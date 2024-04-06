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Зеленский просит Раду принять закон о мобилизации в ближайшие дни: "Депутаты должны не ждать аплодисментов своему популизму"

Президент Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский общается с депутатами, чтобы закон о мобилизации был проголосован парламентом в ближайшие дни.

Об этом заявил Зеленский в интервью, которое транслировали в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Мы говорим с парламентом, чтобы они в ближайшие дни проголосовали соответствующий закон. Это очень важно. И это совсем не ответственно - то, что они делают...

Россиянам удалось с этим законом поднять вопрос, что у нас люди не готовы дальше защищать государство.

Также читайте: На 1 июня РФ готовит дополнительную мобилизацию 300 тыс. человек, - Зеленский

А Запад спрашивает нас: а если вы не хотите мобилизацию, парламент не хочет голосовать - зачем вам помощь? Почему мы должны помогать?" – сказал президент.

Зеленский считает, что этот законопроект разделил общество на две части: "на тех, кто за, - и тех, кто против, на военных и гражданских". Он назвал это большой ошибкой, и что "депутаты должны не ждать аплодисментов своему популизму".

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) мобилизация (2736)


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Топ комментарии
+23
Раньше Залужный требовал мобилизацию, теперь получается "Запад" требует... И только "лидер" не при чем.
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06.04.2024 21:11
+19
Він не при делах! Це « погані депутати» ухвалити…

За кого він мае громадян?
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06.04.2024 21:00
+18
просить??? а ніто непам'яа 2019-2020й, кои продаж землі голосувався по команді, видіення кошів на дороги покоманді, всі ***** закони голосуваись швидко і саме так як сказав зе???? а що сі стало, вашу*****мєть???
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06.04.2024 21:06
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вова ЗА КОНСТИТУЦИЄЮ СВОЇМ МІЗКОВИМ ЦЕНТРОМ ПИШЕ ЗАКОН Й ПОДАЄ НА ВР а ті його доводять до голосування
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06.04.2024 21:00 Ответить
Третій рік війни закону немає - вова боїться за свій рейтинг ,а тепер все скинув на СВОЇХ СЛУГ " О НАЙВЕЛИЧНІШЕ СЕРЛО **********"-цитата Єрмака
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06.04.2024 21:02 Ответить
Лучший клоун среди президентов и лучший президент среди клоунов -новое слово ВОВОЧКОвтирательство , как Вова "втирает " в очко... (Поярков)
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06.04.2024 21:12 Ответить
Він не при делах! Це « погані депутати» ухвалити…

За кого він мае громадян?
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06.04.2024 21:00 Ответить
Чім стрий закон є гіршим і чому його не правили?
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06.04.2024 21:43 Ответить
І це зовсім не відповідально - те, що вони роблять... Джерело:
***********
"Це не я. Я тут ващє ні прі чьом". (с)
Зєлік думає, шо ми всі ідійоти. )))

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06.04.2024 23:16 Ответить
за своих избирателей.
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07.04.2024 09:14 Ответить
А тепер напиши щось патріотичне.
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06.04.2024 21:20 Ответить
Ціну «мудрості» та нікчемності, такого собі громадянина зеленського, якого шляхом трансляцій 24/7б серіалу про говнобородько, по телєку, таки сірі особи, посадили в кімнаті на Банковій, Українці з 2019 року відчули і побачили на собі!!!
Правда, для багатьох з них, це вартувало - їм ЖИТТЯМ, як особистим, так і їх Родин!
Принагідно, треба підкреслити, що жоден з привладних яценюка+гройсмана, з ними включно, за невеликим винятком Свобода та з десяток на третій лінії у тилу (Луценко може це підтвердити), з 2014 року, так і не пішов, ОСОБИСТО боронити СВОБОДУ та ТЕРИТОРІЮ України від московської окупації! На сидіння в Урядовому кварталі Києва, вони ГОТОВІ, а на борню за Україну, в окопах на ПЕРЕДОВІЙ, не пішов ЖОДЕН!!!
Це характеризує їх, як випадкових пересічних громадян від одноденних, штучних, лже-партій… олігархічно зліплених, для перехоплення системи державного управління в Україні, під свій вплив та керування!!
Українське суспільство, нарешті відривається від отого, кривавого, совдепівського, утвореного, впродож 80 років тюрем та смертей комунячою пропагандою, - «савецкага народа»!!! Прикладом цього, є перебування, поряд з Українцями, які впродовж 11 років боронять Україну від московських убивць, отих самих ЖДУНІВ-коригувальників, яких так легко, знаходять орки і використовують, для убивства Українців!!
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06.04.2024 21:05 Ответить
просить??? а ніто непам'яа 2019-2020й, кои продаж землі голосувався по команді, видіення кошів на дороги покоманді, всі ***** закони голосуваись швидко і саме так як сказав зе???? а що сі стало, вашу*****мєть???
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06.04.2024 21:06 Ответить
"цей законопроєкт розділив суспільство на дві частини "на тих, хто за, і тих, хто проти, на військових і цивільних "

О ні, це зробив не законопроєкт. Ні цей, ні будь-який інший.
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06.04.2024 21:07 Ответить
Спочатку влада "обілечувала" ухилянтів а тепер розказує про тих хто за та проти...?!
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06.04.2024 21:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=L2vsLNsbpLg 1.5 року казали, що "халява" краще за лендліз
Сьогодні все по іншому
https://gazeta.ua/ru/articles/world-life/_zelenskij-skazal-soglasitsya-li-ukraina-na-pomosch-ot-ssa-v-kredit/1177199 "По словам президента "если бы Украине предложили кредитную помощь сегодня или бесплатную завтра - мы бы согласились на сегодня".
https://t.me/insiderUKR/72709

по лендлізу не потрібно було оплачувати ремонт та знищену техніку, повернення вцілілої техніки та розрахунок в 2072 році
тепер кількість зброї буде обмежено кредитом, та прийдеться оплачувати всю техніку включно...
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06.04.2024 21:07 Ответить
Закон про лендліз (класичний) передбачає
1) чіткі часові рамки
2) визначену суму коштів, на яку можна постачати зброю, обладнання, сировину.

Те, що підписав Байден у 2022 році, мало часові рамки (до вересня 2023), але не мало жодного фінансового забезпечення. Без грошей це був пустий папірець без жодних зобов'язань. Ще один "Будапештський меморандум", якщо хочете.
Байден трохи попіарився, і забув про це. А ми досі ламаємо списи на цю тему. Не було ніякого "лендлізу". Оце і вся правда.
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06.04.2024 23:36 Ответить
Ну спочатку в варіанті від республіканців в січні 2022 - часові рамки були "закінчення конфлікта 2014, та вивід військ"

На момент підписання закона, та до кінця 2022 року - більшість в Палаті представників та Сенаті була у демократів
Тому якщо лендліз потребує ще грошей (хоча прямо це не сказано в законі) - то мали всі можливості прийняти.
Натомість на той час сказали, поки даємо кошти безкоштовно,
якщо республіканці отримають більшість, та не будуть підтримувати виділення коштів,
то тоді буде задіяний лендліз

Якщо припустити, що для лендлізу потрібні кошти,
а республіканці проти виділення коштів на просто допомогу,
то чому вони виділять кошти на лендліз
як тоді адміністрація збиралась задіяти лендліз без коштів?

виходить що лендліз не потребує виділення коштів, або всіх обманули "якщо не буде коштів, то задіємо лендліз"

безумовний пункт закона, котрий не потребує запиту та коштів - президент впродовж 60 днів повинен розробити процедури доставки зброї, також не був виконаний

Також не зрозуміло, навіщо було
змінювати термін на фіксований 1 жовтня 2023
виключити звітність президента по лендлізу
та відхилити в Сенаті республіканську поправку 1224 про подовження лендлізу на 2024 рік
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07.04.2024 00:08 Ответить
то мали всі можливості прийняти.
**********
Значить, не було бажання. "Так вип'єм же за то..." (с)
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07.04.2024 00:31 Ответить
Тобто було право надавати зброю в лендліз, проте не було бажання (можливо бюджета)
https://youtu.be/AX1ZF2KZsOc?t=2422 Зараз вже навіть за наявності грошей, сумнів, що США продадуть зброю, тому що потрібне "згода керівництва"
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07.04.2024 00:51 Ответить
Це був просто піар-хід політтехнологів адміністрації Байдена.
Про якісь реальні кроки ніхто навіть не думав.
З боку української влади також мовчали, бо їх влаштовувало тодішнє безкоштовне надання зброї.
Тобто, як воно все буде далі, теж ніхто не думав.
Аж тут раптом... Ну, як завжди, - "Поки жарєний пєтух..." А потім, - "Ой, а шо такоє?"
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07.04.2024 01:00 Ответить
Треба зауважити, що лендліз https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/is?s=1&r=74 в кращій редакції пропонували республіканці в січні 2022
також тоді вони пропонували більш жорсткі та дієві санкції

нічого цього не було зроблено
демократи https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/pl?s=1&r=74 підтримали лендліз зі змінами тільки в 6 квітня 2022
Байден підписав через місяць 9 травня 2022

Та й продовжите лендліз на 2024 рік - пропонували республіканці https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670 поправка 1224
Лідер демократів в Сенаті відхилив цю поправку

https://foreignaffairs.house.gov/wp-content/uploads/2023/11/Proposed-Plan-for-Victory-in-Ukraine.pdf План перемоги України також розробили республіканці
доволі простий
- надати достатньо необхідної зброї
- санкції повинні працювати
- передати заморожені активи росії

Треба не плутати республіканців з Трампом - котрий публічно нічого цього не підтримав
Деякий аналіз вийшов https://www.youtube.com/watch?v=uojrNuHsmoA тут
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07.04.2024 01:10 Ответить
Байден працює в тандемі з ********. Демократи роззброювали Україну в 90-х, демократи віддали Крим і заплющили очі на війну на Донбасі, демократи дозволили ***** відтяпати все, що він хотів відтяпати. Він отримав коридор в Крим - те, що і бажав отримати. Притому в перші ж дні війни і майже без опору, бо Південь тупо здали за договорняком між "партньорамі".
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07.04.2024 10:44 Ответить
Можна прийняти хоч сто законів, але якщо люди категорично не хочуть воювати вони будуть в будь-який спосіб уникати війни, а коли затягнуть силоміць - почнуться масові СЗЧ, саботаж, здача в полон, самокаліцтва, самогубства і т.п. Не факт, що драконівські методи ще й не призведуть до непокори та бунтів в тилу, адже якщо влада діє так само, як окупанти, то її та її представників починають ненавидіти не менше за агресора.
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06.04.2024 21:08 Ответить
Тут ми приходимо до питання ефективності даної мобілізації. На мою думку, якщо зробити можливість набору бригадами, виділяти рекламний бюджет (він не такий великий потрібно) на бригаду для можливості просування набору (як Азов, Ахіллес, і т.д.), дозволити ПВК (але в межах контрольованих державою), інші заходи, спрямовані на просування мобілізації (банально навчальні центри на рівні бригад, що є дешевшим та ефективнішим заходом, аніж діючі), то проблем би з мобілізацією не було б.

По-друге, навіщо використовувати людей, як худобу або зеків, якщо можна їх мобілізовувати в Укроборонпром? Росія набрала 300 тисяч в їхнії оборонпром, про це зелені мовчать. Бо це їм невигодно, бо нагадування, що вони не робили держзамовлення в Укроборонпром з 2019 року. Рашисти в 3 зміни роблять набої, снаряди, міни, танки, бтри, бомби, ракети, дрони, тощо. А ми вважаємо, що наші громадяни гідні тільки з лопатою у посадці бути? А зброю нам Захід подарує (може). Так переможемо.
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06.04.2024 21:26 Ответить
Так, це був би правильний підхід - лише додам, що ще треба відмінити злочинний закон 8271 завдяки якому і відбулося стрімке падіння кількості охочих мобілізуватися. Але ми ж розуміємо, що цього не буде, бо цю владу цікавить не результат, а можливість виграти трохи часу для крадівництва і найпростіше та найдешевше це просто нахапати всіх кого зможуть.
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06.04.2024 21:34 Ответить
Там закон 2124 про бойовий імунітет командирів теж не дуже здоровий.
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06.04.2024 22:08 Ответить
Байден з Порошенко змовились і провалили мобілізацію, гади...
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06.04.2024 21:10 Ответить
Ще й Кірюшку не кликали довго фортифікації розкрадати
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06.04.2024 21:35 Ответить
Грьобана підла ЗЕлена курва, яка робила все, щоб не підписувати цей закон, бо він б"є по його сраному рейтингу, тепер в традиціях його офісно-реЗЕдентської хуцпи, робить крайніми Верховну Раду, яка де-факто останні 2 роки без команди від його ЗЕ-ОПи взагалі нічого не вирішує ... Бо "мудрий нарід" в 2019 віддав ВСЮ владу ЗЕлідОру та його шоблє - і законодавчу (через монобільшість слуг ЗЕленського) і виконавчу (обравши на горе власній державі, замість українського президента, ватного прокацапського реЗЕдента),
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06.04.2024 21:10 Ответить
підтримка з Татарстану

https://www.youtube.com/shorts/noZ8b9LFNc4
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06.04.2024 21:11 Ответить
Так с...ка говори прямо, що за твоєю ініціативою і наполегливістю треба мобілізувати побільше худоби, і всі наслідки будуть на твоїй смердючій шкурі в першу чергу. І нічого на депутатів кивати.
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06.04.2024 21:11 Ответить
Раньше Залужный требовал мобилизацию, теперь получается "Запад" требует... И только "лидер" не при чем.
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06.04.2024 21:11 Ответить
А шо мусора (+ мусорские пенсионеры в 45 лет), неприкасаемые? Их, ****, в стране больше, чем военных. Этих "триариев" на какой случай берегут?
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06.04.2024 21:14 Ответить
На случай захвата Украины,надёжа и опора при новой власти.Верные люди всегда в цене( особенно ,если им пенсию при кацапах повысят).
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06.04.2024 21:22 Ответить
У новой власти своих мусоров хватит. Этих для внутреннего использования лелеют.
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06.04.2024 21:24 Ответить
"Постулат Эскобара" в общем.)
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06.04.2024 21:32 Ответить
Монобільшість провладна, що Єрмак скаже, за те і проголосують.
До кого це звернення, до Западу?
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06.04.2024 21:16 Ответить
Каже гарант що не може підписувати/ ветувати закони в 15 днів.
Закон про 25 років 10 міс лежав.
Закон лозового не редагує. Поц.
Поц
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06.04.2024 21:24 Ответить
Козирний поц
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06.04.2024 21:27 Ответить
Недолуга спроба "перевести стрілки". Блазень є блазень.
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06.04.2024 21:30 Ответить
*********
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06.04.2024 21:41 Ответить
Ти не лох що зробив? Чому проект закону не від верховного головнокомандувача? Знову ухилянт? Тепер п'ять разів.
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06.04.2024 21:35 Ответить
А блазней призиватимуть?
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06.04.2024 21:42 Ответить
В патєшниє вайска
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06.04.2024 21:47 Ответить
От зелений довбень, ПОПУЛІЗМ це твоє нутро і це не зміниться ніколи. Скидає всю відповідальність на ВР типу у верховній раді не зелена монобільшість засідає. Клоунада!!!
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06.04.2024 21:54 Ответить
ЗЄ тупо відпетляв від прийняття непопулярного рішення і переклав відповідальність на СН.
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06.04.2024 21:58 Ответить
Это полный сюр, типо, главзеб закидае зебелым насчет оплескiв своему популизму... Непонятно, это понты для приезжих или кто-то кого-то и в .уй не ставит...
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06.04.2024 22:06 Ответить
А чому просить а не вимагає? Там же ніби підконтрольна йому монобільшість яка приймала похапцем закони в турборежимі. Що сі сталося, "бобік здох"?
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06.04.2024 22:07 Ответить
Він своїх слуг теж не поважає, шантажує, що не випустить за кордон, що в нього є кримінальні справи проти всіх. А вони оголосили "італ'янську забастовку."
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06.04.2024 22:10 Ответить
Питання а кого мобілізувати, якщо дехто з військовозобов'язаних встиг виїхати з України , хтось має бронь, залишились пенсіонери, студенти
Тобто студентів будуть гнати на війну
Питання мобілізації треба було вирішувати ще десять років тому
Заборонити для всіх громадян виїзд за кордон, для всіх категорій населення, і все все, але це не зробили
А чому?
Бо Україна демократична країна , і кожний щось вимагає, народ не бажає нічого робити, але хоче держава щось робила для народу
Ось таке в народу мислення, а з такими підходами Україна не зможе ні мобілізуватися ні об'єднатися
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06.04.2024 22:12 Ответить
Питання мобілізації треба було вирішувати ще десять років тому
Заборонити для всіх громадян виїзд за кордон, для всіх категорій населення, і все
**********

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07.04.2024 00:04 Ответить
Ну походу не всі депутати лапухи,і не хочуть підписуватись під тим гівенцем з опу,який через кабмін вносить андрій оманський.
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06.04.2024 22:49 Ответить
А ШО ЄРМАК КАЖЕ?
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07.04.2024 08:00 Ответить
Тобто, всі оплески популізму мають бути лише найвеличнішому?
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07.04.2024 08:22 Ответить
Мобілізація - прямий, конституційний обовязок безтолкового ішака. Але це чмо вирішило, що Конституція і Закони для всіх, окрім нього та його шапіто.
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07.04.2024 09:21 Ответить
**** двуличная.
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07.04.2024 12:30 Ответить
"Депутати повинні не чекати оплесків своєму популізму" (с)
Хто б вже про популізм говорив?
... а щодо оплесків, то всі вони виключно для нашого преЗЕдента, інакше він може дуже образитись.
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07.04.2024 14:34 Ответить
 
 