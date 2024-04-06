25 систем Patriot или ее аналогов нужно Украине, чтобы полностью защитить воздушное пространство, - Зеленский

На будущее Украине желательно иметь 25 систем Patriot или ее аналогов, чтобы полностью защитить воздушное пространство от российских атак.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для телемарафона "Єдині новини".

"Я вам не скажу, сколько у нас есть систем Patriot. Могу сказать: чтобы закрыть Украину полностью, на будущее Украине желательно иметь 25 систем Patriot, по шесть-восемь батарей в каждой. Я никогда об этом не говорил. Не вижу здесь секретов, потому что уже все наши партнеры об этом прекрасно знают. Даже знают точки, где должны стоять соответствующие системы и действовать. Система Patriot или аналоги. Есть несколько аналогов в мире, они работают очень неплохо", - заявил Зеленский.

Он отметил: кажется, что это большое количество, "но и территория Украины очень велика. Поэтому это, чтобы закрыть полностью нашу страну, даже те регионы, куда не прилетает или почти прилетает".

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Также Зеленский отметил, что у России есть ракеты, против которых бетонные защитные системы энергообъектов не работают.

"Они будут добивать нашу энергосистему, и это их желание... И здесь может сработать только система Patriot или аналог. И здесь нам приходится выбирать, понимаете, какой объект защитить: один или другой, это город или другой город – в тот или другой момент. Поэтому и из-за соответствующих передвижений того, что не должно передвигаться, из-за соответствующих передвижений вы теряете где-то и скорость, и защиту", - сказал Зеленский.

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Как отметил президент, на сегодняшний день у Украины запас ракет для ПВО есть, однако, учитывая интенсивность обстрелов со стороны РФ, нужно думать о том, что будет завтра. Завтра такая интенсивность может продлиться, и нам не хватит.

"Если они ежедневно будут бить так, как они били в последний месяц, нам может не хватать ракет. Партнеры это тоже знают. Мы рассчитали, в какие даты нам нужны эти ракеты. Мы понимаем, сколько в среднем мы тратим в сутки на такую активизацию России. Ну и такие процессы нужно ускорить. Все это стоит денег. Мы работаем", - подытожил Зеленский.

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