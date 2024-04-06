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Новости
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Зеленский о планах РФ мобилизовать 300 тысяч: Не факт, что это конечное количество. Мы должны быть готовы

Президент Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что после мобилизации дополнительных 300 тысяч человек россиянам понадобится около месяца для их подготовки, и не исключил, что впоследствии Россия мобилизует еще больше людей.

Об этом сообщил Зеленский в интервью, показанном в эфире телемарафона в субботу вечером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"300 тысяч – не факт, что это конечное количество военных, которые они мобилизуют. Второе – согласно информации нашей разведки, до 1 июня они должны быть готовы мобилизовать 300 тысяч. А потом подготовка в России очень короткая, мы это видим по уровню подготовленных российских бойцов на фронте. Поэтому им понадобится где-то месяц, чтобы иметь такой объем людей.

Поскольку с дисциплиной у них не очень, может, они и не успеют до 1 числа мобилизовать 300 тысяч, но мы должны рассчитывать на те данные, которые есть у нас, и должны быть готовыми", - рассказал президент.

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Зеленский подчеркнул, что Силам обороны мало только сдерживать наступление россиян, а "желательно делать соответствующие военные предпосылки" и "совершать соответствующие удары по территориям сосредоточения российских военных, чтобы срывать их контрнаступательные действия".

"Скажу откровенно, без лишних деталей, вся эта информация нами передана нашим партнерам – что нам нужно, чтобы не только сдерживать, но и срывать контрнаступательные действия российского оккупанта", – подчеркнул президент.

Он вновь заявил, что на сегодняшний день ситуация на фронте "сложная, но стабилизированная, враг не продвигается".

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"А для того, чтобы срывать контрнаступательные действия врага, личный состав должен быть подготовлен, укомплектованы бригады, которые приходят вместо тех, кто сейчас стоит, бригады, которые должны быть подготовлены, а значит, должен быть подготовлен большой объем резерва – не просто, при всем уважении, молодых ребят, юношей, а людей, которые с опытом, которые прошли боевое слаживание, которые имеют боевой опыт и тому подобное. Такие бригады должны быть подготовлены и укомплектованы.

Все эти данные с конкретным количеством бригад, конкретным количеством людей личного состава, конкретным количеством соответствующей техники для различных направлений – все это передано нашим партнерам. Они все это знают и имеют даты, когда мы видим те или иные наступления и риски со стороны россиян и где мы видим, в каком направлении, с деталями, мы можем сорвать их планы".

Напомним, 3 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что на 1 июня Россия готовится дополнительно мобилизовать 300 тыс. человек.

Автор: 

армия РФ (19079) Зеленский Владимир (20239) россия (95381) мобилизация (2736)


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Топ комментарии
+24
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06.04.2024 21:58
+12
Жаба зелена бери до рук автомат та готуйся из всією ко земалоросів.
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06.04.2024 21:56
+10
Там на роzzії з'їзд правовсралих нацистів був на днях, на якому попи проголосили свіщєнную вайну та визнали необхідність знищення України та українців. А у нас до сих пір "депутати" дискутують про необхідність заборони сєкти свідєтєлєй гундяя.
До чого ви,блд готуєтесь, пліснява зелена???
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06.04.2024 22:03
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Правила форума Совет форумчан
Асфальту вистачить бути готовими?
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06.04.2024 21:56 Ответить
Сімейка надійно при бабках та далеко
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06.04.2024 22:00 Ответить
А коменти на ЮУБ під цим відео вова на фоні "наката в трі брєвна " відключені - А ШО ТАКОЕ, ПОДОЛЯКУ НІЧИМ ПЛАТИТИ НАВІЬ СКОТИНЯКАМ НА ФЕРМАХ?
https://www.youtube.com/watch?v=GwXbCOgzSlM
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06.04.2024 22:02 Ответить
правила ЮТУБ

Владелец видео отключил их самостоятельно
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06.04.2024 22:05 Ответить
Жаба зелена бери до рук автомат та готуйся из всією ко земалоросів.
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06.04.2024 21:56 Ответить
Марно мобілізувати більше українців без достатньої кількості зброї.
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06.04.2024 21:56 Ответить
На всіх мопедів не вистачить, треба самокати.
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06.04.2024 21:56 Ответить
і рюське бидло із захватом піде розвішувати власні кишки по українських лісосмугах,
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06.04.2024 21:57 Ответить
Єрмак буде останнім мобілізованим?
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06.04.2024 21:58 Ответить
Тільки в армію орків.
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06.04.2024 21:59 Ответить
20 травня ТЦК із п'ятою повісткою буде гвинтити громадянина Зе.

Разом із завгоспом.
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06.04.2024 22:03 Ответить
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06.04.2024 21:58 Ответить
апсолютно вірно !!! так як 5 років краде зе-влаа зе-янелоха, **************, не крала жодна українська влада до того !!! зе банда, навіть банду тричі несудимого, єнакеєвського завгара, віті ялинковича, в цьому плані переплюнула !!!



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06.04.2024 22:05 Ответить
Во пре його сьогодні..знову колумбійська гуманітарка прибула..
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06.04.2024 22:15 Ответить
Все згадую його одну пародію - на Ющенка, здається .Тоді чинний президент, коли ще був гумористом, викотив на сцену поламаний велосипед зі словами: "Ось, повертаю вам Україну..."
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06.04.2024 22:34 Ответить
воно ненавиділи усе українське і баділо від кацапського - воно запроданець, колоборант та внук нквдиста, одного з тих хто організував 3 Голодомори-геноци українців та у 2Світову війну сидячи з кулеметами у заградотрядах гнав на німецькі танки, доти, дзоти практично безбройних українців, захищати інтереси червоної кацапо-совкової, комуно-нацистької імперії зла і тюрми народів - срср !!!



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07.04.2024 10:49 Ответить
До вторгнення вже був так "готовий", коли всі розвідки попереджали, ще більше нічого і не треба, йшов би вже в забуття як "страшний сон"
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06.04.2024 22:00 Ответить
Нєхер за рашку переживати - нам би самим мобілізуватись
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06.04.2024 22:00 Ответить
Чому аби протистояти ворогу хапають хворих, старих, слабких і т.п. частина з яких не здатна воювати фізично, натомість в поліцію виключно молодих, здорових та фізично сильних? Може треба дещо змінити і відправляти воювати тих, хто хоча б здатен воювати фізично, а не таких, що падають під вагою амуніції чи не здатні подолати мінімальну перешкоду? Кількістю ми не виграємо за жодних обставин (бо кацапні в рази більше) то можливо, хоч спробуємо якістю?
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06.04.2024 22:02 Ответить
Тиж, гнида, вже рік саботуєшь мобілізацію. Шоб тобі повилазило, тварина неголена.
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06.04.2024 22:02 Ответить
Мобілізації взагалі не потрібно.
Для чого, щоб і далі до кінця війни в тилу сиділо півмільйона військовослужбовців, які ніколи не були і не будуть на фронті?
Зеля в першу чергу винен не в мобілізації а в корупції в армії, коли півмільйона військових відкупилось від фронту і сидить в тилу а 300 тисяч безвилазно сидять в окопах на фронті без ротації.
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06.04.2024 22:07 Ответить
Ви у ЗСУ? Чі у мамці під спідницею.?
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06.04.2024 22:09 Ответить
У мене пенсійний вже вік.
А от ти напевно відкупився вже від фронту, бо інших посилаєш на смерть а сам сциш туди.
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06.04.2024 22:11 Ответить
Як шо пенсійний, то не треба нести тут херню, бо розуму за свій вік ти не нажив. Від слова "зовсім".
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06.04.2024 22:34 Ответить
Херню тут несеш тільки ти - корупціонер та ухилянт.
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06.04.2024 23:01 Ответить
Відразу видно за зеосла голосував, лайк
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07.04.2024 01:20 Ответить
Це ви з цапом Сирським "аудит" проводили?
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06.04.2024 22:54 Ответить
Там на роzzії з'їзд правовсралих нацистів був на днях, на якому попи проголосили свіщєнную вайну та визнали необхідність знищення України та українців. А у нас до сих пір "депутати" дискутують про необхідність заборони сєкти свідєтєлєй гундяя.
До чого ви,блд готуєтесь, пліснява зелена???
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06.04.2024 22:03 Ответить
Знову за рибу гроші? Чому молода людина не може бути з бойовим досвідом? Тільки старі або хворі 45+ можуть бути з бойовим досвідом??
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06.04.2024 22:05 Ответить
"Ми повинні бути готовими..."
Ми будемо записувати не один, а два потужні відосіки на добу!
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06.04.2024 22:05 Ответить
Та розкусили тебе вже давно, чмо нанюхане.
Як тільки починаються розмови про ужас-ужас-мобілізацію кацапів, то одразу можно очікувати що в Україні почнуть виловлювати жорстіше.
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06.04.2024 22:07 Ответить
Пора вже 95 кварталу проходити медкомісію!
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06.04.2024 22:10 Ответить
Хоча б аудит
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06.04.2024 22:55 Ответить
В Одесі прильот...
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06.04.2024 22:13 Ответить
вже чує та вірить???? а чомуж ти не хотів вірити всі три роки до 24.022022
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06.04.2024 22:15 Ответить
Назвіть мені прізвища синків депутатів слуг народу чи чиновників зепідрського шапіто, які воюють? Спойлєр: таких немає. Ось вам і відповідь на питання чому зепідри та нещадно грабують країну. Якби синки стефанчука, шуляк, данілова, клименко та ін сиділи в окопах, то і дрони, і реб, і снаряди, і пікапи були б на передовій.
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06.04.2024 22:15 Ответить
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06.04.2024 22:19 Ответить
Це вже перебор на цензорі, що інших тем нема? Випускайте однією збіркою всі виступи і цитати
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06.04.2024 22:24 Ответить
Цікавий https://www.youtube.com/watch?v=uojrNuHsmoA розбір

коротко:
Байден - 60млрд, де на зброю в 2024 році від 6 до 10млрд - тобто протриматись ще рік
Роберт Кенеді - перемогти не має можливості, треба домовлятись
Трамп - прямо не каже, проте більша схильність "треба домовлятись", на умові що кожна зі сторін, щось втрачає

Та https://foreignaffairs.house.gov/wp-content/uploads/2023/11/Proposed-Plan-for-Victory-in-Ukraine.pdf план перемоги від республіканців , за котрий також спікер Джонсон
Трамп не коментує цей план - тому підтримки мало
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06.04.2024 22:35 Ответить
зробіть чіткі терміни :

На контракт ЧІТКИХ 6 міс - підуть і за 100к !
На 12міс - вже треба стимулювати 150К, або 200К

А якщо просто підняти до 200К, але далі - безстроково, то може збільшиться бажаючих на максимум 15-20%!
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06.04.2024 22:55 Ответить
Краще ці гроші потратити на озброєння... буде менше гинути і в результаті буде менша потреба в мобілізації

в тилу багато військових але немає мабуть озброєння для них раз їх не ротують з передовою...
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06.04.2024 23:29 Ответить
Для чого кацапам мобілізація? В них знову фронт обваливсь як півтора роки тому?
Небуде там нічого, вони в червні на курорти збираються.
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06.04.2024 23:11 Ответить
отблевал
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06.04.2024 23:33 Ответить
Чучєло, що 4 повістки військомата викинуло в сортир - тепер нам розповідає про необхідність... "дякую" підарам які за зеленського підараса голосували...
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07.04.2024 00:00 Ответить
Зеленский-самый тупой президент Украины. Даже Янукович по сравнению с ним-проффессор.
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07.04.2024 10:58 Ответить
Американска разведка говорит что это брехня, а он упорото повторяет.
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07.04.2024 00:32 Ответить
Тупого клоуна на фронт отправить! Вместе с Ермаком и мордоворотами с "Квартала 95". И боевика Колю Оболонского не забыть!
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07.04.2024 10:57 Ответить
 
 