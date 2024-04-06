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Новости Агрессия России против Украины
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25 систем Patriot или ее аналогов нужно Украине, чтобы полностью защитить воздушное пространство, - Зеленский

patriot

На будущее Украине желательно иметь 25 систем Patriot или ее аналогов, чтобы полностью защитить воздушное пространство от российских атак.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для телемарафона "Єдині новини".

"Я вам не скажу, сколько у нас есть систем Patriot. Могу сказать: чтобы закрыть Украину полностью, на будущее Украине желательно иметь 25 систем Patriot, по шесть-восемь батарей в каждой. Я никогда об этом не говорил. Не вижу здесь секретов, потому что уже все наши партнеры об этом прекрасно знают. Даже знают точки, где должны стоять соответствующие системы и действовать. Система Patriot или аналоги. Есть несколько аналогов в мире, они работают очень неплохо", - заявил Зеленский.

Он отметил: кажется, что это большое количество, "но и территория Украины очень велика. Поэтому это, чтобы закрыть полностью нашу страну, даже те регионы, куда не прилетает или почти прилетает".

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Также Зеленский отметил, что у России есть ракеты, против которых бетонные защитные системы энергообъектов не работают.

"Они будут добивать нашу энергосистему, и это их желание... И здесь может сработать только система Patriot или аналог. И здесь нам приходится выбирать, понимаете, какой объект защитить: один или другой, это город или другой город – в тот или другой момент. Поэтому и из-за соответствующих передвижений того, что не должно передвигаться, из-за соответствующих передвижений вы теряете где-то и скорость, и защиту", - сказал Зеленский.

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Как отметил президент, на сегодняшний день у Украины запас ракет для ПВО есть, однако, учитывая интенсивность обстрелов со стороны РФ, нужно думать о том, что будет завтра. Завтра такая интенсивность может продлиться, и нам не хватит.

"Если они ежедневно будут бить так, как они били в последний месяц, нам может не хватать ракет. Партнеры это тоже знают. Мы рассчитали, в какие даты нам нужны эти ракеты. Мы понимаем, сколько в среднем мы тратим в сутки на такую активизацию России. Ну и такие процессы нужно ускорить. Все это стоит денег. Мы работаем", - подытожил Зеленский.

Также смотрите: Очень важно усилить ПВО для Харьковщины, партнеры могут нам с этим помочь, - Зеленский. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) ПВО (2715) Patriot (263)


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Топ комментарии
+15
Самальоти будут лєтєть, всєх бамбіть... ****** ти хрипате опудало!
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06.04.2024 21:48
+10
Що не день то новий висер, шаріконапольончика...
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06.04.2024 21:53
+10
ЗРК Patriot - дорогостоящая система Цена одной батареи составляет около $1 млрд: примерно $400 млн уйдут на технику и $690 млн на ракеты.

25 систем множимо на 8 батарей дорівнює біля 200 млрд дол.

воно обанулось остаточно!
навіщо нести таку пургу ?
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06.04.2024 22:16
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Правила форума Совет форумчан
Самальоти будут лєтєть, всєх бамбіть... ****** ти хрипате опудало!
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06.04.2024 21:48 Ответить
Інтервʼю Володимира Зеленського телемарафону «Єдині новини"
https://www.youtube.com/watch?v=GwXbCOgzSlM

В ГЛИНІ обмазані НА ФОРТИФІКАЦІЯХ , журналістка в ваЄннам, коментарі відключені...
Цитата дня на глиняному полі з бревном , Зеленський - "Тут багато що розмилось з минулих фортифікацій ... від непогоди
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06.04.2024 21:55 Ответить
"...розмилось з минулих фортифікацій ... від непогоди"

на Чернигівщині фортифікаці будувались тільки при ЗЄлі
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06.04.2024 23:17 Ответить
ЗРК Patriot - дорогостоящая система Цена одной батареи составляет около $1 млрд: примерно $400 млн уйдут на технику и $690 млн на ракеты.

25 систем множимо на 8 батарей дорівнює біля 200 млрд дол.

воно обанулось остаточно!
навіщо нести таку пургу ?
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06.04.2024 22:16 Ответить
Ось https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3252782/185-billion-in-additional-security-assistance-for-ukraine/ ціна батареї з 4 пускових з ракетамивід США
Весь PDA пакет 1млрд, включав багато зброї
також
One Patriot air defense battery and munitions;
ціна приблизно 400млн

Також Німеччина надала 10 пускових
та Нідерланди 2 пускові

По мінімуму це 4 батареі
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06.04.2024 22:46 Ответить
колективному Заходу треба подбати про душевне здоровья нашого Вєлічайшого !
бо Україні буде гоплик
сподіваюсь у них знайдеться гарна душевна клініка
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06.04.2024 22:28 Ответить
- Ленин прославился тем, что изрек фразу: «Дайте нам сто тысяч тракторов - и Россия никогда не узнает голода».
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06.04.2024 21:52 Ответить
Лєнін і ЗЄ-лєнін, як кажуть в Одесі "двє большие разніци"
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06.04.2024 22:08 Ответить
Це напевно малося на увазі 25 дивізіонів,по 6 батарей в кожному.Ну то хто ж стільки надасть? В себе не будуть знімати і віддавати.
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06.04.2024 21:53 Ответить
США мають лише 1100 пускових !

ЗЄльоний довбень дає "заявку" на порядка 600 пускових.
пічаль !
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06.04.2024 22:18 Ответить
Склад батареї в різних системах може відрізнятися.Але в Патріотах це по 4 пускових установки на батарею.Це і по грошах просто космічна сума.Навіть якщо був би якийсь ще аналог Патріот.Бо він казав за всі з системи,які є на заході.Все одно не нададуть стільки.Якби 60 надали,то було би просто щастя.
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06.04.2024 22:51 Ответить
Що не день то новий висер, шаріконапольончика...
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06.04.2024 21:53 Ответить
18 країн, включаючи Сполучені Штати, володіють або погодилися придбати систему Patriot.

До них відносяться Нідерланди, Німеччина, Японія, Ізраїль, Саудівська Аравія, Кувейт, Тайвань, Греція, Іспанія, Південна Корея, ОАЕ, Україна, Катар, Румунія, Швеція, Польща та Бахрейн, перераховані в порядку дати покупки.
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06.04.2024 21:54 Ответить
От прочитав Вовік на телесцфлері, що потрібно 25 по 6- 8 батарей у кожній. Вовіку 5а іншому телесуфлері не написали, що такої кількості не існує у всьому світі?
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06.04.2024 21:55 Ответить
Може не ************ - шоб украінців безкарно не вбивати
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06.04.2024 21:55 Ответить
на 200 млрд дол. ?

може перед тим як патякати, варто пожувати і подумати?

.
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06.04.2024 22:20 Ответить
В США 1000 Петріотів - на 25 не збідніють а украінцям життя збережуть
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06.04.2024 22:26 Ответить
Не так.Він мав на увазі дивізіон і сказав,що по шість батарей в кожному.А в батареї по 4 пускові установки.Це 600 одиниць пускових установок.
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06.04.2024 22:55 Ответить
десь так - 600 установок....

ЗЄльонму довбню, який числиться верховним головнокомандувачем Україні, мали б пояснити що таке Петріот і скільки воно коштує
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06.04.2024 23:06 Ответить
Ти не маєш уявленння про предмет і несеш дитячу галімать. Що ти взагалі розумієш під словом Петріот? Ти знаєш із чого складається комплекс Пєтріот, що тм базікажш? В США є не 1000 Пєтріотів а можливо, по оціночним данним( і ніхто не знає правда це чи брехня), у США є 1000 пускових установок. В батареї 4- 6 пускових, без РЛС, без командних пунктів- це не зброя.
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07.04.2024 00:25 Ответить
Як важко це читати,тут без перекладача з зеленської мови на українську важко щось зрозуміти
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06.04.2024 21:56 Ответить
Тому і через відповідні пересування того, що має не пересуватися, через відповідні пересування ви втрачаєте десь і швидкість, і захист" Джерело:
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06.04.2024 21:59 Ответить
Вы у нарика спрашивать здоровье... там же в голове шлепер-2. Единственное различие, шлепер двух слов меж собов не мог связать, а этот - двух предложений.
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06.04.2024 22:12 Ответить
"турнікет, але такий, те що не крутиться, а так стоїть"
пріснопамятний спікер Ради комуняка івашка проти ЗЄ був просто Спіноза

за що його потім вкрали в Криму
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06.04.2024 22:24 Ответить
Ага, і 100 Зірок смерті на всякий випадок, кожного дня "маразм крепчает"
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06.04.2024 21:56 Ответить
Ну ладно там с Зелей все понятно а почему никто не спрашивает Кучму и Ющенка куда они дели десятки дивизионов ПВО?
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06.04.2024 21:58 Ответить
а що там у нас із клістронами ?

Ющ із кучмою покрали ?
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06.04.2024 23:11 Ответить
клистроны Свинарчуки воровали у мацквы
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06.04.2024 23:35 Ответить
Щось Вован загнув. 25 систем(не знаю ,що це( по 8 батарей. В кожній батареї 6-8 пускових установок . Це більше 50% від загальної кількості вироблених
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06.04.2024 22:01 Ответить
Це приблизно 150-200 мільярдів
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06.04.2024 22:05 Ответить
Хто йому тексти на відосики пише?
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06.04.2024 22:14 Ответить
безмозгла
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06.04.2024 22:17 Ответить
Воно і видно,ні розуму ні фантастики!
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06.04.2024 22:22 Ответить
"Тамбовскій волк".
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06.04.2024 22:19 Ответить
Вот ето губу раскатал. Нам хотя бы обеспечить ракетами 2 комплекса Петриота. А он аж на 25 губу раскатал. Да ниодна страна в мире не сможет всю жизнь только отбивать атаки. Нужно думать как уничтожить вражеские самолеты и пусковые
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06.04.2024 22:29 Ответить
Да без проблем. Разве сложно найти 600 ПУ ЗРК "Пэтриот" ? Это же не х...ю нести с целью - я просил, не дали, вот кто во всем виноват.
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06.04.2024 22:44 Ответить
Зе дай відповідь - Хто дав наказ розмінувати Чонгар ?
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06.04.2024 22:47 Ответить
Це його так перед кінцем несе. Щоб було на кого свої п'ятирічні про**би звалити.
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06.04.2024 22:50 Ответить
Просити потрібно 25 систем Patriot, можливо дадуть
для початку 10 -ять 🙁
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06.04.2024 23:24 Ответить
просити треба все що вони мають!
їм стане соромно і вони дадуть... корабля з матросами інфанту вовіку
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06.04.2024 23:46 Ответить
"25 систем Patriot или ее аналогов нужно Украине, чтобы полностью защитить воздушное пространство, - Зеленский " - Зачем это Зеленский нам говорит ? Пусть позвонит Байдену и ПОТРЕБУЕТ системы Patriot, Байден же "обещал" помогать ВМЕСТО Ленд Зиза. Пусть Кулеба меньше пи..дит , а лучше носом роет землю, проводит переговоры и и ДОБЫВАЕТ оружие.
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07.04.2024 00:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=gAwRV3Ophqc Мы будем Патриоты прятать, а Дермак дырка смотреть, да ?
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07.04.2024 07:40 Ответить
Иногда проблему можно решить нестандартным методом (мышлением).
Если пэтриотов не хватает, нужны ракеты на 2-5 тыс километров чтобы херачить по военным заводам рашки. Так мы накроем причину, а не всю жизнь будем бороться со следствием и тогда у рашки станет проблема ПВО.
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07.04.2024 08:09 Ответить
 
 