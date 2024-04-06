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Новости Война
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Мальчик из прифронтовой территории постоянно встречал вертолеты ВСУ с желто-голубым флагом: летчики сделали ему сюрприз. ВИДЕО

Мальчик, проживающий в прифронтовой зоне, постоянно встречал вертолет украинских защитников с флагом. Однажды летчики решили познакомиться с ним и приземлились рядом с его домом, чтобы отблагодарить за приветствия и подарить сверток со сладостями, игрушками и едой для его семьи.

Соответствующее видео публикует в Facebook Ukraine Defence, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый раз, когда он слышал вертолет, он выбегал с флагом поддержать пилотов армейской авиации. Как-то пилоты решили встретиться с ним и отблагодарить конфетами, игрушками и едой для его семьи. Этот день он запомнит на всю свою долгую жизнь", – говорится в подписи к видео.

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Напомним, ранее пилоты 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броди" сбросили подарок девочке, которая постоянно их приветствовала на боевых вылетах на Купянском направлении.

Автор: 

дети (6473) ВСУ (6548) вертолёт (1102)


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Топ комментарии
+72
Це Україна!
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06.04.2024 22:32
+63
Сльози на очах!
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06.04.2024 22:36
+35
Гарне дiло пiлоти зробили
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06.04.2024 23:04
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Це Україна!
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06.04.2024 22:32 Ответить
Сльози на очах!
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06.04.2024 22:36 Ответить
Беріть хлопця, вчіть і до осягнення своїх 18 років буде найкращим пілотом на світі !!
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06.04.2024 22:39 Ответить
Україна Назавжди!
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06.04.2024 22:42 Ответить
Авіатори завжди живуть у казці
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06.04.2024 22:43 Ответить
я працював в авіаціі, аеро-чартер ACR, ліотчик повинен бути сміливим і жадібним со ґрошей, інакше цє не ліотчик.
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06.04.2024 23:21 Ответить
Моє співчуття.
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07.04.2024 02:58 Ответить
Слава українському народу. Свобода -це його зірка.
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06.04.2024 22:47 Ответить
Молодец малой. Не испугался и не убежал. Не каждый взрослый остался бы в сухих штанах если бы вокруг него такое представление устроили на боевой технике
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06.04.2024 22:50 Ответить
представляю, какой там грохот. Сразу вспомнилось видео, когда в 14-м прокацапские ****** на инкассаторских бусах Приватбанка приехали и расстреляли наших под Волновахой. А утром прилетел наш МИ-24, и этот видос и звуки пролетающего над тобой "крокодила" не забудешь
А сюжет про мальчика с флагом - до слез
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07.04.2024 13:04 Ответить
Было как то уже подобное видео, только про девочку...
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06.04.2024 22:52 Ответить
Гарне дiло пiлоти зробили
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06.04.2024 23:04 Ответить
Щасти тобі,хлопче!
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06.04.2024 23:04 Ответить
У меня нет видео
Будь ласка, где посмотреть?
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06.04.2024 23:19 Ответить
Тут попробуйте https://fb.watch/rhqcnstim7/
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06.04.2024 23:23 Ответить
Дякую Вам!
Уже посмотрела
Вся в слезах..
Круто ! Какой еще украинский мальчишка
Может сказать, что к нему прилетали украинские вертолетчики
Наши ЗСУ - неимоверные
Как важно сохранить во время войны человеческое в нас
Вот и вы откликнулись....
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06.04.2024 23:31 Ответить
Хлопчина наш молодець і пілоти супер 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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06.04.2024 23:21 Ответить
Пілотам великий респект, все бачать і все цінують!!! ЗСУ найкращі!!!
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06.04.2024 23:23 Ответить
твою дивiзiю.....менi шостий десяток.....i в мене сльози.
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06.04.2024 23:23 Ответить
Это прекрасно....
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06.04.2024 23:32 Ответить
👍
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07.04.2024 12:44 Ответить
😍
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06.04.2024 23:41 Ответить
Дуже сердечно і зворушливо!
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06.04.2024 23:44 Ответить
Як спотворили наше життя потвори з-за " парєбріка"... Мені 62, дадуть нашому віку хоч на 0 вийти?....
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06.04.2024 23:45 Ответить
Прилетит вдруг волшебник
В голубом вертолете
...

Бувають дива на світі!
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06.04.2024 23:45 Ответить
Забьють, як у Бучі... Чи Ірпені... Чи накриють гімном з крильцями як Суми чи Харків, Дніпро, Запоріжжя ((( І жодному бурьяту навіть у пику не гляну... Я вже писав - 1943 витягли діди...
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07.04.2024 00:10 Ответить
До сліз.
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07.04.2024 00:10 Ответить
Зворушлива... показуха.
Літають у прифронтовому районі тим самим маршрутом? За таке противник покарає.
Взагалі роль гелікоптерів у цій війні прагне до нуля.
Колись проведуть дослідження яке доведе що застосувати десяток fpv дронів - ефективніше, дешевше та безпечніше ніж пульнути с кабріраванія.
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07.04.2024 01:06 Ответить
А чому Ви вирішили, що кожен раз літають одним і тим же маршрутом? Наприклад, є 5 можливих маршрутів -- кидають до капелюха 5 папірців, та витягують один. Хлопчина вибігає з хати, коли ЧУЄ звук вертольотів, а не стовбичить на городі згідно з графіком польотів.
Роль гелікоптерів, звичайно дослідять, та зроблять висновки.
Хоча, можливо, вже зараз списати гелікоптери на металолом( дрони ж краще!) , та не морочити собі голову, та й нам --- також...
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07.04.2024 10:41 Ответить
Справжній козак росте!
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07.04.2024 01:13 Ответить
А я напоминаю, от получения развед-информации от БПЛА, до запуска Искандера-М проходит максимум 15 минут.
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07.04.2024 01:45 Ответить
Суть відео - ЛЮДИ воюють і захищають ЛЮДЕЙ.
А рашисти, це антиподи людей, тобто нелюди.
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07.04.2024 02:54 Ответить
До слез. Хлопчик запомнит на всю жизнь это и может сам станет летчиком и очень хорошим. Дай нам Бог больше таких ребят хороших
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07.04.2024 06:44 Ответить
Честь 🫡🇺🇦
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07.04.2024 07:09 Ответить

усім причетним до події - респект..
малому будуть спогади на усе життя, онукам розказуватиме..
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07.04.2024 07:47 Ответить
ЗА ТАКИХ І ВОЮЄМО...
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07.04.2024 07:56 Ответить
потрясающий! У меня были слезы.
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07.04.2024 09:41 Ответить
Зворушливо, ледь стримав сльози…
Соколам респект, такі вчинки вказують, що лишаємось людьми, а це безцінно…
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07.04.2024 12:26 Ответить
сразу вспомнилось как амеры в 50-х кидали на заблокированный Берлин для детей конфеты и шоколадки на парашутиках с транспортных самолетов
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10.04.2024 23:03 Ответить
 
 