Надеемся на помощь от США, но согласны и на кредит. Важно: чем быстрее, тем лучше, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что Конгресс США все же выделит дополнительную помощь Украине, в то же время наше государство согласилось бы на средства в кредит при отсутствии других вариантов.
Об этом сообщил Зеленский в интервью, показанном в эфире телемарафона в субботу вечером,передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Что касается американской помощи, она критична в любом случае. Я все же считаю, что мы сможем получить положительное голосование Конгресса США.
К большому сожалению, мы немного заложники этой ситуации. К большому сожалению, вопрос войны России против Украины стал сегодня внутриполитическим вопросом Соединенных Штатов, хотя это безопасность этого мира. И именно такой невзрослый подход я не понимаю...
К сожалению, мы заложники того, что это избирательный процесс в США. Тем не менее, я верю, работаю, надеюсь, что разум все же победит и мы получим соответствующую помощь".
В то же время президент заявил, что Украина согласилась бы получить средства от США в кредит.
"Один сенатор недавно был и говорит: "Ты согласишься на кредитные деньги?". "А какие есть варианты?" Он говорит: "Ну, если тебе скажут, что деньги кредитные или ты не получишь". Я говорю: "А зачем эти выборы, если нет никакого выбора". Поэтому мы согласимся на любой вариант.
Более того, если бы сегодня Украине предложили дать в кредит сегодня или бесплатно все через год, то мы бы сказали: "Только сегодня". Наш выбор один – выжить и победить. Мы это пробуем делать разными путями. Важно – чем быстрее, тем лучше", - добавил Зеленский.
Относительно предоставления различными странами Украине замороженных активов РФ, Зеленский отметил, что в этом вопросе должны быть не только публичные сигналы, а конкретные действия.
"Очень конкретно: чтобы то или иное государство ЕС, особенно Бельгия, Великобритания, просто пусть возьмут свои деньги и передадут. Есть решение на уровне ЕС, им надо принять это решение – взять все деньги и передать Украине. Пока что кроме сигналов больше ничего нет. А оружие нужно сейчас", – сказал он.
Президент также подчеркнул, что за эти деньги Украина должна иметь возможность, например, покупать оружие у США.
Он также высказал мнение, что ряд стран не хотят передавать Украине замороженные активы РФ, поскольку они работают как депозит: "Замороженные активы иногда государства не хотят вам передать, потому что пока они там, они работают, это как депозит в банке. Оно лежит и дает процент. А если оно будет лежать у нас, оно не будет давать соответствующий процент".
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Замість того,щоб побудувати якийсь реабілітаційний центр,кошти на погашення кредиту,підняти пенсії,ні треба кредит гасити!І далі по списку.
але ви також праві: що б не вирішив комік, не йому і не його дітям віддавати (я вам нічєго нє должен)
гірше !!!
- віддати дальні бомбардувальники і 4000 ядерних ракет все вартістю на той момент в 450 млрд - тепер десь 2-3 трлн
А потім брати в кредит від тих хто нам замість забраної зброї підсунув папірець. Класні в нас керівники країни. Прям гордість
Який же мудрий той нарід, що це дозволив...»
.. в Меморандуме?
Значение слова "меморандум"?
- Это "памятка". Записка, на память.
Штаты уже дали миллиарды безвозмездно (даром) и продолжают.
Хотя и, как Зе сказал, "никому ничего не должен".
А вот Зе должен. Миллион дронов за год обещал? Обещал. Где 250 тысяч дронов за три месяца?
Или он сдрыснет просто до 20го мая? Боится пятой повестки и ТЦК?
З таким успіхом через 12 років якийсь новий Президент України може теж почати говорити, що там не було обов'язків, які зараз треба виконувати. І якщо ми будемо сильними (особливо з ядерною зброєю), то х** там хто слово скаже проти нашого рішення.
Якщо реально немає виходу то перше треба з тексту викинути пункт допомога іншим союзникам...
якщо це вже не бесплатна допомога то чому за наші гроші мають переозброювати інших...
Друге якщо порушуються повсемісно конституція щодо однієї частини населення то чому не може вона порушуватись щодо чиновників їх пенсій і зарплат... якщо країна залазить по вуха в борги через війну
треба обмежити максимальний розмір зарплат чиновників... не здорово коли під час війни середня зарплата виходить якимось х...м 40 тис грн... при середній зарплаті в промисловості 20 тис...
Обмежити максимальні пенсії чиновників і взагалі всіх хто не платив податки а жив за рахунок бюджету... тому що вони привели до такого стану як зараз... і не заслужили на ті пенсії...
в наглядових рад від яких толку ніх... як була корупція без них так і ще більша з ними...
корумповані антикорупційні органи які крім спортивної рибалки більше нічого не роблять... користь від них нульова... піймали потримали і відпустили
корумпований антикорупційний суд... та і взагалі судді ....
зарплати в тилових старших офіцерів .... в керівника районного самбірського ТЦК 1.8 млн.. річна декларація...
Зарплати в міністерствах... подивіться на декларації...
Мери виписують собі дикі премії, депутати різних рівнів допомоги...
Бросайте бухать, ну совсем же дурнину несете (((.
А по друге: в Україні грошей до х@їща ( в кого треба) повернути закон про конфіскацію активів незрозумілого походження і на то можна буде забезпечити ще одне військо.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TN5Ai9fSYP4l5p2eOZrZqsRicb8BTMdonZGaNLCqMng/edit#gid=0 менше 7млрд на зброю в 2024 році
Авжеж, велике крадівництво допомоги не могло залишитись в секреті від світової спільноти.
Крали одні, розраховуватись буде народ, зараз комуналка підскоче, ціни, зп і пенсії будуть затримувати і т.п
З зарплат бюджетникам і пенсій пенсіонерам особливо не вкрадеш.
А на гуманітарці і соціалці, тим чиї руки нічого не крали, але і не відсували, є де розгулятись.
А після нашої Перемоги трампи-джонсони-саллівани будуть в черзі стояти щоб списати той кредит і будуть наперед один одного вихвалятись, як вони доклались до нашої перемоги і торжества демократії у всьому світі.