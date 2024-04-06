Зеленский об иностранных войсках в Украине: Я не могу сказать: давайте, армии мира, приезжайте и сражайтесь. Потому что Россия поднимет хайп
Президент Владимир Зеленский высказался по поводу иностранных войск в Украине, подчеркнув, что не может призвать армии мира воевать в нашей стране, потому что это очень рискованно для Украины. Тем не менее, они могут тренировать украинских бойцов и помогать ремонтировать западную военную технику.
Об этом Зеленский заявил в интервью для телемарафона "Єдині новини", передает Цензор.НЕТ.
"Несколько предложений Эмманюэля (Макрона. - Ред.) я поддержал публично и в разговоре с ним. Это, чтобы тренировать наших ребят у нас, чтобы эта миссия могла приехать из того или иного государства. Я думаю, что это гораздо быстрее, чем отправлять наши бригады, а затем они должны возвращаться и получать боевой опыт здесь на этой технике", - отметил Зеленский.
"Второе – построить ремонтные хабы, чтобы ремонтировать всю западную технику в Украине. В некоторых регионах - под землей. Мы уже некоторые вещи делаем и видим, насколько это быстрее, чем отправлять свою технику. Мы некоторую технику получали назад через три месяца", - добавил. он.
Зеленский тоже не видит оснований отказываться от пограничной миссии: "Как мы можем отказываться? Если они предлагают и приедут, то мы только поддержим".
В то же время, президент не готов призвать иностранных военных воевать в Украине.
"Если честно, детали обсуждения между Макроном и партнерами я не слышал. Я очень хочу услышать от Макрона. Но я хочу объяснить свое отношение. Я не могу сегодня сказать: давайте, армии мира, приезжайте в Украину и сражайтесь. Потому что Россия поднимет хайп в мире, начнет поднимать общества других государств, что это не их война, начнут раскалывать единство Европы и НАТО. Для нас это рискованно", - подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что если он выступит с такой инициативой, Россия сделает все, чтобы остановить военную помощь для Украины.
"У нас есть граждане других государств, которые приезжают воевать за Украину, и мы никогда не будем против того, кто хочет помочь нам", – добавил он.
Заявление Макрона о западных войсках в Украине
Напомним, в конце февраля президент Франции Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятное отправление западных войск в Украину. Затем он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.
В то же время, заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.
Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.
14 марта президент Макрон дал интервью французским СМИ, в котором ответил на "ядерные" угрозы Путина, заявив, что у Франции также есть ядерное оружие.
Также французский лидер заявил, что если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю. Также в контексте заявления об отправке войск в Украину Макрон отметил, что Франция готова вложить ресурсы, чтобы не дать России победить.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У нас тут що - договірний боксерський матч, чи що? Що значить "почне підіймати хайп"?? РФ вдерлась на територію України - Україна має право запрошувати на свою територію будь-кого!
Щодо Карфагену , то перепливи океан, піди і зруйнуй.
Он просто ё@нутый!..
Невже дійшло - краще мовчати!? Хоча.... не з нашм щастям.
Робишь та не пи-----здишь на весь світ.
Виходить так!
А свою відповідпюальність за Україну відчуваешь?
Це право України запросити до себе на свою теріторію дружні війська любої країни. І мабуть це е вихід для України в ціеіі війні.
Ганьба, боягузу з Кривого Рогу!
В 2022 ***** его спасло от того,что его вьінесли (может и на вилах) , не дав досидеть 5 лет.
Якщо хтось готовий завдати по рашці ядерний удар, то треба запрошувати (тільки це має бути не 1-2 боєголовки, а стільки, після яких удару у відповідь вже не буде). І байдуже підніме чи ні росія хайп: взагалі давно треба почати привчати світ до думки, що в майбутньому житті такої країни не має існувати (для спокою всіх).
Він послав цей меседж ху&лу- я не буду запрошувати іноземні війська…
Довайте домовлятися… я згоден ідти на поступки…
1. Він їх не зможе контролювати і виконувати завданя кремля по знищеню України.
2. В такому разі Вова ху забере свої гарантії безпеки Вові зє.
то навіщо себе стримувати? Головне, не перетинати кордон.
- ну добре, боїшся хайпу від росії, тож йди сам воювати довбойоб
Тож якщо це не війна змови , то без військ коаліції нам не обійтись , чим раніше це почнеться плануватись тим краще ...
надіюсь він просто помилився , якщо ні то це війна змови проти українського народу
Текст прохання можу запропонувати, якщо в ОП страшно, або є труднощі .
Має бути тверда позиція УКРАЇНИ про залучення військ НАТО.
Дуже виглядає слабким посилання від Президента, та невиразна його позиція з поглядом на позицію раші ...
Потренуватися, постріляти ?
Чекати недовго залишилося...
Труси-хрестик...
Ті хто пришле - тих вже точно ніяка ********* не розколе." (С)
Ти ссяв і доклав Путіну про вагнерівців і що?
Ти ссяв і розмінував Чонгар і що?
Хай заходять іноземні війська. Досить воювати українцями!
я вже геть нічого не розумію , єдине що зрозумів ,
так це те , що Зе невиліковний ідіот , але при чому тут свідомі українці ? 😡
Досрочне закінчення війни це суд зеленському за Чонгар, Маріуполь і вагнергейт.
Зелене ху*ло хвилює кацапський хайп ?
Воно чи укурилось медичним канабісом.
КАЦАПСЬКОГО ОКУПАНТА ТРЕБА ВИГНАТИ З УКРАЇНИ ЧИ НЕ ЗА ВСЯКУ ЦІНУ, а воно верзе якусь муйню шкільного КВН.
спікер Єрмака проти військ НАТО в Україні
- Це помилка: очевидно, що Президент України може це сказати. І це варто зробити.
Як уряди інших країн вирішать щодо такої форми допомоги і як вони будуть працювати з громадською думкою у їхніх країнах, - це вони самі придумають.
Нам треба подумати, як нам (особливо, Силам Оборони України) можна було б з ними найбільш ефективно взаємодіяти. Але і про це можна поговорити з тими, хто розглядає можливі варіанти застосування їхніх військ тут. Бо, дійсно, історичні приклади з минулого України були в кінцевому результаті неуспішними. Тому треба проаналізувати, зробити з них висновки і не повторювати старих помилок.
До речі, корисно було би конфіденційно поговорити з тими, хто розглядає це питання, що саме вони мають на увазі чи яке бачення мають щодо цього.
Якщо ж ми самі збираємось оборонятися, то мабуть, треба тоді це і робити, в т.ч. не тільки чекати матеріально-технічної допомоги ззовні, але і забезпечувати себе найбільш важливими видами озброєнь і ресурсів для них у достатніх кількостях самостійно.
Ну честное слова, взрослый человек (неплох, президент, главнокомандующий) с мозгами подростка!
Вот объяснение его поведения, он до сих пор переживает за россию, что она будет недовольна его действиями.
Или в отставку уже, пока не поздно.
Батя! Я так стараюсь чтобы не было хайпа!