Зеленский о планах РФ мобилизовать 300 тысяч: Не факт, что это конечное количество. Мы должны быть готовы
Президент Владимир Зеленский заявил, что после мобилизации дополнительных 300 тысяч человек россиянам понадобится около месяца для их подготовки, и не исключил, что впоследствии Россия мобилизует еще больше людей.
Об этом сообщил Зеленский в интервью, показанном в эфире телемарафона в субботу вечером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"300 тысяч – не факт, что это конечное количество военных, которые они мобилизуют. Второе – согласно информации нашей разведки, до 1 июня они должны быть готовы мобилизовать 300 тысяч. А потом подготовка в России очень короткая, мы это видим по уровню подготовленных российских бойцов на фронте. Поэтому им понадобится где-то месяц, чтобы иметь такой объем людей.
Поскольку с дисциплиной у них не очень, может, они и не успеют до 1 числа мобилизовать 300 тысяч, но мы должны рассчитывать на те данные, которые есть у нас, и должны быть готовыми", - рассказал президент.
Зеленский подчеркнул, что Силам обороны мало только сдерживать наступление россиян, а "желательно делать соответствующие военные предпосылки" и "совершать соответствующие удары по территориям сосредоточения российских военных, чтобы срывать их контрнаступательные действия".
"Скажу откровенно, без лишних деталей, вся эта информация нами передана нашим партнерам – что нам нужно, чтобы не только сдерживать, но и срывать контрнаступательные действия российского оккупанта", – подчеркнул президент.
Он вновь заявил, что на сегодняшний день ситуация на фронте "сложная, но стабилизированная, враг не продвигается".
"А для того, чтобы срывать контрнаступательные действия врага, личный состав должен быть подготовлен, укомплектованы бригады, которые приходят вместо тех, кто сейчас стоит, бригады, которые должны быть подготовлены, а значит, должен быть подготовлен большой объем резерва – не просто, при всем уважении, молодых ребят, юношей, а людей, которые с опытом, которые прошли боевое слаживание, которые имеют боевой опыт и тому подобное. Такие бригады должны быть подготовлены и укомплектованы.
Все эти данные с конкретным количеством бригад, конкретным количеством людей личного состава, конкретным количеством соответствующей техники для различных направлений – все это передано нашим партнерам. Они все это знают и имеют даты, когда мы видим те или иные наступления и риски со стороны россиян и где мы видим, в каком направлении, с деталями, мы можем сорвать их планы".
Напомним, 3 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что на 1 июня Россия готовится дополнительно мобилизовать 300 тыс. человек.
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Разом із завгоспом.
Для чого, щоб і далі до кінця війни в тилу сиділо півмільйона військовослужбовців, які ніколи не були і не будуть на фронті?
Зеля в першу чергу винен не в мобілізації а в корупції в армії, коли півмільйона військових відкупилось від фронту і сидить в тилу а 300 тисяч безвилазно сидять в окопах на фронті без ротації.
А от ти напевно відкупився вже від фронту, бо інших посилаєш на смерть а сам сциш туди.
До чого ви,блд готуєтесь, пліснява зелена???
Ми будемо записувати не один, а два потужні відосіки на добу!
Як тільки починаються розмови про ужас-ужас-мобілізацію кацапів, то одразу можно очікувати що в Україні почнуть виловлювати жорстіше.
коротко:
Байден - 60млрд, де на зброю в 2024 році від 6 до 10млрд - тобто протриматись ще рік
Роберт Кенеді - перемогти не має можливості, треба домовлятись
Трамп - прямо не каже, проте більша схильність "треба домовлятись", на умові що кожна зі сторін, щось втрачає
Та https://foreignaffairs.house.gov/wp-content/uploads/2023/11/Proposed-Plan-for-Victory-in-Ukraine.pdf план перемоги від республіканців , за котрий також спікер Джонсон
Трамп не коментує цей план - тому підтримки мало
На контракт ЧІТКИХ 6 міс - підуть і за 100к !
На 12міс - вже треба стимулювати 150К, або 200К
А якщо просто підняти до 200К, але далі - безстроково, то може збільшиться бажаючих на максимум 15-20%!
в тилу багато військових але немає мабуть озброєння для них раз їх не ротують з передовою...
Небуде там нічого, вони в червні на курорти збираються.