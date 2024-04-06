Зеленский о планах РФ мобилизовать 300 тысяч: Не факт, что это конечное количество. Мы должны быть готовы

Президент Владимир Зеленский заявил, что после мобилизации дополнительных 300 тысяч человек россиянам понадобится около месяца для их подготовки, и не исключил, что впоследствии Россия мобилизует еще больше людей.

Об этом сообщил Зеленский в интервью, показанном в эфире телемарафона в субботу вечером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"300 тысяч – не факт, что это конечное количество военных, которые они мобилизуют. Второе – согласно информации нашей разведки, до 1 июня они должны быть готовы мобилизовать 300 тысяч. А потом подготовка в России очень короткая, мы это видим по уровню подготовленных российских бойцов на фронте. Поэтому им понадобится где-то месяц, чтобы иметь такой объем людей.

Поскольку с дисциплиной у них не очень, может, они и не успеют до 1 числа мобилизовать 300 тысяч, но мы должны рассчитывать на те данные, которые есть у нас, и должны быть готовыми", - рассказал президент.

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Зеленский подчеркнул, что Силам обороны мало только сдерживать наступление россиян, а "желательно делать соответствующие военные предпосылки" и "совершать соответствующие удары по территориям сосредоточения российских военных, чтобы срывать их контрнаступательные действия".

"Скажу откровенно, без лишних деталей, вся эта информация нами передана нашим партнерам – что нам нужно, чтобы не только сдерживать, но и срывать контрнаступательные действия российского оккупанта", – подчеркнул президент.

Он вновь заявил, что на сегодняшний день ситуация на фронте "сложная, но стабилизированная, враг не продвигается".

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"А для того, чтобы срывать контрнаступательные действия врага, личный состав должен быть подготовлен, укомплектованы бригады, которые приходят вместо тех, кто сейчас стоит, бригады, которые должны быть подготовлены, а значит, должен быть подготовлен большой объем резерва – не просто, при всем уважении, молодых ребят, юношей, а людей, которые с опытом, которые прошли боевое слаживание, которые имеют боевой опыт и тому подобное. Такие бригады должны быть подготовлены и укомплектованы.

Все эти данные с конкретным количеством бригад, конкретным количеством людей личного состава, конкретным количеством соответствующей техники для различных направлений – все это передано нашим партнерам. Они все это знают и имеют даты, когда мы видим те или иные наступления и риски со стороны россиян и где мы видим, в каком направлении, с деталями, мы можем сорвать их планы".

Напомним, 3 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что на 1 июня Россия готовится дополнительно мобилизовать 300 тыс. человек.