Мальчик из прифронтовой территории постоянно встречал вертолеты ВСУ с желто-голубым флагом: летчики сделали ему сюрприз. ВИДЕО
Мальчик, проживающий в прифронтовой зоне, постоянно встречал вертолет украинских защитников с флагом. Однажды летчики решили познакомиться с ним и приземлились рядом с его домом, чтобы отблагодарить за приветствия и подарить сверток со сладостями, игрушками и едой для его семьи.
Соответствующее видео публикует в Facebook Ukraine Defence, передает Цензор.НЕТ.
"Каждый раз, когда он слышал вертолет, он выбегал с флагом поддержать пилотов армейской авиации. Как-то пилоты решили встретиться с ним и отблагодарить конфетами, игрушками и едой для его семьи. Этот день он запомнит на всю свою долгую жизнь", – говорится в подписи к видео.
Напомним, ранее пилоты 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броди" сбросили подарок девочке, которая постоянно их приветствовала на боевых вылетах на Купянском направлении.
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А сюжет про мальчика с флагом - до слез
Будь ласка, где посмотреть?
Уже посмотрела
Вся в слезах..
Круто ! Какой еще украинский мальчишка
Может сказать, что к нему прилетали украинские вертолетчики
Наши ЗСУ - неимоверные
Как важно сохранить во время войны человеческое в нас
Вот и вы откликнулись....
В голубом вертолете
...
Бувають дива на світі!
Літають у прифронтовому районі тим самим маршрутом? За таке противник покарає.
Взагалі роль гелікоптерів у цій війні прагне до нуля.
Колись проведуть дослідження яке доведе що застосувати десяток fpv дронів - ефективніше, дешевше та безпечніше ніж пульнути с кабріраванія.
Роль гелікоптерів, звичайно дослідять, та зроблять висновки.
Хоча, можливо, вже зараз списати гелікоптери на металолом( дрони ж краще!) , та не морочити собі голову, та й нам --- також...
А рашисти, це антиподи людей, тобто нелюди.
усім причетним до події - респект..
малому будуть спогади на усе життя, онукам розказуватиме..
Соколам респект, такі вчинки вказують, що лишаємось людьми, а це безцінно…