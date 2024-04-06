25 систем Patriot или ее аналогов нужно Украине, чтобы полностью защитить воздушное пространство, - Зеленский
На будущее Украине желательно иметь 25 систем Patriot или ее аналогов, чтобы полностью защитить воздушное пространство от российских атак.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для телемарафона "Єдині новини".
"Я вам не скажу, сколько у нас есть систем Patriot. Могу сказать: чтобы закрыть Украину полностью, на будущее Украине желательно иметь 25 систем Patriot, по шесть-восемь батарей в каждой. Я никогда об этом не говорил. Не вижу здесь секретов, потому что уже все наши партнеры об этом прекрасно знают. Даже знают точки, где должны стоять соответствующие системы и действовать. Система Patriot или аналоги. Есть несколько аналогов в мире, они работают очень неплохо", - заявил Зеленский.
Он отметил: кажется, что это большое количество, "но и территория Украины очень велика. Поэтому это, чтобы закрыть полностью нашу страну, даже те регионы, куда не прилетает или почти прилетает".
Также Зеленский отметил, что у России есть ракеты, против которых бетонные защитные системы энергообъектов не работают.
"Они будут добивать нашу энергосистему, и это их желание... И здесь может сработать только система Patriot или аналог. И здесь нам приходится выбирать, понимаете, какой объект защитить: один или другой, это город или другой город – в тот или другой момент. Поэтому и из-за соответствующих передвижений того, что не должно передвигаться, из-за соответствующих передвижений вы теряете где-то и скорость, и защиту", - сказал Зеленский.
Как отметил президент, на сегодняшний день у Украины запас ракет для ПВО есть, однако, учитывая интенсивность обстрелов со стороны РФ, нужно думать о том, что будет завтра. Завтра такая интенсивность может продлиться, и нам не хватит.
"Если они ежедневно будут бить так, как они били в последний месяц, нам может не хватать ракет. Партнеры это тоже знают. Мы рассчитали, в какие даты нам нужны эти ракеты. Мы понимаем, сколько в среднем мы тратим в сутки на такую активизацию России. Ну и такие процессы нужно ускорить. Все это стоит денег. Мы работаем", - подытожил Зеленский.
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В ГЛИНІ обмазані НА ФОРТИФІКАЦІЯХ , журналістка в ваЄннам, коментарі відключені...
Цитата дня на глиняному полі з бревном , Зеленський - "Тут багато що розмилось з минулих фортифікацій ... від непогоди
на Чернигівщині фортифікаці будувались тільки при ЗЄлі
25 систем множимо на 8 батарей дорівнює біля 200 млрд дол.
воно обанулось остаточно!
навіщо нести таку пургу ?
Весь PDA пакет 1млрд, включав багато зброї
також
One Patriot air defense battery and munitions;
ціна приблизно 400млн
Також Німеччина надала 10 пускових
та Нідерланди 2 пускові
По мінімуму це 4 батареі
бо Україні буде гоплик
сподіваюсь у них знайдеться гарна душевна клініка
ЗЄльоний довбень дає "заявку" на порядка 600 пускових.
пічаль !
До них відносяться Нідерланди, Німеччина, Японія, Ізраїль, Саудівська Аравія, Кувейт, Тайвань, Греція, Іспанія, Південна Корея, ОАЕ, Україна, Катар, Румунія, Швеція, Польща та Бахрейн, перераховані в порядку дати покупки.
може перед тим як патякати, варто пожувати і подумати?
.
ЗЄльонму довбню, який числиться верховним головнокомандувачем Україні, мали б пояснити що таке Петріот і скільки воно коштує
пріснопамятний спікер Ради комуняка івашка проти ЗЄ був просто Спіноза
за що його потім вкрали в Криму
Ющ із кучмою покрали ?
для початку 10 -ять 🙁
їм стане соромно і вони дадуть... корабля з матросами інфанту вовіку
Если пэтриотов не хватает, нужны ракеты на 2-5 тыс километров чтобы херачить по военным заводам рашки. Так мы накроем причину, а не всю жизнь будем бороться со следствием и тогда у рашки станет проблема ПВО.