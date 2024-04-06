Мальчик из прифронтовой территории постоянно встречал вертолеты ВСУ с желто-голубым флагом: летчики сделали ему сюрприз. ВИДЕО

Мальчик, проживающий в прифронтовой зоне, постоянно встречал вертолет украинских защитников с флагом. Однажды летчики решили познакомиться с ним и приземлились рядом с его домом, чтобы отблагодарить за приветствия и подарить сверток со сладостями, игрушками и едой для его семьи.

Соответствующее видео публикует в Facebook Ukraine Defence, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый раз, когда он слышал вертолет, он выбегал с флагом поддержать пилотов армейской авиации. Как-то пилоты решили встретиться с ним и отблагодарить конфетами, игрушками и едой для его семьи. Этот день он запомнит на всю свою долгую жизнь", – говорится в подписи к видео.

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Напомним, ранее пилоты 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броди" сбросили подарок девочке, которая постоянно их приветствовала на боевых вылетах на Купянском направлении.