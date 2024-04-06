Зеленский хочет собрать до 100 стран на Саммите мира: "Мы построим карту дальнейших шагов относительно окончания войны"
В ближайшие дни Украина согласует со Швейцарией дату проведения первого инаугурационного Саммита мира.
Такие ожидания президент Украины Владимир Зеленский высказал в интервью для телемарафона "Єдині новини", передает Цензор.НЕТ.
Владимир Зеленский подчеркнул: пока списка стран, которые примут участие в мероприятии, нет. Как только президент Украины согласует дату проведения саммита с президентом Швейцарской Конфедерации, лидерам государств мира начнут рассылать приглашения.
"Мы рассчитываем на 80–100 стран мира. Считаем, что это будет самый мощный саммит. Саммит мира. Да, он инаугурационный. Но это очень важный саммит, где мы будем видеть партнеров. И на котором мы построим карту дальнейших шагов по окончании войны" , – отметил глава государства.
Президент Украины подчеркнул: только совместными усилиями мир может остановить агрессию России. На саммите ждут страны со всех континентов.
Первый инаугурационный Саммит мира состоится в Швейцарии на основе Украинской формулы мира. На нем страны-участницы подготовят совместный план действий по справедливому миру для Украины.
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ІДІ ОТСЮДА МАЛЬЧІК НЄ МЄШАЙ
https://www.youtube.com/shorts/VD1MU_HOO6Y
1 миллион дронов
100 стран на саммите
Чтобы еще такое отморозить?
А 2-2,5 метра веревки с кусочком мыла - в самый раз!
Дякуйте, що не намагався власними словами описати мульярд тарганів, що у голові бехкаються.
Вова, уе^ище, секреты не от партнёров. Секреты от противника. Та ещё всем расскажи, где их установят.
Антарктида буде?
Гребаный цирк клоунов
1 000 000 дронів!
100 країн!
...
Невиліковний піарний дов..***!
коротко:
Байден - 60млрд, де на зброю в 2024 році від 6 до 10млрд - тобто протриматись ще рік
Роберт Кенеді - перемогти не має можливості, треба домовлятись
Трамп - прямо не каже, проте більша схильність "треба домовлятись", на умові що кожна зі сторін, щось втрачає
Та https://foreignaffairs.house.gov/wp-content/uploads/2023/11/Proposed-Plan-for-Victory-in-Ukraine.pdf план перемоги від республіканців , за котрий також спікер Джонсон
Трамп не коментує цей план - тому підтримки мало