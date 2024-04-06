Зеленский хочет собрать до 100 стран на Саммите мира: "Мы построим карту дальнейших шагов относительно окончания войны"

В ближайшие дни Украина согласует со Швейцарией дату проведения первого инаугурационного Саммита мира.

Такие ожидания президент Украины Владимир Зеленский высказал в интервью для телемарафона "Єдині новини", передает Цензор.НЕТ.

Владимир Зеленский подчеркнул: пока списка стран, которые примут участие в мероприятии, нет. Как только президент Украины согласует дату проведения саммита с президентом Швейцарской Конфедерации, лидерам государств мира начнут рассылать приглашения.

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"Мы рассчитываем на 80–100 стран мира. Считаем, что это будет самый мощный саммит. Саммит мира. Да, он инаугурационный. Но это очень важный саммит, где мы будем видеть партнеров. И на котором мы построим карту дальнейших шагов по окончании войны" , – отметил глава государства.

Президент Украины подчеркнул: только совместными усилиями мир может остановить агрессию России. На саммите ждут страны со всех континентов.

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Первый инаугурационный Саммит мира состоится в Швейцарии на основе Украинской формулы мира. На нем страны-участницы подготовят совместный план действий по справедливому миру для Украины.