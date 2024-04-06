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Зеленский хочет собрать до 100 стран на Саммите мира: "Мы построим карту дальнейших шагов относительно окончания войны"

Президент України Володимир Зеленський

В ближайшие дни Украина согласует со Швейцарией дату проведения первого инаугурационного Саммита мира.

Такие ожидания президент Украины Владимир Зеленский высказал в интервью для телемарафона "Єдині новини", передает Цензор.НЕТ.

Владимир Зеленский подчеркнул: пока списка стран, которые примут участие в мероприятии, нет. Как только президент Украины согласует дату проведения саммита с президентом Швейцарской Конфедерации, лидерам государств мира начнут рассылать приглашения.

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"Мы рассчитываем на 80–100 стран мира. Считаем, что это будет самый мощный саммит. Саммит мира. Да, он инаугурационный. Но это очень важный саммит, где мы будем видеть партнеров. И на котором мы построим карту дальнейших шагов по окончании войны" , – отметил глава государства.

Президент Украины подчеркнул: только совместными усилиями мир может остановить агрессию России. На саммите ждут страны со всех континентов.

Также читайте: Украина будет одной из основных тем на Вашингтонском саммите, - директор офиса НАТО Кляйне

Первый инаугурационный Саммит мира состоится в Швейцарии на основе Украинской формулы мира. На нем страны-участницы подготовят совместный план действий по справедливому миру для Украины.

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) саммит (1170)


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Топ комментарии
+24
великий комбинатор и сын турецко-подданного, обещал жителям Васюков проведение Междупланетного шахматного конгресса и превращения городка в мегаполис галактической значимости. Для реализации проекта «Нью-Васюки» гроссмейстер запросил всего лишь сотню рублей (на почтовые расходы). А все остальное - личные связи с шахматными авторитетами и технические мелочи......
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06.04.2024 21:26
+20
ПОРОШЕНКО -"УСІ РОЗМОВИ ПРО МИР ТІЛЬКИ ЧЕРЕЗ ГАРАНТІЇ ЧЛЕНСТВА В НАТО" (інтерв"ю Портнікову три дні тому.)
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06.04.2024 21:24
+15
Географ, ****.
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06.04.2024 21:26
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ПОРОШЕНКО -"УСІ РОЗМОВИ ПРО МИР ТІЛЬКИ ЧЕРЕЗ ГАРАНТІЇ ЧЛЕНСТВА В НАТО" (інтерв"ю Портнікову три дні тому.)
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06.04.2024 21:24 Ответить
Географ, ****.
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06.04.2024 21:26 Ответить
Скоріше дов...об малороскій.
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06.04.2024 21:30 Ответить
цьому криворагульському юризту, хтось розжує значення слова мапа, пабадун опою трахнутий для пішовчимдальше кроків... 73%- не перестаю стверджувати, що ви клінічні ідіоти.
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06.04.2024 21:37 Ответить
Вони його і другий раз виберуть!
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06.04.2024 22:15 Ответить
великий комбинатор и сын турецко-подданного, обещал жителям Васюков проведение Междупланетного шахматного конгресса и превращения городка в мегаполис галактической значимости. Для реализации проекта «Нью-Васюки» гроссмейстер запросил всего лишь сотню рублей (на почтовые расходы). А все остальное - личные связи с шахматными авторитетами и технические мелочи......
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06.04.2024 21:26 Ответить
і
ІДІ ОТСЮДА МАЛЬЧІК НЄ МЄШАЙ
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06.04.2024 21:27 Ответить
Оце велич! Навіть Голоборотька про таке не мріяв... А Прострочений, бач помріяв...
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06.04.2024 21:28 Ответить
Вам би в голові прострочити завдання від Єрмака- зберегтися усіє мародернею
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06.04.2024 21:30 Ответить
Я САРКАСТ, єслі шо....
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06.04.2024 21:34 Ответить
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06.04.2024 21:37 Ответить
Який "мир" може бути з Мордором? Або Мордор з'їсть Україну, або Росія буде.трансформована з імперії у націю. Розуміння того, як здійснити цю трансформацію, у ЗЕ не було, немає і ніколи не буде.
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06.04.2024 21:30 Ответить
хаха, розложила все поп полочкам

https://www.youtube.com/shorts/VD1MU_HOO6Y
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06.04.2024 21:32 Ответить
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06.04.2024 21:33 Ответить
Золоті слова мудрої людини - це від Левка Лукʼяненка 👍🏼👍🏼👍🏼‼️
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06.04.2024 23:33 Ответить
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06.04.2024 21:34 Ответить
Зе тебе хочется лавров славы, ну не можешь ты не пиариться
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06.04.2024 21:35 Ответить
Він з кокса вже зліз ,все чекаємо аналізів з 2018року, а то що Азов та всі захисники в плену ,за Маріуполь в оточені ,який став причиною не підготовки до нападу,тебя зеленого дебіла Ми6 та ЦРУ попереджало,мабуть фсб сказало Вова не суиивсе нормально
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06.04.2024 21:35 Ответить
Президент майбутнього.
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06.04.2024 21:36 Ответить
У паралельному вимірі...
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06.04.2024 21:42 Ответить
Горобчик миру!
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06.04.2024 21:37 Ответить
як що Єрмак дозволить то можна розсилати запрошення
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06.04.2024 21:40 Ответить
Таки так.
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06.04.2024 21:54 Ответить
Усьо будєт, і саміт, і мир, тільки треба почікать трошки
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06.04.2024 21:44 Ответить
Якась нездорова канітєль
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06.04.2024 21:45 Ответить
1 миллиард деревьев
1 миллион дронов
100 стран на саммите
Чтобы еще такое отморозить?
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06.04.2024 21:47 Ответить
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06.04.2024 21:48 Ответить
54 метра бумаги? Не хватит!
А 2-2,5 метра веревки с кусочком мыла - в самый раз!
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06.04.2024 22:04 Ответить
Нічого не розумію навіщо зараз оці всі бла бла бла, саміти, комітети і т.д і т.п. мабуть хтось з жОПі на цьому заробляе кошти
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06.04.2024 21:47 Ответить
Як не формули миру то саміти миру - що завгодно, аби витрачати кошти не на армію, а на якісь збіговиська та балаканину з нульовим результатом.
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06.04.2024 21:48 Ответить
Про що це він
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06.04.2024 21:51 Ответить
Послідовно - "але-взагале", згідно підказки суфлера.
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06.04.2024 21:57 Ответить
що написали те й прочитав, бо юризд від маслякова.
Дякуйте, що не намагався власними словами описати мульярд тарганів, що у голові бехкаються.
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06.04.2024 22:10 Ответить
Не бачу тут секретів, бо вже всі наші партнери про це чудово знають.

Вова, уе^ище, секреты не от партнёров. Секреты от противника. Та ещё всем расскажи, где их установят.
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06.04.2024 21:54 Ответить
Усіх континентів?
Антарктида буде?
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06.04.2024 21:55 Ответить
Пригадалось зі школи,чомусь("Як упав же він з коня. "))
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06.04.2024 21:57 Ответить
Чукча падав з оленя, але від удару об вічну мерзлоту не отримав струсу мізків, бо вони були відсутні.
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06.04.2024 22:00 Ответить
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06.04.2024 22:07 Ответить
надпотужний... надглобальний... інавгураційний до міжгалактичного... нова мапа зоряного неба... курва, латіноси підкинули зеленому ******** особливо "заборістого" коксу?!
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06.04.2024 22:13 Ответить
та хоч 150 країн, х..лу це до сраки, у рашистів скрепа або перемога або всі ад
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06.04.2024 22:16 Ответить
73 проценти його на другий термін виберуть!
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06.04.2024 22:18 Ответить
Хер...во, когда туповатое большинство выбирает себе во власть себе подобное, которое не умеет ни общаться дипломатически, не имеет никакого опыта гос. управления.
Гребаный цирк клоунов
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06.04.2024 22:32 Ответить
1 000 000 000 дерев!
1 000 000 дронів!
100 країн!
...
Невиліковний піарний дов..***!
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06.04.2024 22:36 Ответить
Цікавий https://www.youtube.com/watch?v=uojrNuHsmoA розбір

коротко:
Байден - 60млрд, де на зброю в 2024 році від 6 до 10млрд - тобто протриматись ще рік
Роберт Кенеді - перемогти не має можливості, треба домовлятись
Трамп - прямо не каже, проте більша схильність "треба домовлятись", на умові що кожна зі сторін, щось втрачає

Та https://foreignaffairs.house.gov/wp-content/uploads/2023/11/Proposed-Plan-for-Victory-in-Ukraine.pdf план перемоги від республіканців , за котрий також спікер Джонсон
Трамп не коментує цей план - тому підтримки мало
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06.04.2024 22:36 Ответить
Наче ***** з писаною торбою.
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06.04.2024 22:53 Ответить
Схоже що сьогодні у зеленського ювілейний виступ 95 кварталу.
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06.04.2024 22:59 Ответить
яценюк тільки но збирав форум в Києві,опять?в краіні немає грошей на перельоти та банкети
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06.04.2024 23:15 Ответить
ОПг презідента,мотається по по всьому світу з дебільними фармулами миру без будьякого результату за гроші бюджету-тебе не колишить,а Яценюк стоїть поперек горла??Ю
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07.04.2024 06:09 Ответить
Фальшиве сотрясіння повітря ЗепреЗедента
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06.04.2024 23:29 Ответить
блеванул
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06.04.2024 23:37 Ответить
Воно вже висказалось на виборах:Дагаваримся по середінке!!!При Пороху "серединка" приходила почастині донецькой і луганськой обл і крим.Міста,селища були цілі,біженців фактично не було(переміщені особи),економіка зростала.Но "мінські" були погані,а оманські від ЗЕ-Єрмака і патрушева-нормально.5млн.біженців,кілька сот тисяч заниблих,зруйновані міста,інфраструктура.Но для дебільчиків ЗЕ-лучший бо невтік.
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07.04.2024 06:06 Ответить
Какая практическая цель саммита?
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07.04.2024 07:55 Ответить
Брєд п'яного наркомана.
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07.04.2024 08:15 Ответить
 
 