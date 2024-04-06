Зеленский просит Раду принять закон о мобилизации в ближайшие дни: "Депутаты должны не ждать аплодисментов своему популизму"

Президент Владимир Зеленский общается с депутатами, чтобы закон о мобилизации был проголосован парламентом в ближайшие дни.

Об этом заявил Зеленский в интервью, которое транслировали в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Мы говорим с парламентом, чтобы они в ближайшие дни проголосовали соответствующий закон. Это очень важно. И это совсем не ответственно - то, что они делают...

Россиянам удалось с этим законом поднять вопрос, что у нас люди не готовы дальше защищать государство.

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А Запад спрашивает нас: а если вы не хотите мобилизацию, парламент не хочет голосовать - зачем вам помощь? Почему мы должны помогать?" – сказал президент.

Зеленский считает, что этот законопроект разделил общество на две части: "на тех, кто за, - и тех, кто против, на военных и гражданских". Он назвал это большой ошибкой, и что "депутаты должны не ждать аплодисментов своему популизму".