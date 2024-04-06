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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский об иностранных войсках в Украине: Я не могу сказать: давайте, армии мира, приезжайте и сражайтесь. Потому что Россия поднимет хайп

зеленський

Президент Владимир Зеленский высказался по поводу иностранных войск в Украине, подчеркнув, что не может призвать армии мира воевать в нашей стране, потому что это очень рискованно для Украины. Тем не менее, они могут тренировать украинских бойцов и помогать ремонтировать западную военную технику.

Об этом Зеленский заявил в интервью для телемарафона "Єдині новини", передает Цензор.НЕТ.

"Несколько предложений Эмманюэля (Макрона. - Ред.) я поддержал публично и в разговоре с ним. Это, чтобы тренировать наших ребят у нас, чтобы эта миссия могла приехать из того или иного государства. Я думаю, что это гораздо быстрее, чем отправлять наши бригады, а затем они должны возвращаться и получать боевой опыт здесь на этой технике", - отметил Зеленский.

"Второе – построить ремонтные хабы, чтобы ремонтировать всю западную технику в Украине. В некоторых регионах - под землей. Мы уже некоторые вещи делаем и видим, насколько это быстрее, чем отправлять свою технику. Мы некоторую технику получали назад через три месяца", - добавил. он.

Также читайте: После слов Макрона о возможной отправке войск в Украину РФ начала против Франции пропагандистскую кампанию, - исследователи

Зеленский тоже не видит оснований отказываться от пограничной миссии: "Как мы можем отказываться? Если они предлагают и приедут, то мы только поддержим".

В то же время, президент не готов призвать иностранных военных воевать в Украине.

"Если честно, детали обсуждения между Макроном и партнерами я не слышал. Я очень хочу услышать от Макрона. Но я хочу объяснить свое отношение. Я не могу сегодня сказать: давайте, армии мира, приезжайте в Украину и сражайтесь. Потому что Россия поднимет хайп в мире, начнет поднимать общества других государств, что это не их война, начнут раскалывать единство Европы и НАТО. Для нас это рискованно", - подчеркнул Зеленский.

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Президент отметил, что если он выступит с такой инициативой, Россия сделает все, чтобы остановить военную помощь для Украины.

"У нас есть граждане других государств, которые приезжают воевать за Украину, и мы никогда не будем против того, кто хочет помочь нам", – добавил он.

Заявление Макрона о западных войсках в Украине

Напомним, в конце февраля президент Франции Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятное отправление западных войск в Украину. Затем он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время, заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

14 марта президент Макрон дал интервью французским СМИ, в котором ответил на "ядерные" угрозы Путина, заявив, что у Франции также есть ядерное оружие.

Также французский лидер заявил, что если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю. Также в контексте заявления об отправке войск в Украину Макрон отметил, что Франция готова вложить ресурсы, чтобы не дать России победить.

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) Макрон Эмманюэль (1299)


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Топ комментарии
+60
Ще це за маячня?? Що воно верзе?!
У нас тут що - договірний боксерський матч, чи що? Що значить "почне підіймати хайп"?? РФ вдерлась на територію України - Україна має право запрошувати на свою територію будь-кого!
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06.04.2024 21:16
+33
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06.04.2024 21:39
+32
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06.04.2024 21:20
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Правила форума Совет форумчан
Це шо свято вови -"меми від клована"? Кращого хайпу, ніж від Єрмакомарафону та Подоляка не буває. А від Рашки хайп - це ж як мрія вови заглянути в очко Путіну ? Чи то шота другоє?
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06.04.2024 21:16 Ответить
Апофеоз Зе Паяца! Підвезли свіжу порошкоподібну адженду мабуть.
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06.04.2024 21:25 Ответить
Ну якщо ти, кацапський запроданцю, не зробиш хайп то хайп зроблят ь кацапи.. а, бл..ть забув у тебе гниди, стоїть завдання знищити Україну та побільше українців!!
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06.04.2024 21:38 Ответить
Ще це за маячня?? Що воно верзе?!
У нас тут що - договірний боксерський матч, чи що? Що значить "почне підіймати хайп"?? РФ вдерлась на територію України - Україна має право запрошувати на свою територію будь-кого!
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06.04.2024 21:16 Ответить
Це його вихід на сцену Єрмакомарафону - ШАБПАРЖАТЬ-2 (скоро ж повинні відбутися невибори)
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06.04.2024 21:18 Ответить
Він юний не знає, як ржали над Брєжнєвим - невже йому не підкажуть , твій порятунок-УРЯД ТА КОАЛІЦІЯ ЄДНОСТІ І ТИ ПРЕЗИДЕНТ ну який вже є , аби тільки без п"ятої колонни імені ТАТАРОВ -ЄРМАК
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06.04.2024 21:22 Ответить
Це виглядає, що іноземців йому шкода, українців - ні.
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06.04.2024 21:30 Ответить
Ні це виглядає, що гниді пора на ешафот!!
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06.04.2024 21:40 Ответить
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06.04.2024 21:39 Ответить
Юрій Каракай загинув ще в 22-му році.
Щодо Карфагену , то перепливи океан, піди і зруйнуй.
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06.04.2024 22:14 Ответить
Тихесенько українців прикопаємо, а кацапи таджиків вже самі завезуть. Ну а профіт куди відправляти ще з Оману знають.
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06.04.2024 21:54 Ответить
Он ё@нутый, этот ваш владимир зеленский!
Он просто ё@нутый!..
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06.04.2024 22:08 Ответить
У него ум подростка, что вы от него хотите?
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07.04.2024 07:31 Ответить
Сойтись с Ху#лом посередине не вяжется с войной, а значит сдачу того, о чём в Омане договорились.
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06.04.2024 21:18 Ответить
^баный дурак. Не подпускайте его ни к клаве, ни к микрофону.
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06.04.2024 21:18 Ответить
В нього від такого корчі почнуться. "Вова любіт публічность".
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06.04.2024 21:21 Ответить
Публичная вовка.
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07.04.2024 11:35 Ответить
Найбільший ризик для України - це те, що гундосик-ухилянт командує військами і фінансами.
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06.04.2024 21:18 Ответить
"... Я не можу сказати: ... "

Невже дійшло - краще мовчати!? Хоча.... не з нашм щастям.
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06.04.2024 21:18 Ответить
Воно про кацапський хайп думає. Накерувало, ля...
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06.04.2024 21:19 Ответить
Зе може ти навчишься робити як Їзраіль ?
Робишь та не пи-----здишь на весь світ.
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06.04.2024 21:19 Ответить
а одним реченням про все що він написдів: Мені чужі війська нах... не потрібні, бо побачать весь той беспрдєл який творять мої "люди"
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06.04.2024 21:19 Ответить
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06.04.2024 21:20 Ответить
Дотепно, але іншого немає...
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07.04.2024 04:59 Ответить
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06.04.2024 21:20 Ответить
Боїшся Путлера?
Виходить так!

А свою відповідпюальність за Україну відчуваешь?

Це право України запросити до себе на свою теріторію дружні війська любої країни. І мабуть це е вихід для України в ціеіі війні.

Ганьба, боягузу з Кривого Рогу!
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06.04.2024 21:21 Ответить
" Це, щоб тренувати наших хлопців....."- а у нього все "хлопці".....
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06.04.2024 21:21 Ответить
у нього як не Валєра, так мар"яна або Емманюель
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06.04.2024 21:26 Ответить
Часів Яр !!! А воно про що ?
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06.04.2024 21:23 Ответить
Не оставили,а избрали в 2019!
В 2022 ***** его спасло от того,что его вьінесли (может и на вилах) , не дав досидеть 5 лет.
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06.04.2024 21:29 Ответить
Kakoe Ono jalkoe((
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06.04.2024 21:25 Ответить
Якщо хтось готовий приїхати, треба запрошувати негайно. Може не варто було рік чекати поки наші пілоти навчаться літати на Ф-16, а давно запросити іноземних комбатантів з відповідним досвідом (і не мали б проблеми КАБів, бо відігнали б москальські ВПС далеко від лінії фронту)?
Якщо хтось готовий завдати по рашці ядерний удар, то треба запрошувати (тільки це має бути не 1-2 боєголовки, а стільки, після яких удару у відповідь вже не буде). І байдуже підніме чи ні росія хайп: взагалі давно треба почати привчати світ до думки, що в майбутньому житті такої країни не має існувати (для спокою всіх).
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06.04.2024 21:26 Ответить
Виглядае як зрада.

Він послав цей меседж ху&лу- я не буду запрошувати іноземні війська…
Довайте домовлятися… я згоден ідти на поступки…
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06.04.2024 21:30 Ответить
Він не хоче Пукіна нервувати?....
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06.04.2024 21:30 Ответить
А, якщо буде хайп, то путін і напасти може, да, Вова?
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06.04.2024 21:31 Ответить
Боже, яке кончене!!!!!
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06.04.2024 21:33 Ответить
Воно налякане МОЖЛИВОЮ присутністю з двох причин.
1. Він їх не зможе контролювати і виконувати завданя кремля по знищеню України.
2. В такому разі Вова ху забере свої гарантії безпеки Вові зє.
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06.04.2024 21:33 Ответить
Такі роздибендуваня це не рівень президента - п"ять років нічому не навчили
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06.04.2024 21:37 Ответить
Вова, ти ідіот?
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06.04.2024 21:44 Ответить
Так. ... Не я😁
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06.04.2024 21:48 Ответить
Зразу видно, паяц без суфлера несе отсєбятіну
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06.04.2024 21:46 Ответить
Що знов щось не те зʼїв?
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06.04.2024 21:48 Ответить
Бойові дії проходять на території України. А хайп росія підніме у будь якому випадку,
то навіщо себе стримувати? Головне, не перетинати кордон.
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06.04.2024 21:49 Ответить
А ти саме через це не можеш сказати?... ти придурошний придуро
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06.04.2024 21:49 Ответить
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06.04.2024 21:51 Ответить
дурна заява
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06.04.2024 21:52 Ответить
і шо нам той хайп
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06.04.2024 21:58 Ответить
це точно президент? Якийсь розумово відсталий чоловік. Відправте його на лікування

- ну добре, боїшся хайпу від росії, тож йди сам воювати довбойоб
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06.04.2024 22:03 Ответить
нагадую, сам на сам Україна ніколи ще не змогла здолати московію за 350 років.

Тож якщо це не війна змови , то без військ коаліції нам не обійтись , чим раніше це почнеться плануватись тим краще ...

надіюсь він просто помилився , якщо ні то це війна змови проти українського народу
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06.04.2024 22:11 Ответить
путін по всьому світу збирає найманців на фронт,а наш великосяйний цього жахається,бо що ввп скаже? Жах!
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06.04.2024 22:21 Ответить
Треба запрошувати, просити війська країн НАТО в УКРАЇНУ , якщо вони погодяться.
Текст прохання можу запропонувати, якщо в ОП страшно, або є труднощі .
Має бути тверда позиція УКРАЇНИ про залучення військ НАТО.
Дуже виглядає слабким посилання від Президента, та невиразна його позиція з поглядом на позицію раші ...
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06.04.2024 22:24 Ответить
Ви не боїтеся, що рашка покличе корейців або іранців, офіційно.
Потренуватися, постріляти ?
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06.04.2024 22:35 Ответить
Куди запросе? В Україну? Може це ти йому тексти пишеш?
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06.04.2024 22:52 Ответить
На 4" своїх " області або як там у них ?
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06.04.2024 23:40 Ответить
Така міні 3-тя світова на території України ?
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06.04.2024 22:37 Ответить
Для украинцев 3-я мировая уже идёт. Спасение Украины - втянуть НАТО для оказания реальной помощь. И ещё ЗАПОМНИ ***** просто БЕЛЕФУЕТ. Как только солдаты НАТО войдут в Украину рашисты сразу запросят мира на любых условиях.
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07.04.2024 00:10 Ответить
Ось і подивимося.
Чекати недовго залишилося...
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07.04.2024 00:32 Ответить
Бо Росія підійме хайп- як же ж цей зрадник може в такому випадку проситися в НАТО...???
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06.04.2024 22:42 Ответить
а "йдіть у сраку " і "дайте грошей і йдіть нах" міг сказати ..
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06.04.2024 22:43 Ответить
Такі да, хайп буде, якщо в Омані так нє дагаварівалісь. От ****.
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06.04.2024 22:51 Ответить
"Тобто якщо Іноземна Держава пришле свої війська НА ДОПОМОГУ Україні..то якась ********* хайпом розколе Європу.....
Труси-хрестик...
Ті хто пришле - тих вже точно ніяка ********* не розколе." (С)
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06.04.2024 22:53 Ответить
Зеленський що ти ссиш?

Ти ссяв і доклав Путіну про вагнерівців і що?
Ти ссяв і розмінував Чонгар і що?

Хай заходять іноземні війська. Досить воювати українцями!
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06.04.2024 23:03 Ответить
він фактично відмовився від допомоги. Це не ідиотизм це вже щось інше
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06.04.2024 23:34 Ответить
Це відверта і не прикрита зрада 🙁
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06.04.2024 23:42 Ответить
****, чего окопы не копал? предатели к войне не готовятся
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06.04.2024 23:38 Ответить
Що воно меле і про що ,
я вже геть нічого не розумію , єдине що зрозумів ,
так це те , що Зе невиліковний ідіот , але при чому тут свідомі українці ? 😡
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06.04.2024 23:40 Ответить
Боневтік все робить як і наказали з мокши- здає Україну повільно, щоб не вигнали на Ростов
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06.04.2024 23:47 Ответить
Як ваірант ця теорія непогана.
Досрочне закінчення війни це суд зеленському за Чонгар, Маріуполь і вагнергейт.
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07.04.2024 00:32 Ответить
боже що воно нюхає
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07.04.2024 00:00 Ответить
"Зеленский об иностранных войсках в Украине: Я не могу сказать: давайте, армии мира, приезжайте и сражайтесь. Потому что Россия поднимет хайп " - вот глупость то . Это вместо того что бы ТРЕБОВАТЬ от НАТО помочь.
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07.04.2024 00:07 Ответить
. Я не можу сьогодні сказати: давайте, армії світу, приїжджайте в Україну і воюйте. Бо Росія підійме хайп у світі Джерело:
Зелене ху*ло хвилює кацапський хайп ?
Воно чи укурилось медичним канабісом.
КАЦАПСЬКОГО ОКУПАНТА ТРЕБА ВИГНАТИ З УКРАЇНИ ЧИ НЕ ЗА ВСЯКУ ЦІНУ, а воно верзе якусь муйню шкільного КВН.
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07.04.2024 00:29 Ответить
"іноземні війська в Україні" - це НАТО
спікер Єрмака проти військ НАТО в Україні
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07.04.2024 00:39 Ответить
Правильно, а то Путен нападёт!
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07.04.2024 01:43 Ответить
Зате міг сказати про "поділити по Дніпру, заглянути в очко пуйлу в пошуках миру, запустити шатли через Чонгар, ********* електрику кийками беркутні об пальта майданівців....
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07.04.2024 02:25 Ответить
ЗЕ пацифист про іноземні війська в Україні: Я не можу сказати: давайте, армії світу, приїжджайте і воюйте. Бо Росія підніме хайп. Хайп це мабуть введе свої окупаційна війська в Україну. Виходить те що іноземні війська непотрібні а мобілізація також не потрібна бо злочинно гальмується, тоді і українська армія також непотрібна. А хто тоді буде воювати за Україну ? Так що залишилося тільки одне дивитись в очі фашисту )(уйлу не стріляти та йти на кацапські компроміси - капітуляцію?
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07.04.2024 02:32 Ответить
ЦИТАТА: Зеленський про іноземні війська в Україні: Я не можу сказати: давайте, армії світу, приїжджайте і воюйте. Бо Росія підійме хайп Джерело:

- Це помилка: очевидно, що Президент України може це сказати. І це варто зробити.

Як уряди інших країн вирішать щодо такої форми допомоги і як вони будуть працювати з громадською думкою у їхніх країнах, - це вони самі придумають.

Нам треба подумати, як нам (особливо, Силам Оборони України) можна було б з ними найбільш ефективно взаємодіяти. Але і про це можна поговорити з тими, хто розглядає можливі варіанти застосування їхніх військ тут. Бо, дійсно, історичні приклади з минулого України були в кінцевому результаті неуспішними. Тому треба проаналізувати, зробити з них висновки і не повторювати старих помилок.

До речі, корисно було би конфіденційно поговорити з тими, хто розглядає це питання, що саме вони мають на увазі чи яке бачення мають щодо цього.

Якщо ж ми самі збираємось оборонятися, то мабуть, треба тоді це і робити, в т.ч. не тільки чекати матеріально-технічної допомоги ззовні, але і забезпечувати себе найбільш важливими видами озброєнь і ресурсів для них у достатніх кількостях самостійно.
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07.04.2024 03:42 Ответить
Тобі Янелоху страшний гвалт що підніме Росія?? Та ти повинен плювати на те, про що буде пищати засРашка!! Це фашистське утворення кожного дня виливає на нашу державу безліч бруду. Значить тобі страждання народу до лампочки!! Армії інших держав допоможуть державі чи ні? Ти не здатний це сприймати? Ось такий на жаль роблю висновок!! Стратег ***... Росію йому мабуть жаль!!
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07.04.2024 07:05 Ответить
Та какой хайп? У Соловьева и скобеевой в студии уже давно кирпичами срут от предложений макрона.
Ну честное слова, взрослый человек (неплох, президент, главнокомандующий) с мозгами подростка!
Вот объяснение его поведения, он до сих пор переживает за россию, что она будет недовольна его действиями.
Или в отставку уже, пока не поздно.
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07.04.2024 07:48 Ответить
Пора зрозуміти, без армії інших країн нам не втриматися. А це що воно каже є 100% зрадою
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07.04.2024 08:14 Ответить

Батя! Я так стараюсь чтобы не было хайпа!
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07.04.2024 09:47 Ответить
З кожним днем все більше переконуюсь в тому що цей ЗЕпоц і його ФСБешні "кроти" набільше бояться закінчення війни перемогою України!
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07.04.2024 11:07 Ответить
Про хайп нічого не поняв. Тобто не заважайте пуйлу знищувати Україну?
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07.04.2024 11:23 Ответить
Нам *****!
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07.04.2024 14:02 Ответить
Якийсь повний бред. ЧОМУ НЕ МОЖНА хоча б закликати інші армії допомогти?!
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07.04.2024 15:23 Ответить
 
 