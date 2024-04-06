Повестка журналисту "Слідство.Інфо": Минобороны, Генштаб и СБУ проводят проверку

Служба безопасности Украины и Минобороны совместно с Генштабом проверяют информацию, обнародованную изданием "Слідство.Інфо", о попытках вручить повестку их журналисту после обличительного расследования в отношении генерала СБУ Витюка.

Об этом сообщили пресс-службы СБУ и Минобороны в комментарии Украинской правде, передает Цензор.НЕТ.

"Служба безопасности Украины изучает информацию, обнародованную редакцией "Слідство.Інфо" сегодня.

СБУ, Министерство обороны и Генштаб ВСУ проводят соответствующую проверку. О ее результатах будет сообщено дополнительно.

Также читайте: Малюк дал понять, что ситуация с повесткой журналисту не останется без внимания, - Юрчишин

Отдельно отмечаем, что согласно закону сотрудники СБУ не имеют полномочий предоставлять официальные указания или поручения об общении работников ТЦК с журналистами", - заявили в СБУ.

"В Министерстве обороны возмущены давлением на журналистов и считают это категорически недопустимым.

Журналистская работа – это основа любого демократического общества и неотъемлемая составляющая нашей победы над врагом. В то же время защита Украины от врага – обязанность каждого военнообязанного. Это честь, а не инструмент манипуляций.

Сейчас Министерство обороны совместно с Генштабом и СБУ выясняют детали сложившейся ситуации. По результатам доложим оперативно", – заявили в Минобороны.

Также смотрите: СБУ использовала работников ТЦК для вручения повестки журналисту Слідство.Інфо Шульгату из-за его расследования об имуществе семьи генерала Витюка. ВИДЕО

Напомним, в субботу "Слідство.Інфо" обнародовало материал о том, что СБУ использовала работников ТЦК для вручения повестки журналисту "Слідство.Інфо" Шульгату из-за его расследования об имуществе семьи генерала Витюка. В понедельник 1 апреля в супермаркете в Оболонском районе Киева к журналисту "Слідство.Інфо" Евгению Шульгату подошли сотрудники Соломенского ТЦК и пытались вручить ему повестку. Благодаря видео с камер наблюдения стало понятно, что этих двух военных вел мужчина в гражданской одежде – именно он указал им на журналиста. "Слідство.Інфо" выяснило, что с представителями ТЦК, которые пытались вручить повестку, предположительно, был Алексей Владимирович Биленко, работающий в департаменте кибербезопасности СБУ, и человек, близкий к Витюку.