шульгату из-за его расследования об имуществе семьи генерала Витюка. В понедельник 1 апреля в супермаркете в Оболонском районе Киева к журналисту "Слідство.Інфо" Евгению Шульгату подошли сотрудники Соломенского ТЦК и пытались вручить ему повестку. Благодаря видео с камер наблюдения стало понятно, что этих двух военных вел мужчина в гражданской одежде – именно он указал им на журналиста. "Слідство.Інфо" выяснило, что с представителями ТЦК, которые пытались вручить повестку, предположительно, был Алексей Владимирович Биленко, работающий в департаменте кибербезопасности СБУ, и человек, близкий к Витюку.

Автор: 

журналистика (3287) Минобороны (9291) СБУ (19861) повестка (153)


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Топ комментарии
+30
Можна. І багато журналістів вже там. Тут мова не про журналіста, а про речі, з якими у демократичний світ двері закриті.
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06.04.2024 21:10
+22
А шо перевірятимуть? Як міг СБУ-шник спалитися, як лох?
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06.04.2024 20:55
+19
А в Штатах вручають таким чином? Не взнавали? 🤔
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06.04.2024 21:12
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А що журналісту не можна,а іншим по закону. Нехай хоч огляд пройде, а то якось соромно за нього. Уся Україна проти вітюків, але воюють.
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06.04.2024 20:52 Ответить
Можна. І багато журналістів вже там. Тут мова не про журналіста, а про речі, з якими у демократичний світ двері закриті.
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06.04.2024 21:10 Ответить
чекаємо, що емігранти, які так переймаються українськими проблемами, подадуть приклад й повернуться.
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06.04.2024 21:19 Ответить
Очевидно що журналісти вже перетворилися в окремий феодальний клас, як священники та шляхта.
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06.04.2024 20:52 Ответить
посмотрите сначала видео , а потом пишите....
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06.04.2024 21:17 Ответить
тцкашник?
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06.04.2024 21:31 Ответить
Пентагонівський.
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06.04.2024 21:42 Ответить
Так, для довідки, журналістів навіть совки в Другу світову особливо не чіпали... Максимум у фронтові газети брали.
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06.04.2024 22:03 Ответить
Друга Світова була 80 років тому, коли гівно динозавра ще не повністю скам'яніло.
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08.04.2024 07:28 Ответить
Але в Другу світову мобілізація була МАСШТАБНІШОЮ, аніж зараз!
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08.04.2024 09:06 Ответить
ну так, тільки вийшла стаття про завеликі статки хенерала сбу і відразу після цього повістку вручили журналісту - це тільки збіг. Очевидно, мафія під час війни чудово почувається.
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06.04.2024 22:04 Ответить
Невже таки і генерал збагатився у 82 рази?
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07.04.2024 00:50 Ответить
Можливо із-за океану це не видно, але у нас генерали збагачувалися починаючи з 90-х...
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07.04.2024 11:12 Ответить
У 90х довелося персонально знати одного полковника з ГШ що вкрав х.з. точно скільки на продажі зброї в Африку а потім втік на ПМП у Німеччину.
Але до чого тут журналізди?
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08.04.2024 07:25 Ответить
До того, що вони то викривають...
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08.04.2024 09:11 Ответить
Ти про що ? Переплутав , хто у цьому випадку є представниками "феодального класу ? А цей журналіст , як ти пишеш , " шляхтич " міг отримати не тільки повістку , а ще й кулю з СБУшного автомобіля десь на вулиці за своє гучне , резонансне розслідування.
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07.04.2024 06:50 Ответить
Представником феодального класу є той хто має привілеї перед посполитими. Невже це так складно?
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08.04.2024 07:26 Ответить
Не вивітрився кгбешний сморід з СБУ.
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06.04.2024 20:54 Ответить
Треба терміново внести в Кримінальний кодекс зміни, передбачивши відповідальність за спробу вручити професійним громадським активістам та їхнім оспівувачам повістку з викликом до РТЦК та СП... (сарказм)
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06.04.2024 20:54 Ответить
А шо перевірятимуть? Як міг СБУ-шник спалитися, як лох?
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06.04.2024 20:55 Ответить
А чому він не повинен отримувати повістку? Він особливий?
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06.04.2024 20:55 Ответить
А в Штатах вручають таким чином? Не взнавали? 🤔
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06.04.2024 21:12 Ответить
О, паперові яструби з чікагщини підтяглися
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06.04.2024 21:19 Ответить
він не особливий, але коли за ним їздить С@Ушник і двоє тскашників, то тут не так. С@Ушник залишає двох ТСКашників на вх-вихід , сам іде за журналістом, стоять у торговому центрі на виході, нікому не підходять, розмовляють по мобільному, виходить С@Ушник каже їм, що те й йде ..... коли йде журналіст підходять і вже знають його ім'я та прізвище, знають скільки років .... а потім просто йдуть з торгового центру ...... більше нікого не ловлять .... а чому ... ... нічого особистого .... ТСК Солом'янського р-ну щось робить в Оболонському р-ні...... журналіст розслідує матеріали про С@У.
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06.04.2024 21:32 Ответить
чекаємо, що емігранти, які так переймаються українськими проблемами, подадуть приклад й повернуться. Чи ви особливі ?
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06.04.2024 21:36 Ответить
Вын може отримувати повістку, але чому співробітники Солом'янського ТЦК опинилися на Оболоні?
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06.04.2024 21:38 Ответить
" В Міністерстві оборони обурені тиском на журналістів та вважають це категорично неприпустимим ",а дейстивиями ТЦК в отношении обычных граждан они не обурені ?
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06.04.2024 20:55 Ответить
Це простого тракториста Степана можна бусифікувати відправити на полігон в той же день, а журналісту навіть повістку заборонено вручати.
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06.04.2024 20:57 Ответить
Я так розумію, ти родич тракториста?
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06.04.2024 21:23 Ответить
чекаємо, що емігранти із хранції, які так переймаються українськими проблемами, подадуть приклад й повернуться в Україну і вступлять до лав ЗСУ. Чи ви особливі?
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06.04.2024 22:23 Ответить
Вам роздали методички? Один текст коментаря під копірку повторили 10 разів різні користувачі 🙄😂
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07.04.2024 16:12 Ответить
Купу держслужбовців відволікають на перевірку, комісію, нараду, розборки …
Малюку, досить з кадровиками, просто звільнити отой заробітчанський непотріб у СБУ, що перевищив свої службові повноваження по команді «СТАРШОГО» з ОПУ …
І забули про це лайно! А звільнені займуть, як звичайні розброньовані та за ВУС, посади у військах на передовій! Їм і ВЛК ніяких не треба!!!
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06.04.2024 21:04 Ответить
Малюка "старшие" из ОПы на место и поставили,будет он против них рыпаться. Ну уволят "шестерку" для вида,это максимум что случится.
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06.04.2024 21:15 Ответить
названі всі, кого це не стосуєтья від слова зовсім. бо це справа дбр... не може сбу себе розслідувати, не може ГШ розслідувати дії підегих ,як не може бандит сам себе аештувати...
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06.04.2024 21:12 Ответить
У нормальній ,здоровій країні того хенерала розжалували б ,та відправили на передок,але ми в демократичній країні,тому він буде переведений в інший департамент.
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06.04.2024 21:15 Ответить
срака
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06.04.2024 21:22 Ответить
У нормальній ,здоровій країні... 73% клінічних ідіотів, що доповзли до Вавививерження не проживають.
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06.04.2024 21:42 Ответить
День посміхнувся Трамп.
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07.04.2024 07:18 Ответить
Читаеш. дивишся на весь цей постійний сором влади зеленського ну як так можно керувати державаою коли всі його призначенці на перевірку виявляютьтся ворами предателями зрадниками а воно щось балоболить з єфірів, дае інтервью і ніякого сорому за свою дурість, мабуть він сам такий
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06.04.2024 21:20 Ответить
А де йому брати нормальних, коли куди не плюнь - одні крадії, корупціонери, агенти рф... яких за своєї каденції напхав сивочолий у всі дірки, куди тільки можливо було втулити? Обирає з тих, кого маємо, а маємо те що маємо 🤗 Чи йому час клонуванням зацікавитись?
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07.04.2024 16:21 Ответить
А людей гамселять і кидають в бусики.Де про це новини?
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06.04.2024 21:24 Ответить
Зелені ублюдки до керувались, коли нормальні офіцери Сбу воюють на фронті ці малюковськи тварини не нажруться на наркотрафіку та бізнес доїти ,Там на Печерських пагорбах таких уродів з СБУ ,судів,прокуратури до хрена ,помічники кацапів,лярви
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06.04.2024 21:30 Ответить
А говорите некому воевать. Вон у нас по тылам ходит армия СБУшников и ТЦКшников которым нечем заняться и они выслеживают на заказ отдельных людей и активистов которые не угодили власти.
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06.04.2024 21:30 Ответить
Да дерьмо 73 відсотки,ще шашликів не надерлись
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06.04.2024 21:31 Ответить
"...співробітники СБУ не мають повноважень надавати офіційні вказівки чи доручення щодо спілкування працівників ТЦК з журналістами..." Джерело:
Зрозуміли? Це було просто "спілкування працівників тцк з журналістом"
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06.04.2024 21:34 Ответить
Абвгдейки усі безпринципні бездарі і таким чином стверджуються, хоча на справді лайно лайном...
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06.04.2024 21:42 Ответить
Айайайай… а кто же єто сдєлалааал…. Айайай…. тьху🤮
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06.04.2024 21:46 Ответить
понты проколотят, как всегда
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06.04.2024 21:48 Ответить
Кращий спосіб закрити рота журналісту - прибити його в окопі. кучма - лох, міг би просто мобілізувати Гонгадзе, а потім на полігоні журналіста просто застрелили б "шальной пулєй". чучма не додупався до цього, зато зепідри додумали
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06.04.2024 22:27 Ответить
У нас журналістів до 10 набереться. Все інше це непотріб на кшталт мосейчук.
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06.04.2024 22:45 Ответить
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07.04.2024 00:21 Ответить
....якщо рішало зверху дало вказівку стежити...
Так і Ґонґадзе знищили мєнти ,
Сашка Білого менти авакяна теж вбили.
...а баканов гуляє, якесь шило гроші вкрало, і вже на волі.
Рішал треба знищувати, якщо держава не може забезпечити правосуддя.
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06.04.2024 22:10 Ответить
Відповідь Лауру :
Якщо емігранти не переймалися би справами України то напевно військо воювало би *******, дивлячись як переймається МО та УкрОборонПром забезпеченням.
2. Емігрант з України хоче відвідувати країну свого народження і бути впевненим що його не переїде на перехресті мажор, прокурор, депутат і емігрант не буде зустрічати хамства на кожному кроці.
3 хочеться пишатися своїм походженням а не стидатися і бути синонімом корупції , мозгової обмеженості і крадівництва.
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06.04.2024 23:19 Ответить
новий трюк усунення нелояльних -повістка
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06.04.2024 23:28 Ответить
Це скоріш замах на життя журналіста, бо судячи з можливостей і дій цього покидька хернерала порвістка, відправка на самий горячий участок фронту без підготовки, відправка на виконання убійственного нікому не потрібного завдання. Отаким покидькам( як І Наумову) покидёк зеленський роздае генеральскі звання
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08.04.2024 20:09 Ответить
Служба безпеки України вивчає інформацію, оприлюднену редакцією "Слідство.Інфо" сьогодні. Джерело:
*************
Ай, маладци!
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07.04.2024 00:08 Ответить
 
 