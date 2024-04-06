Зеленский об иностранных войсках в Украине: Я не могу сказать: давайте, армии мира, приезжайте и сражайтесь. Потому что Россия поднимет хайп

Президент Владимир Зеленский высказался по поводу иностранных войск в Украине, подчеркнув, что не может призвать армии мира воевать в нашей стране, потому что это очень рискованно для Украины. Тем не менее, они могут тренировать украинских бойцов и помогать ремонтировать западную военную технику.

Об этом Зеленский заявил в интервью для телемарафона "Єдині новини", передает Цензор.НЕТ.

"Несколько предложений Эмманюэля (Макрона. - Ред.) я поддержал публично и в разговоре с ним. Это, чтобы тренировать наших ребят у нас, чтобы эта миссия могла приехать из того или иного государства. Я думаю, что это гораздо быстрее, чем отправлять наши бригады, а затем они должны возвращаться и получать боевой опыт здесь на этой технике", - отметил Зеленский.

"Второе – построить ремонтные хабы, чтобы ремонтировать всю западную технику в Украине. В некоторых регионах - под землей. Мы уже некоторые вещи делаем и видим, насколько это быстрее, чем отправлять свою технику. Мы некоторую технику получали назад через три месяца", - добавил. он.

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Зеленский тоже не видит оснований отказываться от пограничной миссии: "Как мы можем отказываться? Если они предлагают и приедут, то мы только поддержим".

В то же время, президент не готов призвать иностранных военных воевать в Украине.

"Если честно, детали обсуждения между Макроном и партнерами я не слышал. Я очень хочу услышать от Макрона. Но я хочу объяснить свое отношение. Я не могу сегодня сказать: давайте, армии мира, приезжайте в Украину и сражайтесь. Потому что Россия поднимет хайп в мире, начнет поднимать общества других государств, что это не их война, начнут раскалывать единство Европы и НАТО. Для нас это рискованно", - подчеркнул Зеленский.

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Президент отметил, что если он выступит с такой инициативой, Россия сделает все, чтобы остановить военную помощь для Украины.

"У нас есть граждане других государств, которые приезжают воевать за Украину, и мы никогда не будем против того, кто хочет помочь нам", – добавил он.

Заявление Макрона о западных войсках в Украине

Напомним, в конце февраля президент Франции Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятное отправление западных войск в Украину. Затем он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время, заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

14 марта президент Макрон дал интервью французским СМИ, в котором ответил на "ядерные" угрозы Путина, заявив, что у Франции также есть ядерное оружие.

Также французский лидер заявил, что если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю. Также в контексте заявления об отправке войск в Украину Макрон отметил, что Франция готова вложить ресурсы, чтобы не дать России победить.